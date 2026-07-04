Встреча обещает стать противостоянием двух разных игровых моделей. Канада сделает ставку на высокий прессинг, интенсивность и быстрые вертикальные атаки, рассчитывая использовать преимущество в свежести после более длительного отдыха. Марокко, напротив, постарается контролировать мяч, снижать темп и лишать соперника свободного пространства. По качеству игры и статистике небольшое преимущество выглядит на стороне африканской сборной, однако умение канадцев прибавлять в концовках и забивать решающие мячи делает этот матч весьма непредсказуемым.

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:32 Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Исса Диоп, Нуссайр Мазрауи, Редуан Халал, Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Браим Диас.

19:30 Канада: Максим Крепо, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Ричи Ларьи, Люк Де Фужероль, Стефен Эуштакиу, Нико Сигур, Али Ахмед, Тейджон Бьюкенен, Тани Олувасейи, Джонатан Дэвид.

19:25 Матч пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США), вместимостью 71 500 зрителей.

19:20 На сегодняшний день команды провели четыре очных матча. Перевес на стороне Марокко, которое выиграло три из них. Единственная официальная встреча состоялась на чемпионате мира 2022 года и завершилась победой африканской сборной со счетом 2:1.

19:15 Марокко подтверждает статус одной из сильнейших сборных турнира. Команда Мохамеда Уахби прошла групповой этап без поражений, сыграв вничью с Бразилией (1:1), победив Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), а затем выбила Нидерланды в серии пенальти после ничьей 1:1. По статистике африканцы выглядели убедительнее голландцев: допустили всего 0,24 xG у своих ворот, сами создали 1,38 xG, выполнили 778 передач с точностью 91% и значительно превзошли соперника по числу опасных моментов. На турнире Марокко неизменно набирает не менее 1 xG даже против сильных соперников, а в матче с Гаити довел этот показатель до 3,76. Одним из главных героев остается Исмаэль Сайбари, забивший три мяча, а Ашраф Хакими продолжает определять игру команды на правом фланге. Единственный фактор, способный осложнить задачу, — усталость после 120 минут и серии пенальти в предыдущем раунде.

19:10 Сборная Канады уже добилась исторического результата, впервые выйдя в плей-офф чемпионата мира и преодолев первый раунд на вылет. В 1/16 финала команда Джесси Марша обыграла ЮАР (1:0), однако победа далась лишь благодаря голу Стивена Эуштакиу на 92-й минуте. По ходу турнира канадцы стабильно создают моменты: в каждом матче они набирали не менее 1,2 xG, а против ЮАР превзошли соперника по ожидаемым голам (1,60 против 0,13) и по ударам (13:5). При этом команда регулярно прибавляет в концовках — в трех из четырех встреч мундиаля забивала после 78-й минуты. Перед четвертьфинальной битвой важным фактором остается возвращение Альфонсо Дэвиса, хотя лидер сборной пока далек от оптимальной формы. Дополнительной проблемой является потеря Исмаэля Коне, из-за чего центр поля потерял часть надежности.

19:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.38.