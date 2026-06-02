Ровной дистанция российского первенства выдалась далеко не для всех причастных к празднику лиц, часть которых сразу устремилась в затяжное пике, другая же половина внезапно захандрила после выхода с зимних каникул. Представляем список участников, жаждущих вычеркнуть прошедшую кампанию Российской Премьер-лиги из собственного реноме.

Валерий Карпин

Ажиотаж, царивший вокруг назначения 57-летнего специалиста на тренерский мостик московского «Динамо», обернулся в конечном итоге мыльным пузырем, который лопнул всего спустя четыре с половиной месяца. Под Валерия Георгиевича руководство «бело-голубых» устроило масштабную закупку прошлым летом, потратив более чем 20 млн евро на защитников Рубенса Диаса, Бахтиёра Зайнутдинова, Максима Осипенко, атакующего полузащитника Антона Миранчука и центрфорварда Ивана Сергеева.

Карт-бланш, выданный правящей верхушкой «Динамо», Карпин реализовал слишком посредственно, забуксовав как в чемпионате России, так и в Кубке страны. Вместо организованности Валерий Георгиевич внес в игру столичного клуба дисбаланс, относящийся ко всем линиям команды, — ляпы голкиперов, неразбериха в оборонительных порядках, действующие сродни лебедю, раку и щуке в атаке Бителло, Денис Макаров и Иван Сергеев.

За последнюю декаду «Динамо» находилось в худшем состоянии только при Дмитрии Хохлове, который в среднем набирал 1.21 балл с подопечными, при этом Карпин может похвастаться показателем в 1.32 пункта (в РПЛ вовсе 1.13). К рубежу российского первенства москвичи подошли с семнадцатью очками и увязли на десятой строчке турнирной таблицы без надежд на светлое будущее, однако с четким призывом к глобальным пертурбациям.

Уходя с поста главного наставника, Валерий Георгиевич попытался сохранить репутацию и назвал причиной отставки, что охотно верится, желание сосредоточиться на работе в сборной России, но никак не плачевное положение дел «бело-голубых». Правда, в лагере национальной команды результаты менеджера также вызывают скепсис, и наглядно уровень коллектива продемонстрировал контрольный спарринг с Египтом.

Финальным аккордом менеджера национальной команды при прощании с «Динамо» послужил благородный жест с отказом от суммы неустойки 3,1 млн евро за расторжение контракта ранее июня 2028.

Антон Зиньковский

Скитания перспективного воспитанника академии «Чертаново» после исключения из обоймы «Спартака» набирают обороты — идеальную гавань для реабилитации карьеры в родных «Крыльях Советов» вингер променял на более щедрое финансовое предложение новобранца «Сочи». Там в сентябре он воссоединился с хорошо знакомым ему Игорем Осинькиным, прибывшим спасать тонущих южан, и изредка радовал публику яркими перформансами, однако стабильности в его выступлениях явно недоставало.

Портфолио 30-летнего флангового нападающего насчитывает несколько качественных ударов из-за пределов штрафной площади, трансформировавшихся в забитые мячи против «Краснодара», ЦСКА и «Акрона», и опасных кроссов с левого края, из которых три навеса одноклубники преобразовали в голы. Отбывание номера на газоне Зиньковским заставило Игоря Витальевича пересмотреть свое отношение к исполнителю, усадив того на скамейку запасных в весенней части розыгрыша.

Антон Зиньковский pfcsochi.ru

Героический рывок дружины Осинькина на финише Премьер-лиги, когда в последних семи турах они пополнили личный зачет тринадцатью пунктами, обошелся практически без вклада Антона в попытку клуба уйти от понижения в классе. Возможно, он понимал, что в дальнейшем ему не по пути с «Сочи» и судьба команды мало интересовала, однако пересечься вновь с «барсами» Зиньковский способен в «Лучшей лиге мира», где интерес к нему проявляет товарищ по несчастью южан — «Пари НН».

Александр Медведев / Константин Зырянов

Реваншистские настроения «Зенита», лишившегося чемпионской короны в сезоне 2024/2025, подпитывал неограниченный бюджет, который позволил функционерам санкт-петербуржцев сорить деньгами в оба трансферных окна. Сперва вольготно средствами распоряжался председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев, заключивший в июле сделку с «Фламенго» по приобретению хавбека Жерсона за 25 млн евро.

Отнестись всерьез к переезду в РПЛ бразильца не заставили ни солидное трудовое соглашение, ни манипуляции рулевого Сергея Семака, ни освистывание местной публикой — к седьмому туру чемпионата полузащитник уже облюбовал лазарет коллектива, из которого он выписался к концу октября, вслед за чем оставил автограф в воротах «Акрона», откланялся и сбежал на родину в «Крузейро». Застраховать себя от ошибок не сумел Константин Зырянов, сменивший в управленческом кресле Медведева, и согласился на авантюру с арендой Джона Дурана за 2,75 млн евро у саудовского «Аль-Насра».

Мысли колумбийского страйкера давно заняты не футболом, а суммами в контрактах, что он наглядно показал в Санкт-Петербурге, — по сути «Зенит» заплатил за два реализованных пенальти форвардом в матче чемпионата со «Спартаком» и кубковом противостоянии против махачкалинского «Динамо». Дуран решил, что не царское дело дожидаться окончания кампании российского первенства и 14 мая собрал чемоданы из России, якобы по «личным обстоятельствам».

