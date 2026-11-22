В воскресенье, 22 ноября немецкий теннисист Александр Зверев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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21:01 15:40 Заваливает удар Саша Зверев и мяч улетает в аут. Двойной брейк-пойнт у Алькараса.

20:59 15:30 Александр Зверев у сетки пытался сыграть укороченным ударом — не повезло, мяч попал в сетку.

20:58 15:15 Смэш не получается у Зверева. Немец швыряется ракеткой.

20:58 15:0 Алькарас ошибается на приеме мяча.

20:57 2:4 Через бекхэнда зашел Зверев. Алькарас отправил мяч в аут.

20:56 40:30 Двойная ошибка у Алькараса.

20:56 30:30 Зверев отыгрывается в гейме — ровно.

20:54 15:30 Проблемы с форхэндом у Зверева, слишком низкий мяч был — угодил в сетку.

20:54 15:15 Срыв у Алькараса — аут.

20:53 0:15 Алькарас подал навылет.

Карлос Алькарас globallookpress.com

20:51 1:4 Александр Зверев отправил мяч в аут.

20:49 30:40 Смазанный смэш у Зверева — аут.

20:48 30:30 Зверев отправил мяч в аут.

20:48 30:15 Эйс Зверева.

20:48 15:15 Попал Саша Зверев в заднюю линию.

20:47 0:15 Алькарас попал в корт.

20:46 1:3 Зверев в сетку. На гейм ушло 10 минут и 7 секунд.

20:45 40:Ad Зверев в аут отправляет мяч.

20:45 40:40 Золотой удар слева двумя руками, очень сложный удар — Алькарас с бекхэнда забирает розыгрыш. Снова ровно.

20:44 Ad:40 Алькарас в аут, у Зверева снова брейк-пойнт.

20:43 40:40 Много ошибок у Алькараса с форхэнда — аут.

20:42 40:Ad Зверев — в сетку.

20:42 40:40 Снова ровно. Впервые за пять матчей на Итоговом турнире Зверев отдал сопернику гейм на своей подаче.

20:41 Ad:40 Алькарас угодил в сетку. Второй брейк-пойнт у Зверева.

20:40 40:40 Испанец прямо в девяточку отправляет мяч, надежно меняя направление полета мяча.

20:39 40:30 Закручивал с форхэнда Алькарас, но мяч улетел в аут.

20:38 30:30 Алькарас отправил мяч в сетку.

20:38 15:30 Новая ошибка Зверева и розыгрыш остается за испанцем.

20:37 15:15 Зверев отправил мяч в аут.

20:36 15:0 Испанец отправил мяч в аут.

20:34 1:2 Карлос Алькарас забирает третий гейм.

20:33 0:40 Собственная ошибка Зверев с бекхэнда. 18 минут отыграли теннисисты в трех геймах.

20:33 0:30 Карлос ловит соперника в позиционке по вертикали и отправляет мяч на заднюю линию.

20:32 0:15 Зверев отправил мяч в аут.

Карлос Алькарас globallookpress.com

20:31 1:1 Зверев — в сетку. Алькарас забирает гейм. 6 минут ушло на гейм.

20:31 40:Ad Хорошая невозвратная подача Алькараса — 192 км/ч.

20:30 40:40 Алькарас угодил в сетку.

20:29 30:40 Испанец ошибся и отправил мяч за пределы корта.

20:29 15:40 Зверев — в аут.

20:28 15:30 Аура первой ракетки в действии, полтора корта перекрывает немец и отправил мяч в корт.

20:27 0:30 Линейное пробитие и Зверев посылает мяч за пределы корта.

20:26 0:15 Зверев отправил мяч в аут.

Александр Зверев globallookpress.com

20:26 1:0 Алькарас ошибается — мяч улетел в аут. 9 минут ушло на первый гейм.

20:25 Ad:40 Выход к сетке помог Звереву — Алькарас отправил мяч в аут.

20:24 40:40 Снова ровно — Зверев попал на заднюю линию.

20:23 40:Ad Алькарас попадает в корт.

20:22 40:40 Эйс в исполнении Александра Зверева.

