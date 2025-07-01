Шок в Шарлотт: «Интер» вылетел с КЧМ после пощёчины от «Флуминенсе»

Уже на 3-й минуте всё пошло не по плану. Обычная ситуация: забег по флангу, прострел Ариаса, не самый опасный, но подрезанный рикошетом. Казалось, что кто-то из защитников или Зоммер спокойно разрядит эпизод, но этого не произошло. Кано оказался один перед воротами и, почти не прыгая, просто подставил голову. Мяч прошёл между ног вратарю — 0:1, и «Интер» оказался в положении, к которому совсем не привык.
С этого момента бразильцы отдали мяч, но не инициативу. Игроки «Интера» вроде бы владели преимуществом — по владению, по передачам, по позиционным атакам. Но по-настоящему опасные моменты создавал «Флуминенсе», причём не в контратаках, а в результате грубых ошибок самих миланцев.
«Интер» искал сам себя на поле
Мхитарян пытался связать игру, Барелла работал в привычном объёме, Димарко бил издали. Но это всё не заставляло бразильцев дрожать. Тюрам почти не получал мяч, Лаутаро крутился между трёх опекунов, а де Врей и вовсе запомнился не оборонительной работой, а упущенными шансами у чужих ворот.
На 39-й минуте казалось, что итальянцы проиграли борьбу ещё раз: Игнасио забил второй — красивый гол после подачи с фланга. Но VAR отменил взятие ворот из-за минимального офсайда. Это был момент, в котором «Интер» оказался на грани, но ему выпал шанс всё исправить.
Геройства Фабио и гвоздь от Эркулеса
Вратарь «Флуминенсе», Фабио, которому 44 года, провёл один из лучших матчей в карьере. Во втором тайме он несколько раз вытаскивал удары Лаутаро — сначала в упор после скидки от Эспозито, потом из-под перекладины после рикошета. Он играл без суеты, уверенно, с пониманием момента — настоящий капитан, хоть повязка и была не на нём.
Самуэль Ксавьер чуть не сделал счёт 2:0 в первом тайме, но пробил в сантиметрах от штанги после ошибки Зоммера. Ещё пару раз Ариас угрожал воротам дальними ударами. У «Интера» всё было медленно, предсказуемо и с минимумом креатива. Замены не сработали: ни Карлос Аугусто, ни Луис Энрике, ни Эспозито не усилили игру.
Когда казалось, что «Интер» хотя бы уйдёт с минимальным поражением, бразильцы ударили снова. Розыгрыш вблизи чужой штрафной, вторая волна атаки после вброса аута — и вдруг мяч оказывается у Эркулеса. Тот делает паузу, расставляет корпус и посылает мяч по диагонали в самый угол. 0:2, «Флуминенсе» был лучше как на табло, и по игре. Без иллюзий, без оправданий.
«Интер» продолжает тонуть
У «Интера» был повод надеяться, что на Клубном Чемпионате Мира получится оправдаться за провал в финале ЛЧ. Но реальность оказалась жестче. Команда Кристиана Киву выглядела усталой, неуверенной и — главное — безыдейной. Ни один из лидеров не показал свой максимум, а оборона снова трещала при каждом нажатии соперника.
«Флуминенсе», наоборот, выглядел так, будто знает, чего хочет. Не владея мячом, они контролировали ход матча. Не создавая много, они создавали опасно. И не проигрывая в борьбе, они выигрывали эпизоды. Победа абсолютно заслуженная.
Бразильцы выходят в четвертьфинал, где сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Если это будет «Сити», нас ждёт повторение финала КЧМ-2023. Но что бы ни случилось — теперь уже ясно: «Флуминенсе» приехал не ради атмосферы, он приехал побеждать.