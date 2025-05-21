«Феномен». Как бразилец Роналдо навсегда изменил футбол

В ближайшие годы Зал славы GOAL будет отмечать величайших футболистов за всю 150-летнюю историю игры. Мы решили начать с того, кто оставил свой след сразу в двух тысячелетиях — с Роналдо.

Карьеру Роналдо трудно сравнивать с чьей-либо еще. Даже те, кто не особо увлечен футболом, без труда вспомнят ключевые моменты пути «Феномена».

Его потрясающий гол в финале Кубка УЕФА против «Лацио», тот самый дриблинг между защитниками «Компостелы», победа на чемпионате мира с абсолютно неординарной прической, а также болезненный «хруст» колена на «Стадио Олимпико» и печально известное фото у трапа самолета после поражения от Франции в 1998-м. Пять мгновений, которые стали символами насыщенной, эпической и незабываемой карьеры.

Роналдо был не просто великим футболистом — он был настоящей иконой эпохи. В то время, когда футбол менялся — технически, физически и финансово — парень с пыльных улиц Бенто-Рибейру оказался в самой гуще этих перемен.

А что если...?

Писать о бразильской звезде, не скатываясь в пафос и риторику — задача не из простых. О Роналдо сказано и написано уже очень многое. Но, пожалуй, одна из самых непопулярных мыслей о нем звучит так: остался бы в коллективной памяти тот же самый образ Роналдо, если бы не травмы, которые неизбежно повлияли на его карьеру?

Некоторые считают, что именно этот ореол «а что если?» и сделал его бессмертной иконой. Эти размышления, в каком-то смысле, только усилили миф о футболисте, которому, несмотря ни на что, удалось оставить такой значимый след.

Роналдо globallookpress.com

Когда Роналдо, несмотря на интерес со стороны «Милана» и «Барселоны», выбрал ПСВ Эйндховен, он и его окружение проявили удивительную дальновидность. Два сезона в Эредивизи помогли ему адаптироваться к европейскому футболу без жесткой встряски, которую могли бы дать Серия А или Ла Лига конца 90-х, а также без давления болельщиков, привыкших к мгновенным победам.

Как неоднократно вспоминал сам Роналдо, обжиться в Нидерландах было непросто, но возможность выделяться на поле даже против скромных соперников помогла справиться с тоской по дому.

Хотя второй — и последний — сезон в Эйндховене был омрачен травмой колена, из-за которой он пропустил половину матчей, именно этот этап стал для Роналдо трамплином. Он был готов к «Барселоне» — и, возможно, даже больше, чем от него ожидали.

Его единственный год в Каталонии невозможно забыть тем, кто видел это своими глазами: 34 гола в 37 матчах чемпионата Испании, 47 — в 49 играх во всех турнирах. Это были потрясающие моменты — инопланетные ускорения, голы на любой вкус, умение обыгрывать даже вратаря, словно это было что-то обыденное.«Золотой мяч» был всего лишь вопросом времени.

Годы в «Интере»

Несмотря на победу в голосовании за «Золотой мяч», именно в период выступлений за «Интер» Роналдо пережил самые драматичные моменты своей карьеры.

Всё началось с загадочной болезни за несколько часов до финала чемпионата мира 1998 года во Франции. Затем последовала страшная двойная травма колена в 1999–2000 годах, которая окончательно затормозила его восхождение. Кульминацией стали слёзы на скамейке запасных Олимпийского стадиона в Риме — в тот день чемпионство буквально уплыло из рук «Интера».

Роналдо globallookpress.com

Но как защитники не могли до конца сдержать «Феномена», так и неудачи не смогли сломить его окончательно. Он вновь наше в себе силы подняться: в 2022 году Роналдо вместо со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира и второй раз в карьере получил «Золотой мяч». Всё это спустя четыре года после того вечера в Париже, когда он, казалось, должен был вновь стать лучшим игроком мира, но вместо этого стал свидетелем триумфа Зинедина Зидана. Тогда вся мировая пресса назвала Роналдо «неузнаваемым».

Ттот, кто вышел на поле «Стад де Франс» в финале ЧМ-1998, был лишь бледной тенью настоящего Роналдо. Возможно, матчем раньше он переписал бы историю. Потому что Роналдо — без излишнего пафоса — был одним из немногих футболистов, способных в одиночку решать судьбу матчей, сочетая эффектность и эффективность, зрелищность и результат.

Хладнокровный и при этом завораживающий игрок, Роналдо двигался с такой скоростью, что в ту эпоху она казалась почти мифической. Даже когда с возрастом его легендарный рывок потускнел, он продолжал творить. Вернувшись на родину и забивая важнейшие голы, он помог «Коринтианс» оформить исторический «золотой дубль».

Возвращение и сила духа

Упорство, решимость, умение подниматься после падения и дерзость не сдаваться перед лицом трудностей — всё это в полной мере воплощает Роналдо. Он является выдающимся примером тех четырех качеств, которые отличают настоящих чемпионов.

Роналдо globallookpress.com

Его карьера — это настоящая история искупления. Классический путь: мальчишка, выросший в тяжелых условиях и практически с пустыми руками, — и триумф в сияющем Париже в 2002 году. Всего через пять лет после первого «Золотого мяча» Роналдо снова оказался в центре внимания — уже другим человеком, с новой историей, но всё с той же престижной наградой в руках.

Восстановиться после страшной двойной травмы колена было бы невероятно тяжело для любого. Но Роналдо не сдавался. Он верил в себя, не поддался искушению всё бросить, даже когда казалось, что всё потеряно. Как настоящий хищник, он воспользовался своим шансом: когда ФИФА решила расширить заявки команд на чемпионат мира 2002 года с 22 до 23 игроков — по слухам, специально ради того, чтобы Бразилия могла взять Роналдо, а Италия — Баджо, Луис Фелипе Сколари (в отличие от Джованни Трапаттони) поверил в Роналдо и дал ему шанс.

Роналдо — с широкой улыбкой и той самой запоминающейся прической — схватил свой шанс обеими руками. Его выступление на ЧМ-2022 можно сравнить разве что с влиянием легендарного Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.

Икона за пределами поля

Роналдо стал настоящей иконой не только благодаря своей игре, но и тому, что происходило вне футбольного поля. Его рекламные кампании, навсегда связавшие его с такими брендами, как Nike и Pirelli, сделали бразильца популярным даже среди тех, кто почти не интересовался футболом.

Роналдо globallookpress.com

Решение Роналдо не передавать права на использование своего имени компании EA Sports для игры FIFA 99 — тоже часть легенды. Тогда Роналдо заключил эксклюзивный контракт с разработчиками игры Ronaldo V-Football, и до 2001 года никто больше не мог использовать его имя. В FIFA его просто назвали «№9» — и это обозначение быстро прижилось среди болельщиков, став еще одним прозвищем бразильца.

Прогнозы и ставки на футбол

Конечно, с появлением другого великого Роналду — португальца Криштиану — новое поколение болельщиков стало называть бразильца «Роналдо №9», чтобы различать их. Но те, кто видел его игру своими глазами, предпочитают по-прежнему звать его просто «Феномен». Потому что именно им он и был.