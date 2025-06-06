Трансферные приоритеты «Ман Сити»: найти замену Де Брейне, нового вратаря, забивного вингера и обновить возрастную полузащиту

Прошлым летом «Манчестер Сити» провел аномально спокойное трансферное окно, за что в итоге поплатился. Потратив всего 20 миллионов фунтов на подписание Савиньо и вернув Илкая Гюндогана, команда провела худший сезон за последние девять лет. Подопечные Гвардиолы не только уступили титул чемпиона Премьер-лиги, но и финишировали лишь третьими с 71 очком — это худший результат за всю 16-летнюю тренерскую карьеру Пепа.

К тому же «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле не дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов и не выиграл ни одного крупного трофея — это случилось впервые с сезона 2016/17, когда каталонец только возглавил клуб.

Гвардиола уже признал, что ошибся, проявив излишнюю лояльность к игрокам, выигравшим с ним четыре чемпионата Англии подряд. То же самое на прошлой неделе сказал председатель правления клуба Халдун Аль Мубарак: «Прошлым летом, вероятно, нам следовало быть более решительными в вопросе необходимых изменений. Мы этого не сделали и в итоге провалили сезон».

Глубокая перестройка началась в январе, когда клуб потратил 180 миллионов фунтов на Омара Мармуша, Нико Гонсалеса, Абдукодира Хусановa и Витора Рейса.

Аль Мубарак пообещал, что клуб продолжит активную трансферную кампанию: «Мы четко определили, кто именно нам нужен и на какие позиции. У нас есть приоритет №1, есть приоритет №2, и мы будем действовать быстро, четко и последовательно».

У «Сити» есть два трансферных окна, чтобы усилить состав: первое закрывается 10 июня — перед стартом Клубного чемпионата мира, второе продлится с 16 июня по 1 сентября.

Как и ожидалось, клуб не стал тянуть и уже ведет переговоры о трансферах полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса и нападающего «Лиона» Райана Шерки. Кроме того, одним из ключевых приоритетов стал левый защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт-Нури.

Но «Ман Сити» предстоит провести и более дорогие сделки. Им нужно не только найти замену Кевину Де Брейне, но и решить другие проблемы, связанные с возрастом состава, который, похоже, утратил прежнюю неудержимую жажду побед.

«Манчестер Сити» нужны новые фулбэки

В 2017 году Гвардиола убедил руководство «Сити» потратить 130 миллионов фунтов стерлингов на трех фулбэков, и теперь у него есть все основания настаивать на подобном шаге. Клубу срочно нуждается в усилении как на правом, так и на левом фланге обороны.

Кайл Уокер, один из тех троих, кто пришел восемь лет назад, провел ужасную первую половину сезона, после чего зимой отправился в аренду в «Милан». Летом он, скорее всего, окончательно покинет «Сити».

Райан Аит-Нури globallookpress.com

Рико Льюис, которого рассматривали как долгосрочную замену Уокеру на правом фланге, всё еще находится на стадии становления. К тому же, растет уверенность, что его естественная позиция в центре полузащиты.

В итоге «Сити» отчаянно нуждается в профильном правом защитнике, особенно с учетом того, что в сезоне-2024/25 Гвардиоле пришлось использовать на этой позиции Матэуша Нунеша — игрока далеко не оборонительного плана.

Левый фланг защиты также остается проблемным. Натан Аке пропустил большую часть сезона из-за различных травм, а Йошко Гвардиол был переведен в центр обороны в последние два месяца сезона, чтобы освободить место для Нико О’Райли. Молодой футболист произвел отличное впечатление, ворвавшись в основу, но он пока слишком «сырой» и неопытный, чтобы закрепиться на этой позиции. К тому же левый фулбэк — не его родная позиция, он, в первую очередь, полузащитник.

Райан Аит-Нури, который в прошлом сезоне принял участие в 11 голах «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге, рассматривается как потенциальное решение проблемы. Однако после его подписания «Сити» должен будет сосредоточиться на поиске качественного правого защитника, чтобы полностью укомплектовать обновленную линию обороны.

Пора искать нового вратаря

Оба голкипера «Манчестер Сити» провели неудачный сезон, и команде необходима свежая кровь в рамке ворот. Эдерсон еще прошлым летом хотел покинуть клуб после того, как получил заманчивые предложения из Саудовской Аравии, но Гвардиоле удалось убедить его остаться.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Тем не менее, несмотря на четыре результативные передачи, бразилец провел один из худших сезонов в плане надежности, особенно в Лиге чемпионов.

Эдерсон несколько раз терял место в основе, проигрывая конкуренцию Штефану Ортеге, но немец в итоге не воспользовался шансом. Главной ассоциацией с Ортегой по ходу сезона-2024/25 стало то, как Гвардиола кричит на него за глупо пропущенный мяч в концовке встречи с «Брентфордом».

Учитывая, что у обоих вратарей остался всего один год по контракту, сейчас самое время для «Сити» сделать громкое приобретение на позицию первого номера.

Идеальным вариантом считается Диогу Кошта из «Порту», но за него придется отдать большие деньги — он является капитаном команды и одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Альтернативой считается Жоан Гарсия из «Эспаньола», один из самых перспективных молодых вратарей Европы. К тому же, «Манчестер Сити» — среди множества топ-клубов, проявляющих интерес к 24-летнему испанцу, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Нужен новый Де Брейне

О значении Кевина Де Брейне, его вкладе в историю клуба и спорах вокруг того, правильно ли отпускать его бесплатно, сказано уже чересчур много. Однако куда меньше, по крайней мере публично, говорят о том, кто заменит бельгийца.

