Продажа ключевых игроков и сокращение трансферного бюджета. Что ждет «Манчестер Юнайтед» после ужасного сезона

Финал Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» проиграли «Тоттенхэму», окончательно подтвердил: «Манчестер Юнайтед» провел худший сезон с 1974 года, когда команда вылетела из высшего дивизиона чемпионата Англии. И, что особенно удручает, сезон еще не завершен. После домашнего матча против «Астон Виллы» в это воскресенье всё может стать еще хуже: «МЮ» рискует завершить сезон в Премьер-лиге на 17-м месте — последнем, которое спасает от вылета.

Спустя несколько дней после этой, без сомнения, траурной встречи на «Олд Траффорд», Юнайтед отправится в постсезонное турне по Малайзии и Гонконгу.

Единственная цель данного путешествия — заработать хоть немного денег. Потеря путевки в Лигу чемпионов и 100 миллионов фунтов, делает это особенно актуальным. Но едва ли Рубен Аморим и его игроки мечтают о 14-часовом перелете на другой конец света сразу после такого сокрушительного удара.

Атмосфера на борту рейса до Куала-Лумпура наверняка будет напряженной — особенно между Аморимом и Алехандро Гарначо, который явно выразил недовольство тем, что остался в запасе в финале ЛЕ, и намекнул на возможный уход из клуба. Кобби Мейну, появившийся на поле лишь в добавленное время, возможно, тоже подумывает о будущем вдали от Манчестера.

Ну а Бруну Фернандеш получит достаточно времени, чтобы всерьез обдумать заманчивые предложения из Саудовской Аравии.

Самому Амориму, скорее всего, предстоят откровенные разговоры с исполнительным директором клуба Омаром Беррадой, а позже — и с сэром Джимом Рэтклиффом, когда начнут проявляться все последствия поражения в Бильбао.

Будущее Гарначо

Некоторые футболисты, вне зависимости от результата, предпочитают не говорить о своем будущем сразу после финала. Например, Уэйн Руни не стал подтверждать свой уход из «Манчестер Юнайтед» сразу после победы в финале Лиги Европы в 2017 году, хотя тогда это уже было очевидно.

Но есть и те, кто не может сдержать эмоции. Это нормально, поскольку после финального свистка переполняют чувства, и стоит только поднести микрофон, как сдерживаемое вырывается наружу. Именно это и произошло с Алехандро Гарначо в микст-зоне на стадионе «Сан-Мамес».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Аргентинец выходил в старте во всех шести матчах плей-офф Лиги Европы в этом сезоне, и вполне оправданно был крайне разочарован тем, что не попал в основу на финал. Мэйсон Маунт, по сути, провел лишь один яркий матч в турнире: выйдя со скамейки в ответной полуфинальной игре против «Атлетика», ему удалось оформить дубль. Но в финале он ничем не запомнился и не доставил особых проблем обороне «Тоттенхэма», уступив место аргентинцу лишь на 71-й минуте. И почти сразу Гарначо вынудил Гульельмо Викарио совершить непростое спасение и создал напряжение на фланге для Педро Порро.

Младший брат Алехандро, печально известный своей прямолинейностью Роберто Гарначо, был шокирован решением Аморима: «Работаешь, как никто другой, помогаешь команде на каждом этапе, два гола в последних двух финалах — и всё ради того, чтобы выйти на 19 минут и оказаться крайним».

Сам игрок тоже не стал сдерживаться, отвечая на вопросы журналистов: «Если не забиваешь — всегда хочется большего. До финала я играл в каждом раунде. А сегодня — только 20 минут. Постараюсь насладиться летом, а потом посмотрим, что будет дальше».

Эти слова моментально поставили под сомнение его будущее на «Олд Траффорд». Ситуация остается туманной с тех пор, как в прошлом году стало известно, что «Юнайтед» готов рассмотреть январские предложения по Гарначо. Наибольший интерес проявляли «Наполи» и «Челси», но ни один из клубов не захотел платить сумму, которую запрашивали в Манчестере.

Гарначо выглядит чужеродным элементом в системе Рубена Аморима, предпочитающего использовать узких атакующих полузащитников вместо классических вингеров. При этом португальский тренер не раз высказывался о Гарначо достаточно сдержанно. Когда после финала его спросили, почему он выбрал Маунта, а не аргентинца, он парировал в своем стиле: «А кто не реализовал 100%-й момент в первом тайме с "Атлетиком"? Вот-вот. Гарначо».

