23 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Брентфорд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брентфорд» всего на два зачетных балла отстает от топ-5. Команда забила 16 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Брайтону» — 0:2.

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До того «Брентфорд» уверенно одолел «Ноттингем Форест» — 2:0, а вот чуть раньше вылетел из Кубка лиги от «Сандерленда» — 2:3. «Пчёлы» уступили всего в одном домашнем матче чемпионата.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в трех из десяти матчей в рамках АПЛ.

При этом «Брентфорд» уже более двух лет не проигрывает «ирискам». К тому же в лазарет угодил форвард Игор Тиаго. Бразилец в нынешнем сезоне не блещет результативностью, но все же был бы полезен. Тем не менее «пчёлы» явно постараются подтянуться поближе к зоне еврокубков.

Наверняка команда будет действовать максимально активно. Вот только взломать надежные тылы соперника ей будет весьма непросто...

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Эвертон» лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 12 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Ковентри» — 3:1.

До того «Эвертон» нанес поражение «Ньюкаслу» — 1:0, а вот чуть раньше выбил тех же «сорок» из Кубка лиги — 3:1. «Ириски» победили в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Эвертон» не преуспевает в плане реализации, зато имеет довольно надежные тылы.

При этом «Эвертон» победил всего один раз в пяти выездных поединках АПЛ. Приличный сезон выдает Тьерно Барри, уже забивший шесть мячей в чемпионате. К тому же весьма продуктивно подключается к атакам Виталий Миколенко. Да и вообще, «ириски» способны еще прибавлять.

И уж точно команда будет действовать активно. «Ириски» ныне находятся на моральном подъёме, вот только нужно что-то делать с реализацией.

На что ставят в матче Брентфорд — Эвертон Букмекерские коэффициенты на матч Брентфорд — Эвертон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.40, выигрыш «Эвертона» — в 3.30.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Пчёлы» намерены подтянуться к еврозоне, тогда как «Эвертон» неудачно играет на выезде.

2.15 Победа «Брентфорда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Брентфорд» — «Эвертон» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Брентфорд» — «Эвертон» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт