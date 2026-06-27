The Athletic рассказывает о главных интригах третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона.

Что принесет Уимблдону возвращение Серены Уильямс спустя четыре года после её последнего появления на кортах Всеанглийского клуба?

Почему оба лидера мирового рейтинга оказались в столь странном положении?

Принесет ли желаемый эффект протест теннисистов, начавшийся еще на Ролан Гаррос?

И на какие мысли о будущем натолкнет нас выступление Новака Джоковича?

Уимблдон-2026 обещает стать по-настоящему огненным. Ниже — разбор ключевых интриг, за которыми мы будем следить в ближайшие две недели.

Как Уимблдон встретит «эффект Серены Уильямс»?

Что значит возвращение Серены для болельщиков?

Этот вопрос важен, прежде всего, потому, что сама Уильямс вернулась на корт по причинам, абсолютно не связанным с общественным мнением.

Она просто хочет, чтобы её дети увидели маму в игре; она хочет бросить вызов самой себе и, главное, она всё еще безумно любит теннис.

Кому-кому, а ей доказывать в этом спорте больше точно нечего — она уже выиграла абсолютно всё.

Тем не менее в свои 44 года Уильямс приняла wild card для участия в турнире в одиночном разряде Уимблдона, поэтому мы вправе задаться вопросом (пусть даже он звучит преждевременно): как далеко она способна зайти?

Серена Уильямс globallookpress.com

Мартина Навратилова остается самой возрастной теннисисткой в Открытой эре, сумевшей выиграть матч в одиночном разряде на турнире Большого шлема. Ей было 47 лет и 8 месяцев, когда в 2004 году она вернулась после десятилетнего перерыва и обыграла Каталину Кастаньо именно здесь, в Лондоне. Но у Навратиловой перед тем камбэком была куда более солидная игровая практика, тогда как Серена после объявления о возвращении провела всего два матча в парном разряде.

К тому же, конкуренция в женском туре сегодня несопоставимо выше, чем двадцать лет назад. Не стоит забывать и о коварстве травы: в отличие от харда или грунта, это покрытие очень скользкое, и здесь легко оступиться даже тем, кто находится в идеальной форме.

И всё же победы Серены не будут выглядеть чем-то фантастическим, особенно учитывая её колоссальный талант и, что еще важнее, её уникальную ауру. Будьте уверены: когда она выйдет на Центральный корт против 20-летней австралийки Майи Джойнт в первом раунде, трибуны просто сойдут с ума. Как бы молодая Джойнт ни пыталась концентрироваться исключительно на мяче, а не на имени 23-кратной чемпионки «Шлемов», ей придется стоять по ту сторону сетки от живой легенды на месте семи её величайших триумфов.

Масла в огонь подливает и то, что Серена заявилась в парный разряд вместе со своей старшей сестрой Винус — легендарный дуэт в свое время взял на кортах Всеанглийского клуба 6 из своих 14 совместных титулов на мэйджорах.

Именно в этом и кроется истинный смысл возвращения Уильямс для трибун. Болельщики получили еще один редкий шанс вживую увидеть, как одна из величайших спортсменок в истории снова выходит на сцену, снова правит бал, вдохновляет миллионы и — чем черт не шутит — выигрывает парочку матчей.

Чего ждать от лидеров рейтинга?

Оба лидера мирового рейтинга подходят к Уимблдону в гораздо менее уверенном статусе, чем месяц назад перед стартом Ролан Гаррос.

Тогда Янник Синнер казался неудержимой машиной, сметающей всё на своем пути, и в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса от него ждали дежурного титула в Париже.

Арина Соболенко, хоть и славится своим умением создавать себе проблемы на финишной прямой, всё равно котировалась как главный фаворит женской сетки.

Янник Синнер globallookpress.com

Вместо этого оба лидера с треском провалились, умудрившись упустить гигантское преимущество. Синнер во втором круге сенсационно уступил Хуану Мануэлю Серундоло, а Соболенко в четвертьфинале пала под натиском Дианы Шнайдер. При этом итальянец отдал два последних сета со счетом 1:6, а белоруска и вовсе получила в решающей партии «баранку» — 0:6.

Несмотря на схожий сценарий парижского фиаско, сейчас теннисисты находятся в совершенно разном положении.

