Ни один тренер в истории футбола не получал столько красных карточек, как Жозе Моуринью, причем его последняя карточка в матче «Бенфики» против «Порту» стала ПЯТНАДЦАТОЙ в его карьере.

63-летний тренер получает все больше красных карточек, но это всегда было лейтмотивом его карьеры: красные карточки он получал еще во время работы в «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а затем в «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике».

Портал PlanetFootball оценил каждую красную карточку Моуринью от наименее до наиболее нелепой.

15. «Рома» — «Наполи» (2021)

Удивительно, но Моуринью ни разу не был удален с поля в матчах «Тоттенхэма». Даже в эпоху матчей без зрителей, когда судьи, предположительно, могли слышать, все, что он несет на бровке. В «Роме», где он постоянно терял контроль над собой, он исправил эту ситуацию.

Первое удаление португальца в составе «джаллоросси» произошло в одном из его первых важных матчей. Он получил две желтые карточки за беспорядочные жесты в своей технической зоне, а его коллега Лучано Спаллетти последовал его примеру после финального свистка.

Моуринью в матче с «Наполи» globallookpress.com

Арбитр Давиде Масса в тот вечер был не в настроении шутить. Это стало лейтмотивом второго периода пребывания Моуринью в Италии.

14. «Челси» — «Кардифф Сити» (2013)

«Кардифф» под руководством Малки Маккея и их ужасные попытки затягивания времени вывели Моуринью из себя. Конечно, сам он никогда бы не опустился до такой тактики.

В итоге «Челси» уверенно обыграл жалкий «Кардифф Сити» со счетом 4:1, но только после того, как Моуринью был удален на трибуны судьей Энтони Тейлором за постоянные нотации в адрес судьи и четвертого арбитра Тревора Кеттла за неспособность справиться с нечестной игрой «Кардиффа».

Моуринью в матче с «Кардифф Сити» globallookpress.com

Вполне стандартная ситуация для выплесков эмоций Моуринью. Он принял свой штраф в размере 8000 фунтов стерлингов от Футбольной ассоциации с относительно небольшими хлопотами.

«То, что написал судья, правда», — размышлял он. «Я не был агрессивен, я не оскорблял никого. У меня просто возникло разногласие. В игре это решается фразой: "Заткнись и сядь"».

13. «Рома» — «Аталанта» (2024)

«Он был полон энергии всю ночь, и он не собирается дожидаться последних двух минут матча».

Из всех красных карточек Моуринью эта довольно безобидная. Вторая желтая за грубые словесные выпады. Как и всегда.

12. «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (2016)

После поражения со счетом 4:0 от своего бывшего клуба «Челси» (болезненно!), Моуринью выплеснул свое разочарование в безголевой ничьей с «Бёрнли».

Перед этим он был наказан Футбольной ассоциацией Англии за то, что он заявил, что Энтони Тейлору будет «сложно» судить матч против «Ливерпуля», и ранее он признал, что жизнь в одиночестве в Манчестере — это «просто катастрофа».

Моуринью в матче с «Бернли» globallookpress.com

Моуринью был отправлен на трибуны после гневной тирады в адрес Марка Клаттенбурга в перерыве матча, в которой он выражал несогласие с решением не назначать пенальти за фол на Маттео Дармиане. Сначала он сидел с болельщиками, а затем переместился в директорскую ложу.

11. «Рома» — «Аталанта» (2022)

Моуринью проработал в «Роме» всего 12 месяцев, прежде чем получил свою третью красную карточку в Серии А.

Это был особенно напряженный матч. Он выбежал на поле и взорвался от ярости после того, как на Николо Дзаньоло не назначили пенальти, а судья еще и наказал его фолом.

Моуринью в матче с «Аталантой» globallookpress.com

Ему всего несколько месяцев до 60-летия, и можно с уверенностью сказать, что с возрастом он не стал мягче.

10. «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» (2024)

Моуринью уже прочно закрепился в своей эре «звездного пенсионера, выдающего свои старые хиты».

Это уже утомляло, когда Моуринью удалили с поля во время ничьей 1:1 в Лиге Европы между «Фенербахче» и его бывшей командой. Чрезмерная реакция на пустяк.

Справедливости ради, мы дадим ему несколько дополнительных баллов за первоклассный сарказм на послематчевой пресс-конференции.

Моуринью в матче с «МЮ» globallookpress.com

«Судья сказал мне нечто невероятное. В то же время он видел происходящее в штрафной и моё поведение на бровке», — отреагировал он.

«Я поздравляю его, потому что он просто невероятен. Во время игры, на скорости 100 миль в час, он одним глазом следил за ситуацией с пенальти, а другим — за скамейкой запасных и за моим поведением. Вот такое объяснение он мне дал. Вот почему он один из лучших арбитров в мире».

9. «Бенфика» — «Порту» (2026)

Было время, когда гневные выпады Моуринью в адрес арбитров после энергичного камбэка в напряженном дерби были бы настоящим зрелищем для зрителей.

Но, как и в последние дни его работы в «Роме» и «Фенербахче», эта ярость на закате карьеры — довольно печальное зрелище. «Бенфика» отстает от лидера чемпионата на семь очков, и завоевание трофеев кажется все менее вероятным.

Моуринью в матче с «Порту» globallookpress.com

Остается ощущение, что подобные театральные представления — это все, что у него осталось.

8. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (2016)

Микель Артета, завидуй! Это тебе не благотворительный футбольный матч, приятель.

