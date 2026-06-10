Команда, чьё государство уже несколько месяцев находится в состоянии войны с одним из хозяев турнира, всё-таки прилетела на чемпионат мира. 8 июня автобус сборной Ирана к тренировке в Тихуане сопровождала Национальная гвардия Мексики. Игрокам выдали американские визы — а главе их федерации отказали. Жить команда будет в Мексике, а играть ездить в США. История о том, как футбол и политика в этот раз не смогли разойтись — и как Иран всё равно доехал.

Тренировка под конвоем

8 июня 2026 года автобус с игроками сборной Ирана подъехал к стадиону «Кальенте» в Тихуане в сопровождении Национальной гвардии Мексики. Команда проводит тренировки на базе мексиканского клуба «Шолос» — здесь Иран будет жить весь групповой этап.

Картинка красноречива: национальная сборная едет на тренировку под охраной военизированной структуры чужого государства. Для турнира, который преподносится как праздник, начало необычное.

Но к этому шло несколько месяцев. И то, что Иран вообще оказался в Северной Америке, — результат длинной цепочки решений, отказов и компромиссов.

База в Мексике, игры в США

Иран на ЧМ-2026 попал в группу G и должен сыграть все три матча на территории США — против Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Логично было бы и базироваться в США. Изначально так и планировалось: тренировочный лагерь должен был расположиться в Тусоне, штат Аризона.

Амир Галеной, главный тренер сборной Ирана globallookpress.com

Не сложилось. По сообщениям, Вашингтон дал понять, что не хочет, чтобы иранская команда находилась на территории страны весь турнир — даже при том, что по расписанию ей предстоит играть в США. ФИФА обратилась к мексиканскому правительству с просьбой принять команду. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум согласилась: по её словам, у Мексики нет причин отказывать Ирану в возможности остаться.

Так появилась схема, которую трудно вспомнить в истории чемпионатов мира: команда живёт в одной стране и ездит на все свои матчи в другую. Базой стал тренировочный центр клуба «Шолос» в Тихуане — городе прямо на границе. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар публично поприветствовала иранскую команду, пообещав принять её «как дома».

Визы дали — но не всем

Отдельная история — визы.

Иранская команда готовилась к турниру на сборе в Анталье (Турция). Оттуда же игроки подавали документы на американские визы — через посольство США в Турции. И визы игрокам в итоге выдали: посол США в Турции Том Бэррак фактически подтвердил это в своих соцсетях, отметив работу консульской команды.

Но не всем. По данным The National, визы не получили несколько членов иранского штаба — включая главу федерации футбола Ирана Мехди Таджа. То есть футболистам въезд в страну, где они будут играть, открыли, а функционерам — нет. Перенос базы в Мексику официально объяснялся «соображениями безопасности», но визовый отказ части делегации — внятного объяснения не удостоился.

Война и футбол

Военные действия между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой начались в конце февраля 2026 года. За этим последовали недели авиаударов и ответных действий Ирана. По данным Al Jazeera, хрупкое перемирие вступило в силу 8 апреля, после чего прошли прямые переговоры в Исламабаде 11-12 апреля — без соглашения; затем перемирие неоднократно продлевалось и нарушалось (обеими сторонами), а дипломатические усилия — продолжались.

Пострадавшее от удара здание в Тегеране. 21 апреля 2026 года globallookpress.com

На этом фоне само участие Ирана в чемпионате несколько месяцев висело на волоске — и позиции внутри самого Ирана, и позиции США звучали по-разному.

Президент США Дональд Трамп ещё в марте высказывал сомнения, уместно ли иранской команде приезжать, ссылаясь на вопросы безопасности самих игроков. Иранская сторона тогда ответила, что «никто не может исключить» её из турнира.

Дональд Трамп, президент США globallookpress.com

С иранской стороны звучали и куда более резкие заявления. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в какой-то момент заявил государственному телевидению:

Учитывая, что этот коррумпированный режим (США, — прим. LiveSport.Ru) убил нашего лидера, мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в чемпионате мира. Ахмад Доньямали министр спорта Ирана

Он говорил о том, что в таких условиях безопасность игроков не гарантирована.

Глава федерации Мехди Тадж формулировал иначе — что Иран на турнир поедет, но не будет играть на территории США. А ФИФА устами президента Джанни Инфантино всё это время держалась одной линии: Иран квалифицировался, игроки хотят играть, и спорт должен оставаться вне политики.

От «не можем» до «уже в Мексике»

Если выстроить эти заявления в линию, видно, как позиция эволюционировала — от категоричного отказа к фактическому участию.

