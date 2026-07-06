GOAL объясняет, почему возможный трансфер Бруну Гимарайнса не должен ставить крест на будущем капитана «Арсенала» Мартина Эдегора.

Для болельщиков «Арсенала» встреча Бразилии и Норвегии в 1/8 финала ЧМ‑2026 стала интересной сразу по нескольким причинам. Несмотря на внимание к Винисиусу Жуниору и Эрлингу Холанну, одной из главных интриг оказалось противостояние Мартина Эдегора и Бруно Гимарайнса — нынешнего и потенциального будущего лидеров полузащиты лондонского клуба.

Два самых креативных игрока турнира сошлись в Нью‑Джерси, и их дуэль действительно стала одним из ключевых элементов матча за выход в четвертьфинал ЧМ-2026. Гонка за «Золотую бутсу» продолжает быть центре внимания болельщиков и прессы, но борьба за звание лучшего ассистента не менее яркая: Гимарайнс завершил встречу с четырьмя голевыми передачами на турнире, Эдегор — с тремя, а лидирует по‑прежнему француз Майкл Олисе (пять).

Игра прошла на фоне интереса «Арсенала» к Гимарайнсу, которого оценивают в £65 млн. Его выступления в Северной Америке лишь подтвердили: вместе с Эдегором он способен вывести центр поля «канониров» на новый уровень.

Заставил замолчать критиков

У Эдегора хватало скептиков по ходу прошлого сезона в клубе. Некоторые эксперты и даже часть болельщиков «Арсенала» призывали отправить его в запас, а летом и вовсе продать. И это выглядит особенно удивительно, если учесть, что именно Эдегор стал первым капитаном за 22 года, вернувшим команде титул.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Главная претензия к норвежцу заключалась в том, что на позиции «десятки» он слишком часто выбирал безопасные решения и нередко выпадал из игры вместо того, чтобы брать инициативу на себя в ключевые моменты.

Да, атакующему полузащитнику временами действительно было сложно влиять на игру — мелкие травмы давали о себе знать. Тем не менее сезон он завершил с весьма достойным показателем — семь голевых передач в 24 матчах АПЛ.

Но на чемпионате мира Эдегор напомнил всем, на что он действительно способен. Освободившись от психологического груза многолетнего ожидания чемпионского титула на клубном уровне, норвежец играет легко и уверенно.

Во всех пяти матчах турнира он выглядел самим собой, а его игра должна заставить критиков пересмотреть свою позицию и убедить руководство «Арсенала», что расставание с капитаном стало бы серьезной ошибкой.

Главный созидатель

Капитан сборной Норвегии уже отметился тремя голевыми передачами в трех матчах чемпионата мира. Он ассистировал Лео Эстигору, который забил головой после подачи углового в игре с Ираком, вывел Эрлинга Холанна на удар идеальным разрезающим пасом во встрече с Сенегалом, а затем нашел передачей Антонио Нусу, который великолепным ударом поразил ворота сборной Кот-д'Ивуара.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Благодаря этому Эдегор стал лишь третьим футболистом в истории чемпионатов мира, начиная с 1966 года, которому удалось поучаствовать в голе в каждом из своих первых трех матчей на турнире. И первым, кто ассистировал в трех играх подряд на ЧМ, со времен Дирка Кёйта в 2010 году, по данным Opta.

В матче 1/16 финала против Кот-д'Ивуара Эдегор совершил 90 касаний и 18 раз продвинул мяч вперед — больше, чем любой другой футболист на поле.

Впрочем, для 27‑летнего полузащитника в футболке национальной сборной в этом нет ничего необычного. Пропустив из-за травм три из восьми отборочных матчей, Эдегор все равно оформил семь голевых передач — в том числе три в одной игре против Израиля. Это лучший результат среди игроков европейских сборных.

Незаметный герой

Бруно Гимарайнс провел чемпионат мира ничуть не менее ярко. Возможно, полузащитник не обладает таким же выдающимся техническим арсеналом и не окружен тем ореолом славы, который сопровождал звезд прошлых поколений сборной Бразилии, однако именно капитан «Ньюкасла», пожалуй, был самым важным игроком своей команды на турнире.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

За пять матчей на ЧМ-2026 Гимарайнс успел оформить четыре голевые передачи, Эдегор сделал три. Сначала бразилец вывел Винисиуса Жуниора на удар в матче с Марокко, после чего тот сравнял счет великолепным голом. Затем вновь ассистировал вингеру, который отличился ударом головой во встрече с Шотландией.

Позже Бруно эффектно прошел через оборону соперника и выкатил мяч Матеусу Кунье, без проблем отправившему его в сетку. А четвертый, и пока самый важный ассист, пришелся на матч 1/16 финала с Японией: полузащитник хладнокровно нашел передачей Габриэла Мартинелли, который на 96-й минуте принес Бразилии драматичную победу.

