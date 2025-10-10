Нет более неожиданного и эффективного способа отправить соперника лицом вниз, чем удары локтями. Вспомним признанных мастеров столь нестандартных финишей в современной истории UFC, начиная от Яира Родригеза и заканчивая Иржи Прохазкой

7 место — Джонни Уокер

Седьмое место в нашем списке по праву занимает нокаут, с которого для многих началось знакомство с Джонни Уокером. Его дебют в UFC в ноябре 2018 года был окружен ажиотажем, так как боссы лиги делали на эксцентричного бразильца большую ставку.

Его соперником стал крепкий Халил Раунтри, который на тот момент сам находился на серии из трех побед нокаутом. Столкновение двух финишеров обещало зрелище, и они свои обещания с лихвой выполнили. Уокер сразу взял инициативу в свои руки.

Джонни Уокер globallookpress.com

Сначала бразилец потряс Раунтри точным хай-киком, но тот устоял. Не дрогнул Халил и перед серией ударов в клинче. Тогда Уокер пошел другим путем. Он аккуратно зафиксировал голову соперника и пробил два мощных локтя подряд, второй из которых стал фатальным.

Этот брутальный финиш принес Уокеру бонус и мгновенную популярность. Именно с этой победы началось построение его ауры, как самого нестандартного и непредсказуемого бойца в истории полутяжелого веса UFC.

6 место — Мэтт Браун

Мэтт Браун globallookpress.com

К ноябрю 2017 года карьера Мэтта Брауна в UFC висела на волоске. Ветеран проиграл пять из шести последних поединков и мог в любой момент оказаться уволенным. Его соперником стал другой опытный боец Диего Санчез, для которого тот бой был рядовым событием.

Стоит отметить, что Санчез с первых секунд попытался воспользоваться своим преимуществом в борьбе. Он активно штурмовал ноги Брауна, пытаясь перевести бой в партер. Мэтту приходилось тратить силы на защиту от многочисленных попыток тейкдаунов.

В конце концов, терпение Брауна лопнуло. В моменте, когда Санчез совершил ошибку на входе в клинч, ветеран нанес свой коронный удар. Одного точного локтя у сетки оказалось достаточно для того, чтобы отключить Диего и завершить поединок.

Эта победа стала для Мэтта Брауна настоящим спасением. Он не только сохранил место в лиге и получил солидный бонус, но и напомнил всем, что даже в сложный период остается чрезвычайно опасным бойцом.

5 место — Иржи Прохазка

Иржи Прохазка globallookpress.com

В 2022 году бывший претендент на титул Доминик Рейс переживал не лучшие времена. После двух поражений подряд в титульных боях ему требовалась уверенная победа для перезагрузки карьеры.

Соперником был назначен новичок лиги, экстравагантный чех Иржи Прохазка. Надо сказать, что матчмейкеры подготовили для Рейса суровое испытание.

Прохазка имел репутацию непредсказуемого и опасного нокаутера, деклассировавшего в дебюте бывшего претендента на титул в полутяжелом весе Волкана Оздемира. С первых минут поединка в октагоне воцарилась напряженная атмосфера и нокаут виделся единственным логичным исходом.

Во втором раунде бойцы оказались в партере, где Рейс пропустил серию тяжелых ударов. При попытке подняться он оказался зажат у сетки. В этот момент Прохазка, не долго думая, пробил свой коронный локоть с разворота, который отправил Рейса в глубокий сон.

Для Доминика это поражение стало одним из самых тяжелых в карьере. Между тем, Иржи получил бонус, а всего через бой уже сам сражался за чемпионский пояс с Гловером Тейшейрой, одолев бразильца сабмишном и став новым чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.

4 место — Диего Лопес

Диего Лопес globallookpress.com

Поединок между Диего Лопесом и Джином Силвой в полулегком весе на недавнем UFC Noche в сентябре стал настоящим украшением всего ивента. На кону стояло место в элите полулегкого веса.

Силва был последним непобежденным бойцом в лиге из знаменитой команды «Боевых ботаников», а Лопес стремился вернуться в титульную гонку после неудачи в весенней встрече с Александром Волкановски.

