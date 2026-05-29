Континентальная Хоккейная Лига анонсировала изменение со следующего сезона формата плей-офф. LiveSport.Ru рассказывает о подробностях принятого решения и о причинах, побудивших лигу сделать этот шаг.

Время подводить итоги

Внутрироссийский хоккейный сезон завершен: все основные кубки разыграны, хоккеисты собираются в отпуск, клубы планируют трансферную кампанию и предсезонные сборы. Свои итоги также подводит Континентальная Хоккейная Лига, которая 28 мая провела торжественную церемонию закрытия сезона. А ей предшествовало ежегодное совещание руководителей клубов с менеджментом КХЛ.

Собравшиеся на этом совещании похвалили лигу за проведенную работу:

установлены рекорды посещаемости как в регулярном чемпионате (в среднем, 7 853), так и по сезону в целом (7 972);

продолжен совместный с РУСАДА контроль за соблюдением хоккеистами антидопинговых правил;

ожидается рост доли собственных коммерческих доходов до 20%;

снижен разрыв между клубами лиги в размере общих расходов на оплату труда до 1,7.

Однако главную новость пресс-служба КХЛ оставила на конец сообщения, размещенного на официальном сайте: планируется изменение формата проведения плей-офф.

Первый раунд пройдёт по привычной схеме внутри конференций, а начиная со второго раунда команды будут объединены в одну таблицу по количеству очков в регулярном чемпионате. Пары будут формироваться по этой таблице — первое место сыграет с восьмым, второе — с седьмым, и так далее. Алексей Морозов президент КХЛ

Указанное предложение еще должно быть утверждено Правлением лиги, но сомнений в том, что оно по данному вопросу проголосует положительно, нет. Таким образом, КХЛ вновь меняет формат плей-офф спустя 3 года.

Из-за чего вдруг переполошились?

Перекрестный плей-офф, который мы этой весной, видимо, наблюдали в последний раз, предусматривает, что прошедшим во второй раунд командам одной конференции в соответствии с итогами регулярки присваивают посевы от 1 до 4, после чего сразу формируется сетка до финала. Первую половину составляют пары «Запад 1 — Восток 4» и «Восток 2 — Запад 3», а вторую половину — «Восток 1 — Запад 4» и «Запад 2 — Восток 3».

«Авангард» — «Локомотив» (2026) vk.com/hc_avangardomsk

Камнем преткновения, из-за которого сейчас решились на реформу, стало определение того, какая команда получит преимущество домашней площадки. При нынешних правилах его будет иметь команда с более высоким посевом, даже несмотря на то, что в регулярном чемпионате она набрала меньше очков, чем соперник.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина от подобной коллизии пострадал «Авангард». Омичи в регулярке набрали на одно очко больше, чем «Локомотив» (99 против 98). Но так как на Востоке они стали вторыми, а «железнодорожники» — первыми на Западе, то серия началась в Ярославле, что сразу не понравилось главному тренеру «ястребов» Ги Буше.

Сыграло ли это существенную роль в исходе полуфинала, точно сказать нельзя. Но факт остается фактом — седьмой решающий матч прошел в Ярославле и победу забрал «Локомотив».

На самом деле подобный эксцесс случился далеко не первый раз. Этой же весной «Ак Барс», опередивший минское «Динамо» на 6 очков, начал четвертьфинальную серию в столице Белоруссии. А сам «Авангард» два года назад во втором раунде принимал у себя «Локомотив», который в регулярке набрал на одно очко больше.

До введения перекрестного плей-офф подобное происходило только в финале Кубка Гагарина. Причем, довольно часто:

2012: «Авангард» (восток 2 / 93) — «Динамо» Москва (запад 3 / 105);

2015: «Ак Барс» (восток 1 / 120) — СКА (запад 2 / 123);

2017: «Металлург» (восток 1 / 124) — СКА (запад 2 / 137);

2018: «Ак Барс» (восток 1 / 100) — ЦСКА (запад 2 / 124);

2023: «Ак Барс» (восток 1 / 91) — ЦСКА (запад 2 / 94).

Отметим, что из всех восьми случаев лишь дважды выигрывала команда, которая получала преимущество домашней площадки вопреки набранным очкам. Поэтому насколько эта проблема действительно актуальна — вопрос.

«Ак Барс» — ЦСКА (2023) vk.com/hcakbars

Если бы предлагаемый формат действовал уже в этом году, то серии четвертьфинала выглядели следующим образом: «Металлург» — «Салават Юлаев», «Авангард» — «Торпедо», «Локомотив» — ЦСКА, «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Вряд ли бы состав полуфиналистов поменялся. Но зато повысилась вероятность встречи в плей-офф принципиальных соперников (например, «зеленого дерби»).

Кроме того, как рассказали в лиге, это нововведение будет стимулировать команды набирать больше очков в регулярном чемпионате, чтобы быть в таблице как можно выше. Хотя стоит отметить, что очки, набранные командами одной конференции, не равны очкам, набранными командами из другой конференции.

На радикальные меры пока не решились

В данном случае логичным кажется немного похожая, но другая идея — вернуться к формату плей-офф самого первого сезона КХЛ, который сейчас используется в ВХЛ. Речь идет про формирование пар по сводной таблице с самого первого раунда.

«Спартак» — «Металлург» (2024) vk.com/spartakhc

С учетом того, что количество клубов в лучшем случае останется прежним (22), то ради обострения борьбы за выход плей-офф это изменение тоже имело смысл. Тем более, команды, которые борются за попадание во вторую часть сезона, тоже могут посетовать, что их количество очков в другой конференции хватило бы для прохода.

Так, например, случилось в 2019 г. с рижским «Динамо», который мог бы пройти «Трактор» (62 против 58). Впрочем, челябинцы через четыре года сами могли пожаловаться, что набрали больше минского «Динамо» (72 против 68), но в плей-офф не попали.

В КХЛ признались, что рассматривали такой вариант, но посчитали, что длительные переезды (гипотетически: из Санкт-Петербурга во Владивосток или из Минска в Новосибирск) в первом раунде могут помешать. Поэтому приняли решение оставить стадию 1/8 финала без изменений.

Кубок Открытия никому не нужен?!

Кубок Открытия vk.com/hclokomotiv_official

Лига не ограничилась одним изменением. Было принято еще одно может не такое масштабное, но тоже значимое решение — отменить Кубок Открытия. Этот приз разыгрывался в первом матче сезона, в котором встречались финалисты или обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. Сейчас руководители КХЛ посчитали, что Кубок Открытия не имеет большого значения для хоккеистов.

Игроки готовятся к тому, чтобы выиграть главный трофей — Кубок Гагарина, готовятся к большому длинному походу. Иногда подходят к сезону не в оптимальной форме, под нагрузками, у всех своя подготовка. Алексей Морозов президент КХЛ

Не согласиться с этим сложно, но в футболе давно принята похожая практика — открывать очередной сезон матчем за Суперкубок. Этой игрой, которая даже не приносит очков, в первую очередь, решают задачу привлечения внимания дополнительной аудитории к футболу. Почему подобным образом не мыслят в КХЛ, непонятно. Что же, теперь трофей будет храниться в офисе лиги, пока не будет учрежден музей КХЛ.