В условиях, когда клуб отчаянно нуждается в исходящих трансферах, а между игроком и тренером нет взаимопонимания, всё указывает на то, что Гарначо, скорее всего, покинет «Юнайтед» этим летом.

Бруну готов покинуть «МЮ»

Бруну Фернандеш явно разочаровал в финале, но все равно нет сомнений в том, что именно он остается ключевой фигурой «Манчестер Юнайтед».

Португалец остается талисман команды, и Аморим определенно хотел бы сохранить его в составе. Однако слухи об интересе со стороны саудовского «Аль-Хиляля» никуда не исчезают, и сам Бруну после финала предпочел не отмалчиваться, прямо заявив, что не станет мешать клубу, если тот решит на нем заработать.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Если клуб решит, что пришло время расстаться, чтобы заработать немного денег или по какой-то другой причине — что ж, это футбол, и такое бывает», — сказал капитан «красных дьяволов».

«У меня есть желание делать больше, вернуть "МЮ" в его славные времена. Но если однажды клуб сочтет, что я обхожусь ему слишком дорого или что пришло время разойтись — таков футбол, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Я всегда это говорил и продолжаю стоять на своем», — добавил Фернандеш.

Эти слова заставили волноваться болельщиков «Юнайтед». Большинство хотело бы, чтобы Фернандеш остался, но если «Аль-Хиляль» сделает действительно выгодное предложение за игрока, которому в сентябре исполнится 31 год и у которого остается два года по контракту, клуб может поддаться искушению, чтобы потом использовать эти средства для перестройки состава.

Уход Мейну кажется неизбежным

Кобби Мейну был еще одним игроком, которого, по слухам, «Манчестер Юнайтед» хотел продать еще в январе. И хотя это казалось безумием — так обращаться с самым ярким выпускником академии последних лет и игроком сборной Англии — в последние месяцы его продажа стала выглядеть всё более вероятной.

Кобби Мейну globallookpress.com

С момента возвращения после двухмесячного перерыва из-за травмы в апреле он лишь трижды появлялся в стартовом составе, и каждый из этих матчей следовал за играми Лиги Европы, в которых он не участвовал.

В самых важных поединках Аморим снова и снова оставлял его вне игры, а в финале Лиги Европы выпустил и вовсе абсурдно поздно — только в компенсированное время.

Это выглядело как неуважение к игроку с таким уровнем таланта и значением для клуба, да и с логикой решение плохо стыковалось, учитывая, что именно Мейну спас команду, забив великолепный закрученный гол в ответном четвертьфинале против «Лиона».

У Мейну выдающиеся способности в продвижении мяча из глубины и контроле игры в центре поля. Очевидно, что он станет находкой для команды, исповедующей позиционный футбол. Но в системе Аморима его сильные стороны попросту не раскрываются, а скудное игровое время ясно говорит о том, что тренер не слишком его ценит.

Менее чем через два года после своего громкого дебюта в составе «Юнайтед» уход Мейну сейчас выглядит почти неизбежным.

А что насчет Аморима?

Теперь, когда золотой билет в Лигу чемпионов оказался в кармане «Тоттенхэма», ситуация Аморима в «Манчестер Юнайтед» неизбежно окажется в центре внимания английского футбольного сообщества. И это вполне логично, учитывая его ужасные результаты в Премьер-лиге: всего шесть побед в 26 матчах и ни одного выигранного поединка против команды вне зоны вылета с января.

Дэвид Мойес и Луи ван Гал были уволены сразу после того, как не сумели обеспечить участие «Юнайтед» в Лиге чемпионов. Одной из главных причин замены Эрика тен Хага на Аморима также стало отсутствие шансов на попадание в топ-5.

По той же логике сейчас следовало бы уволить и Аморима. К слову, он пообещал покинуть клуб без требования компенсации, если руководство примет такое решение.

Рубен Аморим globallookpress.com

Однако у португальца есть одно преимущество: именно он был выбором Рэтклиффа. Глава INEOS вложил слишком много доверия и денег, чтобы так быстро расстаться с ним.

Рэтклифф лично летал в Лиссабон, чтобы провести с Аморимом тайную встречу, когда тен Хаг всё еще занимал пост главного тренера. Поговаривают, он сразу же поддался харизме португальца.

В марте он публично подтвердил свою уверенность в тренере: «Я считаю Рубена выдающимся молодым специалистом. Он действительно отличный тренер, и, как мне кажется, он надолго останется в клубе.»

