Лисандро Мартинес

«Манчестер Юнайтед», защитник, 28 лет

Этот игрок обороны выступает за «красных дьяволов» на протяжении 4-х лет, являясь одним из основных защитников команды. Кажется, настал тот момент, когда Мартинес сменит клубную прописку.

По информации El Chiringuito TV, «Атлетико» предложили подписать Лисандро этим летом. Пока неизвестно, чем именно ответило руководство «матрасников».

Сейчас Мартинес сосредоточен на выступлении за сборную Аргентины на чемпионате мира. Защитник принял участие в 5-и встречах в составе национальной команды на мундиале, забил гол и сделал ассист.

Действующее соглашение Лисандро с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 млн евро.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

В минувшем сезоне Мартинес провел за «красных дьяволов» 18 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Лисандро Мартинес продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 30 лет

Российский футболист уже является настоящим ветераном французского клуба. Головин выступает за «Монако» на протяжении 8-и лет. Иногда успешно, а иногда — не очень.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уже этим летом россиянин может покинуть клуб. «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии проявляют серьезный интерес к футболисту.

Александр Головин globallookpress.com

Действующий контракт «Монако» с Головиным рассчитан до лета 2029-го года. Французский клуб готов расстаться с полузащитником, если получит предложение в диапазоне 15-20 млн евро.

«Зенит» следит за Головиным последние несколько лет. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за этот трансфер, но и саудовцы имеют финансовые возможности.

В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в рамках Лиги 1, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Головин вернется в Россию. «Зенит» сделает все возможное, чтобы подписать полузащитника.

Ферран Торрес

«Барселона», нападающий, 26 лет

Испанец отлично вписывается в атакующую линию «сине-гранатовых», в прошлом сезоне Ферран Торрес отличился высокой результативностью, а теперь «Барселона» думает о продаже футболиста.

По данным Diario Sport, каталонский клуб готов продать игрока в ПСЖ за 50 млн евро. Ферран Торрес уже ведет переговоры с представителями парижского клуба.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике хочет видеть в своем составе универсального форварда. Специалист уже работал с Ферраном Торресом в сборной Испании.

Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» закончится летом 2027-го года, а переговоры о продлении контракта пока не продвинулись. Будущее Феррана Торреса решится после чемпионата мира.

Ферран Торрес globallookpress.com

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 33 матча в рамках Примеры, забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Ферран Торрес перейдет в ПСЖ уже этим летом.

Мейсон Гринвуд

«Марсель», полузащитник, 24 года

Этот футболист довольно серьезно перезапустил свою карьеру во Франции. Гринвуд стал лидером атакующей линии «Марселя», а теперь, кажется, пора сменить клубную прописку.

По информации ESPN, Гринвуд точно покинет французский клуб. Главные претенденты на подписание форварда — «Фенербахче» и мадридский «Атлетико». При этом турецкий клуб ближе к осуществлению трансфера.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Дело в том, что «Фенербахче» предлагает контракт с зарплатой в 7-8 млн евро в год, а «Атлетико» готов платить Гринвуду в районе 5-6 млн евро. Сам полузащитник хочет играть в стане «матрасников».

Действующий контракт Гринвуда с «Марселем» рассчитан до лета 2029-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста — 55 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел за французскую команду 32 матча в рамках Лиги 1, забил 16 голов и сделал 7 голевых передач.

Наш прогноз: Гринвуд станет игроком мадридского «Атлетико».

Мохамед Салах

Свободный агент, нападающий, 34 года

Форвард демонстрировал отличную игру в «Ливерпуле», а теперь пришло время прощаться. Этим летом Салах покинул «мерсисайдцев» и стал свободным агентом. Теперь египтянин выбирает себе новый клуб.

По данным The Athletic, Салах близок к подписанию контракта с клубом из США «Канзас-Сити». Эта новость довольно неожиданная, учитывая серьезный интерес со стороны Саудовской Аравии.

Сам Салах изъявлял желание выступать в Европе, но готов рассмотреть вариант из чемпионата США. Будущее египтянина решится в ближайшие месяцы, ведь его национальная команда уже вылетела на стадии 1/8 финала ЧМ-2026.

Салах провел за сборную Египта на мундиале все 5 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи. В последнем матче против Аргентины (2:3) форвард не сумел отметиться результативными действиями.

Мохамед Салах globallookpress.com

В минувшем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 27 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Салах все-таки договорится с «Канзас-Сити» и продолжит свою карьеру в США.

Ромелу Лукаку

«Наполи», нападающий, 33 года

Еще один ветеран, прайм которого уже прошел, может сменить клубную прописку. Лукаку наверняка не останется в неаполитанском клубе. Уже есть один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Sabah, «Фенербахче» вышел на руководство «Наполи», предложив оформить трансфер за 5 млн евро. Турецкий клуб рассчитывает закрыть сделку этим летом.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Руководство неаполитанского клуба, в свою очередь, хочет получить не менее 10-и млн евро. Пока неизвестно, как «Фенербахче» отреагировал на встречное предложение.

Напомним, что Лукаку в прошедшем сезоне не вернулся в расположение клуба после матчей за сборную Бельгии из-за травмы, не поставив в известность руководство и тренерский штаб «Наполи». Наверняка боссы клуба расстанутся с форвардом этим летом.

Все футбольные трансферы

Лукаку провел 6 матчей за сборную Бельгии на чемпионате мира 2026-го года, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: «Фенербахче» заключит контракт с бельгийским нападающим.