Одно из самых запоминающихся удалений Моуринью: он был удален с поля за выход на поле «Сент-Мэри» во время контратаки «Саутгемптона».

Справедливости ради, Моуринью не понес никакого дальнейшего наказания, и Футбольная ассоциация признала, что допустила ошибку, не ограничившись предупреждением.

7. «Рома» — «Лацио» (2024)

Было бы просто неправильно, если бы Моуринью завершил свою карьеру в «Роме». не получив красной карточки в Дерби делла Капитале.

В своём последнем римском дерби, в котором «Рома» вылетела из Кубка Италии, проиграв своим соперникам по городскому дерби, Моуринью был удалён с поля на последних минутах матча, завершившегося поражением 0:1, вместе с вингером «Лацио» Педро (ранее выступавшим за «Рому») и защитником «Ромы» Сердаром Азмуном.

Моуринью в матче с «Лацио» globallookpress.com

Это был портрет человека на грани, вторая красная карточка за столько же игр (всего через четыре дня после матча с «Аталантой») и шестая (!) и последняя за «Рому». Он наблюдал за своей последней игрой с трибун, прежде чем его наконец уволили.

6. «Реал Мадрид» против «Вильярреала» (2012)

Невероятно, но это первая красная карточка в тренерской карьере Моуринью.

За время работы в «Порту», ​​«Челси» и «Интере» у него было немало проблем с дисциплиной — особенно с УЕФА, — но красные карточки для тренеров в 2000-х годах были редким делом.

Моуринью в матче с «Вильярреалом» globallookpress.com

Это был настоящий скандал. Знаменитый вспыльчивый помощник Моуринью, Руи Фариа, был удален в начале второго тайма, а Серхио Рамос, Месут Озил и сам тренер присоединились к нему после того, как на 85-й минуте все вышло из-под контроля. В тот вечер было показано еще 10 желтых карточек.

«Реал» — «Вильярреал»

«Реал» Мадрид Моуринью в красивом стиле выиграл титул Ла Лиги-2011/12, набрав 100 очков и забив 121 гол, но на этом этапе сезона все выглядело как будто они готовы потерпеть сокрушительное поражение. Они потеряли самообладание во второй подряд ничьей 1:1, но восстановили спокойствие и выиграли девять из последних десяти матчей на финишной прямой.

5. «Рома» — «Кремонезе» (2023)

ТРЕТЬЕ удаление в середине сезона 2022/23.

«Рома» проигрывала «Кремонезе», занимавшему последнее место в таблице, когда Моуринью окончательно вышел из себя и, как утверждается, назвал арбитра «с*кой».

Моуринью в матче с «Кремонезе» globallookpress.com

Да, за такое, наверное, надо удалять.

4. «Бенфика» — «Реал Мадрид» (2026)

Красная карточка Моуринью, по понятным причинам, была омрачена инцидентом с участием Винисиуса Жуниора и вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Вскоре после этого матч был приостановлен из-за обвинений в расизме после его фирменной тирады на бровке, которая в конечном итоге оказалась совершенно ненужной.

Героическая игра «Бенфики» на последних минутах матча Общего этапа заставила нас задуматься, увидим ли мы Моуринью снова на вершине, но он, безусловно, сжег все мосты, разочаровав себя своими комментариями в адрес Винисиуса.

3. «Рома» — «Верона» (2022)

Второе удаление Моуринью в матчах «Ромы» было прямой красной карточкой за то, что он вышел из себя из-за судьи, а затем с силой выбил мяч на трибуны.

Его жест «звонок по телефону» в адрес арбитра Луки Пайретто, по всей видимости, был отсылкой к предполагаемой причастности его отца к скандалу с договорными матчами «Кальчополи» в 2006 году.

Моуринью в матче с «Вероной» globallookpress.com

Наказанием стала двухматчевая дисквалификация и крупный штраф в размере 20 000 евро.

2. «Рома» — «Монца» (2023)

Сцены, которые мы просто обязаны назвать «классическим Жозе».

В октябре 2023 года «Рома» обыграла «Монцу», забив победный гол в добавленное время, но Моуринью получил красную карточку после матча за жест «плакса» в адрес своего оппонента Раффаэле Палладино.

Моуринью в матче с «Монцей» globallookpress.com

Очевидно, он не простил и не забыл обвинений со стороны тренера «Монцы» в «скандальном поведении» во время их предыдущей встречи несколькими месяцами ранее.

«Я не знаю, почему мне показали красную карточку, я только жестом указал на скамейку запасных, ни слова не сказал», — заявил он. «Скамейка запасных "Монцы" сильно давила на судью; им не следовало так себя вести».

1. «Фенербахче» — «Галатасарай» (2025)

Попадание Жозе Моуринью в омут турецкого футбола всегда было рецептом для «сцен, которые мы не хотим видеть», и он, безусловно, оправдал ожидания в Межконтинентальном дерби.

Как и в случае с Грэмом Сунессом в своё время, когда вы бросаете такую яркую личность в такую ​​взрывоопасную среду — фейерверк неизбежен.

Моуринью в матче с «Галатасараем» globallookpress.com

В конечном итоге, время Моуринью в «Фенербахче» оказалось довольно разочаровывающим. Никаких трофеев, поспешный уход и период, о котором он позже признался, что сожалел, потому что клуб не соответствовал его истинному уровню.

Но, по крайней мере, это подарило нам этот классический момент с «хватанием за нос».