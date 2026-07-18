Новый российский сезон начался классическим матчем «Зенита» и «Спартака». Красно-белые почти весь вечер выглядели свежее и интереснее. Они открыли счёт, долго контролировали игру и достаточно создали, но в самой концовке получили пенальти в свои ворота. Александр Соболев сравнял на 98-й минуте, спровоцировал мощную вспышку эмоций, а затем ещё и забил решающий удар в серии. Первый трофей сезона уехал в Петербург.

Суперкубок часто воспринимают как матч с поправкой на июль. Команды вроде бы ещё только входят в сезон, игровые связи не до конца восстановлены, новички не всегда готовы на полную. Но афиша «Зенит» — «Спартак» автоматически убирает это снисхождение, статус такого матча не сбить предсезонными нюансами. В составе «Спартака» с первых минут не вышли ни Ливай Гарсия, ни Манфред Угальде. Это означало, что Карседо снова выбрал вариант без классического центрального нападающего — с Барко в роли ложной девятки и насыщенной серединой. Возвращение Бабича после тяжёлой травмы тоже стало важной деталью, серб сразу получил место в центре обороны. У «Зенита» не было Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, они восстанавливаются после чемпионата мира. На острие вышел Соболев — и ещё, как минимум, несколько лет его противостояние с бывшей командой будет создавать дополнительные эмоции в матче.

Эсекьель Барко https://t.me/fcsmtg

«Спартак» быстрее нашёл свою игру

Первые минуты получились нервными и рваными. «Зенит» пытался забрать мяч, «Спартак» отвечал плотностью в центре, но о чётком преимуществе говорить было рано. Скорее команды проверяли друг друга на готовность к жёсткому темпу. Первый острый эпизод возник у ворот «Спартака» почти из ничего: Жедсон неудачно сыграл назад, Педро едва не перехватил, но Максименко успел накрыть мяч. Вскоре случился и первый спорный момент — Соболев жёстко сыграл против Жедсона, попал в ногу после контакта с мячом, но карточки не получил. Важная развилка — градус борьбы сразу поднялся.

Постепенно «Спартак» начал выглядеть убедительнее. Без номинального форварда команда не разваливалась впереди, а наоборот, получила больше движения между линиями. Барко отходил глубже, Литвинов помогал в розыгрыше, Солари и Маркиньос искали свободные зоны, а «Зенит» не всегда успевал правильно расставляться в защите. На 25-й минуте это превратилось в гол. Солари сначала сохранил мяч, потом обыгрался с Маркиньосом, пробил сам, Адамов отбил, но прямо перед собой, а на добивании первым оказался Мартинс — 1:0.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

Гол выглядел логичным, было чёткое ощущение, что «Спартак» лучше понимал, как именно хочет атаковать. Красно-белые двигали мяч быстрее, легче находили подборы и не давали «Зениту» спокойно выйти из-под давления. Петербуржцы до перерыва почти ничего не создали, Соболев оставался отрезанным, Глушенков нервничал, а перестановки Семака по позициям не дали мгновенного эффекта. По первому тайму «Спартак» был закономерно впереди.

Семак оживил «Зенит» заменами

После перерыва «Зенит» начал меняться. Джон Джон вышел слева, Мантуан опустился в оборону, Педро сместился ближе к центру, Глушенков ушёл направо. У петербуржцев наконец-то появились первые нормальные подходы к воротам Максименко. Один из них завершился ударом Глушенкова, но без серьёзной проблемы для вратаря — благодаря голове Бабича.

Затем Семак выпустил Фелипе Аугусто и Андраде, и именно Аугусто довольно быстро стал заметнее в штрафной, чем Соболев до этого. Он открывался под подачи, выигрывал борьбу и дважды опасно бил головой. Не хватало точности, но сама структура атаки «Зенита» стала понятнее, а само присутствие в штрафной уже создавало давление на соперника.

