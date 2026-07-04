Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — первые два матча 1/8 финала

Канада — Марокко

20:00 мск, Хьюстон

Можно было предположить, что и канадская, и марокканская национальные команды пробьются в эту стадию соревнования, но все же для большинства это выглядит несколько сенсационно. Дерзкие хозяева турнира против лучшей африканской команды на мундиале . Кто-то из них станет как минимум четвертьфиналистом мирового первенства.

Главная команда Канады проиграла только один из последних двенадцати матчей и случилось это тогда, когда игра ничего не решала. Сначала «кэнакс» на групповой стадии сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а затем разгромили Катар (6:0). После двух матчей выход из группы уже был обеспечен, поэтому в третьем матче «красные» действовали на «расслабоне» и уступили Швейцарии (1:2). В 1/16 финала, куда канадцы пробились со второго места, им повезло с соперником, но они смогли дожать ЮАР (1:0) только в компенсированное время.

Сборная Канады уже смогла показать лучший результат в истории участия на чемпионатах мира. До этого двукратные победители Золотого Кубка КОНКАКАФ дважды участвовали в турнире и не могли выйти из группы. Сейчас Канада идет на 30-м месте в рейтинге ФИФА, поэтому даже выход в 1/8 финала уже является неким прорывом для команды Джесси Марша и отличным результатом . Но все равно Альфонсо Дейвис, Исмаэль Коне, Джонатан Дэвид и кампания постараются сделать все, чтобы пройти еще дальше.

Групповая стадия чемпионата мира марокканцами была пройдена еще увереннее . В первой игре «атласские львы» сыграли вничью с грозной Бразилией (1:1), а вот потом победили Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В достаточно непростой группе марокканский коллектив смог набрать семь очков, занять вторую строчку и пробиться в плей-офф, где попал на сильную команду Нидерландов. С голландцами у главной команды Марокко получилась равная игра, которая и завершилась серией пенальти. Там немного удачливее и точнее оказались как раз африканцы.

Календарь и таблица ЧМ-2026

В последнее время сборная Марокко показывают отличную игру и результаты. Действующие чемпионы Африки на прошлом мировом чемпионате дошли до полуфинала, но в итоге стали лишь четвертыми и остановились в шаге от медалей. По силам ли подопечным Мохамеда Уахби повторить или даже улучшить тот результат? Думается, что вполне, у седьмой команды в рейтинге ФИФА все для этого есть . Имея в составе Буну, Нуссаира Мазрауи, Ашрафа Хакими, Исмаэля Сайбари, Софьяна Амрабата и Браима Диаса, о другом говорить не приходится.

Если сравнивать составы команд, то марокканцы будут посильнее канадцев, но североамериканцы являются хозяевами турнира и это их главный плюс. Легко в этой игре точно не будет никому . Ждать много голов тоже не приходится. Обе команды будут стараться в первую очередь не пропустить и думать об обороне, поэтому не стоит исключать серию пенальти.

сборная Марокко globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что марокканцы сразу побегут вперед и ставит на то, что африканская сборная выиграет первый тайм за 2.38.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Определяется первый четвертьфиналист чемпионата мира — как такое можно пропустить? Еще и прекрасное время для просмотра. Смотрим, смотрим и еще раз смотрим.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Парагвай — Франция

00:00 мск, Филадельфия

Парагвайская сборная является одной из сенсаций чемпионата мира, ведь мало кто мог предположить, что «красно-белые» пробьются в 1/8 финала турнира. Французы же были, есть и будут одними из главных фаворитов чемпионата. Поэтому можно сделать вывод, что силы команд не равны и французская «националка» должна шагнуть в четвертьфинал , но парагвайцы уже доказали, что с ними нужно считаться, поэтому легкой прогулки ждать не стоит.

Сборная Парагвая в последний момент смогла пролезть в плей-офф . Старт мундиаля для «гуарани» выдался крайне неудачным, ведь команда проиграла США с результатом 1:4. После этого главная команда Парагвая смогла одолеть Турцию (1:0), поэтому ее судьба решалась в последней встрече. В третьем туре парагвайцы расписали нужную для обеих команд мировую с Австралией (0:0), набрала четыре балла и пробилась в плей-офф с третьего места. А вот в 1/16 финала парагвайцы сотворили пока что, пожалуй, главную сенсацию турнира. Они выбили с мундиаля сильную сборную Германии, победив ее в серии пенальти.

Подопечные Густаво Альфаро уже показали отличный результат, но постараются не останавливаться на достигнутом и повторить свое лучшее выступление в истории чемпионатов мира , а именно четвертьфинал ЧМ-2010. Главным же достижением сборной Парагвая являются две победы на Кубке Америки, но случились они еще в далеких 1953 и 1979 годах. Сейчас главными звездами 41-й команды в рейтинге ФИФА являются Антонио Санабриа и Мигель Альмирон, а вот российским поклонникам футбола известны динамовец Хуан Касерес и экс-краснодарец Хуниор Алонсо.

Про сборную Франции можно рассказывать долго, но про нее и так многие все знают. Сейчас у «Ле Бле» серия из пяти побед подряд и на мундиале «синие» пока что только побеждают . Двукратные чемпионы мира на групповой стадии не испытали проблем ни в одной игре, разобравшись с Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1). Итог — девять очков, первое место в группе и выход в 1/16 финала. Там соперником французов была сборная Швеции, которая тоже не смогла оказать им достойного сопротивления. «Трехцветные» отправили в ворота соперника три безответных мяча и уверенно победили.

Главной звездой двукратных чемпионов Европы на турнире является Килиан Мбаппе, который забил уже шесть мячей в четырех матчах и борется за статус лучшего бомбардира. На прошлом чемпионате мира французская «националка» проиграла в финале аргентинцам, а сейчас настроена сделать все, чтобы не просто выйти в финал, а выиграть титул. Сборная Франции сейчас идет на третьем месте в рейтинге ФИФА и по составу точно является сильнейшей на чемпионате мира , но не всегда самая сильная команда побеждает на турнире.

Конечно, это матч с огромным фаворитом. Тут даже придумывать ничего не нужно. У соперников просто разный уровень, но Парагвай уже сотворил одну невероятную сенсацию на турнире, поэтому постарается организовать еще одну .

сборная Франции globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста думает, что у французов не будет проблем в этой игре, поэтому ставит на их победу с форой-2 за 2.10.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Не рекомендуется пропускать игру одного из главных фаворитов турнира. Смогут ли французы снова показать свою силу? Забьет ли очередной мяч Мбаппе? Будут ли хоть малейшие шансы у Парагвая? Просыпаемся ночью и получаем ответы на эти вопросы.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Календарь и результаты ЧМ-2026 4-5 июля

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