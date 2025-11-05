GOAL рассказывает о бывшем нападающем сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио.

Ромарио двигался в штрафной соперника с осторожной грацией и хищным взглядом пантеры, готовый в любой момент стремительно ускориться, как только мяч оказывался поблизости.

Пару финтов — и защитники уже дезориентированы. Мяч, будто намагниченный, оказывался у него под ногами, и в какой-то момент следовал удар — неотразимый, точный, мощный. Или — идеальный пас партнеру.

Он был нападающим из Зала славы во всех смыслах этого слова.

Один из величайших мастеров завершения атак

Выросший в фавелах Рио-де-Жанейро, Ромарио достиг высот, о которых мечтает любой футболист.

Главные успехи пришли к нему в составе сборной Бразилии: победа на молодежном Кубке Америки (1985), серебро Олимпиады в Сеуле (1988), два Кубка Америки (1989 и 1997) с основной национальной командой, Кубок конфедераций (1997) и, конечно же, победа на ЧМ-1994 в США.

Ромарио превратил искусство забивать в настоящий культ. Иногда он прорывался с мячом, легко касаясь его любимой правой ногой, а иногда бил с первого касания — любой ногой, в падении, на добивании — и почти всегда без шансов для вратаря.

Неудержимый и с волшебным касанием

Сам Ромарио утверждает, что если учитывать товарищеские, благотворительные и юношеские матчи, то за карьеру он забил более 1000 голов.

Юбилейный мяч он забил с пенальти 20 мая 2007 года за «Васко да Гама» в игре против «Спорт Ресифи» — тогда ему был 41 год.

Ромарио globallookpress.com

ФИФА, правда, официально признает 760 голов — только те, что были забиты в официальных матчах за клубы, национальную и олимпийскую сборные. Но и в этом случае он занимает четвертое место в истории футбола по числу мячей. Если добавить юношеские выступления, то, по данным ФИФА, на его счету 929 голов.

«Когда Ромарио касается мяча, он издает волшебный звук — тум-тум-тум. Он делает несколько касаний на крошечном пространстве, мгновенно чувствует движение соперника, а главное — раньше всех понимает, куда побегут его партнеры. В штрафной его невозможно удержать», — вспоминал бывший защитник сборной Италии Алессандро Костакурта.

Несправедливо лишенный «Золотого мяча»

Невысокий, за что и получил прозвище O Baixinho («Коротышка»), Ромарио владел любыми способами забить: мягкие перебросы, подкаты, удары чудовищной силы, голы с любой дистанции, даже головой — благодаря идеальному чувству момента и контролю мяча.

Ромарио после победы в финале ЧМ-1994 globallookpress.com

Он выигрывал титулы по всему миру и становился лучшим бомбардиром 26 турниров — рекорд, который, вероятно, никто не повторит.

Его магический год — 1994-й, когда он стал чемпионом мира. Но тогда футболисты, не входившие в ЕС, не имели права на получение «Золотого мяча», и Ромарио остался без главной индивидуальной награды.

ФИФА всё же отметила его — наградой Лучший игрок мира, а в 2000 году он получил южноамериканский «Золотой мяч», но так и не добрался до самого престижного приза.

Из фавел в большой футбол

Ромарио родился 29 января 1966 года в районе Жакарезинью — одной из самых бедных фавел Рио-де-Жанейро. Несмотря на нищету и трудности, именно футбол стал для него спасением.

Уже в десять лет он играл за команду Estrelinha de Vila de Penha, основанную его отцом.

В 1979 году, в 13 лет, его пригласили в молодежку клуба «Олария», чья основная команда тогда выступала в высшей лиге Бразилии. Там его заметили скауты «Васко да Гама» и пригласили в академию.

Молниеносный взлет

Путь Ромарио к вершине был стремительным. С первых матчей за «Васко» он доказывал, что рожден забивать.

В 1986 и 1987 годах стал лучшим бомбардиром чемпионата Кариока, а в 1987 и 1988 — выиграл сам турнир.