20:21 40:Ad Вернулись к брейк-пойнту, Зверев — в аут.

20:21 40:40 С форхэнда испанский теннисист восстанавливает паритет в гейме.

20:20 Ad:40 Свечкой не вырезает в корт Алькарас — аут.

20:19 40:40 Брейк-пойнт отыгран, испанец угодил в сетку.

20:19 30:40 Вот и первый брейк-пойнт. Зверев — в аут.

20:18 30:30 Первая двойная ошибка в матче — ее допускает Саша Зверев.

20:17 30:15 Очередная ошибка. В этот раз Зверев отправил мяч в аут.

20:17 30:0 Следующий розыгрыш не входит в корт, Алькарас снова в аут отправляет мяч.

20:16 15:0 Первый розыгрыш был очень напряженныем. Алькарас отправил мяч в аут.

20:15 Матч Александр Зверев — Карлос Алькарас начался! Счет 0:0! На подаче немецкий теннисист! Поехали.

До матча

20:10 Главный судья матча — Орели Турт из Франции.

20:07 Карлос Алькарас и Александр Зверев приняли участие в жеребьевке подачи и приступили к разминке, которая продлится несколько минут. Ну что, битва титанов должна состояться в Турине.

20:05 Ну что! На корт Иналпи Арена в Турине первым выходит Карлос Алькарас. Следом за ним — Александр Зверев.

19:50 После неудачи в четвертьфинале US Open, где Алькарас уступил Шелтону, испанец провел впечатляющий отрезок сезона. Он выиграл три турнира подряд — в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже. Всего Карлос одержал победу в 20 из последних 21 матча, вновь подтвердив статус одного из сильнейших теннисистов мира. Теперь Алькарас получил шанс впервые в карьере выиграть Итоговый турнир и взять реванш за прошлогоднее поражение в финале.

19:40 В полуфинале испанцу пришлось непросто: он уступил первый сет Бену Шелтону, но сумел переломить ход встречи и победил со счетом 3:6, 6:4, 7:6. Алькарас в 11-й раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 — это лучший показатель в туре. После матча он отметил, что встреча стала важным тестом физического состояния, и признался, что чувствует себя хорошо, хотя из-за травмы пока не может двигаться на пределе возможностей. В этом сезоне Карлос пропустил более четырех месяцев из-за серьезного повреждения запястья, но все равно сумел квалифицироваться на Итоговый турнир и занял третье место в чемпионской гонке, набрав 6100 очков.

19:30 Карлос Алькарас второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. В 2025 году испанец уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру — 6:7, 5:7. В нынешнем розыгрыше Карлос уверенно прошел групповой этап, не проиграв ни одного сета. Он обыграл Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 6:2, Даниила Медведева — 6:2, 6:4, а также Флавио Коболли — 6:4, 6:1. Перед встречей с итальянцем были опасения, что Алькарас снимется с турнира из-за повреждения бедра, однако проблема оказалась не настолько серьезной.

19:20 Зверев отличается мощной подачей, сильной игрой на задней линии и умением выдерживать длительные розыгрыши. В нынешнем сезоне он также дошел до полуфинала Australian Open, четвертьфинала в Пекине и полуфиналов турниров в Шанхае и Вене. Немец провел 87 матчей, одержав 69 побед при 18 поражениях. Благодаря стабильным результатам он набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионской гонке.

19:10 Александр Зверев — один из ведущих теннисистов современности и двукратный чемпион Итогового турнира ATP. В 2018 и 2021 годах немец становился победителем ATP Finals, обыграв в решающих матчах Новака Джоковича и Даниила Медведева соответственно. В 2026 году Зверев добился главных успехов в карьере: выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, а также дошел до финала Уимблдона. На парижском мэйджоре он оказался сильнее итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке обыграл Бена Шелтона.

19:00 Карлос Алькарас — третья ракетка мира. Александр Зверев — первая ракетка.

18:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.89.

18:40 Всем привет. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию мужского финала Итогового турнира в Турине, в котором сойдутся Карлос Алькарас из Испании и Александр Зверев из Германии.