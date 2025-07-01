Шок в Шарлотт: «Интер» вылетел с КЧМ после пощёчины от «Флуминенсе»

В солнечном и душном Шарлотт два клуба с разных полушарий столкнулись в матче, который должен был стать началом пути к реваншу за поражение в финале Лиги чемпионов. Но вместо этого «Интер» потерпел болезненное поражение от «Флуминенсе», вылетев с турнира уже на стадии 1/8 финала. Всё началось с ошибки в дебюте и закончилось крахом в компенсированное время. Между этими двумя голами — 90 минут, в которых итальянцы бились о стену, а бразильцы действовали сдержанно, чётко и опасно.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Интер — Флуминенсе 0:2 Голы: 0:1 Херман Кано (3'), 0:2 Эркулес (90 + 3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 71'), Дензел Дюмфрис (Луис Энрике, 53'), Федерико Димарко, Николо Барелла, Кристьян Аслани (Petar Sucic, 53'), Генрих Мхитарян (Валентин Карбони, 53'), Маркус Тюрам (Себастьяно Эспозито, 66'), Лаутаро Мартинес Флуминенсе: Сэмуел Шавьер, Хуан Фрейтес, Тьяго Силва, Игнасио, Фабио да Силва, Джон Арьяс, Нонато (Винисиус Лима, 61'), Рене, Факундо Берналь (Тьяго Сантос, 81'), Матеус Мартинелли (Эркулес, 61'), Херман Кано (Эвералдо Стум, 66') Предупреждения: Кристьян Аслани (9'), Херман Кано (16'), Хуан Фрейтес (26'), Рене (36'), Алессандро Бастони (38'), Renato Gaucho (45 + 4'), Тьяго Сантос (85')

Уже на 3-й минуте всё пошло не по плану. Обычная ситуация: забег по флангу, прострел Ариаса, не самый опасный, но подрезанный рикошетом. Казалось, что кто-то из защитников или Зоммер спокойно разрядит эпизод, но этого не произошло. Кано оказался один перед воротами и, почти не прыгая, просто подставил голову. Мяч прошёл между ног вратарю — 0:1, и «Интер» оказался в положении, к которому совсем не привык.

Первый гол Флуминенсе globallookpress.com

С этого момента бразильцы отдали мяч, но не инициативу. Игроки «Интера» вроде бы владели преимуществом — по владению, по передачам, по позиционным атакам. Но по-настоящему опасные моменты создавал «Флуминенсе», причём не в контратаках, а в результате грубых ошибок самих миланцев.

«Интер» искал сам себя на поле

Мхитарян пытался связать игру, Барелла работал в привычном объёме, Димарко бил издали. Но это всё не заставляло бразильцев дрожать. Тюрам почти не получал мяч, Лаутаро крутился между трёх опекунов, а де Врей и вовсе запомнился не оборонительной работой, а упущенными шансами у чужих ворот.

Интер — Флуминенсе globallookpress.com

На 39-й минуте казалось, что итальянцы проиграли борьбу ещё раз: Игнасио забил второй — красивый гол после подачи с фланга. Но VAR отменил взятие ворот из-за минимального офсайда. Это был момент, в котором «Интер» оказался на грани, но ему выпал шанс всё исправить.

Геройства Фабио и гвоздь от Эркулеса

Вратарь «Флуминенсе», Фабио, которому 44 года, провёл один из лучших матчей в карьере. Во втором тайме он несколько раз вытаскивал удары Лаутаро — сначала в упор после скидки от Эспозито, потом из-под перекладины после рикошета. Он играл без суеты, уверенно, с пониманием момента — настоящий капитан, хоть повязка и была не на нём.

Фабио globallookpress.com

Самуэль Ксавьер чуть не сделал счёт 2:0 в первом тайме, но пробил в сантиметрах от штанги после ошибки Зоммера. Ещё пару раз Ариас угрожал воротам дальними ударами. У «Интера» всё было медленно, предсказуемо и с минимумом креатива. Замены не сработали: ни Карлос Аугусто, ни Луис Энрике, ни Эспозито не усилили игру.

Когда казалось, что «Интер» хотя бы уйдёт с минимальным поражением, бразильцы ударили снова. Розыгрыш вблизи чужой штрафной, вторая волна атаки после вброса аута — и вдруг мяч оказывается у Эркулеса. Тот делает паузу, расставляет корпус и посылает мяч по диагонали в самый угол. 0:2, «Флуминенсе» был лучше как на табло, и по игре. Без иллюзий, без оправданий.

Эркулес gettyimages.com

«Интер» продолжает тонуть

У «Интера» был повод надеяться, что на Клубном Чемпионате Мира получится оправдаться за провал в финале ЛЧ. Но реальность оказалась жестче. Команда Кристиана Киву выглядела усталой, неуверенной и — главное — безыдейной. Ни один из лидеров не показал свой максимум, а оборона снова трещала при каждом нажатии соперника.

«Флуминенсе», наоборот, выглядел так, будто знает, чего хочет. Не владея мячом, они контролировали ход матча. Не создавая много, они создавали опасно. И не проигрывая в борьбе, они выигрывали эпизоды. Победа абсолютно заслуженная.

Игроки Флуминенсе после матча gettyimages.com

Бразильцы выходят в четвертьфинал, где сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Если это будет «Сити», нас ждёт повторение финала КЧМ-2023. Но что бы ни случилось — теперь уже ясно: «Флуминенсе» приехал не ради атмосферы, он приехал побеждать.