The Athletic разбирает, как философия Жозе Моуринью продолжает влиять на «Реал» — уже через фигуру нового главного тренера Альваро Арбелоа.

Очная встреча «Бенфики» и мадридского «Реала» в Лиге чемпионов в среду сведет на одной арене двух тренеров, которые знают друг друга до мельчайших деталей.

Крепкая связь между нынешним наставником «Бенфики» Жозе Моуринью (63 года) и новым главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа (43) сформировалась за три напряженных сезона, которые они провели вместе на «Сантьяго Бернабеу» в 2010–2013 годах.

Период Моуринью в Мадриде был бурным и раскалывающим клуб изнутри: португалец покинул «Реал» после конфликтов со многими лидерами раздевалки, однако жесткий и неуступчивый защитник Арбелоа до последнего оставался его самым преданным солдатом.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

В интервью программе El Chiringuito de Jugones в апреле 2017 года, повторно показанном после того, как в начале этого месяца Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала», его попросили объяснить, что именно в философии «моуринизма» произвело на него столь сильное впечатление.

Это образ действий — всегда идти напролом, не бояться быть собой. Я стараюсь быть максимально «моуринистом». Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Этот разговор состоялся всего за несколько месяцев до того, как Арбелоа завершил карьеру игрока. А в конце предыдущего сезона, в мае 2016-го, Моуринью написал открытое письмо в газете Marca, посвященное Арбелоа, который покидал «Реал» и вскоре должен был присоединиться к «Вест Хэму» для своего последнего сезона.

Для меня Арбелоа — друг, а не просто игрок. Он олицетворяет страсть к профессии, любовь к клубу, преданность команде и ее целям, а также скромность и честь в отношениях со всеми, с кем работает каждый день. У Арбелоа нет громкого статуса, но он точно из тех, кто отдавал «Реалу», его болельщикам, всем тренерам и партнерам по команде все, что у него было — и даже больше. За 16 лет моей тренерской карьеры он, безусловно, входит в число самых важных игроков, с которыми мне доводилось работать. Великий футболист и выдающийся человек. Жозе Моуринью главный тренер «Бенфики»

Эти теплые чувства могут отойти на второй план, когда два жестких и принципиальных соперника вновь сойдутся в Лиссабоне. «Реалу», скорее всего, достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе прямой выход в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как «Бенфике» необходима только победа, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

И все же история их совместной, насыщенной противостояниями работы более десяти лет назад дает немало подсказок о том, каким будет подход Арбелоа к новой должности — той, которую часто называют самой сложной и требовательной в мировом футболе.

Арбелоа, Алонсо, Моуринью и Рауль Альбиоль на тренировке «Реала» в 2010 году globallookpress.com

Когда Моуринью возглавил «Реал» в 2010 году, Арбелоа был скромной, не слишком заметной фигурой в раздевалке «Сантьяго Бернабеу», где блистали такие звезды, как Криштиану Роналду, Кака, Икер Касильяс, Серхио Рамос и Карим Бензема.

В 2014 году Арбелоа рассказывал журналу Jot Down, как Моуринью с первых же дней дал понять новой команде: работать придется больше всем — независимо от статуса и имени.

Мы очень быстро поняли, кто такой Моу, еще на предсезонке. В перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси» мы проигрывали 0:2. Он устроил разнос всем, даже Криштиану. Сказал: «Не хочешь бегать? Для меня не проблема — скамейка. Ты тоже? Не проблема — ты вне состава». Неважно, кто ты: чемпион мира, Кака или игрок молодежки. Мы часто потом вспоминали тот разговор. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Задача Моуринью заключалась в том, чтобы превзойти всесокрушающую «Барселону» Пепа Гвардиолы — команду, в составе которой блистали Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави. После ряда ранних неудач мадридцы под его руководством научились противостоять каталонцам как физически, так и ментально.

