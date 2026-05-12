LiveSport.Ru в разгар финала Кубка Гагарина 2026 года вспоминает команды, которые за 18-летнюю историю КХЛ заслужили звания «династии».

Команда-династия — это кто?

Ярославский «Локомотив» третий год подряд участвует в финале Кубка Гагарина. Для современного российского хоккея это достижение — уникальное. Подобным может похвастаться только один клуб — ЦСКА. Так что нынешний созыв «железнодорожников» заслужил называться командой-династией.

Обычай присваивать командам звание «династии» пришел из НХЛ, где так обозначают доминирующие в течение нескольких лет коллективы. Формальным условием для признания династией считается завоевание командой трех Кубков Стэнли за четыре сезона.

Данное правило ввели полвека назад, когда количество клубов было меньше и, соответственно, уровень конкуренции — ниже. Так что, адаптируя это звание к КХЛ, немного видоизменим условие: династией будем называть команду, которая в трех из четырех сезонов выходила в финал или выигрывала регулярный чемпионат. В итоге определились следующие династии.

«Ак Барс» (2005 — 2010)

КХЛ взяла старт в сентябре 2008 г., но у некоторых команд доминирующий период начался во время Суперлиги. Поэтому, например, отсчет династии «Ак Барса» начинается с сезона 2005/06, когда казанцы во второй раз в истории (после 1998 г.) стали чемпионами России.

Вообще, по-хорошему говоря, эпоха «Ак Барса» должна была начаться годом ранее, когда в преддверии 1000-летия Казани, воспользовавшись разразившимся в НХЛ локаутом, в Татарстане стали собирать дрим-тим. Морозов, Ковальчук, Ковалев, Лекавалье, Нюландер и другие под руководством Зинэтулы Билялетдинова, играя на новенькой «Татнефть Арене», нацеливались только на победу. Но потраченные миллионы не отбились: регулярку казанцы завершили на четвертом месте, а в четвертьфинале их обыграл «Локомотив» (1:3).

После отъезда гостей из Северной Америки «Ак Барс» нашел баланс в составе. Сформировалась легендарная тройка Зарпиов — Зиновьев — Морозов, которая держала в страхе оборону всех команд чемпионата. При этом уход Зиновьева в 2008 г. не сказался на результативности — его успешно заменили легионеры (Тони Мортенссон и Нико Капанен). Надежность в защите — главная характеристика хоккея, которую пропагандировал Билялетдинов. К тому же в распоряжении имелись качественные исполнители (Никулин, Медведев, Панин и иностранные вратари).

В итоге «Ак Барс» за 5 лет трижды становился чемпионом (2006, 2009, 2010) и однажды проиграл в финале («Металлургу» в 2007 г.), хотя регулярка в тот год осталась за ним. Лишь сезон 2007/08 казанцы провели без успехов.

«Салават Юлаев» (2007 — 2011)

В Башкортостане не могли спокойно смотреть на хоккейные успехи соседей. Первый президент Республики Муртаза Рахимов инициировал превращение уфимского клуба из середняка в одного из флагманов российского хоккея, что приурочили к 450-летию вхождения Башкирии в состав России, что отмечали в 2007 г. Построили «Уфа-Арену» и пригласили в команду целую россыпь звездных игроков: Перегожин, Твардовский, Терещенко, Кольцов, Еременко, Антипин. И под руководством Сергея Михалева, который еще в 1990-е гг. приводил «Ладу» к чемпионству, команда стала последним чемпионом в истории Суперлиги.

Естественно, что на заре КХЛ «Салават» был безусловным фаворитом. Тем более, уфимцы продолжали усиливать состав: Радулов, Зиновьев, Козлов, Торесен. Они дважды становились лучшими по итогам регулярного чемпионата, но вылетали в плей-офф (особенно обидно — в 2009 г., когда в 1/8 финала сенсационно вылетели от 16-й команды «Авангарда»).

Кубок Гагарина наконец-то покорился «Салавату» в 2011 г., когда на тренерском мостике руководили действующие наставники сборной России Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Но после чемпионства продление контрактов с ними в клубе посчитали для слишком дорогим, и тандем специалистов покинул Уфу, которая с тех пор больших побед не праздновала.

