На UFC 320 Магомед Анкалаев лишился титула в полутяжелом весе, уступив Алексу Перейре нокаутом в первом раунде. Триумф «Поатана» вернул интригу в дивизион, что со спортивной точки зрения всегда хорошо для фанатов ММА

Нокаут, который всех удивил

Многие фанаты и эксперты ожидали, что реванш между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым будет напряженным. В конце концов, их первый бой в марте был близким, где россиянин выглядел более тактически подкованным. Однако на UFC 320 случилось нечто противоположное всем прогнозам.

Буквально за полторы минуты Перейра совершил невероятное. Он не просто победил, а безоговорочно нокаутировал действующего чемпиона. Такой исход стал настоящей сенсацией.

Ведь исходя из статистики и формы Анкалаева, он считался большим фаворитом. Магомед не проигрывал 7 лет, а в первом бою нашел ключ к грозному бразильцу. Казалось, он обладает всеми инструментами для повторной победы.

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

Тем не менее, случившееся оказалось на руку и самому UFC, и дивизиону в целом. Промоушен вернул себе главную звезду категории, чьи бои собирают многомиллионную аудиторию. Зрелищность и харизма Алекса являются огромным активом для лиги.

Таким образом, сенсационный нокаут решил сразу несколько проблем. Он не только вернул пояс на плечи популярного бойца, но и вдохнул новую жизнь в чемпионскую гонку. Теперь полутяжелый вес снова выглядит привлекательно и непредсказуемо.

Победа Алекса стала идеальным сценарием для развития дивизиона. Интрига сохранилась, а на вершину вернулся боец, чьи поединки фанаты смотрят с огромным интересом.

Призрачная гегемония и спасение дивизиона

Алекс Перейра globallookpress.com

До этого поражения у многих сложилось впечатление, что Анкалаев находится на другом уровне. Он методично побеждал одного оппонента за другим, выстраивая внушительную серию без поражений (14 боев без проигрышей). Его доминирование казалось неоспоримым.

Однако стоит признать, что гегемония дагестанца была во многом статистической. Магомед побеждал, но делал это далеко не всегда ярко. Порой, его бои оставляли ощущение некой незавершенности и тактической перестраховки.

Безусловно, он спортсмен высочайшего класса. Но некоторые его соперники давали ему вполне конкурентные бои, уступая лишь по очкам, например Ракич, Крылов, Оздемир. Это наводило на мысль, что его можно остановить при правильном подходе и настрое.

Если бы Анкалаев вновь победил Перейру, полутяжелый дивизион, по сути, можно было бы закрывать. Интрига бы исчезла, ведь он уже победил практически всех претендентов. С точки зрения спортивной конкуренции триумф Магомеда в реванше стал бы тупиком.

Теперь же, после досрочного поражения, все карты перемешались. Появилась не просто интрига, а целый веер новых возможностей для матчмейкинга. Подобный расклад идет на пользу исключительно спортивному аспекту.

Получается, победа Перейры спасла полутяжелый вес от стагнации. Она доказала, что даже у такого бойца, как Анкалаев, есть свои слабости. И это открытие делает дивизион гораздо более интересным и конкурентным.

Тактический провал и открывшиеся слабости

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Перейра не просто победил, он подтвердил свои слова делом. Алекс говорил, что в первом бою был нездоров, и теперь продемонстрировал это во всей красе в реванше. Агрессия и напор с первых секунд стали полной неожиданностью для чемпиона.

Анкалаев, судя по всему, был психологически не готов к такому развитию событий. Вместо того чтобы навязать свою игру, он начал отступать и работать вторым номером, что привело к закономерному финалу не в пользу россиянина.

Бразилец попросту снес его своей мощью. Перейра не дал оппоненту ни шанса на передышку, действуя жестко и решительно. Такой сценарий мало кто мог предугадать перед боем, учитывая то, каким скованным Алекс выглядел в марте в первой встрече.

Теперь же после поражения возникли вопросы о конкурентности Магомеда в других потенциальных боях. Например, против контрпанчера Карлоса Олберга, который одержал девять побед подряд.

Олберг методичный и точный боец с прекрасным таймингом. Недавно он разобрался с Домиником Рейесом в первом раунде, сделав громкое заявление в чемпионской гонке. Теперь их поединок с Магомедом выглядит интригующе, ведь стилистически Олберг может быть неудобен Анкалаеву.

Интересен и бой против Иржи Прохазки. У чеха тоже есть шанс, если он, подобно Перейре, пойдет вперед и будет давить своим напором. Впрочем, нельзя забывать, что Анкалаев все еще сильный боец и надолго останется в топ-5.

Новая старая эра и будущие вызовы

UFC 320: Главные моменты пресс-конференции

Возвращение Алекса Перейры на трон ознаменовало начало новой старой эры. Под этим парадоксом скрывается простая истина: дивизион вернулся к своему зрелищному формату.

Совершенный «Поатаном» на UFC 320 подвиг достоин огромного уважения. Восстановиться после поражения, проигнорировать трэшток и нокаутировать сильнейшего соперника — это показатель великого чемпионского характера. Такой поворот событий, конечно, вдохновляет многих.

Теперь перед UFC и самим Перейрой открывается несколько путей. Сам Алекс заявил о желании перейти в тяжелый вес для супербоя с Джоном Джонсом. Это, без сомнения, величайший вызов в его карьере.

Однако и в полутяжелом весе для него найдутся достойные претенденты. Тот же Карлос Олберг или Иржи Прохазка, который также одержал победу на том же турнире над Халилом Раунтри нокаутом. Оба бойца, исходя из их стилей, представляют серьезную угрозу для любого топа.

Что касается Анкалаева, то ему предстоит нелегкий путь возвращения. Возможно, ему потребуются 2-3 победы, чтобы снова претендовать на титул. На таком высоком уровне это примерно 2 года.

В конечном счете, победа Перейры вернула полутяжелому дивизиону то, чего ему так не хватало — непредсказуемость и зрелищность. Теперь фанаты снова ждут чемпионских боев с нетерпением, а это главное свидетельство успешного развития категории.