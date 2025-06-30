Трансферный дайджест. 24— 30 июня

Юго Экитике

«Айнтрахт», нападающий, 23 года

Никто в Европе не умеет настолько успешно и выгодно продавать своих нападающих в последние годы, как «Айнтрахт» из Франкфурта. Очередным мощным трансферным лотом в это летнее межсезонье может стать Юго Экитике, готовый повторить путь Аллера, Йовича, Коло Муани и Мармуша, проданных намного выше номинальной стоимости.

На 23-летнего француза уже давно облизываются топ-клубы АПЛ: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед». А недавно к ним присоединился и лондонский «Арсенал», которому никак не удается подписать ни Виктора Дьокереша из «Спортинга», ни Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг», сообщает немецкое издание Bild.

Не так давно Экитике продлил контракт с «орлами» до 2029 года и руководство клуба уже объявило, что дешевле, чем за 100 млн евро отпускать своего лидера атак не намерено. Впрочем, клубы могут попробовать сбить цену на француза, так как «Айнтрахт» не попал в ЛЧ.

Экитике уже имеет опыт выступления в топ-клубе, в 2022 году он переходил из «Реймса» в «ПСЖ» за 28,5 млн евро в статусе одного из самых талантливых футболистов страны, но заиграть в стане парижан так и не смог. В 2024 году его выкупил «Айнтрахт» за 16,5 млн евро, где Экитике окончательно окреп и стал звездой Бундеслиги, а его цена резко устремилась вверх и сейчас он оценивается в 55 млн евро.

Юго Экитике globallookpress.com

В минувшем сезоне форвард сыграл за «орлов» во всех турнирах 48 матчей, забил в них 22 мяча и сделал 12 ассистов.

Наш прогноз: Экитике переберется в АПЛ.

Джек Грилиш

«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте продолжает попытки усилить состава, чтобы на затеряться в Лиге чемпионов, а также сохранить лидирующие позиции в Серии А.

После успешных прошлогодних трансферов Мактоминея, Гилмора Конте снова обратил взор на английскую Премьер-лиги. Подписав Кевина де Брейне, он интересуется его бывшим одноклубником Джеком Грилишем, сообщает Sky Spot Italia.

«Манчестер Сити» сообщил, что не нуждается в услугах 29-летнего хавбека и не взял его на Клубный чемпионат мира, поэтому Грилиш может спокойно вести переговоры с другими клубами.

В настоящий момент лидером в борьбе за Грилиша является «Наполи». Конте лично звонил полузащитнику и убеждал его присоединиться к команде. Грилиш с воодушевлением принял его предложение и возможность снова играть с Де Брейне в одной команде. Также на хавбека претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон», но сам англичанин склоняется к варианту с Италией.

За «Манчестер Сити» Грилиш выступает с 2021 года, перейдя из «Астон Виллы» за 117 млн евро. В минувшем сезоне хавбек потерял место в основе, сыграл всего 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Джек Грилиш globallookpress.com

Наш прогноз: Грилиш точно покинет «горожан», а «Наполи» с жестким и требовательным Конте для него будет отличным вариантом перезагрузки карьеры.

Жоао Педро

«Брайтон», нападающий, 23 года

В минувшем сезоне бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро вышел на абсолютно новый уровень и привлек к себе внимание со стороны английских топ-клубов.

По данным The Athletic, сейчас на 23-летнего футболиста претендуют «Челси» и «Ньюкасл». Причем, «аристократы» не только сделали официальное предложение, но уже и согласовали с форвардом условия семилетнего контракта.

Сумма сделки может составить более 50 млн фунтов, Жоао Педро предстоит медосмотр в новом клубе и если он пройдет успешно, то будет официально объявлено о переходе.

Что касается «Ньюкасла», то на переходе лично настаивал главный тренер Эдди Хау, который впечатлен игрой бразильца и мечтает, чтобы он составил связку в атаке с Александаром Исаком. При этом «сороки» конкурировать с «Челси» по деньгам сейчас не способны, поэтому будут ждать, что переход в стан «синих» сорвется.

Жоао Педро globallookpress.com

В минувшем сезоне Жоао Педро сыграл за «Брайтон» 27 матчей и забил в них 10 мячей.

Сейчас нападающий оценивается на портале Transfermarkt в 50 млн евро, а его контракт с «чайками» действует до 2028 года. За команду бразилец выступает с 2023 года, перейдя из «Уотфорда».

Наш прогноз: Жоао Педро переберется в «Челси», а может и в «Ньюкасл», но точно не останется в стане «чаек».

Джеймс Макати

«Манчестер Сити», полузащитник, 22 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати привлек внимание ведущих немецких клубов, которые мечтают усилить им свой состав.

Как сообщает авторитетное издание ESPN, 22-летним универсальным хавбеком активно интересуются «Боруссия» Дортмунд, «Байер», «Лейпциг», «Штутгарт» и «Айнтрахт». Макати, способный играть на позиции центрального или крайнего полузащитника, а также нападающего, мог покинуть «Манчестер Сити» еще прошлой зимой, но тогда его не захотел отпускать Хосеп Гвардиола, обещая больше игровой практики.

Но за это время положение Макати в клубе не сильно изменилось, он по-прежнему по большей части просиживает на скамейке запасных, а в основе вместо него выходят многочисленные новички. Теперь англичанин твердо намерен покинуть «Ман Сити» и отправится в клуб, где он станет настоящим лидером и будет постоянно играть в основе.

