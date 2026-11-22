Немец Александр Зверев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 22 ноября в Турине (Италия), начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.89.

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Зверев

Саша третий раз в карьере вышел в финал Итогового турнира.

В 2018-м и 2021-м он стал чемпионом ATP Finals, обыграв в решающем матче Новака Джоковича и Даниила Медведева соответственно.

Зверев выиграл все три матча на групповом этапе текущего турнира.

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В первом туре он одержал победу над Рафаэлем Ходаром. Вопреки ожиданиям, Зверев спокойно обыграл 20-летнего испанца — 6:4, 6:4.

Во втором туре первая ракетка мира выиграл у американца Бена Шелтона. Здесь ему тоже не понадобился третий сет — 6:2, 7:6.

В третьем матче его соперником был француз Артур Фис — 6:4, 7:6.

В полуфинале Зверев одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым — 7:6, 6:4.

Зверев девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир. В этом году он набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке.

Александр Зверев globallookpress.com

Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — Бен Шелтона.

Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.

Осенью Саша добрался до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.

Всего в этом сезоне Зверев провел уже 87 матчей. На этом отрезке у него 69 побед и 18 поражений.

Алькарас

Карлос второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира.

В 2025-м испанский теннисист уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 5:7).

Как и Зверев, он тоже не отдал ни одного сета на групповом этапе.

Алькарас начал турнир с уверенной победы над Фрэнсисом Тиафо. Как и ожидалось, он спокойно обыграл американского теннисиста — 6:2, 6:2.

В матче против Даниила Медведева у него тоже не было серьезных проблем — 6:2, 6:4.

В третьем туре Алькарас разгромил Флавио Коболли — 6:4, 6:1.

Перед матчем с итальянцем были опасения, что Карлос снимется с турнира из-за повреждения бедра. Однако позже стало известно, что проблема не настолько серьезная.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В полуфинале у Алькараса был тяжелейший матч против американца Бена Шелтона — 3:6, 6:4, 7:6. Карлос 11-й раз в этом году обыграл соперника из топ-10. Он лидер сезона по этому показателю.

После матча с Шелтоном он подтвердил, что травма пока не беспокоит его: «Сегодня был очень важный тест, чтобы понять, в какой я физической форме. Думаю, все прошло отлично. Чувствую себя хорошо, двигаюсь активно. Правда, не на пределе возможностей: если бы не проблема с ногой, мог бы двигаться немного иначе, возможно, даже активнее».

В этом сезоне Алькарас пропустил больше четырех месяцев из-за серьезной травмы запястья, но все равно сумел попасть в восьмерку лучших. Более того, он набрал 6100 очков и занял третье место в чемпионской гонке.

Сейчас важно обратить внимание, прежде всего, на результаты Алькараса после возвращения в тур.

В начале сентября Алькарас не смог пройти 1/4 финала на US Open, проиграв Бену Шелтону. Но зато после этого он выиграл три турнира, став чемпионом в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже.

Алькарас выиграл 20 из последних 21 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 2.89, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Алькарас выиграл семь из 13-ти матчей против Зверева.

При этом испанец ранее ни разу не побеждал немецкого теннисиста в помещении — здесь Саша ведет 3-0.

И сейчас нет уверенности, что Карлос прервет эту серию. Зверев, надо признать, здорово играет на этой неделе. Четыре предыдущих матча он провел просто идеально.

Это не самый простой выбор, но мы считаем, что Зверев огорчит Алькараса и подтвердит, что его восхождение на вершину рейтинга стало возможным не только благодаря стечению обстоятельств.

2.89 Победа Зверева Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч Зверев — Алькарас позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 2.89.