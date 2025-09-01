Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату

Творец камерунского чуда на ЧМ-90 Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским разобрал чудеса минувших выходных. Перед паузой на игры сборных оценили с многоопытным наставником, работавшим в восьми разных странах, драматизм поединков фаворитов.

«Удаление Кордобы — не совсем верное решение»

— Удаление Джона Кордобы и отмененный гол Матвея Кисляка — это не убийство футбола в центральном матче тура ЦСКА — «Краснодар» (1:1)?

— Не кривя душой скажу, что даже такие судейские казусы привносят в наш чемпионат дополнительный интерес. Иногда не понимаю этих решений, порой считаю их полной глупостью, но стараюсь не комментировать.

— Не лишний повод для отъезда «звезд» из РПЛ?

— Наверное, да. Хорошо, что есть такие игроки, как Кордоба. Но они подняли свою игровую цену, внимание к себе на такой уровень, что с ними трудно справляться и защитникам, и судьям. А внутренних сил, чтобы не поддаваться на ухищрения, не хватает. Кордоба в очередной раз взорвался на ровном месте, повел себя не совсем корректно, а потом еще все эти высказывания о желании уехать. Знаем, что Мойзес знатный провокатор, и колумбиец это прекрасно понимает, но полез не туда. При этом мягко скажу, что «красная» не совсем верное решение. По моим ощущениям наши арбитры уступают в уровне самому чемпионату. Но как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет. Приходится мириться.

— Абстрагируясь от эмоций, игра при всех безумных привходящих ничейная?

— В равных составах смотрелась здорово. Но после удаления потеряла качество.

— ЦСКА принципиально полностью отдал инициативу поначалу?

— Никто ничего добровольно не отдает. Это «Краснодар» заставил долгое время играть без мяча. ЦСКА действительно не силен в позиционных атаках, но такого давления на свои ворота, уверен, не хотел.

— Игорь Акинфеев потому так разнервничался в эти минуты?

— Если вы о несвойственных ему выносах в аут, так реагировал на дисбаланс между обороной и атакой. И пропущенный со стандарта гол, когда есть преимущество в росте, Игоря тоже взбудоражил. Здесь тренеру есть, над чем поработать.

— Жоао Виктор вышел в основе вместо Матвея Лукина. Оправдано?

— Вы мне сыплете соль на рану. В команде сегодня явный переизбыток бразильцев. Для того, чтобы играть в нашем чемпионате нужно время на адаптацию, тем более южноамериканским защитникам. Бразильцы любого амплуа любят играть с мячом, а без него не привыкли. Их эмоциональные колебания чреваты. И вообще идти по пути «Зенита» неправильно для ЦСКА.

— Матвей Кисляк — нет предела совершенству?

— Тьфу-тьфу,тьфу. Очень рад за Батракова, Кисляка, Глебова, которые играют в очень приличный футбол, будучи еще совсем юными. Но даже среди них Матвей выделяется своей стабильностью и твердым характером. Не засчитали один — забью еще! Однако, нужно еще пройти проверку временем. Помню, как очаровал меня Литвинов, когда только появился в «Спартаке», а потом стал абсолютно серым.

— Почему ЦСКА так беззубо действовал полчаса в большинстве, исключая два удара головой на последних секундах?

— В такой ситуации атакующую команду очень трудно обвинять, скорее отдать должное защищающейся. Футбол не хоккей — не так просто реализовать численное преимущество. У меня в Корее было сразу два удаления на 16-й минуте — за счет контратак выиграли 3:0. Потом вряд ли кто наигрывает ситуацию в большинстве, тем более новый тренер, которому и без того есть в чем разбираться.

«"Спартак" надо больше ругать, чем хвалить»

— Комментаторы радуются 18 тысячам зрителей на матче «Спартак» — «Сочи» (2:1), а на дебютантах испанской Примеры полные 30-тысячники в 200-тысячных городках...

— Я тоже с сожалением смотрю на эту картину. «Локомотив» сейчас выглядит неплохо, такие вообще захватывающие матчи, а трибуны полупустые. Для меня загадка, почему на баскетболе и хоккее аншлаги, а на футболе никак не можем добиться посещаемости при всех отсылах к FanID.

— Перехвалили «Спартак» перед этим?

— Как только у «Спартака» пару игр видимое улучшение, потом тут же начинает тонуть. Их надо больше ругать, чем хвалить.

— «Спартак» уже в первом тайме потягивал время. Что за жесты с тренерской скамейки?

— Помню высказывание Талалаева, дескать да какое в «Спартаке» давление, вот в Грозном... Но мы-то знаем, какое! А сверхэмоции, сверхжелание тормозят развитие игроков. Пример Пруцева очень показательный, а в «Локомотиве» он будет на своем месте.

