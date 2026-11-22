В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 23 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11-е место, одержав восемь побед и потерпев восемь поражений.
Последние матчи: калифорнийцы в гостях проиграли «Мемфису» (98:126).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис, Стефен Карри.
Состояние команды: «Голден Стэйт» потерпел поражение в пяти матчах подряд, уступив также «Далласу» (96:116), «Нью-Орлеану» (94:115), «Сан-Антонио» (85:123), «Хьюстону» (108:115).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» проиграли «Сакраменто» (96:97).
Не сыграют: Митчелл Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт.
Состояние команды: «Бостон» потерпел поражение в третьем матче подряд, уступив также «Денверу» (101:105) и «Орландо» (105:115).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции
- «Голден Стэйт» занимает 11-е место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Голден Стэйт» — 4.15.
ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Обе команды не могут одержать победу на протяжении долгого времени, однако «Бостон» выглядит свежее «Голден Стэйт». Не исключаем, что «кельты» смогут прервать черную полосу игр.
Ставка: Фора «Бостон» (-9.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В среднем матчи с участием «Бостона» и «Голден Стэйт» завершаются на отметке 205-210 очков. В таком случае можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 210.5 с коэффициентом 1.87.