Параллельно в 1985 году он выиграл молодежный Кубок Южной Америки, а в 1988-м стал лучшим снайпером Олимпиады в Сеуле, где Бразилия взяла серебро.

23 мая 1987 года, в 21 год, он дебютировал за основную сборную, а уже через два года помог ей выиграть Кубок Америки.

Переезд в Европу

После победы на Кубке Америки Ромарио перебрался в Европу, подписав контракт с нидерландским ПСВ.

Ромарио globallookpress.com

Пять лет, проведённых в Эйндховене, стали поистине феноменальными: 165 голов в 167 матчах, три титула чемпиона Нидерландов, два Кубка страны и Суперкубок. Кроме того, он дважды становился лучшим бомбардиром Кубка чемпионов.

В 1990 году тренер сборной Бразилии Себастьян Лазарони включил его в заявку на чемпионат мира, однако из-за травмы, полученной накануне турнира, Ромарио почти не играл в Италии.

Взлет в Каталонии

После ПСВ Ромарио отправился в «Барселону» Йохана Кройффа, где летом 1993 года стал частью легендарной команды «Мечты» (Dream Team) с Гвардиолой, Куманом и Лаудрупом. Трансфер обошелся клубу в 10 миллионов долларов.

Ромарио globallookpress.com

С первых же матчей бразилец поразил Испанию: в первом сезоне выиграл Ла Лигу и стал Пичичи (лучшим бомбардиром), забив 30 голов в 33 матчах.

Кульминацией стала легендарный хет-трик в Эль Класико: в январе 1994-го «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:0.

Именно в том матче он забил один из самых знаменитых голов. На 24-й минуте при счете 0:0 Ромарио стоял на линии офсайда, мяч оказался у Гвардиолы — и бразилец жестом попросил пас в ноги. Приняв мяч спиной к воротам, в, казалось бы, безопасной позиции, он внезапно сделал фирменный финт cola de vaca («коровий хвост»), развернувшись на 180 градусов, и отправил мяч точно в угол ворот.

«Это Бог направил меня. Сегодня я показал, кто я есть. Пусть те, кто сомневался, пересмотрят запись», — сказал он после матча.

С «Барселоной» он дошел до финала Лиги чемпионов 1994 года. Правда, каталонцы провалили решающий матч, проиграв «Милану» со счетом 0:4.

Золотые годы

Летом 1994-го Ромарио приехал на чемпионат мира в США в роли главной звезды сборной Бразилии. В связке с Бебето он провел блестящий турнир, забив пять голов в шести матчах.

Ромарио globallookpress.com

В финале его соперником стал Роберто Баджо, и именно промах итальянца в серии пенальти принес Бразилии долгожданное золото.

Ромарио признали лучшим игроком ЧМ-1994.

Однако возвращение в Испанию стало началом конца его каталонской истории. Проблемы с дисциплиной, включая штраф в 10 миллионов песет за опоздание из отпуска после ЧМ, привели к громкому переходу в «Фламенго» в январе 1995 года.

Его последний матч за «Барселону» — поражение со счетом 0:5 в Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу». В той игре Романио вышел на замену и ничем не запомнился. Всего за каталонцев он провел 65 матчей и забил 39 мячей.

Голы без остановки

После ухода из «Барсы» Ромарио продолжал штамповать голы с прежней скоростью.

Ромарио и Роналдо globallookpress.com

Он выиграл с «Фламенго» два чемпионата штата Кариока и четырежды подряд становился лучшим бомбардиром.

В 1996 году ненадолго вернулся в Европу — в «Валенсию», но быстро поссорился с тренером Клаудио Раньери и уже через год вновь оказался в Рио.

Тем временем в сборной он составлял неудержимую пару нападающих с Роналдо: вместе они привели Бразилию к победам на Кубке Америки и Кубке конфедераций (1997). Однако новый тренер национальной команды Марио Загалло усомнился в необходимости Ромарио и сенсационно не взял его на чемпионат мира 1998 года.