— Может быть, еще следствие отсутствия Мартинса и Маркиньоса?

— Соглашусь. Это такие важные фигуры для нынешнего «Спартака», так что сказывается, когда нет обоих сразу.

— На классе не в состоянии обыгрывать даже аутсайдеров?

— Это точно. «Сочи» — одна из команд, которая расстанется в этом чемпионате с Премьер-лигой. Но недооценивать ее тоже нельзя — там люди не с барахолки, не с Даниловского рынка, играющие ребята. В нашем чемпионате вообще никого на одной ноге не обыграешь.

— Дебют Ильи Самошникова удачным не назовешь?

— Мне он очень нравился. По своим данным игрок европейского уровня, и не только дальние ауты его визитная карточка. Умеет ориентироваться в цейтноте, на высоких скоростях, играть в интенсивный футбол. Но будет ли развитие, большие сомнения. Здесь не попал в игру, «привез» по сути ответный гол, поэтому и был заменен после первого тайма.

— Манфред Угальде совсем не может играть при схеме с двумя форвардами?

— Для меня это вообще спорная фигура. Да, у него много хороших качеств, но эмоционально очень слабый. Не Комличенко, не Кордоба — ему нужно создавать условия. Играет на кураже. Здесь пока не заменили Ливая Гарсию, его вообще не было видно.

«Содержание игры "Зенита" мне не нравится»

— «Зенит» одолел бы «Пари НН» (2:0) в любом составе?

— Сегодня для меня большая загадка. Все шесть лет, когда они были чемпионами, не уставал повторять — есть «Зенит» и все остальные. Теперь он опустился до такого уровня, что не знаю, чего от него ждать. Если «Спартак» может обыграть любую команду, то в случае с нынешним «Зенитом» такого с уверенностью не скажешь. Настолько сейчас там все неправильно, нервно, настолько не могут с собой совладать, что сильные качества футболистов пропадают. Содержание игры не нравится. С большим уважением отношусь к Семаку — держать в узде такую банду на протяжении долгого времени мало кому удается. Раньше в «Литературной газете» была рубрика «Если бы директором был я... » — вот не представляю. Сергей умница. Но взять предыдущую игру с Махачкалой, когда та первые 16 минут играла в Питере в одни ворота. Сейчас со стороны Нижнего такой агрессии не было, но первый тайм тоже шел не по-зенитовскому сценарию. В самом неоптимальном составе могут разорвать, а с условно лучшими потерять очки.

— Но выбор в пользу Максима Глушенкова и Александра Соболева после всех пертурбаций оказался верным?

— Да. Когда Глушенков не играет, для меня это нонсенс. В тройке лучших игроков нашей страны, безусловно. Соболев тоже внес свою лепту, отборовшись и отдав мяч Дугласу при первом голе.

— А позиция Луиса Энрике слева как вам?

— Когда он пришел в наш чемпионат, вот, думаю, появилась суперзвезда! Обучен, все умеет, все понимает. Но затем стал терять этот уровень, поскольку под него не подстраивается игра. Ему нужно врываться на скорости, а он все время с места да еще против двух. Не от хорошей жизни отправили налево. Ищут его, но не могут найти.

— Отсутствие Жерсона в заявке это же не травма?

— Ясно, что не хочет играть в «Зените». Уже другие страны, другие команды на уме. Этим и плохи южноамериканцы.

— Что означает назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита»?

— Тоже большой вопрос. Помню весь боевой путь Кости, начиная с «Амкара» — лучшие времена, личные драмы... Потом был период, когда как-то нелицеприятно Аршавин о его работе с молодежью отзывался. Но руководители там мудрые люди, очевидно знают, что делают. Хотя не вижу его ключевой роли в том, чтобы кровь из носу занять первое место.

«Игрокам "Динамо" будет неплохо отдохнуть от Карпина»

— Могли представить, что в матче «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) повторится сценарий предыдущего?

— Мне импонирует, что «Локо» не отступает от своего курса. На что один раз нацелились, то и делают. Но играют хорошо только первые таймы. Что происходит потом, не знаю. Ясно, неспроста, что-то нужно подправить. Если «Балтика» топчет всех, то у «Локомотива» этого нет. Нет инстинкта убийцы. Хотя пол команды игровиков, а половина бойцов. Но симпатизирую Галактионову — думаю, найдет выход из положения.

— А может на сей раз просто Вадим Раков вернулся в основу против бывших?

— Вот такая интересная история, когда словно по заказу все получается — отдать, забить. Многие игроки в его ситуации даже не решились бы бить пенальти на 96-й минуте. И болельщики кричали «возвращайся», значит симпатия к нему есть.

— Данилу Пруцева уже упомянули. Можно сказать, что сразу пошло дело?

