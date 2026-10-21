Миланский «Интер» обыграл на своем поле донецкий «Шахтер» 1:0 в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Карлос Аугусто. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

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90+4' Звучит свисток — матч окончен! «Интер» в меньшинстве побеждает со счетом 1:0, набирает 3 очка и перемещается на 21-ю строчку турнирной таблицы. У «Шахтера» остается 4 балла и это 17-е место. Свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов миланский клуб проведет 3 ноября против «Фейеноорда», а донецкая команда сыграет в этот же день со «Спортингом».

90+2' Микола Матвиенко («Шахтер») пытался дать разрезающий пас в штрафную, но в итоге его прочитали защитники и перехватили мяч.

90' 3 минуты добавлено ко второму тайму!

89' Николо Барелла («Интер») пошел на троих защитников и умышленно нарушил правила на чужой половине поля.

88' Хосеп Мартинес («Интер») отбил сумасшедший удар головой Лассина Траоре («Шахтер»). Будет угловой!

87' Совершенно ничего не получается впереди у донецкого клуба — передачи через одну неточные.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 9 Фолы 10

85' Изаке Силва («Шахтер») второй раз уже падает вблизи чужой штрафной, но арбитр оставляет это без внимания.

84' Генрих Мхитарян («Интер») получил идеальную передачу с правого фланга, развернулся в штрафной и пробил низом в угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

82' Много падений и борьбы в центре поля в последние минуты. Это все очень замедляет темп игры.

81' Гости всем составом бегут в атаку. Счет на табло их не устраивает.

80' Хосеп Мартинес («Интер») в падении прервал фланговую передачу в центре своей штрафной.

79' Лассина Траоре («Шахтер») рвался к воротам, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Можно было и не бить.

77' Г-ООООООООО-Л! «Интер» — 1:0! Карлос Аугусто! Генрих Мхитарян вырезал передачу на набегавшего в штрафную Аугусто. тот принял мяч на грудь и пробил в падении в угол!

76' Анж-Йоан Бонни («Интер») завершил игру на сегодня, вместо него на поел появился Генрих Мхитарян.

75' Анж-Йоан Бонни («Интер») прорывался по правой бровке к штрафной и внезапно рухнул на газон, показывая, что против него фолили, но нарушения правил не было.

73' Тройная замена у гостей: поле покинули Олег Очеретько, Глейкер Мендоса и Кауан Элиас, вместо них вышли Изаке Силва, Невертон и Лассина Траоре.

72' Листопад продолжается! Петар Сучич («Интер») срубил Егор Назарина («Шахтер») возле своей штрафной и увидел желтый свет!

69' Алессандро Бастони («Интер») доигрался! Опять о чем-то поспорил с арбитром. а пере этим грубо сфолил, и тут же был удален с поля! Итальянский клуб остался в меньшинстве!

68' Марлон Гомес («Шахтер») увидел горчичник! Также за неспортивное поведение!

67' В офсайд попал Маркус Тюрам («Интер») после неудачного розыгрыша углового и навеса в штрафную.

66' Алессандро Бастони («Интер») что-то попытался доказать арбитру и получил за это желтую карточку.

65' Дмитрий Ризнык («Шахтер») в шикарном прыжке достал мяч с дальнего угла и перевел его на угловой.

64' Карлос Аугусто («Интер») вбросил аут в штрафную на ход партнеру, но того закрыли корпусом и мяч ушел за лицевую.

62' Тобиас Винисиус («Шахтер») в подкате вынес мяч из-под ноги Яна Биссека («Интер»).

61' Дмитрий Ризнык («Шахтер») решил не рисковать и сильным ударом от ворот вынес мяч на чужую половину поля.

59' Сразу три замены сделал тренерский штаб «Интера»! Поле покинули Хакан Чалханоглу, Джед Спенс и Федерико Димарко, вместо них вышли Петр Зелиньски, Анди Диуф и Ян Биссек.

57' Петар Сучич («Интер») попытался навесить в штрафную, но мяч попал в защитника, а затем его в руки забрал Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

56' Всем составом хозяева перешли на половину поля соперника, но так можно и на контратаку нарваться.

54' Маркус Тюрам («Интер») повел себя очень некрасиво сначала сбив Алисона Сантана («Шахтер»), а затем тыкнув его пальцем в лицо! Это желтая карточка!

