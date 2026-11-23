23 ноября в 5-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Пахтакор». Начало игры — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Аль-Иттихад» в четырех турах набрал всего четыре очка. Команда забила пять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Аль-Аину» — 1:4.
До того «Аль-Иттихад» не сумел переиграть «Абху» — 1:1, а вот несколько ранее нанес поражение ферганскому «Нефтчи» — 2:1. Команда всего на одно очко отстает от топ-8.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно постарается подтянуться к зоне плей-офф.
При этом «Аль-Иттихад» переиграл ташкентцев в трех последних очных поединках. А вот в последнее время команда явно забуксовала, не сумев победить дважды кряду. Тем не менее амбиций пробиться в плей-офф Азиатской Лиги чемпионов она не оставляет.
Аравийцы уж точно не допустят недооценки соперника. «Аль-Иттихад» намерен как можно быстрее запрыгнуть в заветную восьмерку.
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» в главном клубном турнире Азии выступает слабовато. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» набрал два зачетных балла в четырех турах. Команда забила четыре мяча при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита ташкентским «Локомотивом» — 1:2.
До того «Пахтакор» переиграл «Коканд» — 3:1, а вот чуть ранее разгромно уступил «Аль-Насру» — 2:6. Команда еще не побеждала в Азиатской Лиге чемпионов.
Состояние команды: «Пахтакор» ныне нестабилен в плане результатов, да и тягаться на равных с аравийцами не способен.
При этом «Пахтакор» в двух выездных матчах турнира добыл лишь одно очко. Ташкентцы в четырех очных поединках с «Аль-Иттихадом» разжились лишь одной ничьей. Команда нынче явно не преуспевает в плане реализации.
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Ташкентцы постараются отыскать свои шансы в контригре и на стандартах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.24. Ничья — в 5.44, выигрыш «Пахтакора» — в 8.30.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.39, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.67.
Прогноз: «Аль-Иттихад» пытается забраться в плей-офф, тогда как ташкентцы не преуспевают в плане реализации.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме аравийцы уверенно одолеют «Пахтакор».
Ставка: Фора «Аль-Иттихада» в 1-м тайме -1.5 за 3.66.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в Азиатской Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч
- «Пахтакор» еще не побеждал в нынешнем турнире
- Аравийцы не побеждали в двух последних поединках
- «Аль-Иттихад» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Пахтакор» уступил «Аль-Иттихаду» в трех последних очных поединках