Текущая форма Соболенко вызывает нешуточную тревогу: за пощечиной от Шнайдер последовал еще один разгром в решающем сете (0:6) — в этот раз на турнире в Берлине, где Арина на прошлой неделе уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле. Американка, безусловно, топ-соперница, но то, с какой легкостью Соболенко отдала концовку матча, выглядит пугающе. К тому же, в активе Арины до сих пор нет ни одного титула на траве, она никогда не доходила до финала в Лондоне, да и все её победы на «Шлемах» были добыты исключительно на харде.

В случае с Синнером его парижский перегрев можно списать на традиционные проблемы итальянца с запредельной французской жарой. В ближайшие две недели в Лондоне прогнозируют прохладную погоду, так что этот фактор не должен стать помехой. Да и одна осечка в матче с Серундоло не отменяет того факта, что Янник приехал в Париж с умопомрачительной серией из 29 побед подряд и по ходу этого сезона выглядит безоговорочно лучшим теннисистом планеты.

Арина Соболенко globallookpress.com

Единственное «но» заключается в том, что после прошлогоднего триумфа на Уимблдоне у Синнера на «Шлемах» начался странный по его меркам кризис. Спустя пару месяцев Карлос Алькарас устроил ему такую показательную порку в финале US Open, что Янник публично пообещал полностью перестроить свою игру, чтобы хоть как-то соответствовать уровню испанца. В январе на Australian Open в полуфинале против Новака Джоковича итальянец непривычно транжирил брейк-поинты. Ну а затем случился Париж.

Если Синнер не защитит титул на Уимблдоне, он останется вообще без «Шлемов» в активе. Расклад, в который трудно поверить, учитывая, как безупречно он доминировал на всех остальных турнирах за последние 12 месяцев, собрав внушительную коллекцию из шести «Мастерсов» и трофея Итогового турнира ATP.

Для обоих лидеров рейтинга предстоящие две недели — идеальный шанс заткнуть скептиков и доказать всему миру, что их статус первых ракеток абсолютно заслужен и не подлежит обсуждению.

Что нас ждет: триумф фаворитов или тотальный хаос?

Прошлогодний Уимблдон превратился в настоящую бойню для сеяных игроков. Уже в первом круге ракетки зачехлили сразу тринадцать теннисистов из числа сеяных, что стало абсолютным рекордом для турниров «Большого шлема». А в женской сетке на стартовой стадии вылетели десять фавориток. К началу третьего раунда женский турнир лишился четырех из первых пяти сеяных.

В современном туре почти не осталось игроков, которых можно назвать чистыми специалистами по игре на траве.

Ига Свентек globallookpress.com

Впрочем, этот статус сегодня ценится куда меньше, чем раньше, а возросший уровень конкуренции приводит к тому, что многие «сенсации» (если судить исключительно по цифрам рейтинга напротив фамилий) при более глубоком анализе данных оказываются абсолютно равными по шансам или даже закономерными исходами.

Вспомнить хотя бы финал прошлого года у женщин: Аманда Анисимова дошла до главного матча в статусе 13-й сеяной, а Ига Свентек и вовсе взяла титул, будучи восьмым номером посева.

Мужчины тогда сыграли ближе к предстартовым раскладам: в полуфиналах сошлись четверо из шести топ-сеяных, а в финале предсказуемо встретились Алькарас и Синнер. Однако целый ряд заметных фигур — Даниил Медведев, Александр Зверев, Лоренцо Музетти и Хольгер Руне — умудрились с треском проиграть свои самые первые матчи на турнире.

Так чего же нам ждать от Уимблдона-2026?

Травяной сезон традиционно короток. Форма главных фаворитов либо нестабильна, либо вовсе туманна. Главный итог? Новых громких «жертв» нам явно не избежать.

Какие будут расклады в WTA-туре по итогам Уимблдона?

Триумф Мирры Андреевой на Ролан Гаррос стал вполне логичным и органичным событием в контексте общих процессов в женском туре.

Последние несколько лет в теннисе прочно ассоциировались с доминированием Арины Соболенко, Елены Рыбакиной, Коко Гауфф и Иги Свентек. Но когда на финише Ролан Гаррос-2026 все эти топы разом сошли с дистанции, победа Андреевой выглядела как естественное расширение правящего круга на самой вершине, а вовсе не как громкая сенсация (при всей сказочности сюжета, если бы тот финал умудрилась выиграть квалифаер Майя Хвалиньская).