ХК МВД / «Динамо» Москва (2009 — 2014)

Главной неожиданностью сезона 2009/10 в КХЛ стало выступление подмосковного ХК МВД. Годом ранее «милиционеры» не попали в плей-офф, а в межсезонье сильных трансферов клуб не сделал. Однако тандем Олега Знарка и Харийса Витолиньша сумел создать из ноунеймов (таких как Цветков, Кокарев, Мосалев и др.) дисциплинированный коллектив. Честным трудом команда из Балашихи заняла второе место на Западе и добралась до финала, где до последнего седьмого матча сопротивлялась «Ак Барсу».

Вице-чемпионство не помогло ХК МВД остаться на хоккейной карте. Клуб прошел процедуру слияния (похожую на поглощение) с московским «Динамо». В столицу перебрались тренеры, многие менеджеры и игроки подмосковной команды. В свой первый сезон объединенный коллектив неплохо провел регулярку, но в плей-офф сразу вылетел от рижских одноклубников.

Звездный час бело-голубых наступил в 2012 и 2013 гг. Команда, где уже были Кудашов и Комаров, усилилась Еременко, Гороховым, Коньковым, Анисиным, Петружалеком, и ей дважды покорился Кубок Гагарина (с двумя проходами более богатого СКА в полуфинале). «Динамо» не собиралось сбавлять темпы и настраивалось на хет-трик. Но, завоевав в 2014 г. Кубок Континента, москвичи в первом раунде плей-офф неожиданно остановил «Локомотив» (3:4). С уходом Знарка в сборную России завершилась эта бело-голубая эпоха в КХЛ.

«Металлург» (2013 — 2017)

Фундамент для многолетнего доминирования клуб из Магнитогорска подготовил в межсезонье 2013 г., которое стало настоящей перезагрузкой. Команда поменялась и визуально (логотип поменяли на лиса, который до сих пор красуется на форме), и содержательно. «Сталевары» привезли из Северной Америки тренера-победителя — легендарного Майка Кинэна, который еще в 1987 и 1991 гг. приводил сборную Канаду к победам в Кубке Канады, а в 1994 г. завоевывал Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Такому мощному тренеру и состав собрали соответствующий: Василий Кошечкин, Данис Зарпиов, Ян Коварж, Крис Ли. Последние трое вместе с Сергеем Мозякиным и Виктором Антиповым составили потрясающую пятерку, которая несколько лет была грозой всей лиги и главным лицом «Магнитки» того созыва.

Лучший, по признанию многих, финал Кубка Гагарина 2014 г. «Металлург», обыграв пражский «Лев» (4:3), оставил за собой. Через год на пути дубля встала «Сибирь», которая выбила уральцев в четвертьфинале, а победный сезон 2015/16 начался с тренерской отставки: вместо Кинэна команду возглавил его помощник Илья Воробьев, который главным тренером ранее ни разу не работал. Но это обстоятельство не помешало ему сразу же завоевать Кубок Гагарина, а в следующем году остановиться в шаге от него.

После 2017 г. «Металлург» на пару лет откатился в результатах. Но у команды Андрея Разина, побеждавшей в Кубке Гагарина 2024 г. и Кубке Континента 2026 г., сейчас есть реальный шанс вновь замахнуться на звание династии — нужно продолжить сильное выступление в следующем сезоне.

СКА (2014 — 2018)

СКА на протяжении многих лет в российском хоккее занимал нишу локального клуба. Все изменилось с приходом «Газпрома» в 2006 г. О финансовых проблемах петербуржцы забыли, но требовалось еще выстроить организацию и собрать сильную команду.

Пазл наконец-то сложился в 2014 г., когда «армейцы» созвали к себе тандем Быкова — Захаркина. Именно они стали авторами еще одной легендарной тройки КХЛ: Панарин — Шипачёв — Дадонов. По ходу сезона вратарскую линию усилил Микко Коскинен. А уже бывшие в клубе Илья Ковальчук, Патрик Торесен, Виктор Тихонов продолжили держать высокий уровень. Все привело к победному финалу с «Ак Барсом» (4:1), но тот СКА запомнился, прежде всего, камбэком в полуфинальной серии с ЦСКА, когда в первый и пока что единственный раз в истории КХЛ удалось отыграться с 0:3.