В 2011 году «Реал» выиграл огненный финал Кубка Испании в «Эль-Класико», а затем впечатляюще завоевал титул чемпиона Ла Лиги в сезоне-2011/12.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Эти успехи были с размахом отпразднованы на «Сантьяго Бернабеу», однако готовность Моуринью использовать любой возможный инструмент ради преимущества неизбежно приводила к напряжению внутри команды.

Лидеры раздевалки, в том числе Касильяс и Рамос, восстали против тренера — особенно после печально известного эпизода, когда во время потасовки у бровки в матче за Суперкубок Испании-2011 Моуринью ткнул пальцем в глаз тогдашнему наставнику «Барселоны» Тито Виланове.

У самого Арбелоа тоже была своя скандальная страница в «Эль-Класико»: в финале Кубка Испании-2011 он наступил на голеностоп нападающему «Барселоны» Давиду Вилье.

Арбелоа, получивший прозвище Эль Эспартано («Спартанец»), неизменно оставался верным солдатом Моуринью, а его личный конфликт с Касильясом приобрел почти сюрреалистичный характер в январе 2013 года.

Тогда в кубковом матче в Валенсии он случайно ударил вратаря ногой, сломав ему кость кисти и выбив капитана «Реала» из строя на месяц.

Все эти драмы пришлись на мучительный сезон-2012/13, в ходе которого отношения Моуринью со многими игроками — включая Криштиану Роналду — стремительно и публично разрушались.

Когда Моуринью покинул «Реал» по окончании того сезона, Арбелоа дал понять, что некоторые партнеры по команде подвели тренера, «эгоистично» думая прежде всего о собственной репутации, а не об успехе коллектива.

Моуринью был готов принимать удары на себя ради этого клуба, он всегда ставил «Реал» выше собственной персоны. Не знаю, могут ли все игроки сказать о себе то же самое. Ответственность лежит на всех нас. Странно, что именно здесь, имея, пожалуй, самый сильный состав в своей карьере, он выиграл заметно меньше, чем где-либо еще. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Даже после того, как Моуринью сменил куда более мягкий и дипломатичный Карло Анчелотти, Арбелоа регулярно подчеркивал позитивное влияние португальца на клуб. В частности, он говорил о якобы существующем предвзятом отношении к «Реалу» со стороны испанских СМИ и футбольных властей.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Моуринью указывал на все, что считал несправедливым по отношению к клубу, — рассказывал Арбелоа в 2016 году популярному фанатскому сайту La Galerna, когда он еще был игроком "Реала". — Он открыл глаза многим, кто связан с мадридизмом. Жозе видел несостыковки в работе судей, в календаре матчей. И, конечно, в отношениях со СМИ. Двойные стандарты существовали всегда».

Завершив карьеру в 2017 году в возрасте 34 лет, Арбелоа стал частым гостем испанских медиа, неизменно занимая сторону Моуринью в затяжных спорах о влиянии и наследии его бурных трех лет на «Сантьяго Бернабеу».

Я не жалею, что защищал Моуринью. Ты учишься с этим жить, но это сильнее задевает твою семью и друзей. Я делал то, что считал нужным. Гораздо проще не вступать в конфликты, спрятаться, никого не раздражать — и тогда никто не занесет тебя в свой черный список. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Затем Арбелоа работал экспертом на клубном телеканале Real Madrid TV, выполнял функции официального посла клуба и параллельно получал тренерские лицензии. В феврале 2018 года на пресс-конференции Mambo FC — команды из лиги, где между собой соревновались представители испанских СМИ, — которую он недолгое время возглавлял, Арбелоа спросили, какой совет, по его мнению, дал бы ему Моуринью.

«Самое важное — завоевать уважение игроков, — ответил Арбелоа. — Для тренера крайне важно показать, что он контролирует ситуацию, понимает, что делает, и чувствует футболиста. Моу это умеет как никто другой».

Хотя каждый из трех сезонов Моуринью в «Реале» завершался поражением в полуфинале Лиги чемпионов, Арбелоа всегда утверждал, что именно португалец заложил фундамент для четырех титулов, которые клуб выиграл в пяти последующих сезонах после его ухода.