Сначала — «ни при каких обстоятельствах» от министра спорта. Потом — «поедем, но не в США» от главы федерации. Потом — компромисс через FIFA: база в Мексике, поездки на матчи в США. Потом — выдача виз игрокам (но не всему штабу). И, наконец, 8 июня — команда уже на поле в Тихуане под охраной мексиканской Нацгвардии.

То есть, несмотря на войну, на резкие заявления и на визовые отказы, Иран на чемпионат мира приехал и, похоже, будет играть. Как именно будут обставлены поездки команды через границу в дни матчей, пока в деталях неизвестно — но сам факт участия теперь не гипотеза, а реальность.

Внутренний раскол: дело Азмуна

Вся эта напряжённая атмосфера вокруг команды не могла не повлиять на состояние игроков.

В заявку из 26 человек, которую тренер Амир Галеной объявил 1 июня, не попал отлично знакомый российскому болельщику Сердар Азмун — один из самых известных иранских нападающих, забивший 57 голов в 91 матче за сборную. Азмуна не было ещё в предварительном списке, и в финальный он тоже не вошёл. По сообщениям местных СМИ, его отстранили от национальной команды ещё в марте — за то, что было воспринято как акт нелояльности правительству.

Сердар Азмун не попал в сборную Ирана на ЧМ-2026 globallookpress.com

Любопытно, что за возвращение Азмуна публично выступал вице-президент Ирана Абдолькарим Хоссейнзаде. Не помогло. То есть даже заступничество чиновника такого уровня не вернуло игрока в состав — что говорит о том, насколько жёсткой была причина отстранения.

Азмун в своё время был среди тех, кто поддерживал протесты в Иране, последняя волна которых прокатилась по Ирану в начале 2026 года.

Кто поедет и на что они способны

Без Азмуна атаку Ирана поведут два ветерана — 33-летний Мехди Тареми (сейчас в «Олимпиакосе», ранее «Порту» и «Интер») и бывший вингер «Брайтона» Алиреза Джаханбахш, капитан сборной. Тареми — главная фигура: именно его дубль в ничьей 2:2 с Узбекистаном в марте 2025-го вывел Иран на чемпионат мира.

Состав — один из самых возрастных на турнире (средний возраст под 31 год). Костяк обороны — 37-летний Шоджа Халилзаде. В воротах — Алиреза Бейранванд.

Мехди Тареми, нападающий «Олимпиакоса» и сборной Ирана globallookpress.com

Алиреза Джаханбахш, капитан сборной Ирана globallookpress.com

Иран едет на чемпионат мира в седьмой раз в истории и в четвёртый подряд (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 — и теперь 2026). Из группы команда не выходила ни разу. За всю историю у Ирана на чемпионатах мира лишь три победы: над США в 1998-м (что теперь особенно символично), над Марокко в 2018-м и над Уэльсом в 2022-м.

Та победа над США в 1998 году — отдельная глава, к которой сейчас будут возвращаться чаще обычного. Тогда, на фоне напряжённых отношений двух стран, иранские и американские игроки перед матчем вместе фотографировались, обменивались цветами — и матч вошёл в историю как символ того, что спорт способен на жесты, которых не делает политика. Спустя 28 лет Иран снова приезжает играть в США. Только теперь — на фоне войны.

Группа G и расписание

Иран сыграет в группе G против Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Календарь:

15 июня , Иран — Новая Зеландия, Лос-Анджелес

, Иран — Новая Зеландия, Лос-Анджелес 21 июня , Иран — Бельгия, Лос-Анджелес

, Иран — Бельгия, Лос-Анджелес 26 июня, Иран — Египет, Сиэтл

Первый матч — уже совсем скоро. Перед этим, по словам представителей федерации, команда проводит несколько контрольных игр, часть из них — за закрытыми дверями.

Что дальше

Пока известно следующее: сборная Ирана на месте, тренируется в Тихуане, игроки получили визы, первый матч — 15 июня в Лос-Анджелесе. Команда едет играть в страну, с которой её государство находится в состоянии войны (пусть и приостановленной хрупким перемирием), живёт в третьей стране и пересекает границу в дни матчей.

ФИФА настаивает, что спорт вне политики. Эта история — наглядная иллюстрация того, что на практике разделить их почти невозможно. Иранские футболисты будут выходить на поле в Лос-Анджелесе и Сиэтле под взглядами страны, чьи удары несколько месяцев сыпались на их родину. А болельщики по обе стороны будут смотреть на то, что когда-то, в 1998-м, уже видели: на людей, которые играют в футбол вопреки тому, что происходит между их правительствами.

Чем это обернётся на поле и за его пределами — станет ясно с 15 июня.