Так Гимарайнс стал лишь четвертым футболистом в XXI веке, отдавшим четыре результативные передачи на одном чемпионате мира. Ранее подобное удавалось Михаэлю Баллаку (2002), Франческо Тотти (2006) и Хуану Куадрадо (2014), хотя вскоре к ним присоединился француз Майкл Олисе.

Кроме того, бразилец занимает третье место среди всех полузащитников турнира по количеству созданных голевых моментов (девять), а его колоссальный объем работы подтверждает и статистика: за четыре матча он преодолел 44,4 километра — практически марафонскую дистанцию.

«Самый важный игрок»

Легендарный наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти прекрасно понимает, насколько Гимарайнс важен для команды, которая пытается соответствовать традиционно завышенным ожиданиям на родине, несмотря на очевидные слабые места в составе.

После победы над Японией итальянский тренер подчеркнул роль Гимарайнса...

Карло Анчелотти globallookpress.com

Бруно — очень важный игрок. Он невероятно стабилен, одинаково полезен как в обороне, так и в атаке. Он отдал великолепную голевую передачу, и я очень рад за него, потому что у Бруно огромное сердце. Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии

Слова Анчелотти поддержал бывший одноклубник Гимарайнса по «Ньюкаслу» Эмиль Крафт.

«Он самый важный игрок этой команды, — заявил защитник в интервью BBC. — Бруно великолепно управляет игрой — как за счет физических качеств, так и благодаря своему футбольному интеллекту. Надеюсь, "Ньюкасл" сумеет его сохранить. Вокруг него ходит много слухов, и это неудивительно — он здорово провел чемпионат мира и выдал отличный сезон».

Ход с умом

Главный вопрос теперь заключается в том, удастся ли «Ньюкаслу» сохранить своего капитана. Гимарайнс укрепил репутацию одного из лучших полузащитников мира, блестяще выступив на самой престижной футбольной сцене планеты.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

В конце июня стало известно, что «Арсенал» сделал неофициальное предложение в размере около 55 миллионов фунтов (73 млн долларов), однако «сороки» сразу его отклонили, дав понять, что не намерены продавать своего капитана этим летом. Однако позже появились сообщения, что сам футболист может быть заинтересован в переходе.

Положение «Ньюкасла» осложняется тем, что Гимарайнс находится в расположении сборной вместе с игроками «Арсенала» — Габриэлом Мартинелли и Габриэлом Магальяйнсом, которые наверняка не упустят возможности убедить соотечественника перебраться в Лондон. К тому же нынешний клуб полузащитника не может предложить ему европейские турниры в следующем сезоне — команда финишировала лишь на 12‑м месте в АПЛ‑2025/26.

По информации британских СМИ, в «Арсенале» считают, что улучшенного предложения в размере 65 миллионов фунтов (87 млн долларов) может оказаться достаточно, чтобы убедить «Ньюкасл» расстаться с бразильцем. До окончания его контракта остается всего два года, а самому игроку уже не так далеко до 29-летия.

Если сделка действительно состоится, для «Арсенала» это станет очень дальновидным трансферным ходом. Особенно на фоне того, что их принципиальный соперник «Тоттенхэм» готовится выложить £100 млн ($133 млн) за Сандро Тонали — одноклубника Гимарайнса, который объективно уступает ему по уровню.

Впрочем, остается открытым вопрос, насколько «Ньюкасл» вообще заинтересован в продаже капитана. После возможного трансфера Тонали и уже состоявшейся продажи Энтони Гордона в «Барселону» за 69 миллионов фунтов (93 млн долларов) финансовое положение клуба может оказаться достаточно комфортным, чтобы не испытывать необходимости расставаться с одним из своих ключевых футболистов.

Заманчивая перспектива

«Канониры» и так считаются главными фаворитами в борьбе за долгожданную защиту титула АПЛ в следующем сезоне, но подписание Гимарайнса может сделать чемпионство фактически предрешенным еще до начала сезона. Одно дело — прошлогодний трансфер Мартина Субименди, и совсем другое — возможность собрать в центре поля связку Райс — Гимарайнс — Эдегор.

Бруну Гимарайнс и Мартин Эдегор globallookpress.com

Эта тройка выглядит по-настоящему аппетитно. Райс продолжил бы выполнять роль универсального полузащитника с акцентом на оборонительную работу, способного эффективно действовать от штрафной до штрафной. Гимарайнс мог бы взять на себя большой объем черновой работы, добавив к этому интенсивность, прессинг и креатив на позиции «восьмерки».

А Эдегор получил бы еще больше свободы для созидания ближе к чужим воротам, будучи уверенным, что команда надежно защищена при переходах из обороны в атаку и что на нем больше не лежит груз ожидания долгожданного чемпионства.

Кому‑то могло показаться, что приход бразильца поставит крест на перспективах его норвежского коллеги на «Эмирейтс». Но оба на чемпионате мира доказывают: они могут стать ключевой частью будущего «Арсенала», пока Микель Артета строит эпоху внутреннего доминирования.