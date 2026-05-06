Сезон 2025/2026 близится к логическому завершению в двух дивизионах отечественного футбола, сохраняя ажиотаж вокруг темы чемпионства в РПЛ и повышения в классе в Первой лиге, а также оставляя в подвешенном состоянии дилемму с борьбой за выживание в обеих чемпионатах.

РПЛ

Погоня за золотом

Эффект дежавю наблюдается в Премьер-лиге вторую кампанию кряду, когда главные баталии за чемпионский титул разворачиваются между «Краснодаром» и «Зенитом», причем гандикап южан на санкт-петербуржцами аналогичен прошлогоднему и равен одному пункту. «Быкам» удалось прервать гегемонию «сине-бело-голубых» в минувшем розыгрыше чемпионата России, заставив тех перенести столетний юбилей на текущий сезон, и подопечные Мурада Мусаева намерены провернуть фокус вновь, удержавшись на верхней ступени пьедестала.

Перед зимней паузой казалось, что неразлучный дуэт столкнется с серьезной конкуренцией со стороны ЦСКА, но в стане «армейцев» весной царит хаос, напрямую отразившийся на результатах команды — лишь девять баллов в десяти поединках, из которых пять закончились поражениями. Вотум недоверия руководство «красно-синих» вынесло Фабио Челестини, разжаловав швейцарца с поста главного тренера клуба 4 мая и передав бразды правления его помощнику Дмитрию Игдисамову.

Вокруг да около претензий на золотые награды ходил «Локомотив», но, как и ЦСКА, подхватил весенний синдром, допустив слишком много осечек после рестарта РПЛ. Ничьи против «Зенита» и московского «Динамо» в совокупности с фиаско во встрече с «Крыльями Советов» поставили под угрозу третью строчку «железнодорожников», на которую глаз положил «Спартак».

Имитация навязывания соперничества «Локомотивом» в адрес «Краснодара» и «Зенита» бесследно растворилась, и дружина Михаила Галактионова потеряла любые математические шансы догнать лидирующий тандем, уступая «черно-зеленым» и клубу с берегов Невы тринадцать и двенадцать очков соответственно.

Таким образом на манеже Премьер-лиги выступают все те же действующие лица, которые устроили своего рода догонялки, поочередно сменяя друг друга вверху турнирной таблицы первенства.

1. «Краснодар» (63 балла);

2. «Зенит» (62 балла).

На кону у южан защита титула и звание двукратных чемпионов России, в свою очередь, «сине-бело-голубые» не хотят второй раз кряду ударить в грязь лицом и снова выискивать предлог для очередной ремарки в историю клуба, чтобы все-таки приурочить 100-летие к триумфу. Рассмотрим более детально графики претендентов на медали высшей пробы и разберемся, чей путь окажется устлан лепестками роз, а кому придется пробиваться сквозь тернии.

«Краснодар»

Скрипя зубами, дружина Мурада Мусаева вернула себе пальму первенства, заставив понервничать собственную торсиду на отрезке апреля-мая, штампуя или мировые ничьи, или минимальные виктории. Последние три победы «быки» одержали над «Спартаком» (2:1), махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Акроном» (1:0), где героями встреч стали Жубал и дважды Джон Кордоба.

Наконец «черно-зеленые» научились ковать необходимый результат на морально-волевых, склонив чашу весов в вышеперечисленных матчах только после шестидесятой минуты. Характер пригодится «Краснодару» для сдачи двух оставшихся экзаменов, в которых им будут противостоять московское «Динамо» и «Оренбург».

Сперва «быки» отправятся на выезд в столицу 11 мая, где судьба снова преподнесла им подарок, добавив в конце календаря «бело-голубых», — ранее подопечные Мусаева сталкивались с москвичами в заключительном туре двух прошлых первенств, забирая вместе с тремя очками на домашней арене серебро и золото РПЛ. Теперь дружина Ролана Гусева способна как поставить подножку «Краснодару», так и приоткрыть дверь к чемпионству.

Пациент скорее жив, чем мертв — фраза, всецело описывающая нынешнее состояние «Оренбурга», который разжился жизненно важными шестью баллами против «Ростова» и «Пари НН», уйдя из зоны прямого вылета в стыки. Пополнить копилку хотя бы одним пунктом и испортить настроение хозяевам для оренбуржцев выглядит, конечно, чем-то из области фантастики, но фактор неожиданности от них, как в случае с мартовской викторией над «Зенитом», исключать нельзя.

