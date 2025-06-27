Нёргор следующий? Пять «скучных» трансферов, которые сразу принесли титул в АПЛ

Мы, к слову, очень уважаем. По нашему мнению, его вклад в атакующие успехипосле уходасильно недооценен. Его тихая, но важная работа в созидании закономерно остается в тени более ярких

Суть в том, что он действительно качественный игрок по весьма разумной цене. И, возможно, он — как раз то, что нужно «Арсеналу». Но... как-то без восторгов, не правда ли? Одно можно сказать точно: Нёргор никогда не станет тем громким нападающим, о котором мечтают болельщики лондонского клуба.

Однако именно такие на первый взгляд «скучные» и не вызывающие ажиотажа трансферы иногда оказываются по-настоящему золотыми. Как и в случае с пятью героями из этого списка — их вклад в чемпионство в первом же сезоне оказался куда весомее, чем эмоции в момент их презентации.

Отметим сразу: речь только о тех, кто реально помог выиграть титул, а не просто числился в составе. Так что, увы, без Федерико Кьезы.

Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», 2022)

Одна из сложностей при составлении подобных подборок — это то, что львиная доля титулов АПЛ в последние десятилетия уехала либо в Манчестер — к «Юнайтед» раньше, либо к «Сити» в наше время. Поэтому любому новичку — будь то громкий трансфер, посредственный или вообще без особого ажиотажа — гораздо сложнее внести определяющий вклад в команду, которая и без того привыкла выигрывать чемпионства грузовиками.

Но если попробовать сделать этот список без представителей Манчестера, материал получится, мягко говоря, неполноценным. Так что принимаем как есть.

Мануэль Аканджи globallookpress.com

И наш герой — Мануэль Аканджи. Его переход в «Манчестер Сити» в последние дни летнего окна-2022 прошел почти без шума. Клуб на тот момент был двукратным действующим чемпионом, где основной парой в центре защиты оставались Эмерик Ляпорт и Рубен Диаш, а в роли надежных подмен выступали Джон Стоунз и Натан Аке.

Справедливо будет сказать, что из двух трансферов «Сити» из дортмундской «Боруссии» тем летом — а вторым, само собой, был Эрлинг Холанн — именно переход Аканджи (стоивший менее трети от того, что клуб отдал «Лидсу» за Калвина Филлипса) остался в тени.

Все футбольные трансферы

Да, безусловно, абсолютно не «скромный» трансфер Холанна стал ключевым фактором очередного чемпионства. Но и вклад Аканджи недооценивать нельзя.

Он закончил сезон с большим количеством матчей в АПЛ, чем Аке, Диаш, Стоунз или Ляпорт, несмотря на то что дебютировал в лиге только в середине сентября. Более того, он провел все минуты плей-офф Лиги Чемпионов и сыграл во всех раундах Кубка Англии в сезоне, когда «Сити» оформил исторический требл.

Сейчас «Сити», возможно, уже ищет усиление в защиту. Но тогда Аканджи стал настоящим откровением — пусть и без лишнего пафоса.

Маркос Алонсо («Челси», 2016)

История «Челси» с 2014 по 2017 год — одна из самых ярких страниц в истории Премьер-лиги. Два фееричных чемпионства под руководством Жозе Моуринью и Антонио Конте, между которыми затесался абсолютно комичный провал — катастрофический сезон, закончившийся увольнением Моуринью и десятым местом в таблице.

Летом 2016-го «Челси» сделал два важных шага. Во-первых, пригласил Конте. А во-вторых — подписал Маркоса Алонсо из «Фиорентины».

Да, в Серии А он успел зарекомендовать себя как очень крепкий игрок. Но, как известно, в Англии к успехам в каких-то там странных зарубежных лигах относятся без особого почтения. По-настоящему важно только то, что ты показал здесь, на островах.