Джон Дуран fc-zenit.ru

Недалеко от пассажира из Колумбии ушел другой легионер, привезенный Зыряновым, — вундеркинд Джон Джон, оформивший 2+1 в пяти дебютных поединках и посчитавший, что для старта в РПЛ этого достаточно. Далее 23-летний бразилец скатился до статуса игрока на подхвате, прозябая в резерве «сине-бело-голубых» три встречи кряду против ЦСКА, «Сочи» и «Ростова».

Манфред Угальде

Награда лучшего бомбардира Премьер-лиги 2024/2025 пылится на полке костариканского нападающего, который резко сбавил темп еще весной прошлого года и на ободах доехал до финиша минувшего сезона. Угальде, как и Ливай Гарсия сродни чемоданам без ручки, что при Деяне Станковиче, что при Хуане Карседо, — вроде и пользы команде приносят минимум, но и расстаться жалко из-за потраченных денег и ложных надежд на их прогресс (к чести Угальде, на его счету есть хоть одна яркая вспышка).

Агент 24-летнего наконечника атак старается продать клиента подороже, вбрасывая в СМИ информацию об отступных за костариканца в размере 40 млн долларов и возвращению в Нидерланды, где за ним следят представители большой тройки Эредивизи: «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». Глядя на цифры Угальде в чемпионате России (5 забитых мячей) верится в слова Курта Морсинка с трудом и набивание цены, скорее, направлено в адрес менеджмента «Спартака», чтобы увидеть на столе улучшенный договор в будущем.

Манфред Угальде spartak.com

Регресс Манфреда, наоборот, должен стать точкой невозврата для «красно-белых», которым стоит рассмотреть вариант с продажей девятого номера, если в летнее ТО поступит запрос в пределах 10-15 млн евро, так как ждать чуда от «игрока настроения» навряд ли благоразумно.

ЦСКА

Гром грянул в рядах «армейцев» довольно неожиданно и сопровождала его турбулентность внутри коллектива, разрозненность которого выражалась как в раздевалке, так и на поле. Авторитет Фабио Челестини резко опустился ниже плинтуса, вследствие чего его требования игнорировались подопечными и шаг за шагом швейцарец близился к краю пропасти.

Приговор ему подписали в мае, отчаявшись на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии, в которой «красно-синих» деклассировали и будущий чемпион «Зенит», и явный аутсайдер «Сочи». Хотя бодрая летне-осенняя часть в совокупности с амбициозной трансферной кампанией (сделки по Дмитрию Баринову, Лусиано Гонду, Витору Рейсу и Даниле Козлову) возводили ЦСКА в ранг реальных претендентов на золотые награды РПЛ.

Московский поезд пустили под откос, и до конечной станции он добрался лишь пятым, отстав от первой строчки на семнадцать баллов. Ответственным за выздоровление «армейцев» назначили человека из структуры — Дмитрия Игдисамова, ранее возглавлявшего молодежные созывы столичного клуба и присоединившегося к тренерскому штабы взрослой обоймы только в марте 2026.

Павел Кукуян

Судейская тема — отдельный и довольно болезненный нарратив отечественного первенства, решающий порой не просто исходы отдельных матчей, но и судьбу чемпионского титула. Трясина с приглашением на пост главы судейского департамента РФС Милорада Мажича лишь разрослась и, основываясь на анализе «Спорт-Экспресса», количество ошибок рефери неустанно растет — 96 против 88 в чемпионате России 2024/2025.

Отдельной строкой выделяется работа Павла Кукуяна, обслужившего девять поединков и собравшего коллекцию из четырех неверных трактовок эпизодов (0.44 в среднем за матч). Звездный час 44-летнего арбитра наступил в кубковом спарринге «Зенита» и махачкалинского «Динамо», когда полузащитник питерцев Даниил Кондаков споткнулся о газон, пытаясь нанести удар, но главный судья после просмотра видеоповтора увидел фантомный контакт с ногой защитника Сослана Кагермазова и указал на точку.

Павел Кукуян fc-zenit.ru

Защищать Кукуяна не отважились ни в Экспертно-судейской комиссии РФС, признавшей ошибочным пенальти в пользу клуба с берегов Невы, ни Милорад Мажич, который кратко охарактеризовал эпизод фразой «ужас». Немилость по отношению к Павлу Валерьевичу 53-летний сербский функционер сменил только в конце апреля, доверив тому назначение на встречу «Ростов» — «Оренбург».

Сомнения вызвала работа Кукуяна в качестве VAR-ассистента на поединке «Ростова» и «Зенита», в котором он посоветовал Сергею Карасеву пересмотреть пограничные ситуации с одиннадцатиметровым за попадание Алексея Миронова рукой в лицо Педро и прямой красной карточкой Дмитрию Чистякову.

Магомед Адиев

Закулисные интриги, которые 48-летний наставник плел за спиной руководства «Крыльев Советов», ведя переговоры с боссами «Актобе», дорого ему обошлись — самарцы без лишних раздумий выставили его за дверь, при этом в Казахстане уроженцу Грозного напомнили поговорку «обещать — не значит жениться». С легкой подачи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева договор с Адиевым, бросившим команду в шатком положении (тринадцатое место и три очка гандикапа над зоной вылета), расторгли и предпочли ему знакомого с внутренней кухней Сергея Булатова.

54-летний рулевой подхватил кризисный коллектив и справился с задачей минимум, удержав «Крылья советов» на плаву, за что избавился от приставки исполняющего обязанности. Магомед Мусаевич, оставшийся у разбитого корыта, пошел на эксперимент и принял условия белорусского «МЛ Витебск», закрепившись с чемпионом страны на вершине Высшей лиги после десяти туров.