«Зенит»

Вкус лидерства санкт-петербуржцы чувствовали ровно один тур, пока барьером для них не послужил выезд в Москву к «Локомотиву», где столичный клуб едва не оставил гостей без набранных очков — лист благодарности «сине-бело-голубые» обязаны вручить голкиперу Денису Адамову за парированный удар с пенальти Николая Комличенко. Далее подопечные Сергея Семака вновь встали на победную тропу, одолев с разницей в два мяча «Ахмат» (2:0) и ЦСКА (3:1).

Кровь из носу «Зениту» нужно придерживаться ее, раздобыв максимальное количество очков на финишной прямой, к тому же, на бумаге расписание более благоволит клубу с берегов Невы, чем «Краснодару». Вице-чемпионам России предстоит сойтись с двумя коллективами из второй половины турнирной таблицы — «Сочи» и «Ростовом», которые далеко не гарантировали себе прописку в высшем эшелоне на следующий сезон.

На практике палки в колеса питерцам могут вставить «барсы», так и не смирившиеся с последним местом в чемпионате и стремительно набравшие ход в апреле-мае, старясь выбрать из трясины в зону стыков. «Ростов» двумя годами ранее упорно сопротивлялся в последнем туре против «Зенита», однако все же расстелил «сине-бело-голубым» красную дорожку к титулу — текущие кондиции «желто-синих» намекают, что дружину Семака ждет куда более легкая прогулка 17 мая.

Баталии за выживание

Траффик в хвосте пелотона заставляет понервничать сразу семь футбольных коллективов, находящихся на волоске от прощания с Премьер-лигой. Относительно комфортно себя ощущает «Ростов» (30 баллов), который от спокойной жизни отделяет всего одна победа, остальные же имеют более мрачные перспективы.

11. «Крылья Советов» (29 баллов);

12. «Акрон» (27 баллов);

13. «Оренбург» (26 баллов);

14. «Динамо» Махачкала (24 балла);

15. «Пари НН» (22 балла);

16. «Сочи» (21 балл).

«Крылья Советов»

Многоходовочку Магомеда Адиева, решившего позаигрывать с руководством казахстанского «Актобе», не оценили в лагере самарцев, где 48-летнего специалиста моментально выставили за дверь. Показатели исполняющего обязанности Сергея Булатова настолько впечатлили правящую верхушку клуба из Самары, что 28 апреля его избавили от нестабильной приставки, назначив главным тренером.

Почувствовав доверие, 54-летний наставник в роли рулевого сходу разобрался со «Спартаком», деклассировав москвичей со счетом 2:1, — ранее «Крылья Советов» сняли скальп «Локомотива» (2:0). Самарцам нельзя сбавлять обороты в дальнейшем, ведь до гарантированного сохранения места в РПЛ им необходимо разжиться четырьмя пунктами в противостояниях с прямыми оппонентами за выживание «Оренбургом» и «Акроном».

«Акрон»

Кошмарным сном оборачивается весенний отрезок для тольяттинцев, чьи амбициозные цели с попаданием в восьмерку лучших чемпионата России разбиваются о суровую реальность, и теперь их голова занята только мыслями о спасении. Среди позитивных моментов после возобновления сезона для «Акрона» выделяется лишь гостевой триумф над «Балтикой» — в совокупности за десять туров подопечные Заура Тедеева пополнили личный зачет шестью очками, при этом кресло под 44-летний менеджером так и не зашаталось.

Свет в конце тоннеля, помимо виктории в Калининграде, подарил напряженный поединок против «Краснодара», в котором тольяттинцы оказали достойное сопротивление и не досмотрели только за связкой Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы в финальной трети матча. В идеале «Акрон» должен побеждать как «Ростов», так и «Крылья Советов», чтобы не обращать внимание на результаты соперников в параллельных встречах.

«Оренбург»

На оставленной после Владимира Слишковича выжженной земле Ильдар Ахметзянов сумел построить крепкий проект, который не рассчитывает на чудо, как в минувшей кампании, и намерен самостоятельно удержаться на плаву в российском первенстве. Весной «Оренбург» записал себе на счет четырнадцать пунктов, выдержав напор как клубов из верхней части таблицы («Зенит» и московское «Динамо»), так и превзойдя в очной дуэли некоторых прямых конкурентов («Акрон», «Пари НН» и «Ростов»).

