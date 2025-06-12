Больше, чем тренер: как Гвардиола говорит о том, о чём другие молчат

Возможно, самый простой способ понять, почему выступление Пепа Гвардиолы в Манчестерском университете с акцентом на гуманитарную катастрофу в Газе выглядело столь необычно — это заглянуть на сайт футбольного клуба, в котором он работает.

В понедельник вечером «Манчестер Сити» осветил мероприятие, на котором Гвардиоле вручили почетную степень. Он был в мантии и академической шапочке, но ни слова о Газе в материале на официальных медиа-ресурсах клуба сказано не было.

Вместо этого статья сосредоточилась на том, как Гвардиола выражал свою любовь к городу, который уже девять лет считает своим домом.

Однако, стоит прояснить: это не критика в адрес «Сити». Когда религия, политика, конфликты и смерть пересекаются, футбольные клубы — вне зависимости от их статуса — почти всегда стараются сохранять нейтралитет.

Как правило, они понимают: если затронуть хоть немного острую тему, это может вызвать у кого-то недовольство, а значит это сопряжено с множеством рисков.

Например, когда бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью The Guardian в 2018 году заявил, что выход Великобритании из ЕС «не имеет смысла» и раскритиковал политику Дональда Трампа, Бориса Джонсона и Найджела Фаража, эти высказывания не появились на официальных медиа-ресурсах клуба. Очевидно, что среди миллионов болельщиков команды наверняка были и те, кто поддерживал Brexit.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Футбол часто живет в своем замкнутом мире. Очень немногие организации в этой индустрии готовы говорить или действовать вне привычных границ, особенно в сферах, которые они не могут контролировать. Слишком многое стоит на кону.

Всё это объясняет, почему было так отрадно услышать, как Гвардиола говорит о вещах гораздо более серьезных, чем инвертированные фулбеки или схема «бокс-ту-бокс» в центре поля.

Хотя это и не должно было стать полной неожиданностью. Гвардиола давно открыто выражает поддержку независимости Каталонии — в 2017 году он выступил на митинге, где говорил о предполагаемых «злоупотреблениях со стороны авторитарного (испанского) государства». В знак солидарности он на протяжении многих месяцев носил желтую ленточку — символ каталонского движения за независимость.

Разумеется, подобная поддержка конкретных политических позиций не раз вызывала обвинения Гвардиолы в лицемерии. Он быстро осудил действия испанских властей в отношении родного региона, но гораздо реже высказывался по поводу ситуации с правами человека в Абу-Даби — источнике финансирования «Манчестер Сити». В докладе Amnesty International за 2024 год отмечалось, что Объединенные Арабские Эмираты «по-прежнему криминализируют свободу выражения мнений и мирных собраний».

На церемонии в Манчестерском университете Гвардиола образно рассказал притчу о птичке, которая пыталась остановить лесной пожар, принося капли воды в клюве, несмотря на насмешки со стороны змеи.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«В мире, где нас часто убеждают в том, что мы слишком малы, чтобы повлиять на что-то, эта история напоминает мне: сила одного — не в масштабе, а в выборе. В том, чтобы не остаться в стороне, не промолчать, когда это действительно важно», — сказал Гвардиола.

При этом он подчеркнул, что его слова не продиктованы «идеологией». Он не хотел занять чью-либо сторону, лишь обращая внимание на последствия, а не на причины или мотивы, прежде чем связать услышанное с личным отношением к собственной семье.

Такие нюансы часто теряются в соцсетях и, похоже, в публикациях некоторых израильских СМИ, которые сосредоточили внимание на том, чего Гвардиола не сказал. Например, не упомянул о нападениях 7 октября или захвате заложников.

Тем не менее, Гвардиола затронул эту тему с той деликатностью, которой так часто не хватает в наше время, когда многие публичные фигуры в политических дискуссиях стремятся не столько к пониманию, сколько к тому, чтобы доказать свою правоту и чужую ошибочность.

Футбольным тренерам зачастую легко набирать очки на публике, упоминая в своих выступлениях — вне предматчевых и послематчевых пресс-конференций — о местных или более широких проблемах, затрагивающих часть их болельщиков.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Но это был не тот случай. Гвардиола говорил то, что действительно считает важным — и это продемонстрировало не только смелость, но и любознательность, достойную человека, поработавшего в шести странах Европы, Северной Америки и Азии.

Тренеры нередко стараются казаться мудрыми и всесторонне развитыми, но на практике их опыт зачастую довольно ограничен — работа в индустрии, где всё зависит от результата, требует полного сосредоточения на ближайших задачах: начал проигрывать — вылетаешь быстрее, чем успеешь сказать «Родри». Их повседневность — это дом, тренировочная база и отель. Даже если они включают телевизор, то, скорее всего, лишь для того, чтобы посмотреть матч соперника или анализ своей собственной команды.

Хотя Карло Анчелотти считается человеком культурным и разносторонним (он работал во всех пяти ведущих лигах Европы, прежде чем возглавить сборную Бразилии), мы почти ничего не знаем о его взглядах на мир. Возможно, потому, что он достаточно умен, чтобы понимать: тише едешь — дальше будешь. Не высовывайся — и врагов не наживешь.

Карло Анчелотти globallookpress.com

В то время как другой выдающийся современный тренер — Жозе Моуринью — успел нажить немало противников. В отличие от Анчелотти, у Моуринью практически не было профессиональной карьеры игрока, и он добился всего лишь благодаря своей одержимости самосовершенствованием. Если у него и остается время на кого-то вне семьи, этого практически незаметно.

Прогнозы и ставки на футбол

Гвардиола же напомнил миру о том, что у него есть нечто большее за пределами футбола — и он готов использовать свою огромную платформу, чтобы говорить о том, что для него действительно важно.

И за это его стоит похвалить, а других, подобных ему, поддерживать и вдохновлять.