Помню, многие говорили: «Когда Моуринью уйдет, он оставит после себя выжженную землю». Но посмотрите, что он на самом деле оставил. Это ни в коем случае не умаляет заслуг Карло Анчелотти или Зинедина Зидана, но работа Моу стала основой всего того, чего мы добились позже. Он заслуживал выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». Со временем многие мадридисты осознали, сколько хорошего Моуринью сделал для клуба. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

После пяти лет работы в системе мадридской академии La Fábrica Арбелоа в этом месяце получил повышение, сменив своего бывшего партнера по команде Хаби Алонсо на посту главного тренера. На презентации его неизбежно спросили о связи с Моуринью.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Я знал, что этот вопрос обязательно прозвучит, — улыбнулся Арбелоа. — Для меня было привилегией и честью работать под его руководством. Он сильно повлиял на меня, и это влияние я до сих пор ношу в себе. Но я буду Альваро Арбелоа».

Пока Арбелоа не демонстрировал готовности столь же жестко вступать в противостояние со звездными игроками, как это делал Моуринью, вернувшись в Мадрид в 2010 году.

Вместо того чтобы публично бросать вызов таким игрокам, как Винисиус Жуниор или Джуд Беллингем, чья игра при Алонсо оставляла желать лучшего, Арбелоа выбрал иной путь — поддержку и похвалу. Причем даже после своего первого матча у руля команды, завершившегося болезненным и унизительным вылетом из Кубка Испании от выступающего во втором дивизионе «Альбасете».

На данный момент самая заметная параллель с Моуринью проявляется в готовности Арбелоа видеть заговоры против «Реала» и его руководства как внутри клуба, так и за его пределами. Например, когда после победы над «Леванте» со счетом 2:0 в матче Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» болельщики освистали Винисиуса, Беллингема и президента клуба Флорентино Переса.

Я понимаю, откуда идут эти свисты и откуда запускаются подобные кампании. Это не люди, которым не нравится Флорентино. Это люди, которым не нравится мадридский «Реал». Они меня не проведут. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Такая публичная поддержка Переса со стороны Арбелоа во многом способствовала его стремительному карьерному взлету — несмотря на то, что до этого он никогда не работал главным тренером в элитном дивизионе.

Сам Моуринью пока напрямую не высказывался по поводу этого назначения, однако на прошлой неделе ветеран тренерского цеха сделал любопытные заявления, в которых, судя по всему, косвенно упомянул Арбелоа (а также нового наставника «Челси» Лиама Росеньора и исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Каррика).

«Это всегда удивляет, когда тренеры без серьезного послужного списка или ощутимого бэкграунда получают возможность возглавлять самые большие клубы мира», — заявил Моуринью на пресс-конференции после победы «Бенфики» со счетом 2:0 над «Ювентусом» в Лиге чемпионов в прошлую среду.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Эти слова намекали, что Моуринью, возможно, чувствует досаду из‑за того, что ему так и не дали второго шанса в «Реале» — в отличие от Анчелотти и Зидана. Когда это высказывание передали Арбелоа, 43‑летний тренер ответил дипломатично.

«Все знают, что для меня значит Жозе Моуринью, — сказал Арбелоа на пресс-конференции. — Когда говорит человек с таким опытом и такой историей, я всегда стараюсь слушать и анализировать».

Пока факты говорят о том, что в Арбелоа силен моуринистский дух, однако в управлении раздевалкой и отношениях с руководством он действует куда более прагматично. И победа со счетом 2:0 над «Вильярреалом» в субботнем матче Ла Лиги стала важным позитивным сигналом для нового наставника «Реала».

Если Арбелоа сумеет объединить то, чему научился у Особенного, и адаптируется к особым условиям работы на «Сантьяго Бернабеу», то это может дать начинающему тренеру наилучшие шансы на успех — как в среду в Лиссабоне, так и в более долгосрочной перспективе.