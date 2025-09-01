Дорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?

Безупречное реноме «Зенита», долгое время доминирующего в российском футболе, за последний год немногим пошатнулось — проигранное чемпионство «Краснодару», бестрофейный юбилей и скомканный старт кампании РПЛ 2025/2026 тому подтверждение. Рычагом, который по мнению представителей «сине-бело-голубых» вновь заведет забуксовавший механизм, послужила смена Александра Медведева на Константина Зырянова в кресле председателя правления клуба.

Заслуженная пенсия либо серый кардинал?

Александр Медведев до назначения на руководящую должность в «Зенит» был далек от футбола и отдавал предпочтение другому популярному виду спорта в России — хоккею. Его относят к числу основателей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президентом которой он являлся с 2008 по 2014 год.

Также Александр Иванович на протяжении двух лет занимал пост председателя совета директоров хоккейного СКА, плотно прописавшись в спортивной жизни Санкт-Петербурга. Неудачный перформанс питерских «армейцев» в прошлом Кубке Гагарина стоил места всему руководящему составу команды — 30 мая полномочия сложил и Медведев. Как можно заметить, черная полоса в текущем году для 70-летнего функционера затянулась.

Бразды правления в «Зените» Александр Иванович получил в феврале 2019 после избрания Александра Дюкова главой Российского футбольного союза (РФС). Медведев оперативно прибрал власть в рядах «сине-бело-голубых», в одночасье возложив на себя функции президента и генерального директора клуба.

Дебют Александра Ивановича у руля питерцев выдался на ура — после длительного перерыва «Зенит» завоевал чемпионский титул РПЛ 2018/2019, оставив позади себя прошлогоднего триумфатора «Локомотив». Продолжения банкета долго ждать не пришлось, и клуб из Северной столицы принялся штамповать победы в российском первенстве одну за другой, доведя счет до шести подряд.

Александр Медведев globallookpress.com

Всего «золотая эпоха» Медведева насчитывает 6 чемпионств РПЛ, 2 Кубка России и 5 Суперкубков страны. Не столь оптимистично складывались дела «Зенита» на европейской арене до введенного запрета: в сезоне 2019/2020 с семью баллами оказался последним в квартете Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», «Бенфикой» и «Лионом»; кампанию 2020/2021 вовсе закончил с одним пунктом и остались на дне группы с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; в 2021/2022 зацепился за третье место и отправился в 1/16 Лиги Европы, где уступил «Бетису».

Запас прочности во внутренних соревнованиях гарантировали внушительные финансовые вливания со стороны «Газпрома», позволяющие Александру Ивановичу находить компромисс по тому либо иному игроку с помощью выгодного предложения в адрес клуба, с которым велись переговоры. Вектор развития трансферной политики «Зенита» при Медведеве взял окончательный крен в стороны бразильских исполнителей — самыми дорогостоящими приобретениями его правления стали Малком (41,5 млн евро), Луис Энрике (33 млн евро), Жерсон (25 млн евро), Юри Алберто (25 млн евро), Вендел (20,3 млн евро), Артур (15 млн евро), Дуглас Сантос (14 млн евро) и Клаудиньо (12 млн евро).

Малком globallookpress.com

Дальнейший успех, казавшийся чем-то из ряда вон выходящим для РПЛ, «сине-бело-голубые» имели с перепродажей Малкома, который не только успел пошуметь за команду на поле, но и принес в бюджет 60 млн евро, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль». При этом у Александра Ивановича не обошлось без провальных сделок, как в случае с многомиллионным Алберто, отправившимся спустя год в «Коринтианс» на правах свободного агента. Правда, «Зенит» сохранил за собой 50% прав от последующей перепродажи нападающего, однако в реальности данный пункт остается лишь на бумаге и никаких дивидендов Юри питерцам до сих пор не принес.

Изюминкой Медведева выступало полное отрицание готовящихся трансферов клуба — он называл всю информацию СМИ «слухами», «бредом», «ложью», хотя спустя некоторое время сделка получала официальное подтверждение. Помимо этого, Александр Иванович запомнился публике искрометными высказываниями, понять которые удавалось далеко не всем, и даже свой уход с поста председателя правления прокомментировал в свойственной манере, вспомнив цитату князя Андрея Болконского из «Войны и мир» Льва Толстого: «Пускай теперь другие, молодые…».

Пошатнуло его позиции фиаско «Зенита» по всем фронтам в столь значимый для клуба год, когда золото РПЛ утекло в руки «Краснодара», а ЦСКА оставил питерцев за бортом Кубка. Сложные математические подсчеты Медведева и заявление, что юбилейным сезоном следует считать текущий, выглядели смешной отговоркой и даже в среде поклонников «сине-бело-голубых» не получили одобрения.

Финальный аккорд Александра Ивановича в «Зените» получился довольно смазанным и на победной ноте отойти от дел не вышло, однако шаг назад в иерархии команды в совокупности с должностью советника председателя правления далеко не означают утрату контроля над ситуацией в клубе и, возможно, руководить ему теперь удобнее из тени.