Летом 2015 г. российский хоккей испытал дежавю: Быков и Захаркин, завоевав Кубок, покинули клуб. «Армейцам» будто бы понадобился целый год, чтобы прийти в себя. Но сезон 2016/17, когда потолок зарплат в КХЛ был «мягким» и в России продвигалась идея базовых клубов сборной, стал для СКА золотым. В Петербурге собрали, наверное, сильнейшую команду в истории российского хоккея (с Гусевым, Дацюком, Плотниковым, Яковлевым и др.), которая с Олегом Знароком во главе на пути к своему второму Кубку Гагарина потерпела лишь 2 поражения.

Через год СКА выиграл регулярку. Но казалось, что после эмоциональной победы на Олимпиаде «армейского» костяка команды не хватило на плей-офф, где петербуржцы проиграли ЦСКА.

ЦСКА (2014 — 2023)

Вторым базовым клубом сборной в середине 2010-х гг. был ЦСКА. Хорошие времена для «армейцев» Москвы пришли после прихода «Роснефти». Госкомпания приобрела клуб по поручению Владимира Путина, которого о помощи попросили ветераны ЦСКА.

Команда усилила состав, и главным стало подписание Александра Радулова. После назначения главным тренером Дмитрия Квартальнова ЦСКА на протяжении трёх лет был неудержим в регулярном чемпионате, но в плей-офф постоянно что-то не хватало. То упущенные 0:3 со СКА, то проигранный в 7 матчах финал с «Металлургом», то проигранный финал «Ак Барсу» из-за инфекции внутри команды.

Долгожданного (первого за 30 лет) чемпионства «армейцы» добились в 2019 г. — уже с Игорем Никитиным во главе и Кириллом Капризовым в 4-м звене. Помешать ЦСКА оформить золотой дубль мог только форс-мажор — и он случился в виде коронавируса, из-за которого весной 2020 г. отменили плей-офф.

В 2021 г. ЦСКА и «Авангард» вновь встретились в финале, но на сей раз омичи взяли реванш. То поражение привело к увольнению Никитина, но на его «багаже» Сергей Федоров доехал к еще двум Кубкам. Первый запомнился — камбэком у «Металлурга» в финале со счета 1:3, а второй — 27 проведенными в плей-офф матчами из 28 возможных.

Династия ЦСКА стало феноменом. Больше никому не удавалось доминировать на протяжении 10 лет (в т.ч. выходить в финал 5 раз подряд или 6 раз за 7 лет). Но введение в КХЛ «жесткого» потолка зарплат стало серьезным ударом по «армейцев», для которых последние три года могут довольствоваться только одним проходом первого раунда.

«Локомотив» (2023 — наст. время)

А вот главным выгодоприобретателем от введения «жесткого» потолка стал «Локомотив». Это читалось, поскольку клуб финансово обеспечен, но в гонку зарплат не ввязывается, приглашает именитых хоккеистов, но при формировании состава опирается на выпускников своей школы.

«Локомотив», пережив авиакатастрофу 7 сентября 2011 г., постепенно восстанавливался и сумел вернуться на ведущие роли в чемпионате. Костяк команды составляют парни, которую почти всю свою хоккейную жизнь проводят в Ярославле. Молодежная команда «Локо» на уровне МХЛ тоже была династией: брала Кубок Харламова в 2016, 2018, 2019 гг. Поэтому неудивительно, что Исаев, Каюмов, Елесин и другие, кто тогда побеждал, повзрослев, повторяют успех в КХЛ.

Но роль личности в истории тоже не стоит сбрасывать со счетов. Во-первых, «Локомотив», приглашавший много разных специалистов, все-таки нашел Игоря Никитина, который изменил психологию игроков и выстроил эту команду. Во-вторых, настоящим вожаком для «железнодорожников» стал Александр Радулов. До его приглашения ярославцы поиграли в финале «Металлургу» (0:4), но с ним «Локомотив» сделал последний шаг и выиграл главный трофей лиги (а вместе с ним и регулярку).

Третий подряд выход в финал говорит сам за себя. Но останавливаться на этом «железнодорожники» вряд ли собираются.