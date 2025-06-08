Трансферные приоритеты «Арсенала»: Дьекереш должен стать новой «девяткой», а Троссарду пора на выход

К концу сезона-2024/25 даже самые преданные фанаты, похоже, устали слышать одну и ту же песню. Болельщики клубов, занимающих куда более скромные места в таблице, приезжали на «Эмирейтс» и с издевкой скандировали: «Снова вторые, оле-оле». И действительно — лондонцы вновь шли к серебряным медалям, повторяя собственный рекорд по количеству подряд занятых вторых мест в истории высшего дивизиона Англии, установленный еще при

Можно сколько угодно оправдываться — травмами или другими обстоятельствами, — но история все равно запомнит этот сезон как неудачный. Сам Микель Артета это признал в своей резкой и агрессивной речи после последнего домашнего матча, а также дал понять, что грядут изменения в составе, особенно после вылета из Лиги Чемпионов от ПСЖ.

«Для меня абсолютно ясно, что нужно сделать, чтобы стать лучше и повысить вероятность победы», — сказал Артета. — «Никто не может гарантировать: "Сделай это — и ты выиграешь лигу или Лигу Чемпионов". Ни один тренер, ни один владелец не скажет это на пресс-конференции. Потому что разница между победой и поражением минимальна. И мало того — слишком многое должно сложиться в твою пользу».

Нельзя упустить Субименди

Начать стоит с попыток «Арсенала» заполучить полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Если среди ваших знакомых есть болельщики «канониров», вы наверняка заметили, как уровень их тревоги растет с каждым днем — сделка, казалось бы, находилась в шаге от завершения, но на этой неделе испанец предпочел уклониться от прямого ответа на вопросы о своем будущем.

Мартин Субименди globallookpress.com

«Конечно, есть варианты, — сказал он в интервью Radiogaceta de los Deportes во вторник. — Но, похоже, впереди долгое и непростое лето, и я не знаю, чем все закончится. Сейчас это точно не в приоритете. Я сосредоточен на сборной, и этого уже более чем достаточно. Если будет что сказать — я скажу».

Несмотря на эти туманные формулировки, источники как в Испании, так и в Англии утверждают, что сделка не находится под угрозой срыва — даже несмотря на фактор мадридского «Реала», где теперь рулит кумир Субименди и его бывший наставник — Хаби Алонсо. Тем не менее, «Арсеналу» явно стоит поскорее довести переговоры до конца и закрыть этот вопрос.

Пора прощаться со старой гвардией

Ожидается, что Мартин Субименди станет для «Арсенала» долгосрочной заменой Жоржиньо — опорнику с выверенной игрой, который летом уйдет в бразильский «Фламенго» на правах свободного агента. Часто забывают, насколько важную роль итальянец сыграл в системе Артеты во второй половине сезона-2023/24, когда команда выдала потрясающий отрезок — 16 побед в 18 матчах Премьер-лиги. Поэтому идея пригласить преемника с аналогичными качествами кажется вполне логичной — она поможет вновь оживить и обновить состав.

В то же время вызывает недоумение информация о переговорах клуба с Леандро Троссардом по поводу нового долгосрочного контракта. Хотя бельгиец — один из самых надежных в плане физической готовности (он провел все 38 матчей АПЛ прошлого сезона и 56 игр во всех турнирах), было заметно, что повторить свой яркий старт в «Арсенале», который пришелся на первые 18 месяцев, он уже не может.

Учитывая, что до окончания текущего контракта остался всего год, сейчас — идеальный момент, чтобы либо выгодно продать игрока, либо оставить его на еще один сезон в ограниченной роли. В любом случае, если «Арсенал» снова будет полагаться на Троссарда в 50+ матчах в сезоне-2025/26, мечты о чемпионском титуле могут снова отложиться до следующего мая.

