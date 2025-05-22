Проклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»

Финал в Бильбао не был из тех, что становятся классикой. Ни технического совершенства, ни голов-открыток, ни россыпи звёздных перформансов. Это был вечер не красоты, а воли. Не триумфа формы, а победы над формой. Именно таким запомнится матч, в котором «Тоттенхэм» сломал проклятие 17 лет без трофеев и наконец-то выиграл. Один единственный, неказистый, почти случайный гол Бреннана Джонсона — и целое поколение болельщиков «шпор» дождалось своего вечера.

Футбол. Лига Европы. Финал Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Бреннан Джонсон (42') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Джед Спенс, 90'), Педро Порро, Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бреннан Джонсон (Кевин Дансо, 78'), Папе Сарр (Арчи Грей, 90'), Ришарлисон (Сон Хын Мин, 67'), Доминик Соланке Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу (Кобби Майну, 90'), Нуссайр Мазрауи (Диогу Далот, 85'), Люк Шоу, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Мэйсон Маунт (Алехандро Гарначо, 71'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 71'), Амад Диалло Предупреждения: Амад Диалло (35'), Микки ван де Вен (49'), Ришарлисон (58'), Ив Биссума (68'), Джошуа Зиркзее (84'), Гарри Магуайр (88'), Джонни Эванс (90 + 1')

Для команды Энджа Постекоглу этот финал значил нечто большее, чем просто шанс на кубок или путёвку в Лигу чемпионов. Это была возможность изменить нарратив. Стереть клеймо «почти команды». И «Тоттенхэм» его использовал. Без глянца, но с характером. Без игры на века, но с героизмом в каждом эпизоде.

Финал был нервным, рваным, полным сумбура. Две команды, прозябающие в нижней части АПЛ, вышли на поле «Сан Мамеса» с разными эмоциями — но одинаковой тревогой. В воздухе витала дилемма: искупление или полный крах. Для обоих.

Один момент Джонсона — и вся история была переписана

На 42-й минуте в ничем не примечательном первом тайме, где каждый пас ломался под давлением, а каждое касание сопровождалось обрезкой, Пап Сарр исполнил подачу с левого фланга. Бреннан Джонсон, скрывшийся за спиной Люка Шоу, бросился к мячу. Дальше вмешалась судьба: рикошет от плеча Шоу, ещё один от ноги валлийца, и мяч, будто в замедленной съёмке, запрыгнул в ворота. Андре Онана пытался вытянуть его из-под штанги — но тщетно. Было не слишком красиво, не особо уверенно, но достаточно.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Этот мяч стал и ножом в сердце «Юнайтед», и бальзамом для «шпор». Он разбил хрупкую структуру игры Аморима и наполнил лондонцев верой — впервые за долгие годы.

«Тоттенхэм» сел глубоко. Очень глубоко. Пять защитников, двое опорников, и каждый из них работал на износ. Любая попытка «Юнайтед» подобраться к воротам встречалась стеной, в которой особенно блистали Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен.

Последний совершил момент вечера — когда после ошибки Викарио Рамус Хёйлунн перебросил кипера ударом головой — казалось, мяч уже в сетке. Но вдруг откуда-то выросла нога ван де Вена: акробатический прыжок — и спасение на линии. Это был гол, которого не случилось. И это был момент, который запомнят тысячи болельщиков «Тоттенхэма».

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед gettyimages.com

Удоджи и Диалло: дуэль на грани

Финал не подарил бенефисов, но дал очень много драмы. На фланге разворачивалась одна из самых напряжённых дуэлей — Дестини Удоджи против Амада Диалло. Итальянец рвался вперёд, рисковал, подключался к атакам. И при этом успевал отрабатывать сзади.

Диалло — один из немногих в «Юнайтед», кто пытался играть свободно — несколько раз наводил панику, но не получил поддержки. Аморим пытался спасти ситуацию заменами. Вышли Гарначо, Зиркзее, а Бруну Фернандеш переместился выше по позиции. Но всё рассыпалось о дисциплину соперника.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Постекоглу: «Я не клоун». И он доказал это

Накануне финала Постекоглу был раздражён вопросами о своём будущем. «Я не клоун», — отрезал он. И на поле доказал, что способен собрать команду даже после внутреннего краха в АПЛ. Ставка на Джонсона — сработала. Ставка на Сарра в высокой позиции — сработала. Ставка на коллективную самоотдачу — оказалась лучшей из возможных.

«Тоттенхэм» выиграл в своей манере — не по нотам, но с душой. Выиграл вопреки. И, быть может, именно такая победа нужна была клубу, чтобы переродиться.

А вот у «МЮ» осталась лишь очень громкая тишина. Четвёртое поражение от «шпор» за сезон. Нулевая уверенность. Отсутствие еврокубков в следующем году — впервые за десятилетие. Аморим сказал, что даже победа в Лиге Европы не вылечила бы все болячки клуба. Поражение же лишь подчёркивает: команда в состоянии глобального ремонта.

Люк Шоу, неудачно сыгравший в моменте с голом, мог всё исправить на последних минутах — но его удар головой парировал Викарио. Это была последняя вспышка — и финальный гвоздь.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед gettyimages.com

17 лет — в один миг

С 2008 года «Тоттенхэм» не поднимал трофеев. С 1984-го не выигрывал в Европе. Фанаты спали в машинах, ехали окольными путями в Бильбао, верили. И вот — их команда это сделала. Пусть не в блестящем стиле. Пусть с натужным голом и обороной на износ. Но теперь имя Бреннана Джонсона вписано в историю клуба, а рядом — имена Сона, Ромеро, Ван де Вена, Викарио, Удоджи.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед gettyimages.com

Финал, о котором не будут слагать од — но который навсегда останется в памяти как вечер, когда «шпоры» наконец-то сняли своё проклятие.