«Зенит» – «Спартак» https://t.me/fczenit

«Спартак» при этом не стал хуже, команда Карседо адаптировалась и могла закрывать игру в переходах. Солари и Мартинс пару раз не успели на дальние штанги, Барко периодически находил острые решения, а уже в добавленное время Угальде получил отличный шанс сделать 2:0. Впервые по-настоящему спас Адамов — удар Манфреда низом был очень опасным, но вратарь «Зенита» оставил свою команду в игре. Этот сейв стал не менее важным, чем всё, что случилось позже. Забей «Спартак» второй, никакого пенальти, серии и трофея для «Зенита» уже не было бы.

Рука Джику, пенальти Соболева и взрыв эмоций

Когда матч уже почти закончился, «Зенит» получил свой последний шанс. В штрафной «Спартака» Джику боролся с Соболевым и сыграл рукой. Буланов сначала не назначил пенальти, но после просмотра ВАР и пары минут паузы всё-таки указал на точку. К мячу хотел подойти Фелипе Аугусто, но Соболев забрал удар себе, и, конечно, именно он должен был оказаться с мячом в этот момент. Бывший форвард «Спартака», который весь матч провёл под давлением трибун, получил шанс спасти «Зенит» на 98-й минуте — и спокойно его использовал. Максименко не угадал угол, счёт стал 1:1.

Александр Соболев globallookpress.com

Дальше футбол окончательно смешался с эмоциями. Соболев отреагировал на спартаковский сектор, жестами и словами завёл соперников, на поле началась стычка. В неё включились игроки, запасные, представители штабов. До уровня драки в 2022-м не дошло, но градус был предельным для игр «Зенита» и «Спартака», когда старые обиды и шум трибун сходятся в одной точке. В основное время «Спартак», как ни крути, был ближе к победе, но пришлось бить послематчевые пенальти.

Перед серией у «Спартака» не было возможности провернуть знакомый трюк с заменой вратаря. Максименко остался в воротах, но, в отличие от Помазуна, ни одного удара не потащил. У «Зенита» же главным героем стал Денис Адамов. Кипер справился с пенальти Умярова — там помогла и перекладина, но сейв всё равно остался за вратарём. Потом Адамов взял удар Дмитриева, прочитав идею спартаковца. «Зенит» тоже был неидеален — Мостовой попал в штангу, но и с промахом трофей отправился в Петербург.

Денис Адамов globallookpress.com

Решающий удар снова исполнил Соболев, и снова забил! Нападающий, который сравнял на 98-й минуте, спровоцировал самый горячий эпизод матча и весь вечер был главным раздражителем для «Спартака», поставил точку в серии. Суперкубок — у «Зенита», для клуба это уже десятый такой трофей. Денис Адамов провёл один из лучших вечеров в карьере, а в контексте «Спартака» и Соболева разговоров теперь станет только больше.

Новый сезон стартовал на высоких оборотах

Для «Зенита» эта победа важна прежде всего по эмоции. Игровых вопросов осталось много, а первый тайм был откровенно слабым. И всё равно в решающий момент, когда «Зенит» был близок к поражению, он вытащил трофей заменами и крепкими нервами.

«Спартаку», само собой, обидно так проигрывать, поскольку большую часть матча команда провела очень качественно. План Карседо с ложной девяткой работал, а красно-белые долго выглядели лучше чемпионов. Но не добили, имея несколько шансов, а затем ошиблись в своей штрафной на последних секундах. Это не тот матч, из-за которого «Спартак» должен всё перечеркнуть, скорее наоборот. По игре было достаточно причин для оптимизма, но «Зенит» лучше провёл ключевые несколько минут матча.

Календарь и таблица РПЛ

Новый сезон в России начался классикой со спорным судейством, дракой, серией пенальти и вечным сюжетом, когда бывший игрок команды отнимает у неё трофей. Если Суперкубок должен был просто открыть сезон, то он сделал даже больше и сразу поднял планку до максимального уровня.