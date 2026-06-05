Для сборной России это был, пожалуй, самый цельный матч в 2026 году. До этого были победа над Никарагуа, нулевая ничья с Мали и поражение от Египта, после которого вопросов к атаке стало особенно много. В Волгограде эти вопросы хотя бы на один вечер получили ответ. Россия играла энергично, быстрее принимала решения, лучше работала в прессинге и наконец-то превратила территориальное преимущество в голы.

Состав Карпина был далёк от привычного. С самого начала сборов приехали не все, часть игроков покинула расположение команды после Египта, кто-то не восстановился из-за повреждений. Поэтому против Буркина-Фасо тренерский штаб пошёл на перестановки и эксперименты. Максим Глушенков вышел в роли не классического центрфорварда, а скорее ложной девятки, рядом с ним в атакующей группе действовали Алексей и Антон Миранчуки, плюс Лечи Садулаев.

Валерий Карпин Российский Футбольный Союз

Сначала Буркина-Фасо не закрылась у своей штрафной, временами пыталась прессинговать и не отказывалась от ответных атак. В составе гостей были игроки заметного уровня — Эдмон Тапсоба из «Байера», Данго Уаттара из «Брентфорда», знакомый по РПЛ Мохамед Конате. Но очень быстро стало понятно, что российская команда лучше готова и точнее понимает, что делать после перехватов. Первый гол как раз родился из давления. Евгений Морозов здорово сыграл на чужой половине, мяч пришёл к Садулаеву, и вингер «Ахмата» не стал искать лишнюю передачу. Удар метров с 23-25 получился хлёстким и прямо под перекладину. Килиан Никиема дотянулся до мяча, но не справился — 1:0 уже на 14-й минуте.

Лечи Садулаев https://www.rfs.ru/

Гол, кажется, сбросил определённое напряжение, которое чувствовалось после невыразительного матча в Каире. Сборная стала смелее разгонять атаки, быстрее открываться между линиями и активнее использовать фланги. Буркина-Фасо после пропущенного мяча не посыпалась, но её правый край начал регулярно проседать, а защитники всё чаще оказывались в ситуациях, где нужно было тушить пожар.

Синергичный гол Миранчуков

Второй мяч получился главным украшением вечера. На 20-й минуте Антон Миранчук получил пространство слева и вырезал передачу внешней стороной стопы в штрафную, а мяч пошёл именно туда, где должен был оказаться уже Алексей Миранчук. Капитан сборной набежал в нужную точку и в касание завершил. В комбинации братьев было то, чего сборной России часто не хватает в неофициальных матчах. Лёгкость, синхронность и удовольствие от футбола. Буркинийская оборона в эпизоде выглядела так, будто смотрит повтор уже после гола, хотя всё происходило прямо перед ней.

Россия — Буркина-Фасо https://www.rfs.ru/

После 2:0 Россия в удобном режиме могла решать, как дальше пойдёт игра. Буркина-Фасо пыталась отвечать, но её атакам не хватало последнего действия. Конате один раз пробил из центра штрафной, Максименко спокойно справился. В остальном гости доходили до подходов и намёков на опасность, но не до настоящего давления. Перед перерывом положение Буркина-Фасо стало почти безнадёжным. Глушенков здорово открылся под заброс, убегал к воротам, и Мохамед Уэдраого сорвал атаку фолом последней надежды — прямая красная карточка. Россия и в равных составах выглядела сильнее, а после удаления получила ещё больше пространства.

Фол на красную карточку https://www.rfs.ru/

До перерыва, кстати, можно было забить и третий. Баринов опасно пробил со штрафного, Никиема справился, затем кипер гостей потащил удар Глушенкова с близкого расстояния. А потом ещё и Антон Миранчук не попал в створ из неплохой позиции. И всё же даже 2:0 после первого тайма выглядели убедительно по игре и качеству решений.

Дебюты, замены и третий гол

После перерыва матч немного потерял цельность. Россия по-прежнему атаковала и искала третий мяч, но в действиях стало больше брака. Буркина-Фасо, несмотря на удаление, не бросила играть и несколько раз пыталась выбраться к воротам Максименко через стандарты и редкие быстрые атаки. Но чем дальше шла встреча, тем заметнее становилось, что главная интрига уже не в результате, а в том, как Карпин распределит игровое время.

В районе часа тренерский штаб выпустил сразу большую группу свежих футболистов. Среди них были два дебютанта — Кирилл Данилов и Амир Ибрагимов, а особенно много внимания, конечно, было к Ибрагимову. Игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» получил свои первые минуты за сборную России и стал одним из самых молодых дебютантов в истории национальной команды. Выводов, само собой, из получаса на поле сделать невозможно, но факт дебюта явно важен для Амира. Он не выглядел испуганным, старался предлагать себя в центре поля и спокойно провёл этот отрезок, не выпадая из рисунка.

Амир Ибрагимов https://www.rfs.ru/

Ну а третий гол случился на 73-й минуте. Алексей Миранчук снова оказался в центре хорошей атаки, перевёл мяч на левый край, Максим Петров принял и вторым касанием прострелил вдоль ворот, Илья Вахания открылся на дальней штанге и замкнул передачу — 3:0. Алексей Миранчук начал матч с капитанской повязкой, забил сам и поучаствовал в третьем мяче, такой объём влияния — именно то, что от него и ждут в сборной.

Россия — Буркина-Фасо https://www.rfs.ru/

В концовке сборная России могла забить ещё: Круговой не сумел переправить мяч в ворота с близкой дистанции, Петров в одной атаке дважды был рядом с голом, а у гостей лучший шанс упустил Абдул Тапсоба, пробивший головой выше перекладины. Но 3:0 вполне точно передали разницу в классе и качестве игры команд. При этом переоценивать результат не нужно, да и едва ли кто-то всерьёз это будет делать. Буркина-Фасо приехала не в оптимальном составе (да, бывает и так), рано пропустила два мяча и почти половину матча провела в меньшинстве. Но у сборной России в 2026 году было достаточно игр, где даже такие условия не гарантировали содержательного футбола. Здесь же команда Карпина наконец-то выглядела собранной, мотивированной и понятной.

Стоит отметить, что в процессе победы сборная показала несколько рабочих идей. Прессинг создал первый гол, гибкая роль Глушенкова помогала увеличивать движение в атаке, Алексей Миранчук взял на себя роль лидера, а замены здорово влились в игру. Это не отменяет прошлых и куда более глобальных проблем, но даёт тренерскому штабу материал, на который можно опираться.

После Египта сборной России нужно было вернуть ощущение, что команда всё ещё способна играть свежо, в Волгограде это чувство вернулось. Теперь впереди игра с Тринидадом и Тобаго в Калининграде, очень футбольном, кстати, городе. И от сборной снова будут ждать не просто результата, а продолжения футбола, который хотя бы на один матч напомнил, что мотивация и энергия у команды Карпина никуда не исчезли.