Первый раунд остался за Лопесом, который уверенно контролировал оппонента в партере и нанес ему серьезное рассечение. Однако во втором отрезке Силва воспрял духом и обрушил на Диего шквал мощнейших ударов, которые могли бы нокаутировать кого угодно.

Тем не менее, Лопес проявил невероятную стойкость. Воспользовавшись моментом, когда Силва, обнадеженный успехом, слишком уверенно пошел вперед, Диего нанес ответный удар. Решающим попаданием стал точный локоть с разворота. «Лорд» упал на канвас, после чего последовала серия добивающих хаммерфистов и остановка рефери.

Таким образом, Лопес наглядно продемонстрировал, что в элите дивизиона есть свои уровни. Эта победа позволила ему остаться в числе главных претендентов на чемпионский пояс.

3 место — Карлос Пратес

Карлос Пратес (слева) globallookpress.com

Восхождение бразильского нокаутера Карлоса Пратеса на турнире UFC 319 слегка замедлилось после поражения от Иэна Гэрри. Многие сомневались, сможет ли он также легко расправляться с крепкими середняками дивизиона. Его новым испытанием стал Джефф Нил, известный своей железной челюстью.

Следует признать, что Нил и правда был непростым соперником. До этого боя он ни разу не побывал в нокауте за всю карьеру в UFC. Пратес потратил практически весь первый раунд на разведку, выискивая брешь в обороне американца.

Поединок медленно, но верно подходил к перерыву, и зрители уже готовились ко второму раунду. Однако за секунду до гонга бразилец совершил неожиданный маневр. Он резко выбросил локоть с разворота, который отправил непробиваемого Нила на настил.

Этот финиш стал для Пратеса триумфальным возвращением. Благодаря столь эффектной победе он не только вернул себе статус яркого проспекта, но и ворвался в топ-10 рейтинга полусреднего веса.

2 место — Лерон Мерфи

Лерон Мерфи против Аарона Пико globallookpress.com

Тот вечер на турнире UFC 319 запомнился фанатам надолго. Дело в том, что в рамках одного ивента два боя подряд завершились нокаутами локтем с разворота. Первым отличился вышеупомянутый Карлос Пратес, а сразу после них в октагон вышли представители полулегкого веса Лерон Мерфи и Аарон Пико.

От Мерфи, известного своей осторожной манерой ведения боя, никто не ожидал досрочной победы. Между тем, его соперник, дебютировавший в UFC, напротив, славился своей агрессией и привычкой заканчивать поединки досрочно еще в Bellator.

Пико с первых секунд попытался взять инициативу в свои руки и активно пошел в клинч. Однако Мерфи оказался готов к такому развитию событий. Он прочитал оппонента и выждал идеальный момент.

Вскоре британец встретил наступающего Пико идеально выверенным локтем с разворота. Удар был настолько точен, что сразил дебютанта наповал. Для Мерфи эта победа стала пропуском в число претендентов на чемпионский титул.

1 место — Яир Родригес

Яир Родригес globallookpress.com

Безусловно, самый знаменитый нокаут локтем в истории смешанных единоборств случился осенью 2018 года. В главном бою вечера сошлись мексиканский виртуоз Яир Родригес и ветеран Чон Чан Сон, известный как «Корейский Зомби».

На протяжении четырех раундов многоопытному азиату удавалось навязывать свою игру. Казалось, он уверенно выигрывал бой по очкам. В концовке пятого раунда оба бойца уже смотрели на часы, явно экономя силы.

Однако, по иронии судьбы, решающий эпизод произошел буквально за секунды до финального гонга. Кореец бросился в отчаянную атаку, а отступающий Яир на движении, почти не глядя, выбросил локоть снизу по невероятной траектории. Удар пришелся точно в челюсть, и уставший «Зомби» рухнул без сознания.

Таким образом, Родригес в последнюю секунду пятого раунда вырвал победу из рук поражения. Этот нокаут мгновенно стал легендарным, получив всевозможные награды, включая «Нокаут года».