Почти 3-месячная зимняя пауза в РПЛ — это не только шанс исправить ошибки, допущенные в первой части сезона, но и риск поломать работающий механизм. LiveSport.Ru приводит 8 наиболее ярких за последние 14 лет примеров, которые помогут клубам извлечь для себя уроки.

«Крылья Советов» и «Волга» в сезоне 2013/14

Тот сезон для «крылышек» стартовал с неприятного сюрприза. В отставку подал главный тренер Гаджи Гаджиев, который заплатил неустойку и ушёл в «Анжи». Вместе с ним в Махачкалу перебрались три игрока основного состава — Илья Максимов, Гиа Григалава, Бенуа Ангбва. Новым наставником неожиданно назначали Александра Цыганкова. С одной стороны, он родился в Самаре и 18 лет посвятил клубу (10 — как игрок и 8 — как тренер). Но с другой стороны, опыта работы главным у него не было.

Впрочем, осенью этот факт не сильно сказался. Из 15 матчей под руководством Цыганкова волжане проиграли трижды и с 24 очками замыкали первую восьмерку (в 9 очках от зоны стыков). Весна же обернулась для «Крыльев» катастрофой: за 11 матчей набрали только 5 очков (причем 3 из них — за ничто не значащую минимальную победу в последнем туре над «Анжи»).

Так, самарцы второй год подряд попали в стыковые матчи. И если в предыдущем сезоне им удалось обыграть «Спартак-Нальчик» (2:0, 5:2), то сейчас под руководством уже Владимира Кухлевского по итогам двух матчей уступили московскому «Торпедо» (0:2, 0:0), впервые в истории чемпионата России покинув высший дивизион.

Дмитрий Булыкин и Дмитрий Сычёв globallookpress.com

А вот нижегородская «Волга» завершила сезон 2013/14 прямым вылетом из Премьер-Лиги. Ставка на опытных футболистов (Андрей Каряка, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Булыкин и др.) не сработала. Сохранив набранный до зимы темп набора очков (18 за 19 туров), «Волга» боролась хотя бы за попадание в стыки.

Однако весенний отрезок чемпионата нижегородцы начали с 5 поражений подряд. Главный тренер Юрий Калитвинцев не стал искать себе оправданий и подал в отставку. Команду принял Андрей Талалаев, который впервые в карьере получил работу на уровне Премьер-Лиги, но исправить ситуацию ему не удалось: 1 победа, 5 поражений и 15-е место в турнирной таблице.

«Динамо» (Москва) в сезоне 2015/16

Чёрный год в истории бело-голубых. Всё началось с отстранения «Динамо» от участия в еврокубках — УЕФА вынесло такое суровое наказание в июне 2015 г. за нарушение клубом финансового фейр-плей. Вскоре на фоне новостей об уходе с поста президента «Динамо» предпринимателя Бориса Ротенберга и объявлении ВТБ о передаче контрольного пакета акций клуба его бюджет сократился в 3 раза.

Сергей Иванов (судья) и Дмитрий Живоглядов fc-zenit.ru

Отсюда команда, которая еще весной доходила до 1/4 финала Лиги Европы и боролась за медали чемпионата России, быстро разбежалась: ушли главный тренер Станислав Черчесов и ведущие (Матьё Вальбуэна, Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Вильям Ванкёр). С учётом этих обстоятельств динамовцы под руководством Андрея Кобелева первую часть сезона провели нормально: 20 очков за 18 матчей.

Но зимой «Динамо» ещё понесло потери — Александр Кокорин, Юрий Жирков, Александер Бюттнер. В составе оставались Игорь Денисов, Андрей Ещенко, Павел Погребняк, Алексей Ионов. Но они не спасли легендарный клуб от настоящей катастрофы: 5 очков за 12 туров и итоговое 15-е место. «Динамо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион чемпионата страны.

«СКА-Хабаровск» в сезоне 2017/18

Само по себе выступление в Премьер-лиге для команды с Дальнего Востока можно считать успехом: хабаровчане ранее никогда не поднимались в элиту российского футбола. А небольшой бюджет, долгие перелеты и частые смены часовых поясов только подтвердили сомнения, что «СКА-Хабаровск» будет реальной угрозой: вторую треть чемпионата команда с 12 очками завершила на последнем месте.

Максим Канунников globallookpress.com

Зимой клуб попытался выправить положение сменой главного тренера (Алексея Поддубского), а также генерального и спортивного директоров. Однако стало только хуже: ни Ринат Билялетдинов (в 21-24 турах), ни Сергей Передня (в 25-30 турах) не смогли настроить игроков «СКА» на то, чтобы забить хотя бы один гол.

