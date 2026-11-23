Забить выйдет не у всех?

прогноз на матч 5-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

23 ноября в 5-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Пахтакор». Начало игры — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Аль-Иттихад» в четырех турах набрал всего четыре очка. Команда забила пять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Аль-Аину» — 1:4.

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До того «Аль-Иттихад» не сумел переиграть «Абху» — 1:1, а вот несколько ранее нанес поражение ферганскому «Нефтчи» — 2:1. Команда всего на одно очко отстает от топ-8.

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Состояние команды: «Аль-Иттихад» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно постарается подтянуться к зоне плей-офф.

При этом «Аль-Иттихад» переиграл ташкентцев в трех последних очных поединках. А вот в последнее время команда явно забуксовала, не сумев победить дважды кряду. Тем не менее амбиций пробиться в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов она не оставляет.

Аравийцы уж точно не допустят недооценки соперника. «Аль-Иттихад» намерен как можно быстрее запрыгнуть в заветную восьмерку.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» в главном клубном турнире Азии выступает слабовато. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» набрал два зачетных балла в четырех турах. Команда забила четыре мяча при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита ташкентским «Локомотивом» — 1:2.

До того «Пахтакор» переиграл «Коканд» — 3:1, а вот чуть ранее разгромно уступил «Аль-Насру» — 2:6. Команда еще не побеждала в Азиатской Лиге чемпионов.

Состояние команды: «Пахтакор» ныне нестабилен в плане результатов, да и тягаться на равных с аравийцами не способен.

При этом «Пахтакор» в двух выездных матчах турнира добыл лишь одно очко. Ташкентцы в четырех очных поединках с «Аль-Иттихадом» разжились лишь одной ничьей. Команда нынче явно не преуспевает в плане реализации.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Ташкентцы постараются отыскать свои шансы в контригре и на стандартах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.24. Ничья — в 5.44, выигрыш «Пахтакора» — в 8.30.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.39, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.67.

Прогноз: «Аль-Иттихад» пытается забраться в плей-офф, тогда как ташкентцы не преуспевают в плане реализации.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аль-Иттихад» — «Пахтакор» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме аравийцы уверенно одолеют «Пахтакор».

3.66 Фора «Аль-Иттихада» в 1-м тайме -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.66 на матч «Аль-Иттихад» — «Пахтакор» принесёт чистый выигрыш 2660₽, общая выплата — 3660₽

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» в 1-м тайме -1.5 за 3.66.

Пять причин, почему ставка зайдёт