А послужной список Алонсо в Англии на тот момент был, мягко говоря, не впечатляющим: эпизодические появления в составе вылетевшего «Болтона» и полсезона борьбы за выживание в «Сандерленде» под руководством Густаво Пойета. В общем — ничего примечательного.

Маркос Алонсо globallookpress.com

И все же именно Алонсо стал ключевым элементом чемпионского «Челси» Конте. Все любят вспоминать, как итальянец провернул настоящее волшебство, выиграв АПЛ с Виктором Мозесом на позиции правого латераля — по эффекту это можно сравнить разве что с не менее мистическим восстановлением собственной шевелюры. Но при этом нередко забывают, насколько выдающимся и важным был Алонсо с левого фланга — и насколько это стало для всех неожиданностью.

Помимо надежной игры в обороне, Алонсо внезапно превратился в важнейший атакующий элемент чемпионского «Челси». За один сезон он забил больше голов, чем за всю предыдущую карьеру в высших лигах.

Н’Голо Канте («Лестер», 2015)

Честно говоря, включать в этот список кого-либо из чемпионского состава «Лестера»-2015/16 — это немного жульничество. По вполне понятным причинам в мире тогда не существовало ни одного человека, который всерьез обсуждал бы трансферы «Лестера» с позиции «вот этот парень точно затащит их к титулу» — особенно после того, как команда чудом спаслась от вылета в сезоне 2014/15.

Но в то же время сделать этот список без Канте просто невозможно. Слишком уж огромна пропасть между тем, как скромно встретили его переход из «Кана» (после одного сезона в середняке Лиги 1), и тем, насколько грандиозным оказался его вклад в самое безумное чемпионство в истории Премьер-лиги.

Его влияние было настолько мощным, что уже через год Канте уехал в «Челси» — и тут же выиграл АПЛ еще раз. Этот трансфер уж точно не был «скромным». С тех пор имя Канте стало нарицательным и до сих пор является синонимом особого типа футболиста — уникального, редкого и бесконечно ценного.

Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед», 2006)

Сегодня об этом мало кто вспоминает, но летом 2006 года, когда Каррик перебирался из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед», среди болельщиков манкунианцев было немало недовольных. Многие всерьез считали, что клуб попался на уловку ловких парней с юга и переплатил за игрока, который не стоит таких денег.

Майкл Каррик globallookpress.com

И без того нервная обстановка вокруг «Олд Траффорд» была накалена до предела. «Юнайтед» тогда находился в невероятно унизительной ситуации — три сезона подряд без чемпионства в Премьер-лиге. Сегодня это звучит смешно — и действительно смешно — но тогда клуб никогда прежде не заканчивал даже два сезона подряд без титула.

Жозе Моуринью пришел в Англию и сломал всю привычную реальность, этот великий Особенный. И тогдашняя фанатская логика была простой: может ли полузащитник, известный лишь своим аккуратным пасом и «менталитетом неудачника» из «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», реально изменить ситуацию?

Ответ стал очевидным: пять титулов Премьер-лиги и 316 матчей в чемпионате спустя отношение к Каррику изменилось довольно сильно.

Йенс Леманн («Арсенал», 2003)

Ну куда же без «Арсенала» в этом списке, верно? И если пробежаться по фамилиям, то кандидат здесь только один.

Не то чтобы болельщики «Арсенала» считали, что клуб подписал откровенно слабого вратаря. Но репутация у Леманна была весьма специфическая — с ним всегда шла слава человека, у которого иногда может «поехать крыша».

Особенно рискованно это выглядело на фоне того, что он приезжал на место Дэвида Симена — одного из самых надежных и спокойных вратарей Англии. Это, безусловно, было определенным авантюрным ходом. Но авантюра сработала: Леманн провел весь сезон без единого пропуска в стартовом составе той самой команды, которая стала первой — и до сих пор остается единственной — непобежденной за весь чемпионат Англии со времен Викторианской эпохи.

Что ж, снимаем шляпу.