Рекорд «Томи» 2011 г. по количеству «сухих» матчей (12) хабаровчане не побили. А единственное очко они заработали в 24-м туре благодаря безголевой ничьей с «Ахматом».

«Тамбов» в сезоне 2020/21

За последние 13 сезонов, которые проходят по системе «осень-весна», лишь однажды команда во второй части провела с без набранных очков — в историю влип «Тамбов». «Волки» могли вылететь из Премьер-лиги еще годом ранее — их спасли лучшая, чем у «Крыльев» разница мячей и отмена стыков из-за пандемии. Но новый сезон почти сразу начался с сообщений о финансовых проблемах клуба: задержки зарплат игроков, прекращение областного финансирования.

ФК «Тамбов» fc-tambov.ru

К февралю задолженность «Тамбова» возросла до полумиллиарда рублей. Только дополнительные средства от РПЛ позволили команде избежать досрочного снятия с турнира и доиграть чемпионат.

Но несмотря на то, что тамбовчане перед уходом на зимний перерыв отставали от «спасительного» 14-го места всего на 1 очко, их спасение оказалось формальностью. Все 11 матчи были проиграны с общей разницей 6:36, и 16 мая 2021 «Тамбов» фактически прекратил своё существование.

«Арсенал» и «Рубин» в сезоне 2021/22

Оба клуба по итогам сезона стали главными неудачниками, которые заняли последние 2 места. Нельзя сказать, что подобное развитие событий было сложно предсказать: отрыв от зоны вылета перед зимним перерывом у туляков составлял 3 очка, а у казанцев — 6 очков. Однако за оставшиеся 12 матчей «Арсенал» сумел набрать только 4 очка, а «Рубин» выступил ненамного лучше — 7 очков.

Сезоном ранее весенняя часть помогла подопечным Леонида Слуцкого подняться на 4-е место и попасть в еврокубки. Теперь всё вышло наоборот.

«Рубин» оказался одним из самых пострадавших клубов РПЛ после того, как ФИФА в марте 2022 г. разрешила иностранным игрокам клубов РПЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов. В связи с этим команду покинули почти все легионеры во главе с Хвичей Кварацхелией и Филипом Уремовичом.

Тем не менее, «Рубин» до самой последней минуты чемпионата сохранял шансы на спасение: на 12-й компенсированной минуте матча 30-го тура с «Уфой» при счёте 1:2 нападающий казанцев Виталий Лисакович не реализовал пенальти. В итоге именно клуб из Башкортостана, набрав 3 очка, в таблице обошёл «Рубин», который стал 15-м (29 очков) и впервые с 2003 года вылетел в Первую лигу.

ФК «Арсенал» globallookpress.com

«Арсеналу», за исключением Акселя Бьорнстрема и Зурико Давиташвили, удалось избежать проблем подобного масштаба с легионерами. Туляки могли вылететь ещё год назад, но гол «Рубина» на последней минуте матча с «Ротором» отправил в ФНЛ волгоградцев, а не «оружейников». Впрочем, последние по-настоящему они не воспользовались предоставленным шансом: замкнули турнирную таблицу (23 очка) и после 6 сезонов в Премьер-Лиге вылетели в ФНЛ, где выступают до сих пор.

«Пари НН» в сезоне 2023/24

Через 2 года «Арсенал» мог вернуться в Премьер-Лигу. В стыковых матчах он сражался с «Пари НН», но уступил по итогам двух игр (2:1, 0:2). По-хорошему, волжане не должны были там оказаться. По крайней мере, об этом говорили 24 очка и 9-е место после 18-го тура.

Кирилл Гоцук vk.com/fcparinn

Весенний отрезок стартовал для «Пари НН» тоже очень неплохо: ничья с «Факелом» (1:1) и победа над «Рубином» (1:0). Тем самым, отрыв от зоны стыков возрос до 9 очков. Но он за оставшиеся 10 туров растаял, поскольку нижегородцы заработали всего 2 балла.

6-е поражение подряд стало роковым для Сергея Юрана, который впоследствии оправдывался недостаточным количеством совершенных трансферов и травмами ключевых игроков. Назначенный главным тренером Саша Илич, с одной стороны, допустил разгромное поражение от «Сочи», который занимал последнее место (1:6). С другой стороны, специалист вышел победителем из двухматчевого противостояния с «Арсеналом» и оставил «Пари НН» в РПЛ.