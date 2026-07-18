«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, традиционно яркая вывеская на старте сезона. Петербуржцы подходят к игре в статусе действующего чемпиона, москвичи — обладателя Кубка. «Зенит» спокойнее прошёл сборы, не проигрывает с весны и исторически отлично чувствует себя в матчах за Суперкубок, но именно «Спартак» в последнее время стал для него неудобным соперником. За шесть последних очных встреч москвичи проиграли только один раз, включая апрельскую победу в Кубке России.

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19:10 У «Зенита» тоже не без сюрпризов, но главная новость скорее позитивная для Семака — Игорь Дивеев всё-таки готов и выходит в паре с Нино, хотя на сборах из-за его проблем со здоровьем чаще наигрывали связку Андраде с Нино. Ещё одно интересное решение — Мантуан начнёт слева в атаке, хотя там можно было ждать Джона Джона. Справа в обороне появляется Дркушич, что тоже отсылает к удачной весенней версии «Зенита». На острие — Александр Соболев, а не новичок Фелипе Аугусто. Семак пока выбирает более привычный вариант для большого матча

19:05 В стартовом составе «Спартака» есть несколько любопытных решений. В центре обороны рядом с Кристофером Ву выходит Срджан Бабич, хотя после его восстановления логичнее было ждать более осторожного варианта с Русланом Литвиновым. При этом Литвинов, похоже, остаётся выше, а фланги обороны закроют Жедсон и Роман Зобнин, поскольку Денисова в основе нет. Отсутствие Ливая Гарсии и Манфреда Угальде тоже не выглядит случайностью — Карседо уже играл против «Зенита» весной без номинального форварда. Скорее всего, роль ложной девятки снова получит Эсекьель Барко, а Кристофер Мартинс будет помогать ему в продвижении атак из глубины.

19:00 Главным арбитром матча за Суперкубок назначен Евгений Буланов. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов, резервным судьей будет Андрей Прокопов. За ВАР будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.

18:56 Хуан Карлос Карседо выбрал такой состав на первый матч сезона: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари.

18:53 «Зенит» начнёт матч за Суперкубок в таком составе: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

18:45 Без Дугласа слева, скорее всего, появится Роман Вега — более атакующий и резкий вариант, но с вопросами по обороне. Без Энрике справа атака может стать легче и быстрее, Максим Глушенков даёт больше движения, смещений и игры между линиями. В этом есть и риск, поскольку «Зенит» может стать уязвимее по краям, особенно если оба крайних защитника будут слишком смело подниматься.

18:40 «Зенит» провёл сборы без поражений и в целом выглядит более собранной командой на старте сезона. Сергей Семак снова может рассчитывать на сильный центр поля, много качества в атаке, варианты на скамейке и ощущение, что команда понимает, как играть большие матчи. Тем не менее, Дуглас Сантос и Луис Энрике после чемпионата мира получили дополнительный отдых и не помогут в Суперкубке, а это сразу меняет баланс по флангам.

18:35 Главная кадровая проблема — центр обороны. Александр Джику ещё не восстановился, Срджан Бабич вернулся после тяжёлой травмы, но давно не играл официальные матчи, а Виктор Парада только приехал и едва ли сразу готов на 90 минут. Поэтому всё снова может свестись к Руслану Литвинову в защите. Это помогает закрыть дыру сзади, но одновременно забирает у «Спартака» важного игрока из опорной зоны. Весной Литвинов помогал начинать атаки, разбивать прессинг и держать баланс без мяча. Без него в центре команда Карседо может стать заметно мягче.

18:30 «Спартак» завершил прошлый сезон на высокой ноте, взяв Кубок России, но летние сборы получились неоднозначными. Победы над костромским «Спартаком» и «Крыльями» не выглядели убедительными, затем были 0:0 с «Рубином» и поражение от «Локомотива» без забитых мячей. Конечно, товарищеские матчи не всегда показывают состояние команды, но сигналы неприятные. «Спартак» выглядел тяжеловато, не всегда успевал в переходах и пока не кажется полностью собранным.

18:25 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.