От спасительной двенадцатой строчки оренбуржцев отделяет один балл, поэтому, как минимум, им нужна виктория над «Крыльями Советов», что позволит сместить как «Акрон», так и коллектив из Самары. Ожидать, что нацелившийся на повторение успеха «Краснодар» дома отдаст «Оренбургу» хоть одно очко не приходится.

«Динамо» Махачкала

Эффекта от прихода Вадима Евсеева на тренерский мостик хватило ровно на пол месяца, в течение которого махачкалинцы взяли верх над «Рубином» и «Оренбургом», однако далее команда вошла в затяжное пике. Безвыигрышная серия «Динамо» длится с конца марта и на данный момент насчитывает уже семь поединков, что сходу повлекло за собой падение вниз в таблице.

Исправить катастрофическую ситуацию в сокращенные сроки — задачка со звездочкой для Евсеева, особенно на фоне предстоящих оппонентов в лице боеспособного «Ахмата» Станислава Черчесова и устремившегося к медалям «Спартака» Хуана Карседо. Оглядываться назад «сине-белым» некогда, и теперь дружине Вадима Валентиновича предстоит рвать жилы, чтобы положить конец затянувшейся черной полосе.

«Пари НН»

Безысходность накрыла расположение нижегородцев, разуверившихся в профпригодности Алексея Шпилевского, чей отец и по совместительству агент проехался по «сине-голубым», назвав происходящие в клубе процессы «мазохизмом». Роль спасителя доверили Вадиму Гаранину, пребывавшему без работы почти два года после отставки из новороссийского «Черноморца», однако часто возникающий эмоциональный подъем в связи со сменой наставников обошел «Пари НН» стороной.

Как преимущество во владении мячом, так и двухзначное количество ударов по воротам «Ахмата» нижегородцы не сумели воплотить в забитый гол, уехав из Грозного с пустыми руками. Шансы на продвижение вверх в общем зачете Премьер-лиги крайне малы — «Пари НН» требуются лишь победы над кризисным ЦСКА и решившим задачи «Рубином», чтобы обойти махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и «Акрон», надеясь, что никто из вышеперечисленного трио не наберет ни одного пункта.

«Сочи»

Шашки наголо — лейтмотив южан под занавес розыгрыша РПЛ, вовремя вспомнивших, что за шестнадцатое место грозит понижение в классе. На дистанции последних пяти туров «барсы» лучшие в чемпионате России, собрав двенадцать баллов из пятнадцати возможных и опередив, в том числе, «Зенит» (11) и «Краснодар» (11).

Сверкнул даже опорный полузащитник Кирилл Кравцов, долгое время восстанавливавшийся от травмы и оформивший хет-трик против «Оренбурга». Исчерпали ли подопечные Игоря Осинькина весь фарт либо удача продолжит улыбаться им в противостояниях с «Зенитом» и «Ахматом», откуда «Сочи» обязательно должен забирать шесть очков.

Первая лига

Схватка за путевку в элиту

1. «Факел» (64 балла);

2. «Родина» (62 балла);

3. «Урал» (58 баллов);

4. «Ротор» (53 балла).

«Факел»

Решение оставить у руля «огнеопасных» Игоря Шалимова, который не справился с сохранением прописки воронежцев в РПЛ, не оправдало себя, и нулевая ничья с «Чайкой» подписала приговор 57-летнему наставнику в сентябре. К счастью руководства «Факела» на рынке свободных тренеров значился Олег Василенко, сбежавший из разваливающегося на глазах «Черноморца», — он нашел идеальный рецепт для стремительного рывка команды вперед, потерпев всего одно поражение в осенней части первенства.

Комфортный отрыв от соперников «сине-белые» разбазарили весной, выступая как Робин Гуд и даря важные баллы бедным (поражение 0:2 «Чайке»), так и снабжая конкурентов за билет в высший дивизион (проигрыши 0:1 «Ротору» и 1:3 «Родине»). Собрался с мыслями «Факел» в прошлом туре, обыграв «Енисей», и теперь для достижения заветной цели клубу из Воронежа осталось разделаться со скромными «СКА-Хабаровск» и ульяновской «Волгой».

