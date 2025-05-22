Проклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»

Для команды Энджа Постекоглу этот финал значил нечто большее, чем просто шанс на кубок или путёвку в Лигу чемпионов. Это была возможность изменить нарратив. Стереть клеймо «почти команды». И «Тоттенхэм» его использовал. Без глянца, но с характером. Без игры на века, но с героизмом в каждом эпизоде.
Финал был нервным, рваным, полным сумбура. Две команды, прозябающие в нижней части АПЛ, вышли на поле «Сан Мамеса» с разными эмоциями — но одинаковой тревогой. В воздухе витала дилемма: искупление или полный крах. Для обоих.
Один момент Джонсона — и вся история была переписана
На 42-й минуте в ничем не примечательном первом тайме, где каждый пас ломался под давлением, а каждое касание сопровождалось обрезкой, Пап Сарр исполнил подачу с левого фланга. Бреннан Джонсон, скрывшийся за спиной Люка Шоу, бросился к мячу. Дальше вмешалась судьба: рикошет от плеча Шоу, ещё один от ноги валлийца, и мяч, будто в замедленной съёмке, запрыгнул в ворота. Андре Онана пытался вытянуть его из-под штанги — но тщетно. Было не слишком красиво, не особо уверенно, но достаточно.
Этот мяч стал и ножом в сердце «Юнайтед», и бальзамом для «шпор». Он разбил хрупкую структуру игры Аморима и наполнил лондонцев верой — впервые за долгие годы.
«Тоттенхэм» сел глубоко. Очень глубоко. Пять защитников, двое опорников, и каждый из них работал на износ. Любая попытка «Юнайтед» подобраться к воротам встречалась стеной, в которой особенно блистали Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен.
Последний совершил момент вечера — когда после ошибки Викарио Рамус Хёйлунн перебросил кипера ударом головой — казалось, мяч уже в сетке. Но вдруг откуда-то выросла нога ван де Вена: акробатический прыжок — и спасение на линии. Это был гол, которого не случилось. И это был момент, который запомнят тысячи болельщиков «Тоттенхэма».
Удоджи и Диалло: дуэль на грани
Финал не подарил бенефисов, но дал очень много драмы. На фланге разворачивалась одна из самых напряжённых дуэлей — Дестини Удоджи против Амада Диалло. Итальянец рвался вперёд, рисковал, подключался к атакам. И при этом успевал отрабатывать сзади.
Диалло — один из немногих в «Юнайтед», кто пытался играть свободно — несколько раз наводил панику, но не получил поддержки. Аморим пытался спасти ситуацию заменами. Вышли Гарначо, Зиркзее, а Бруну Фернандеш переместился выше по позиции. Но всё рассыпалось о дисциплину соперника.
Постекоглу: «Я не клоун». И он доказал это
Накануне финала Постекоглу был раздражён вопросами о своём будущем. «Я не клоун», — отрезал он. И на поле доказал, что способен собрать команду даже после внутреннего краха в АПЛ. Ставка на Джонсона — сработала. Ставка на Сарра в высокой позиции — сработала. Ставка на коллективную самоотдачу — оказалась лучшей из возможных.
«Тоттенхэм» выиграл в своей манере — не по нотам, но с душой. Выиграл вопреки. И, быть может, именно такая победа нужна была клубу, чтобы переродиться.
А вот у «МЮ» осталась лишь очень громкая тишина. Четвёртое поражение от «шпор» за сезон. Нулевая уверенность. Отсутствие еврокубков в следующем году — впервые за десятилетие. Аморим сказал, что даже победа в Лиге Европы не вылечила бы все болячки клуба. Поражение же лишь подчёркивает: команда в состоянии глобального ремонта.
Люк Шоу, неудачно сыгравший в моменте с голом, мог всё исправить на последних минутах — но его удар головой парировал Викарио. Это была последняя вспышка — и финальный гвоздь.
17 лет — в один миг
С 2008 года «Тоттенхэм» не поднимал трофеев. С 1984-го не выигрывал в Европе. Фанаты спали в машинах, ехали окольными путями в Бильбао, верили. И вот — их команда это сделала. Пусть не в блестящем стиле. Пусть с натужным голом и обороной на износ. Но теперь имя Бреннана Джонсона вписано в историю клуба, а рядом — имена Сона, Ромеро, Ван де Вена, Викарио, Удоджи.
Финал, о котором не будут слагать од — но который навсегда останется в памяти как вечер, когда «шпоры» наконец-то сняли своё проклятие.