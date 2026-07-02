4 июля в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Канада и Марокко. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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Канада: продолжение успеха?

Турнирное положение: Канадцы впервые забрались так далеко на Мундиале. Команда в своем квартете финишировала второй, и уже успела выйти в 1/8 финала.

При этом Канада в трех турах группового этапа настреляла восемь мячей в ворота соперников. Три из них записал в свой актив Джонатан Дэвид.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Канада дожала неуступчивых южноафриканцев (1:0).

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До того канадцы уступили крепким швейцарцам (1:2). А вот чуть ранее команда буквально деклассировала Катар (6:0).

При этом Канада надолго потеряла сломавшего ногу Исмаэля Коне. Зато в приличной форме находятся признанные лидеры команды. Один из них Стивен Эуштакиу принес победу в матче с ЮАР.

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Состояние команды: Канада вполне преуспевает в плане реализации. Плюс команда победила в двух из трех последних поединках.

В кадровом плане Канада привычно выглядит вполне выгодно. Подбор игроков у «кленовых» качественный, да и родные стены гонят вперед. Ну а Кайл Ларин не раз и не два забивал важнейшие мячи.

Марокко: окрылённые победой

Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. Марокко финишировала на 2-й позиции, взяв 7 очков в трех турах.

Причем Марокко забила 6 мячей в трех поединках группового этапа. А вот в свои ворота африканцы пропустили трижды.

Последние матчи: команда привычно сильна и амбициозна. Плюс на последнем рубеже блестяще действует Яссин Буну.

В предыдущем раунде чемпионата мира команда в серии пенальти прошла голландцев. А вот до того марокканцы уверенно расправились с Гаити (4:2).

В 5 своих последних поединках Марокко сумела добыть 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: Марокко имеет вполне качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации африканцы несколько поднаторели.

Марокканцы уже показали себя с выгодной стороны. В матче с голландцами они ни в чем не уступали сопернику, разбазарив несколько реальных шансов отличиться.

Продуктивно проводит турнир Исмаэль Сайбари. В его активе уже три забитых мяча, к тому же привычно эффективен на родном правом фланге Ашраф Хакими.

На что ставят в матче Канада — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Канада — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Марокко в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.50, тогда как победа Канады — в 5.00.

Победу Марокко в первом тайме можно взять за 2.38, тогда как успех канадцев до перерыва рассматривается за 5.50.

Прогноз: Канадцы обычно прибавляют после перерыва, тогда как Марокко неизменно забивала в первом тайме в трех матчах из четырех.

2.38 Победа Марокко в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Канада — Марокко принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа Марокко в 1-м тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

2.30 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Канада — Марокко принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдет