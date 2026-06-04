прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

5 июня в рамках товарищеского матча сыграют Россия и Буркина-Фасо. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо с коэффициентом для ставки за 2.10.

Россия

Перед матчем: Россияне после отстранения от международных соревнований только и делают, что проводят товарищеские игры с различными сборными с разных концов света.

Подопечные Валерия Карпина за это время успели провести восемнадцатиматчевую беспроигрышную серию, которая оборвалась в ноябрьской встрече против Чили (0:2).

Последние матчи: В предыдущем поединке россияне минимально проиграли в гостях Египту.

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В марте команда разошлась миром с Мали (0:0) и обыграла Никарагуа (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда в последних играх отнюдь не радует своих поклонников — команда выиграла всего один матч из пяти последних.

Россияне также не забивали в последних двух играх, что добавляет проблем Валерию Карпину.

Буркина-Фасо

Перед матчем: «Жеребцы» не прошли квалификацию на ЧМ-2026, заняв второе место в своей отборочной группе.

Команда на рубеже 2025-2026 годов принимала участие в Кубке африканских наций, но выбыли в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: В марте команда провела товарищеские встречи с Гвинеей-Бисау, где сначала была добыта разгромная победа со счетом 5:0, а затем команды разошлись миром — 1:1.

В 1/8 финала Кубка африканских наций «жеребцы» проиграли Кот-д'Ивуару со счетом 0:3.

Состояние команды: Буркина-Фасо является примерным середняком в иерархии африканского футбола, который имеет весьма неплохую сборную по меркам своего континента, но не более.

Команда не так высоко котируется в качестве спарринг-партнера для европейских сборных, предпочитая играть с соседями из своего континента.

Статистика для ставок

Россия выиграла одну встречу из пяти последних

Сборная Буркина-Фасо выиграла семь из десяти последних встреч

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа африканской команды — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Последние матчи с участием сборной России не вызывают особого оптимизма в плане результативности.

2.10 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Россия — Буркина-Фасо принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: Российская команда будет настроена одержать победу, но гости из Африки навяжут серьезную борьбу находящейся не в самой лучшей форме команде Валерия Карпина.

1.86 Победа Буркина-Фасо с форой 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Россия — Буркина-Фасо позволит вывести на карту выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Победа Буркина-Фасо с форой 1,5 за 1.86.