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В настоящий момент «горожане» готовы отпустить своего воспитанника за сумму не менее 25 млн фунтов, но при этом иметь функцию обратного выкупа, чтобы не получилась ситуация, как с Коулом Палмером, который заблистал в «Челси» и стал стоить в разы выше.

На портале Transfermarkt Макати сейчас оценивают в 20 млн евро. Контракт хавбека действует еще один год. В прошлом сезоне Макати провел за «Манчестер Сити» 27 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.

Макати стал победителем молодежного Евро globallookpress.com

Наш прогноз: Макати надо уходить из «Ман Сити», где ему не доверяют и переходить в Бундеслигу с ее атакующим футболом по проторенной многими молодыми англичанами дорожке.

Лоренцо Лукка

«Удинезе», нападающий, 24 года

Всего за два года Лоренцо Лукка превратился из игрока уровня Серии В в одного из лучших итальянских форвардов. Он уже давно перерос «Удинезе» и пора ему пробовать себя в более серьезном и маститом клубе.

Сейчас 24-летний Лукка находится на радаре у «Наполи» и мадридского «Атлетико», утверждает Sport Mediaset. Оба клуба предлагают сопоставимые условия игроку сборной Италии, поэтому нападающий будет выбирать, исходя из своих предпочтений.

Наставник неаполитанцев Антони Конте видит в Лукке сначала дублера, а потом прямую замену стареющему Ромелу Лукаку. Вообще он умеет и любит работать с габаритными центрфорвардами, всегда находит им место в состав и выжимает из них максимум. Достаточно вспомнить в сборной Италии малоизвестного ранее Грациано Пелле на ЧМ-2018. Этот факт Лукка точно держит в уме, а может уже и узнал за бокалом вина у него, каково играть у Конте.

Наставнику «Атлетико» Диего Симеоне тоже импонирует игра двухметрового форварда, который несмотря на свои габариты не так хорошо играет головой, но отлично координирован и неплохо действует в подыгрыше.

Лоренцо Лукка globallookpress.com

В составе «Удинезе» Лукка действует с 2023 года после перехода из «Пизы». В этом сезоне он сыграл за «зебр» 36 матчей во всех турнирах, забил в них 14 мячей. На рынке форвард сейчас оценивается в 22 млн евро, а его контракт с «Удинезе» до 2028 года. В составе сборной Италии Лукка сыграл пока 5 матчей, дебютировав в прошлом году.

Наш прогноз: Лукка станет футболистом «Наполи», а если там не срастется, то «Атлетико».

Адемола Лукман

«Аталанта», нападающий, 27 лет

Лидер атак «Аталанты» Адемола Лукман был нарасхват летом 2024 года после хет-трика в финале Лиги Европы, но тогда бергамаски наложили вето на его трансфер и оставили в клубе еще на сезон.

Сейчас вряд ли «Аталанта» сможет удержать в своем составе 27-летнего нигерийца, да и нет теперь на посту главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который хоть и имел сложные отношения с Лукманом, но очень ценил его талант и не отпускал. Теперь бергамасков возглавляет его ученик Иван Юрич, который имеет гораздо меньший авторитет, а значит дорога открыта.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, интерес к Лукману возобновил «Арсенал», который до сих пор никак не может усилить позицию нападающего. Также нигерийцем интересуется «Ливерпуль», но там он идет не под первым номером.

Сумма сделки за нападающего может составить 45-50 млн евро плюс бонусы за различные достижения. В этом сезоне Лукман сыграл в Серии А 31 матч и забил 15 мячей.

Адемола Лукман globallookpress.com

Нигериец является воспитанником «Чарльтона», имеет опыт выступления в АПЛ за «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер», а также в Германии за «РБ Лейпциг».

Наш прогноз: Лукман вернется в Англию.

Анж-Йоан Бонни

«Парма», нападающий, 21 год

За мощным французским нападающим Анж-Йоаном Бонни из «Пармы» давно следят более именитые клубы. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи», сейчас по нему работает «Интер», а также «Штутгарт».

Если неаполитанцы потеряли интерес к Бонни, а переключились на Лукку, то «Интер» наоборот активизировал попытки заполучить в свой состав 21-летнего нападающего, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

В прошлом сезоне Бонни помог своими голами помочь «Парме» подняться из Серии В, но начало этого сезона у форварда на более высоком уровне не задалос. Он потерял место в старте, почти не забивал и в основном выходил на замены. Только после прихода Кристиана Киву на пост главного тренера «Пармы» Бонни снова стал ведущим форвардом и помог пармезанцам сохранить прописку в элитном дивизионе.

Летом Киву пошел на повышение в «Интер» и теперь хочет видеть своего бывшего подопечного в составе. Летом нерадзурри начнут постепенную перестройку и омоложение состава, поэтому трансфер Бонни вполне вероятен. Но пробиться сейчас ему в основу при живых Мартинесе, Тюраме, Тареми и талантливых братьях Эспозито, которые вернулись в родной клуб из аренд, будет очень сложно.

Сейчас «Парма» за него просит 23 млн евро плюс бонусы. Всего Бонни провел за пармезанцев во всех турнирах 38 матчей, забил в них 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. За команду он выступает с 2021 года, перейдя в качестве свободного агента из «Шатору».

Анж-Йоан Бонни globallookpress.com

Наш прогноз: Бонни станет футболистом «Интера», но вряд ли там с ходу пробьется в основу и поэтому будет отдан в аренду.