Из легенды «Зенита» во власть имущего

Футбольная карьера Константина Зырянова заслуживает отдельных аплодисментов — после перехода из московского «Торпедо» в «Зенит» весной 2007 он сходу завоевал награду лучшего игрока чемпионата России, застолбив за собой место в центре полузащиты на долгие годы. Именно он являлся одним из пазлов той самой обоймы «сине-бело-голубых», наводящей шорох в Европе и комплектующейся за счет российских исполнителей.

Вместе с клубом из Северной столицы ему удалось завоевать множество трофеев, среди которых три чемпионства России, Кубок и 2 Суперкубка страны, однако наиболее ценными считаются Кубок и Суперкубок УЕФА. Зырянов с 60 результативными передачами занимает шестое место в списке топ-ассистентов за всю историю питерцев.

Константин Зырянов globallookpress.com

Преданность «Зениту» он сохранил и на закате карьеры, отправившись в 2014 в дубль в качестве играющего тренера и внеся вклад в итоговое второе место коллектива во втором российском дивизионе, за которым последовал выход в ФНЛ. За три года Константин Георгиевич прошел путь от ассистента до главного наставника резервной команды «сине-бело-голубых», с которой работал до лета 2022.

Следующим вызовом для Зырянова стал «Черноморец» из Новороссийска, прозябающий во второй лиге России. У штурвала «моряков» начинающий тренер не стеснялся экспериментировать, находясь в поисках оптимального тактического построения и перепробовав 4-4-2 с двумя опорниками и ромбом, 4-1-4-1 и игру в три ЦЗ (3-1-4-2). Нестандартные решения принесли плоды по окончании первенства, по итогам которого «Черноморец» завоевал чемпионство и получил билет в Первую лигу.

Вот только на уровне выше творческие задумки Константина Георгиевича не получили должного отклика, и он банально перегорел. С середины октября по середину ноября 2023 на счету «бело-синих» значилась всего одна победа при единственной ничьей и пяти поражениях — крест на работе Зырянова в Новороссийске поставила «Родина», разгромившая «Черноморец» в восемнадцатом туре 4:0.

Творческий отпуск затянулся настолько, что к тренерской деятельности Зырянов решил не возвращаться и в марте 2024 присоединился к «Зениту» в ранге советника председателя правления, будучи де-факто правой рукой Александра Медведева. Одной из главных задач на посту для Константина Георгиевича значилось наблюдение за игроками, отданными «сине-бело-голубыми» в аренду другим клубам.

От перемены мест слагаемых сумма изменится?

Всего год понадобился Зырянову, чтобы заслужить карьерное повышение и сдвинуть такую глыбу менеджмента, как Александр Медведев. Причем 47-летний функционер выдержал конкуренцию Андрея Аршавина, которого как СМИ, так и торсида питерцев, ожидала увидеть в кресле босса «Зенита».

Однако склонному к категоричным высказываниям экс-игроку лондонского «Арсенала», ныне ответственному за спортивное развитие академии «сине-бело-голубых», предпочли более спокойного Константина Георгиевича, ставку на которого сделал лично Алексей Миллер, посоветовавший запастись терпением.

Зырянов, выступавший плечом к плечу с Сергеем Семаком, настроен на продуктивное сотрудничество в тандеме управленец-тренер, которое снова вернет «Зенит» на вершину.

Цели, поставленные советом директоров, не расходятся с моими: нам нужно вернуть чемпионский титул. Константин Зырянов

Как уже упоминали выше, Константин Георгиевич хорошо знаком с воспитанниками клуба с берегов Невы, которым пока не нашлось места в главной команде и приходится скитаться по арендам. Не исключено, что постепенно акцент «Зенита» сместится с латиноамериканской диаспоры на отечественных игроков, и конвейер академии станет чаще поставлять выпускников во взрослую обойму при Зырянове.

Особенно кстати данный подход видится перед готовящимися пертурбациями в лимите на легионеров, который ужесточат по инициативе министра спорта Михаил Дегтярев. К слову, Зырянов в одном из интервью пять лет назад выступал против искусственного уничтожения конкуренции, посмотрим, изменились ли его взгляды либо придется подстраиваться под реалии.

Наводить свои порядки в «Зените» Зырянов принялся с первых дней, занявшись пересмотром трансферной политики клуба и поставив на стоп все готовящиеся сделки как «на вход», так и «на выход» — к примеру, «сине-бело-голубые» не отпустили Педро в саудовский «Аль-Иттихад».

Детальному изучению подлежат и недавние покупки питерцев, в частности дорогостоящий Жерсон, который всего спустя два месяца принялся выкидывать капризы и далек от оптимальных кондиций. Фабрицио Романо успел сосватать 28-летнего в «Аль-Иттихад», но позже удалил пост, а саудовский журналист Фарез Аль-Фази уточнил, что речь идет все-таки об интересе «Аль-Насра», охотившегося за ним еще в бытность игроком «Фламенго».

Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает выручить за бразильца 50 млн евро — остается только наблюдать, насколько эффективно проявит себя Зырянов в этих потенциальных переговорах. Просим любить и жаловать нового председателя правления «Зенита».