Томас Парти и Леандро Троссар globallookpress.com

Та же ситуация и с Томасом Парти, который в прошлом сезоне провел 52 матча, а его контракт истекает уже в конце июня — вскоре после 32-летия полузащитника. Несмотря на желание Артеты сохранить ганца в составе, ходят слухи о его возможном возвращении в Испанию, где им интересуется «Барселона». Но вне зависимости от того, останется он или уйдет, Парти вступает в новую фазу своей карьеры, и рассчитывать на него так же, как раньше, уже не стоит.

В целом, «Арсенал» оказался в сложной ситуации с подбором состава. Сам Артета еще прошлым летом признавал, что команда нуждается в «сжатии» и оптимизации. Однако обратной стороной этого стала чрезмерная нагрузка на ключевых игроков — особенно в условиях травм, и вполне возможно, что именно это привело к кризису. Так или иначе, команде нужны свежие силы, новый импульс и дополнительная энергия, чтобы вновь побороться за титул.

Нужен взрывной вингер

«Арсенал» просто не может позволить себе еще один сезон, полагаясь на Леандро Троссарда и Габриэла Мартинелли как на двух основных левых вингеров. Это недопустимо. Оба — качественные игроки с разными сильными сторонами, но если клуб действительно нацелен на завоевание крупных трофеев, это одна из двух позиций, требующих безотлагательного усиления.

Что касается Мартинелли, он так и не сделал следующий шаг в развитии после яркого сезона-2022/23, когда легко проходил крайних защитников и забил 15 голов в Премьер-лиге, став частью скоростной, взрывной атакующей линии. Но с тех пор защитники научились легко нейтрализовать его слабости с мячом. Это не значит, что бразильца нужно продавать — скорее, его игровое время стоит сократить, сделав из него «джокера» на замены.

Нико Уильямс globallookpress.com

Нико Уильямс из «Атлетика» уже давно рассматривается как одна из трансферных мечт «Арсенала» на эту позицию, но его запросы по зарплате, превышающие £200 000 в неделю, а также переговоры о продлении контракта в Стране Басков, серьезно усложняют возможную сделку. Артете и его штабу придется искать альтернативы шире.

СМИ Германии сообщают об интересе Артеты к Лерою Сане — они работали вместе в «Манчестер Сити», и сейчас немец может покинуть «Баварию» на правах свободного агента. Такой трансфер стал бы удачной рыночной возможностью, но все же не тем громким приобретением, которого клуб должен добиваться. Если Родриго получит разрешение на уход из «Реала» этим летом, «Арсенал» обязан включиться в борьбу за него. А еще можно попробовать выйти на Брэдли Баркола, который в «ПСЖ» потерял место в старте из-за прогресса Дезире Дуэ.

Ставка на Дьекереша, а не на Шешко

Если провести опрос среди болельщиков «Арсенала» о том, какую позицию нужно усилить в первую очередь этим летом, примерно 99,9% ответили бы: «нападающий». С момента ухода Арсена Венгера клуб сделал лишь два трансфера в эту зону — Габриэла Жезуса и Кая Хаверца. Хотя, по сути, Хаверца подписывали как полузащитника, о чем «канониры» громко заявили летом 2023 года.

Надо признать, что в первые полгода в Лондоне Жезус играл как одержимый, и переход от его подвижного, креативного стиля к более статичной роли Хаверца стал одной из причин того, что «Арсенал» утратил зрелищность. Форварды с уровнем бразильца до его травмы — редкость, и именно поэтому главными целями клуба этим летом стали нападающие классического типа.

По информации из разных источников, на вершине шорт-листа «Арсенала» сейчас находятся Бенджамин Шешко из «РБ Лейпциг» и Виктор Дьекереш из «Спортинга». Пока что словенец считается фаворитом гонки, но именно швед — более логичный выбор.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Дьекереш обойдется дешевле: «Спортинг» готов снизить запрашиваемую сумму до £60 млн, тогда как за Шешко «Лейпциг» хочет около £92 млн. Кроме того, Виктор находится в расцвете карьеры и способен сразу усилить команду в борьбе за трофеи.