53' Педро дос Сантос («Шахтер») зарядил локтем в голову Николо Барелле («Интер») при верховой борьбе и судья тут же свистнул нарушение правил.

52' Хосеп Мартинес («Интер») под прессингом сильно выбил мяч вперед от своих ворот, но его передача оказалась безадресной.

51' Тобиас Винисиус («Шахтер») решился на дальний выстрел — мяч полетел низом и разминулся со створом ворот.

49' Хакан Чалханоглу («Интер») прервал опасную передачу вразрез, н а убегавшего в отрыв Кауана Элиаса («Шахтер»).

48' Егор Назарина («Шахтер») заработал перспективный аут вблизи чужой штрафной, но разыграли его гости очень плохо.

47' Петар Сучич («Интер») сфолил в центре поля, гости быстро разыграли этот стандарт.

46' Футболисты появились на поле! Стартовал второй тайм нашего матча.

45+3' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем...

45+2' Николо Барелла («Интер») навесил с углового в центр штрафной, но мяч в руки уверенно забрал Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

45+1' гости поджали миланский клуб в концовке тайма и продолжают давить.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

44' Олег Очеретько («Шахтер») принял мяч на углу вратарской и пробил слета — мяч пролетел в полуметре от ворот!

42' Федерико Димарко («Интер») отработал в обороне и вынес мяч на угловой.

40' Неплохой навес с углового получился у гостей и Валерий Бондар («Шахтер») головой пробил в угол — мяч с ленточки достал Хосеп Мартинес («Интер»)!

39' Кауан Элиас («Шахтер») вошел в штрафную и мощно пробил по воротам — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

38' Егор Назарина («Шахтер») пошел на двух соперников и потерял мяч на линии штрафной.

36' А вот и первая желтая карточка в матче и получает ее Олег Очеретько («Шахтер») за срыв перспективной атаки соперника.

35' Хосеп Мартинес («Интер») вышел чуть ли не до центрального круга — так высоко располагаются все игроки миланского клуба.

34' Очередной прострел Федерико Димарко («Интер») был прерван защитником — мяч выбит.

33' Петар Сучич («Интер») попал ногой в голову Миколе Матвиенко («Шахтер»), но карточку за это не получил.

32' Роша Педринью («Шахтер») получил травму и был вынужденно заменен. Игру вместо него продолжит Егор Назарина.

30' Федерико Димарко («Интер») прострелил вдоль ворот по линии вратарской — Дмитрий Ризнык («Шахтер») сыграл в падении на перехвате и забрал мяч в руки.

29' Хосеп Мартинес («Интер») вышел из ворот и в падении прервал проникающую передачу в свою штрафную.

28' Гости отодвинули игру от своих ворот и перешли в позиционную атаку.

27' Глейкер Мендоса («Шахтер») сместился от бровки ближе к центру и зарядил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.

26' Отличный навес с левого фланга от Федерико Димарко («Интер») на одиннадцать метров. Сразу два партнера набегали для удара, но мяч до них не долетел.

24' Очень дальний удар нанес Хакан Чалханоглу («Интер») — мяч полетел гораздо выше ворот.

23' Джед Спенс («Интер») получил по ногам в центре поля, хозяева быстро разыграли этот стандарт.

22' Маркус Тюрам («Интер») навесил с правого фланга на угол штрафной, однако Петар Сучич («Интер») промахнулся по мячу при попытке удара слета.

21' Дмитрий Ризнык («Шахтер») сильным ударом вперед вынес мяч, но партнеры не смогли зацепиться за эту передачу.

19' Анж-Йоан Бонни («Интер») поймал отскок в штрафной после розыгрыша углового и пробил слета чуть выше ворот!

18' Николо Барелла («Интер») заработал угловой. после того как пытался один в один пройти Миколу Матвиенко («Шахтер»).

17' Федерико Димарко («Интер») прорвался по левому краю к лицевой и навесил в штрафную — первым на мяче был Дмитрий Ризнык («Шахтер») и забрал его в руки.

16' Темп игры сильно упал. Итальянский клуб перешел в неспешную позиционную атаку.

14' Офсайд зафиксировали судьи у Николо Бареллы («Интер»).