«Родина»

Преображение столичного коллектива под руководством Хуана Диаса — главная сенсация сезона Первой лиги, где порой случаются красивые истории. Рок-н-рольный футбол испанского специалиста, в котором виднеется явный крен в сторону атаки, пришелся по душе поклонникам москвичей, готовым спустя одиннадцать лет после основания покорить планку РПЛ.

Спринт «Родины» выражается в наибольшем количестве очков среди остальных клубов — с возобновлением розыгрыша набрано уже 26 пунктов в одиннадцати встречах. Для прямой путевки в Премьер-лигу дружине Диаса хватит одной победы, однако аппетит приходит во время еды и, наверняка, «бело-голубые» хотят выйти туда с первого места, сместив «Факел». Оппоненты в двух финальных турах вполне подходящие — лишившиеся любых турнирных амбиций «Челябинск» и тульский «Арсенал».

«Урал»

Екатеринбуржцы пошли по пути «Факела» и «Родины», сменив тренера по ходу кампании, — Мирослав Ромащенко уступил должность Василию Березуцкому, попытавшему счастья в азербайджанском «Сабахе». Нельзя сказать, что второй опыт в качестве главного наставника для него складывается гладко, особенно следует отметить нервный старт, когда в пяти матчах «оранжево-черные» отпраздновали только одну победу.

Стабилизировать положение 43-летнему специалисту удалось в апреле, где «шмели» забрали тринадцать баллов из пятнадцати возможных, вплотную приблизившись к лидирующей связке «Факела» и «Родины». Тем не менее поражение от «Шинника» добавило головной боли Березуцкому, снова отпустившему столичный клуб вперед на четыре очка.

С долгожданным прямым билетом в Премьер-лигу «шмели» на 90% распрощались, так как «Родина» с высокой долей вероятности доберет свои три пункта, поэтому «Уралу» следует готовиться к переходным встречам и в свое удовольствие провести спарринги с «КАМАЗом» и «Черноморцем».

«Ротор»

Будущее волгоградцев покрыто туманом в преддверии двух заключительных туров — ничьи с ульяновской «Волгой» (0:0) и тульским «Арсеналом» (2:2) спутали все карты Дмитрию Парфенову, который был готов открывать шампанское в связи с попаданием в стыки. Теоретически подвинуть «Ротор» с четвертой строчки могут и «КАМАЗ», и «Спартак» из Костромы, но мерцающие на горизонты игры клуба из Волгограда против аутсайдеров «Уфы» и «Чайки» практически нивелируют старания оппонентов.

Понижение в классе

15. «Уфа» (31 балл);

16. «Черноморец» (29 баллов);

17. «Чайка» (22 балла);

18. «Сокол» (22 балла).

«Чайка» из Песчанокопского, которой не помог высадившийся десант Павла Андреева, и саратовский «Сокол», уже вылетавший по итогам минувшего розыгрыша, смирились со своей незавидной участью, потеряв даже призрачные шансы на спасение. Нежеланный гость для РПЛ в лице новороссийского «Черноморца», которого не пустили в элиту из-за удручающего состояния инфраструктуры, лишился финансовой устойчивости в силу отхода от дел инвестора Сергея Шишкарева и покатился по наклонной в турнирной таблице Первой лиги.

Глядя на серию из пяти поражений подряд, кажется, что «моряки» окончательно опустили руки и растеряли мотивацию, исходя из этого, геройство в матчах с «Чайкой» и «Уралом» станет чем-то из ряда вон выходящим. Спустить в зону вылета «Черноморец» способен лишь «Уфу», которой помимо игровых проблем мешают форс-мажорные обстоятельства — по причине закрытого воздушного пространства в Республике Башкортостан «горожане» не смогли вылететь в Хабаровск на встречу со СКА, за что КДК РФС присудил подопечным Омари Тетрадзе техническое поражение 0:3.

«Армейцы», идущие четырнадцатыми, таким образом оторвались от «Уфы» на семь баллов, оставив тех в плачевной ситуации. Уфимцам, чтобы не оборачиваться на результаты «Черноморца», необходимо только побеждать, однако, учитывая, что играть предстоит против четвертого «Ротора» и шестого «Спартака», верится в это с трудом.