— Ну, голевой пас отдал. В компании россиян посередке ему будет проще, как когда-то в «Спартаке».

— Второй гол «Локо» с углового даже при всем домашне-заготовленном разве можно пропускать?

— Когда несколько раз пересмотрел его, оценил всю сложность затеи. И Ненахов выталкивал руками соперника, и Воробьев увел за собой игрока, Баринов врывался по дуге, Батраков сделал разящую передачу в полуметрах над землей. Все получилось очень слитно, поэтому увидели такой редкий для Галактионова восторг.

— Ну, и драма Николая Комличенко, как апофеоз очередного триллера для голливудского сценария?

— У нас в каждой игре есть что-то для Голливуда, или от Голливуда. Здесь отменный сотый гол, потом «привезенный» им пенальти — нарочно не придумаешь.

— Если там драма, но для Валерия Карпина скорее уже трагедия?

— С одной стороны. А с другой — вызов. Но сейчас ситуация совсем трудная, поскольку голова будет в сборной, а где сердце? В этой паузе нужно усиленно работать, а его в клубе не будет. При этом опять-таки есть другая стороны медали. Карпин такая натура, которая давит на игроков. Может быть, ребятам и неплохо от него отдохнуть. Пока я на него стороне. Знаю трех разных Карпиных на тренерском поприще после Испании. Все было лучше и лучше. После того, как начал совмещать в Ростове, успевал везде. Хотя очень хорошо знаю ситуацию, когда он работал в донском клубе. Задержки выплат, много других нюансов, и он справлялся.

— Трио центральных полузащитников, будто лебедь, рак и щука?

— Не смотрел матч, но видел обзор, почитал комментарии. Основные претензии к Глебову, как понимаю. Многим не понравилось, что в перерыве давал интервью так, будто совсем не знает, что делать и не берет на себя никакой ответственности. Он хороший добротный игрок, но никак не звезда. В Ростове при двух центральных защитниках очень хорошо выполнял роль третьего, через него команда выходила от ворот. Но наиграть это сейчас сразу очень трудно.

— Махачкалу за встречу с одноклубниками тоже должны похвалить?

— Мы видели их первые минуты в Питере. Здесь, видимо, сыграли в тот футбол не 15 минут, а больше, раз владели мячом по 70 процентов времени. Сейчас хорошо готовы физически, способны персонально вцепиться в игрока и носиться без остановки. Что не проходит с «Зенитом», проходит с «Динамо».

«Даку — форвард без изъянов»

— Что помешало «Рубину» в Оренбурге (2:2) удержать преимущество в два мяча?

— Они играют в новый футбол, еще более энергозатратный — пока на все 90 минут не хватает. Но мне нравится, что Рахимов принял для себя этот вызов.

— Мирлинд Даку два забил, а сколько еще не забил...

— Чуточку не везло. Это форвард без изъянов. Как отвоевывает мячи, как движется по прямой к воротам — идеально.

— Владимир Слишкович раскритиковал назначение пенальти в ворота соперника. Нечасто, согласитесь, такое услышишь?

— Очень интересный человек, имеет свое «я». Полная противоположность Станковичу.

— Во встрече «Акрон» — «Балтика» (0:2) быстрый гол — ключевой момент?

— Талалаев требует в первые минуты загонять любую команду. За счет сверхусилий ни в коем случае не дать сопернику поднять голову. И это может продолжаться до получаса. А потом, если ритм и падает, то незначительно. Играют без страха и упрека.

— Балтийцы на третьем месте. Нет конца и края этой сказке?

— В этом есть сомнения. Невозможно держать такую форму на протяжении длительного времени. Не только беговую, но и ментальную, эмоциональную, — это очень трудно.

— Вашего подопечного по Томску Артема Дзюбу все-таки можно нейтрализовать, как показал этот матч?

— Можно, но очень трудно. Он играет медленно, но за все мячи цепляется, отдает и свой момент всегда найдет. Здесь тоже у него был. Но партнеры должны ему помогать, оттягивать внимание на себя. Здесь это вот совсем не получилось.

— «Ахмат» при Станиславе Черчесове продолжил путь без поражений в Ростове-на-Дону (1:1). Это все еще эмоции, или всерьез и надолго?

— Феноменальная ситуация, конечно, но эти эмоции могут быть всегда. Черчесов умеет это делать.

— Голевой пас Гиорги Шелия уже не первый. Как проходят такие передачи?

— С левой ноги, за голову защитникам! С одной стороны успех вратаря и Мелкадзе, с другой — безобразная ошибка защитников. Если держите высокую линию, то держите ее до миллиметров. Иначе — расстрельная статья.

— Кому на пользу пауза в чемпионате?

— Думающим. А не очень думающим — вред.