Конечно, есть опасения из-за уровня португальского чемпионата — особенно учитывая, как схож его путь с Дарвином Нуньесом в «Бенфике» — но Дьекереш доказывал свою силу не только в Примейре: отличная статистика в Европе, за сборную Швеции и в Чемпионшипе с «Ковентри » говорит сама за себя. Да и визуально он выглядит куда более надежным и хладнокровным завершителем, чем непредсказуемый уругваец из «Ливерпуля».

Это не критика Шешко — он, вероятно, вырастет в топ-нападающего мирового уровня уже к концу десятилетия. Но он — еще «сырой» проект, а «Арсеналу» нужен результат здесь и сейчас. Идеальным сценарием была бы покупка обоих: одного — для настоящего, второго — на перспективу. Но в текущих реалиях такой вариант маловероятен.

Сохранить ключевых игроков

Если «Арсенал» не сыграет грамотно, то может незаметно оказаться в положении, напоминающем клуб образца конца 2000-х — начала 2010-х годов. Или даже повторить путь нынешнего «Ливерпуля»: звезды есть, а их контракты медленно, но верно движутся к истечению, причем ситуация пока не кажется критичной — и в этом опасность.

Майлз Льюис-Скелли, вундеркинд из академии, все еще связан лишь молодежным соглашением до 2026 года. По слухам, переговоры о новом контракте идут тяжело, чем уже успел заинтересоваться мадридский «Реал». Потерять одного из самых перспективных воспитанников академии бесплатно — катастрофа, даже обсуждать не стоит.

В случае с Букайо Сака, чье соглашение истекает в 2027 году, процесс должен быть проще. Он уже получает высокую зарплату, успел доказать свою ценность и стал почти культовой фигурой для клуба. Из всех игроков именно Сака — тот, на кого можно ставить в долгую: есть все шансы, что он проведет на «Эмирейтс» следующие десять лет. Похожая ситуация и с Габриэлем Магальяйнсом — он, похоже, по-настоящему полюбил «Арсенал», а переговоры с ним идут поступательно.

Уильям Салиба globallookpress.com

Сложнее с Уильямом Салиба. У него также осталось два года по контракту, и хотя публично он заявляет о желании остаться и побеждать с «Арсеналом», из Франции уже приходят сообщения: защитник ведет переговоры с «Реалом». В Мадриде знают, как работать на перспективу: не удивляйтесь, если в ближайшие месяцы легенды клуба начнут рассказывать в СМИ о том, что у Салиба «мадридская ДНК».

Чтобы сохранить темп развития проекта, «Арсеналу» нужно действовать решительно и убедить своих лидеров: этот клуб достоин того, чтобы с ним связывали будущее. И этот путь — стоит пройти до конца.

Избежать еще одного вялого трансферного лета — во что бы то ни стало

В последние дни часть болельщиков «Арсенала» вытащила на свет старую статью Evening Standard от мая 2024 года, в которой описывались трансферные планы клуба на то лето. «Канониры» якобы хотели подписать нового нападающего — в приоритете был Шешко, а также вингера и центрального полузащитника. Звучит знакомо, не правда ли?

Прогнозы и ставки на футбол

В итоге Артета приобрел Микеля Мерино, который провел сезон в роли гибридного полузащитника и форварда, а также универсального защитника Риккардо Калафьори и запасного вратаря Нето в аренду. Но по-настоящему громких, трансформирующих состав покупок так и не случилось. Если клуб снова проведет столь вялое и неуклюжее окно, то рискует остаться без трофеев еще на один сезон.

Пока «Арсенал» раскачивается, действующие чемпионы АПЛ — «Ливерпуль» — уже вовсю укрепляют состав. После трансфера Джереми Фримпонга должны последовать переходы Милоша Керкеза и Флориана Вирца — последнего «Байер» отпустит только за рекордную по британским меркам сумму.

Бывшие чемпионы из «Манчестер Сити», уступившие «Арсеналу» всего три очка в сезоне 2024/25, тоже не дремлют: Пеп Гвардиола заканчивает сделки по Тиджани Рейндерсу и Райану Шерки в рамках своей перезагрузки команды. Вывод очевиден: время действовать — сейчас.