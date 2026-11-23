23 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Брентфорд»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брентфорд» всего на два зачетных балла отстает от топ-5. Команда забила 16 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Брайтону» — 0:2.
До того «Брентфорд» уверенно одолел «Ноттингем Форест» — 2:0, а вот чуть раньше вылетел из Кубка лиги от «Сандерленда» — 2:3. «Пчёлы» уступили всего в одном домашнем матче чемпионата.
Состояние команды: «Брентфорд» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в трех из десяти матчей в рамках АПЛ.
При этом «Брентфорд» уже более двух лет не проигрывает «ирискам». К тому же в лазарет угодил форвард Игор Тиаго. Бразилец в нынешнем сезоне не блещет результативностью, но все же был бы полезен. Тем не менее «пчёлы» явно постараются подтянуться поближе к зоне еврокубков.
Наверняка команда будет действовать максимально активно. Вот только взломать надежные тылы соперника ей будет весьма непросто...
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Эвертон» лишь на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда забила 12 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Ковентри» — 3:1.
До того «Эвертон» нанес поражение «Ньюкаслу» — 1:0, а вот чуть раньше выбил тех же «сорок» из Кубка лиги — 3:1. «Ириски» победили в трех матчах кряду.
Состояние команды: «Эвертон» не преуспевает в плане реализации, зато имеет довольно надежные тылы.
При этом «Эвертон» победил всего один раз в пяти выездных поединках АПЛ. Приличный сезон выдает Тьерно Барри, уже забивший шесть мячей в чемпионате. К тому же весьма продуктивно подключается к атакам Виталий Миколенко. Да и вообще, «ириски» способны еще прибавлять.
И уж точно команда будет действовать активно. «Ириски» ныне находятся на моральном подъёме, вот только нужно что-то делать с реализацией.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.40, выигрыш «Эвертона» — в 3.30.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.
Прогноз: «Пчёлы» намерены подтянуться к еврозоне, тогда как «Эвертон» неудачно играет на выезде.
Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Брентфорд» дома уступил всего в одном матче из пяти
- «Пчёлы» уже больше двух лет не проигрывают «Эвертону»
- «Эвертон» неудачно выступает на чужих полях
- «Брентфорд» в среднем забивает реже двух мячей за матч
- «Эвертон» победил в трех последних поединках