13' Дважды пробил Джед Спенс («Интер») с угла штрафной и каждый раз попадал в защитника. А потом и вовсе судья зафиксировал положение вне игры.

12' Федерико Димарко («Интер») замешкался с ударом в центре штрафной, его тут же накрыли и отобрали мяч.

11' Тобиас Винисиус («Шахтер») головой выбил мяч из своей штрафной после опасного флангового навеса.

10' Сольный проход Джеда Спенса («Интер») по правой бровке был остановлен сразу двумя защитниками.

09' Хозяева всем составом перешли на половину поля соперника, но ничего опасного пока создать не получается.

07' Роша Педринью («Шахтер») протянул мяч к штрафной и пробил метров с двадцати — рикошет и мяч оказался в руках у Хосепа Мартинеса («Интер»).

05' На дальний удар решился Хакан Чалханоглу («Интер») — мяч пролетел в считанных сантиметрах от правой стойки ворот.

04' Николо Барелла («Интер») положил корпус и пробил слета с угла штрафной — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

03' Маркус Тюрам («Интер») получил передача после перехвата на линии штрафной и пробил низом в дальний угол — Дмитрий Ризнык («Шахтер») в падении отбил мяч.

02' Дмитрий Ризнык («Шахтер») через пас разыграл свободный, а его партнер по команде ошибся.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Интер» — «Шахтер» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Джузеппе Меацца». Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Милане облачная и пасмурная погода. Во время матча может пойти мелкий дождь. Температура воздуха около +13℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Харм Осмерс из Германии.

21:35 Стартовый состав «Интера»: Мартинес Хосеп, Аугусто Карлос, Аканджи Мануэль, Бастони Алессандро, Барелла Николо, Чалханоглу Хакан, Спенс Джед, Сучич Петар, Димарко Федерико, Бонни Анж-Йоан, Тюрам Маркус.

21:30 Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык Дмитрий, Винисиус Тобиас, Бондар Валерий, Матвиенко Микола, Педро дос Сантос, Очеретько Олег, Сантана Алисон, Педринью Роша, Гомес Марлон, Мендоса Глейкер, Элиас Кауан.

21:20 Сегодняшний матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», который вмещает 80 018 зрителей.

21:15 Команда Кристиана Киву прижата к канатам. После поражений от «Реала» (1:2) и домашнего фиаско с «Брюгге» (3:4) миланцам категорически нельзя терять очки, иначе они рискуют остаться за бортом зоны плей-офф. Осечку в игре с «Шахтером» болельщики и руководство клуба тренеру не простят.

21:10 Миланцы демонстрируют удивительный дуализм: они лидируют в Серии А, но абсолютно проваливаются в Европе, выдав серию из 4 поражений подряд в ЛЧ (с учетом прошлого сезона). У команды Кристиана Киву мощная атака, но колоссальные проблемы в обороне. Ситуацию усложняет травма главного бомбардира Лаутаро Мартинеса (травма бедра), из-за чего вся нагрузка впереди ляжет на Маркуса Тюрама.

20:10 Подопечные Арды Турана чувствуют себя уверенно. Имея 4 очка, они мотивированы сотворить громкую сенсацию на «Сан-Сиро», отобрать очки у топ-клуба и укрепить свои позиции в таблице для гарантированного выхода в весеннюю стадию.

20:05 «Горняки» под руководством Арды Турана находятся в потрясающей игровой форме, имея за плечами длительную победную серию во всех турнирах. В Лиге чемпионов дончане показывают качественный структурный футбол, а их главная атакующая угроза прямо сейчас — вингер Глейкер Мендоса, забивавший в обоих стартовых турах еврокубка. Команда подходит к матчу без свежих кадровых потерь среди ключевых игроков.

21:00 Официальная история противостояния команд насчитывает 7 матчей в еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы). Статистика выглядит пугающе для украинского клуба: «Шахтер» еще ни разу в истории не побеждал «Интер». У итальянцев 3 победы и еще 4 встречи были сведены к ничей.

20:50 Итальянский гранд неожиданно провалил старт еврокубковой кампании и мотивирован до предела, чтобы набрать первые очки и прервать антирекордную серию поражений. «Шахтер», напротив, подходит к игре в статусе теневого фаворита с отличным багажом набранных баллов, стремясь закрепить свой успех в лидирующей группе.

20:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00

20:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтер». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.