Мирра Андреева globallookpress.com

И вот теперь Уимблдон готовится устроить этому раскладу сил увлекательный стресс-тест.

Один «Шлем», выигранный кем-то извне привычной «большой четверки», — событие не столь монументальное, особенно когда речь идет о такой восходящей звезде, как Андреева. А вот второй титул подряд уже станет мощным сигналом о том, что центр силы в женском теннисе окончательно смещается. К моменту старта турнира все условия для появления новой чемпионки полностью созрели.

Впрочем, Уимблдону к этому не привыкать: в последних девяти розыгрышах здесь побеждали девять разных теннисисток — эта невероятная серия тянется с 2016 года, когда Серена Уильямс защитила свой титул.

Вся доминировавшая в прошлые годы четверка сейчас пребывает в разной степени разобранности.

Соболенко пережила ментальный коллапс на двух своих последних турнирах, безвольно отдав решающие сеты под ноль и в Париже, и в Берлине.

Рыбакина никак не может нащупать свою игру и штампует блеклые результаты во многом из-за того, что у неё напрочь разладился форхенд.

Действующая чемпионка Свентек по-прежнему уязвима на траве и временами не может удержать стабильный уровень из-за проблем с подачей.

Гауфф никак не вернет былую агрессию, необходимую для уверенного закрытия матчей, и приезжает на юго-запад Лондона с тяжелым психологическим грузом в виде блеклой истории выступлений на траве.

Что касается Андреевой, в прошлом году она дошла здесь до четвертьфинала и, безусловно, способна замахнуться на титул. Однако никто не удивится ее эмоциональному или физическому спаду после колоссального выплеска энергии в Париже, где она завоевала свой первый «Шлем».

Если в итоге трофей поднимет кто-то за пределами этой «большой пятерки» — скажем, Джессика Пегула, прошлогодняя финалистка Аманда Анисимова или вечно опасная Элина Свитолина, — для тура в целом это будет выглядеть как перевернутая страница. Хотя конкретно для Всеанглийского клуба подобный хаос уже давно стал обычным делом.

Как будет развиваться конфликт между игроками и турнирами «Большого шлема» из-за призовых?

Начиная с марта прошлого года группа звезд первой десятки рейтингов ATP и WTA под руководством бывшего теннисиста и экс-главы WTA Ларри Скотта оказывает мощное давление на организаторов четырех «Шлемов». Игроки выдвигают требования по трем ключевым направлениям: увеличение призового фонда до фиксированной доли от общих доходов турниров; регулярные отчисления в фонд помощи игрокам; создание официального Совета игроков.

На данный момент призовые на четырех главных турнирах года составляют всего около 15% от их общего дохода. Теннисисты требуют поднять эту планку до 22% к 2030 году, что соответствует стандартам регулярных туров ATP и WTA.

Центральный корт globallookpress.com

В качестве предупреждения на «Ролан Гаррос» игроки уже ограничили свои предтурнирные обязательства перед прессой жестким лимитом в 15 минут. На Уимблдоне они планируют придерживаться того же регламента в течение всей первой недели соревнований — даже несмотря на то, что Всеанглийский клуб изначально пошел навстречу, увеличив общий призовой фонд с 72,7 млн долларов в 2025 году до рекордных 85,8 млн в нынешнем сезоне.

Этот протест ударит, прежде всего, по классическим пресс-конференциям и официальным бродкастерам, владеющим правами на трансляции, включая британскую BBC и американскую ESPN.

Руководство Уимблдона уже заявило, что не считает общий доход корректным критерием для расчета призовых. Ранее схожие сомнения высказала и Амели Моресмо, директор Ролан Гаррос.

Валовый доход совершенно не учитывает объемы наших инвестиций в развитие. Как я уже не раз подчеркивала, мы некоммерческая организация, наша структура принципиально отличается от турниров категории «Мастерс». Каждая заработанная копейка возвращается обратно в теннис. И меня искренне расстраивает, что нам пока не удается донести этот посыл до игроков. Дебора Джеванс Председатель Всеанглийского клуба

Уимблдон работает по соглашению о распределении прибыли с Ассоциацией лаун-тенниса (LTA), управляющей британским теннисом, согласно которому переводит LTA 90% чистого годового дохода от турнира. В прошлом году эта сумма составила 52,7 млн фунтов стерлингов. Как и остальные три «Шлема», Уимблдон параллельно вкладывает огромные средства в модернизацию собственной инфраструктуры и поддержку детско-юношеского спорта.