Райан Шерки globallookpress.com

Де Брейне стал самым дорогим приобретением в истории «Сити», когда перешел из «Вольфсбурга» летом 2015 года, но сейчас клуб пока не проявил сопоставимой амбициозности в поисках его преемника.

Флориан Вирц казался идеальным кандидатом на роль наследника Де Брейне, но «Манчестер Сити» отказался от потенциальной сделки с «Байером» из-за стремительно растущей стоимости трансфера. Следующим по уровню вариантом считается Морган Гиббс-Уайт, хотя сейчас всё указывает на то, что клуб склоняется к приобретению Райана Шерки.

Полноценно заменить Де Брейне невозможно — он уникален. Но теперь, когда бельгиец ушел со сцены, «Сити» как минимум нужно найти нового игрока, способного выигрывать матчи в одиночку.

Полузащита нуждается в молодых игроках

Одним из самых запоминающихся эмоциональных всплесков в исполнении игрока «Манчестер Сити» за весь напряженный сезон стала сцена после победы в четвертьфинале Кубка Англии над «Борнмутом» в марте. Тогда Бернарду Силва вступил в спор с журналистами из-за разговоров о «возрастном» составе команды.

«Назовите имена», — потребовал португалец. — «Мне 30, Ковачичу — тоже 30. Вы ведь не говорите о парнях, которым 36. У нас были четыре плохих месяца — и вдруг мы старые и недостаточно хороши? Это говорят люди, которые не понимают футбол и никогда в него не играли».

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Бернарду выразил свою точку зрения весьма уверенно, но в его словах читалась и некоторая оборонительная реакция. Факты говорят сами за себя: состав «Сити» действительно постарел, но сравнения с благородным вином здесь точно не подходят. Клуб сам признал это, когда в январе подписал сразу трех игроков в возрасте до 23 лет. Старшим из зимних новичков стал Мармуш, которому исполнилось 26 в феврале.

Именно полузащита оказалась наиболее возрастной зоной на поле. В ее рядах были Джек Грилиш (30), Илкай Гюндоган (34) и Кевин Де Брейне (33). График с двумя матчами в неделю оказался слишком напряженным для возрастных футболистов. Из всей этой группы, возможно, только Ковачич останется в команде летом. Бернарду, по слухам, близок к уходу, Гвардиола публично сомневался в целесообразности сохранения Гюндогана, а Грилишу, похоже, лучше уйти ради спасения карьеры.

Приход Тиджани Рейндерса — вероятно, только первый шаг: в это межсезонье в полузащите появится и другая свежая кровь.

Продать игроков, склонных к травмам

Если усталость футболистов вызывала у Гвардиолы серьезные опасения в прошедшем сезоне, то еще больше его беспокоили постоянные травмы. Под конец кампании раздражение тренера по поводу одних и тех же игроков, постоянно оказывавшихся в лазарете, стало выходить наружу.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Ты не можешь играть, если на тебя нельзя положиться. Если не способен выходить на поле каждые три дня, ты не поможешь. Нам нужно построить состав на следующий сезон», — заявил Гвардиола.

Пеп даже решился назвать конкретные фамилии — Аке и Джон Стоунз были, по его словам, «травмированы весь сезон». Он мог бы упомянуть и Ковачича, который пропустил три недели в ноябре и не сыграл в финале Кубка Англии, а теперь выбыл до старта следующего сезона после операции на пятке. Также неудачно получил повреждение Грилиш — в неподходящий момент, в феврале. Мануэль Аканджи трижды выбывал из состава, а самый продолжительный перерыв составил два месяца.

Все футбольные трансферы

Хотя Родри должен набрать оптимальную форму после восьмимесячного восстановления после разрыва крестообразной связки.

Гвардиоле придется проявить жесткость. Команда не может зависеть от игроков, на которых нельзя положиться в физическом плане. Состав должен быть устойчивым.

Нужен забивной вингер

Может показаться, что у «Манчестер Сити» уже есть два отличных молодых вингера — Джереми Доку и Савиньо, и это действительно так. Их скорость и дриблинг радуют болельщиков и часто создают остроту, но вот с результативностью у обоих всё не так радужно.

Родриго globallookpress.com

В прошлом сезоне на двоих они забили лишь четыре мяча в Премьер-лиге, причем Савиньо отметился всего одним голом.

Приход Мармуша частично снял нагрузку с Эрлинга Холанна и добавил команде еще одну точку атаки, но несмотря на то, что египтянин может играть на фланге, он часто отходит вглубь поля и действует как «десятый номер», как это было, например, в финале Кубка Англии.

Ранее у «Сити» были фланговые форварды вроде Рияда Мареза, Рахима Стерлинга и Лероя Сане — каждый из них стабильно забивал не менее 10 голов за сезон в АПЛ. Именно к такому уровню результативности от вингеров клубу нужно вернуться.

Прогнозы и ставки на футбол

Это значит, что «Манчестер Сити» предстоит найти флангового игрока, который способен не только взрывать защиту своими рывками и обыгрышами, но и регулярно поражать ворота.

Родриго, некогда похоронивший мечты «Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 2022 года, стал бы идеальным вариантом, тем более, его будущее в «Реале» остается неопределенным.