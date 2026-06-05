Несмотря на статус товарищеской встречи, игра обещает получиться достаточно напряжённой. Россия наверняка будет больше владеть мячом и пытаться действовать первым номером, тогда как Буркина-Фасо сделает ставку на плотную оборону и быстрые переходы в атаку. Обе команды подходят к матчу с кадровыми потерями, а последние результаты россиян и прагматичный стиль африканской сборной не располагают к открытому футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:30 Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия), вместимостью 45 568 зрителей.

19:15 Приветствуем всех любителей футбола! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия — Буркина-Фасо. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Матч Россия — Буркина-Фасо https://t.me/teamrussia

Стартовые составы команд

Стартовый состав сборной России https://t.me/teamrussia

Россия: Александр Максименко, Мингиян Бевеев, Виктор Мелёхин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Лечи Садулаев.

Буркина-Фасо:

Россия

Сборная России подходит к матчу в Волгограде на фоне самого сложного отрезка за последние годы. После серии из 23 игр без поражений команда Валерия Карпина заметно сбавила: в пяти последних встречах одержана только одна победа — над Никарагуа (3:1). За тот же период россияне уступили Чили (0:2) и Египту (0:1), а также не смогли обыграть Перу (1:1) и Мали (0:0). Особенно тревожно выглядит атака: в трёх из четырёх предыдущих матчей команда не забивала. Поражение от Египта наглядно показало текущие проблемы сборной. Россия нанесла лишь один удар в створ ворот, уступила сопернику по ожидаемым голам (0,52 против 1,12) и не создала достаточного количества опасных моментов.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо приезжает в Россию в статусе одной из наиболее организованных сборных Африки. В квалификации чемпионата мира команда проиграла только один из десяти матчей, набрала 21 очко и до последнего сохраняла шансы на выход в стыковые встречи. Разница мячей составила 23:8, а единственное поражение было получено от Египта (1:2). Начало 2026 года стало для команды периодом перемен. После Кубка африканских наций, где буркинийцы дошли до 1/8 финала, пост главного тренера занял Амир Абду. Под его руководством команда уже провела два контрольных матча против Гвинеи-Бисау — победа 5:0 и ничья 1:1. Встреча с Россией станет первым серьёзным экзаменом для нового наставника.

Личные встречи

Сборные России и Буркина-Фасо ранее никогда не играли друг против друга. Матч в Волгограде станет первым очным противостоянием в истории национальных команд.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.