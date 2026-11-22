прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 23 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11-е место, одержав восемь побед и потерпев восемь поражений.

Последние матчи: калифорнийцы в гостях проиграли «Мемфису» (98:126).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис, Стефен Карри.

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Состояние команды: «Голден Стэйт» потерпел поражение в пяти матчах подряд, уступив также «Далласу» (96:116), «Нью-Орлеану» (94:115), «Сан-Антонио» (85:123), «Хьюстону» (108:115).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» проиграли «Сакраменто» (96:97).

Не сыграют: Митчелл Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт.

Состояние команды: «Бостон» потерпел поражение в третьем матче подряд, уступив также «Денверу» (101:105) и «Орландо» (105:115).

На что ставят в матче Голден Стэйт — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Голден Стэйт — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Голден Стэйт» занимает 11-е место в Западной конференции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Голден Стэйт» — 4.15.

ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды не могут одержать победу на протяжении долгого времени, однако «Бостон» выглядит свежее «Голден Стэйт». Не исключаем, что «кельты» смогут прервать черную полосу игр.

1.90 Фора «Бостон» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Голден Стэйт» — «Бостон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Бостон» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Бостона» и «Голден Стэйт» завершаются на отметке 205-210 очков. В таком случае можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 210.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Голден Стэйт» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 210.5 с коэффициентом 1.87.