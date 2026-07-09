Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — первый матч 1/4 финала.

Франция — Марокко

23:00 мск, Фоксборо

Французская сборная остается одним из главных фаворитов всего турнира, а вот марокканская национальная команда продолжает удивлять, забралась далеко и не собирается останавливаться на достигнутом. Обе команды уверенно и без поражений проходят турнир, поэтому не приходится говорить о том, заслуженно ли они пробились в эту стадию. Встретятся двукратный чемпион мира и Европы с двукратным и действующим чемпионом Африки . Ничего такая вывеска!

Французы выиграли все пять матчей на мундиале. Подопечные Дидье Дешама на групповом этапе без проблем разобрались с Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1). После этого «синие» не испытали проблем в игре со Швецией (3:0) в 1/16 финала, а вот в 1/8 финала с Парагваем «трехцветным» было уже тяжело. Сборная Франции долгое время не могла распечатать ворота парагвайцев, но Килиан Мбаппе с пенальти все же принес победу своей команде. Сборная Франции сделала ровным счетом то, что и должна была, ведь от нее ждут только победу . Но надо быть честными — по-настоящему топовых соперников у французов пока что не было.

Главным действующим лицом французской «националки» на этом мировом чемпионате является как раз Мбаппе. Он в пяти матчах смог забить семь мячей и сделал две результативные передачи. Килиан продолжает борьбу за статус лучшего бомбардира турнира и, вполне возможно, лучшего футболиста ЧМ-2026 . Сборная Франции, которая занимает третье место в рейтинге ФИФА, намерена в третий раз в своей истории выиграть главный турнир четырехлетия. Французы выиграли ЧМ-2018 в России, стали вторыми на ЧМ-2022 в Катаре и теперь вновь хотят забрать кубок себе. Если говорить о составе, то он у французов точно лучший на турнире.

У марокканцев тоже не было проблем с выходом из группы. В первой игре «атласские львы» сыграли вничью с Бразилией (1:1), а вот затем смогли переиграть Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). Сложнейшим испытанием для команды стала игра 1/16 финала против Нидерландов. В ней главная команда Марокко отыгралась только на 90+1-й минуте, перевела игру в овертайм и выиграла у соперника только в серии пенальти. Зато вот в 1/8 финала африканцы уверенно справились с Канадой, отправив в ее ворота три безответных мяча. Выход в четвертьфинал уже является успехом для подопечных Мохамеда Уахби, но они точно не намерены на этом останавливаться.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира остается четвертое место в 2022 году. Сейчас же целью седьмой на данный момент сборной в рейтинге ФИФА является хотя бы повторить это достижение . Кубок Африки марокканская «националка» выигрывала дважды. Многие называют марокканцев «темной лошадкой» и открытием турнира, но они уже приучили всех к отличным результатам. Имея в составе Буну, Нуссаира Мазрауи, Ашрафа Хакими, Исмаэля Сайбари, Софьяна Амрабата и Браима Диаса можно думать только о серьезных результатах.

Если говорить о фаворите, то, конечно же, это сборная Франции, но в четвертьфинале чемпионата мира легких матчей и проходных команд точно не бывает . До данной стадии турнира нужно еще дойти. Сейчас уже может быть все, что угодно. Должна получиться максимально интересная и напряженная игра, с интригой и с небольшим количеством голов, поскольку открываться точно никто не станет, ведь цена ошибки крайне высока.

сборная Марокко globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Линар Мансуров ожидает голы в этой игре, поэтому ставит на то, что обе команды смогут забить за 1.91.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Определяется первый полуфиналист чемпионата мира — как такое можно пропустить? Время для просмотра встречи прекрасное, поэтому перед сном нужно обязательно глянуть топовый футбольчик.

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Календарь и результаты ЧМ-2026 9-10 июля

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