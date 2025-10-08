В ночь с 11 на 12 октября состоится турнир UFC Rio. В главном событии вечера в рамках легкого веса состоится бой Чарльза Оливейры и Матеуша Гамрота

Бои предварительного карда

1. Лукас Алмейда в полулегком весе сразится с Майклом Асуэллом

2. Джафель Фильо в наилегчайшем весе проведет бой с Клейтоном Карпентером

3. Витор Петрино в тяжелом весе сразится с Томасом Петерсеном

4. Ирина Алексеева в легчайшем весе встретится с Беатрис Мескуитой

5. Лукас Роча в наилегчайшем весе сразится со Стюартом Николом

6. Вальтер Уокер в тяжелом весе проведет бой с Мохаммедом Усманом

7. Джулия Поластри в женском минимальном весе сразится с Каролиной Ковалькевич

8. Саймон Оливейра в легчайшем весе встретится с Луаном Ласердой

Вальтер Уокер globallookpress.com

Бои основного карда

Открывать основной кард турнира UFC в Рио-де-Жанейро предстоит легковесам Каану Офли и Рикардо Рамосу. Для обоих спортсменов этот бой имеет особое значение, ведь победа позволит вернуться в число претендентов на попадание в топ-15.

Бразилец Рамос, обладающий внушительным опытом в октагоне, выходит на домашний турнир после неудачи в марте, когда уступил Чепе Марискалу. Однако Рикардо по-прежнему остается опасен — 17 побед в профессиональной карьере говорят сами за себя.

Австралиец Каан Офли, в свою очередь, лишь недавно закрепился под эгидой UFC и стремится доказать, что не случайно оказался в основном карде. Он предпочитает работать вторым номером и искать ошибки соперника, опираясь на технику и скорость.

В недавних поединках Офли проявлял прогресс, но стабильности пока не хватает. При этом боец заметно прибавил в контроле дистанции и умении уходить от ненужных разменов.

Следующими в клетку выйдут тяжеловесы Джоната Диниз и Марио Пинто. Это противостояние вызывает повышенный интерес — и не случайно. Оба спортсмена представляют новое поколение тяжеловесов, способных соединить мощь, скорость и координацию.

Диниз, выступающий на домашней арене, известен своей кикбоксерской базой. Он неоднократно доказывал, что может закончить бой одним ударом: семь из девяти побед в ММА оформил нокаутом. Правда, после двух побед в UFC он оступился в бою с Марчином Тыбурой, уступив техническим нокаутом.

Впрочем, Джоната закрыл ту неудачу, одолев по очкам Элвина Хайнса. Португалец Марио Пинто, в свою очередь, пока не знает поражений в ММА. Десять побед в десяти поединках делают его одним из самых перспективных дебютантов дивизиона.

Несмотря на внушительные габариты, он удивительно легок на ногах и предпочитает действовать расчетливо, разбирая соперников по частям, а не бросаясь в открытые обмены. В UFC дебютировал удачно — финишировал Остина Лейна во втором раунде. Но на этот раз соперник куда серьезнее.

Висенте Люке (слева) globallookpress.com

Очередной бой вечера объединяет два разных поколения бойцов. 33-летний Висенте Люке, прозванный «Тихим убийцей», возвращается в октагон после поражения от Кевина Холлэнда, чтобы доказать, что его карьера далека от завершения.

За спиной Люке победы над Рафаэлем Дос Аньосом и Майклом Киесой, поэтому его опыт в боях против топ-соперников трудно переоценить. Испанец Йоэль Альварес, напротив, только набирает обороты. Он идет на серии из трех побед и решил дебютировать в полусреднем весе.

Альварес значительно превосходит Люке в размахе рук (на 12 см), что может стать ключевым фактором в стойке. При этом испанец отлично адаптируется под стиль соперников — умеет работать на опережение и предлагает активный прессинг.

Бой может развиться по непредсказуемому сценарию. Люке, вероятно, будет искать возможность перевести поединок в клинч, где его сильные стороны выражены ярче. Альварес же постарается держать оппонента на дальней дистанции, используя джеб и мидл-кики.

Оливейра и Фигередо намерены порадовать местную публику

Дейвисон Фигередо (справа) globallookpress.com

В со-главном бою вечера в легчайшем дивизионе встретятся шестой номер рейтинга Дейвисон Фигередо и Монтел Джексон, занимающий 15-ю строчку. Для именитого бразильца этот бой — возможность реабилитироваться после неудач в битвах с Кори Сэндхагеном и Петром Яном.

Сейчас Фигередо возвращается с новой мотивацией и желанием вернуть себе статус одного из лидеров дивизиона. Джексон, напротив, показывает стабильный рост. Он выиграл семь из последних восьми боев и на данный момент пребывает в отличной форме.

Его антропометрия для легчайшего веса впечатляет: 192 см размах рук и рост 178 см создают существенное преимущество в стойке. Способность контролировать дистанцию и наносить точные удары делает Джексона сложным соперником для любого бойца.

Оба спортсмена также владеют нестандартными приемами в партере. Например, Фигередо большой мастер сабмишнов из неочевидных позиций. Бразилец известен стремлением к досрочному завершению боя, в то время как Джексон чаще планомерно берет размеренным темпом.

Этот бой обещает динамичную борьбу между агрессивным стилем и тактичностью. Хорошая физическая подготовка и выдержка станут решающими факторами.

Закрывать вечер будет одна из самых ожидаемых встреч в легком весе — четвертый номер рейтинга Чарльз Оливейра против восьмого в списке претендентов Матеуша Гамрота.

«Дю Бронкс» возвращается после поражения нокаутом от Илии Топурии в первом раунде, чтобы доказать, что он один из лучших в этом дивизионе. Статистика Оливейры в 2 победы и 2 проигрыша за последние 4 встречи может показаться посредственной. Однако дрался Чарльз исключительно против топов.

У Гамрота текущая форма, на первый взгляд, лучше, чем у соперника. У поляка за последние пять боев четыре победы, включая недавний выигрыш по очкам над Людовитом Кляйном в мае, и поражение раздельным решением от Дэна Хукера.

Польский боец славится своим грэпплингом и вязким контролем на земле, что создает серьезную угрозу для любого оппонента. Только вот в стойке есть определенные проблемы, и в этой стихии у Оливейры присутствуют все шансы разбить оппонента.

Также не в пользу Матеуша и отсутствие полного тренировочного лагеря — он выйдет на бой на коротком уведомлении, так еще и выступать придется на домашней территории соперника.