Возвращение домой

В 2000 году Ромарио снова оказался в «Васко да Гама», где вместе с Эдмундо образовал взрывной дуэт. Уже в первом сезоне он выиграл свой единственный титул чемпиона Бразилии.

Эдмундо и Ромарио globallookpress.com

Однако шанс сыграть на еще одном мундиале снова ускользнул: Луис Фелипе Сколари не включил его в заявку на чемпионат мира 2002 года.

К этому моменту на его счету в сборной было 55 голов в 70 матчах. Это четвертый результат в истории Бразилии.

После коротких периодов в «Флуминенсе» и катарском «Аль-Садде» Ромарио вновь вернулся в «Васко» — теперь с целью добраться до отметки в 1000 голов за карьеру.

Форма уже была не та, и он вскоре уехал в США, где выступал за «Майами», а затем — за «Аделаиду Юнайтед» в Австралии.

Тысячный гол он всё же забил в футболке «Васко да Гама».

Я добился этой цели не только для себя и своей семьи, но и для всего мира. Бог хотел, чтобы мяч сегодня оказался в сетке. Это невероятный момент моей жизни. Это величайшее достижение. Посвящаю его своей семье и детям. Я очень тронут. Спасибо всем, кто был со мной. Ромарио Экс-нападающий сборной Бразилии

Всего за четыре периода в составе «Васко» он забил 265 голов.

В апреле 2008 года, в возрасте 42 лет, Ромарио официально объявил о завершении карьеры, хотя позже еще несколько раз выходил на поле, чтобы попрощаться с игрой, которой посвятил всю жизнь.

Противоречивая личность

После завершения карьеры Ромарио ушел в политику, и сегодня он занимает пост сенатора.

Но ещё во времена футбольной карьеры его жизнь за пределами поля постоянно становилась предметом бурных обсуждений и споров.

Ромарио globallookpress.com

Любитель карнавала, пляжей, красивых женщин и легкой жизни, он был одновременно радостью и головной болью для своих тренеров.

Историй о его проделках — десятки, и порой грань между правдой и мифом стерта.

Достоверно известно лишь одно: три неудачных брака, шесть детей от четырех женщин и бесчисленные романы.

«Я люблю ночь. Она всегда была моей спутницей», — говорил Ромарио.

После победы на чемпионате мира 1994 года он признался, что накануне финала в Пасадене…занимался сексом.

Услышав это, его первая жена, Моника Санторо, подала на развод.

А три года спустя, во время Кубка Америки в Боливии, Ромарио умудрился сбежать из тренировочного лагеря сборной вместе с Роналдо — и вернуться так, будто ничего не произошло.

Но, пожалуй, самая известная история, идеально отражающая его характер, связана с Йоханом Кройффом времен «Барселоны».

Однажды Ромарио попросил у меня три выходных, чтобы слетать на карнавал в Рио. Я ответил: «Если завтра забьёшь два гола, получишь на два дня больше отдыха, чем остальные». На следующий день он забил два мяча за первые двадцать минут и сразу попросил замену. Я спросил, что случилось, а он подошел и сказал: «Мистер, мой самолет в Рио вылетает через час». Мне ничего не оставалось, кроме как сдержать слово. Йохан Кройфф Главный тренер «Барселоны» в 1988-1996 годах

Сам Ромарио однажды признался: «Я никогда не был спортсменом в классическом смысле. Если бы я жил как профессиональный атлет, возможно, забил бы гораздо больше голов, но не уверен, что был бы так же счастлив, как сейчас».

Ромарио всегда жил по своим правилам — дерзкий, противоречивый, неподражаемый.

Он умел раздражать тренеров и сводить с ума защитников, нарушал дисциплину, но создавал моменты, которые будут помнить вечно.

Его путь — от нищих фавел до триумфа на мировой сцене, от беззаботного плейбоя до политика и борца за права людей с инвалидностью — кажется почти невероятным.

В этом и есть суть Ромарио: человек, который не просто играл в футбол, а жил им так, как никто другой.