Представители Всеанглийского клуба и инициативной группы игроков уже провели личную встречу во время Ролан Гаррос. По словам источника, знакомого с ситуацией и пожелавшего остаться анонимным, переговоры вышли жесткими, но продуктивными. Еще перед стартом парижского «Шлема» Федерация тенниса Франции (FFT) направила игрокам конкретные предложения по всем трем пунктам их меморандума, и дедлайн для ответа на них, согласно источнику, истекает на следующей неделе.

Однако самые важные и напряженные переговоры в ближайшие две недели развернутся между игроками и Ассоциацией тенниса США (USTA). Речь пойдет о призовых на грядущем US Open, который стартует в конце августа. Инсайдеры предупреждают: если компромисс с американцами не будет найден, теннисисты готовы пойти на дальнейшую эскалацию конфликта. В качестве крайних мер уже обсуждаются массовый бойкот микста в Нью-Йорке и полный бойкот контрактных медиа-обязательств перед телеканалом ESPN.

Представители USTA пока воздерживаются от официальных комментариев. Старт решающего раунда переговоров намечен на следующую неделю.

И наконец, на какие мысли о будущем натолкнет нас выступление Новака Джоковича?

На фоне новостей о том, что запястье Карлоса Алькараса наконец-то идет на поправку, для Джоковича этот Уимблдон выглядит как самый последний и реалистичный шанс завоевать исторический 25-й титул на турнирах «Большого шлема».

Если Новак сделает это, он также сравняется с Роджером Федерером по количеству побед в одиночном разряде на кортах Всеанглийского клуба — у обоих их станет по восемь.

Новак Джокович globallookpress.com

Безусловно, за Джоковичем уже намертво закреплен статус величайшего игрока в истории. Ему не нужно брать еще один кубок в Лондоне, чтобы доказывать свое превосходство на траве, как не нужен и 25-й «Шлем», чтобы развеять последние сомнения в уникальности его космических достижений.

Однако всё это не имеет значения. Джокович одержим идеей взять еще один мэйджор — и именно на Уимблдоне. Особенно сейчас, после болезненного вылета в третьем круге Ролан Гаррос, где он вел 2-0 по сетам, но сенсационно уступил в пяти партиях бразильцу Жоао Фонсеке.

Новак лучше кого бы то ни было понимает: пройти одновременно и Алькараса, и Синнера в рамках одного «Шлема» задача практически невыполнимая, и так будет до самого конца его карьеры. Он и сам открыто признавал это. Сколько еще раз ему выпадет шанс, когда на его пути окажется лишь один из них? Или вообще ни одного, если кто-то поймает дикий кураж и выбьет того же Синнера до того, как итальянец доберется до полуфинала против Новака?

Никто в мире не знает геометрию травяного корта лучше Джоковича. Никто так тонко не чувствует нюансы и особую магию Центрального корта. Это станет очевидно с первых же геймов, а возможно, и с первых розыгрышей.

Мастерство по-прежнему при нем. Специфика травы позволяет Новаку делать розыгрыши короче, да и погода в Лондоне обещает быть куда более щадящей, чем та парижская жара, которая измотала его в первую неделю Ролан Гаррос.

Главный вопрос в другом: хватит ли его здоровья и физических сил на весь двухнедельный марафона? Чтобы дойти до конца, сербу жизненно необходимо избегать тех затяжных спадов, из-за которых он тратил лишние силы в первых матчах на грунте. Его внутренний ресурс не безграничен, а формат пятисетовых поединков требует солидного багажа выносливости на второй неделе.

Ему кровь из носу нужно безупречно подавать, собирать легкие очки на своей подаче и хладнокровно добивать соперников, как только на горизонте покажется финишная прямая.

Это колоссальная задача для любого 39-летнего спортсмена, даже для такого титана, как Джокович. И велика вероятность, что дальше эта планка будет только расти.