Тем не менее, вера Рэтклиффа в Аморима серьезно пошатнулась в последующие недели: с момента этого заявления «Юнайтед» выиграл лишь один матч в чемпионате и не побеждал в лиге уже два месяца. А после того, как клуб потратил 11 миллионов фунтов на выкуп Аморима из «Спортинга» посреди сезона и еще 14 миллионов на увольнение тен Хага, расставание с нынешним тренером привело бы к очередным потерям.

Это также усилило бы ощущение, что миллиардер не знает, как вытащить клуб из кризиса — ощущение, которое стало только сильнее после провала с наймом Дэна Эшворта. По этой причине Рэтклифф просто обязан предоставить Амориму хотя бы еще одно трансферное окно и посмотреть, на что тот способен с полноценной предсезонкой.

Фернандеш, несмотря на все противоречивые факты, уже выразил поддержку тренеру: «Я действительно считаю, что в нынешней ситуации клубу проще пригласить нового тренера, потому что результаты не соответствуют ожиданиям. Но, как сказали мои товарищи по команде — и я это повторю, — я действительно думаю, что Аморим тот самый человек».

Скорее всего, Аморим всё же останется на «Олд Траффорд», но теперь у него нет прежнего лимита доверия.

Меньше трансферов — больше увольнений?

Главое последствие поражения «Юнайтед» от «Тоттенхэма» в финале ЛЕ — это потеря денежного джекпота от участия в Лиге чемпионов. Теперь клубу придется сократить трансферный бюджет: они внезапно лишились около 100 миллионов фунтов, которые могли бы заработать в случае победы в Бильбао. Соглашение о переходе Матэуса Куньи из «Вулверхэмптона» уже достигнуто, и отсутствие денег от ЛЧ не поставит под угрозу эту сделку, но дальнейшие приобретения будут возможны только при условии продаж действующих игроков.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Также клубу придётся умерить ожидания относительно уровня потенциальных новичков. Каждый топ-игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, и те, кто мечтает об этом уже в следующем сезоне, просто обойдут «Олд Траффорд» стороной.

Это может напрямую повлиять и на попытки «Юнайтед» заполучить Лиама Делапа — особенно учитывая, что «Ньюкасл» и «Челси», их главные конкуренты в борьбе за нападающего «Ипсвича», еще имеют шанс пробиться в Лигу чемпионов.

Возможны последствия и для сотрудников клуба. За последний год Рэтклифф уже уволил 450 человек, и, учитывая, что ранее он проявлял мало жалости к персоналу, легко представить, что он снова пойдет на сокращения ради латания этой финансовой дыры. Это еще больше подорвет моральное состояние внутри клуба, которое и без того находится на дне.

Единственный луч света

Обратная сторона отсутствия «Манчестер Юнайтед» в еврокубках в следующем сезоне заключается в том, что у Аморима будет гораздо больше времени для работы с командой на тренировочном поле. Когда он только возглавил клуб в ноябре, португалец называл нехватку времени с игроками одним из главных препятствий на пути к прогрессу. А из-за выхода в финал Лиги Европы график матчей практически не давал ни малейшей передышки.

«Манчестер Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы globallookpress.com

К концу сезона «Юнайтед» проведет 60 матчей, и участие в еврокубках серьезно повлияло на тренировочный процесс из-за постоянной необходимости восстановления после игр.

Между тем, именно отсутствие еврокубков сыграло на руку Амориму в его первом полноценном сезоне с «Спортингом». Тогда команда вылетела из Лиги Европы уже на стадии квалификации, а дополнительное время на тренировки было использовано с максимальной пользой — лиссабонцы впервые за 29 лет выиграли чемпионат, пройдя почти весь сезон без поражений до момента, когда титул был официально завоеван.

Прогнозы и ставки на футбол

Аморим уже намекал, что «Юнайтед» пока не готов к Лиге чемпионов, а в другом интервью и вовсе заявлял, что добиться успеха в главном европейском турнире и параллельно показывать хорошие результаты в Премьер-лиге — это примерно так же реалистично, как полет на Луну. Взять хотя бы «Ньюкасл»: после сезона без еврокубков команда провела отличный чемпионат и почти наверняка попадет в топ-5. Или «Ноттингем Форест», который также борется за Лигу чемпионов, выигрывая от того, что проводит один матч в неделю. За последнее десятилетие и «Лестер», и «Челси» выигрывали Премьер-лигу, не участвуя ни в одном европейском турнире.

Так что, несмотря на все негативные ощущения, поражение в финале ЛЕ может в итоге стать поворотным моментом для «Юнайтед» и Аморима.