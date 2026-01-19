Ежегодно в смешанных единоборствах появляются сотни новых проспектов, готовых заявить о себе на весь мир. На основе выборки MMA Junkie, представляем 8 самых перспективных бойцов из действующих и бывших стран СНГ на начало 2026-го. Советуем за ними пристально понаблюдать в эти 12 месяцев

Никита Лещуков

Рекорд: 8-0, возраст: 24, легкий вес

Несмотря на то, что в UFC в последнее время не проводится ни одного главного события вечера в легком весе без титула (абсолютного чемпиона, временного чемпиона или BMF) , такие бойцы, как Никита Лещуков, напоминают нам, что дивизион до 70 кг все еще остается одним из самых ярких.

Лещуков, представитель малоизвестного боксерского клуба во Франции, смотрится невероятно техничным и собранным на всех этапах боя. Независимо от того, работает ли он в клинче или наносит молниеносные удары с разворота, молдаванин выглядит невозмутимым, демонстрируя свою ловкость.

Похоже, у Лещукова есть все необходимые навыки, чтобы проявить себя в большом шоу. В следующем месяце Никита сразится за вакантный титул CFFC в легком весе.

Саламат Исбулаев

Рекорд: 9-0, возраст: 29, полулегкий вес

Salamat Isbulaev vs Muslim Nurmagomedov | Полный бой

Многие эксперты называют Исбулаева (у которого казахские корни) самым перспективным бойцом в России. Нетрудно понять, почему на него возлагают большие надежды.

Стилистически Исбулаев напоминает Петра Яна тем, как плавно меняет этажи, особенно на вход в клинч и выходе из него.

К слову, Исбуалаев недавно подписал контракт с PFL и в следующем месяце встретится с Хесусом Пинедо, одним из топов дивизиона.

Ансар Хамзаев

Рекорд: 5-0, возраст: 20, полусредний вес

Хамзаев попал в поле зрения большинства людей после того, как Брендан Аллен расхвалил его в подкасте Джо Рогана. Ансар подтвердил слухи о себе, проведя впечатляющую серию из четырех побед в 2025 году и завершив большинство из этих боев досрочно.

Хамзаев опасен на любой дистанции и на всех этажах, но он также может выступать в качестве спарринг-партнера по грэпплингу для средневесов уровня UFC, как Рейнье Де Риддер или вышеупомянутый Аллен.

Санжар Закиров

Рекорд: 14-0, возраст: 22, легчайший вес

Санжар Закиров globallookpress.com

Закиров в основном выступал под эгидой ONE FC. У него хорошие навыки борьбы и болевых приемов, которые можно ожидать от человека из его регион. Но что действительно выделяется в исполнении непобежденного проспекта, так это удары в партере — искусство, которое, возможно, утрачено в современном ММА.

Независимо от того, работает ли Закиров в стойке или переходит в положение для броска, уроженец Узбекистана столь же динамичен, сколь и опасен своими ударами.

Неизвестно, как обстоят дела с текущим контрактом Закирова в ONE, но интересно было бы посмотреть, как еще одна безумная сила в грэпплинге, подобная этой, ворвется в легчайший дивизион UFC и произведет фурор.

Никита Кульшин

Рекорд: 8-0, возраст: 25, легкий вес

Чемпион мира по панкратиону IMMAF среди юниоров Никита Кульшин уже выступал в именитых промоушенах ММА от российского ACA до американского LFA.

Он быстрый и сильный боксер. Несмотря на разностороннюю подготовку, лучше всего проявляет себя в ближнем бою. Чего ожидать от этого парня?

Вероятно, ударные навыки Кульшина будут и дальше улучшаться под руководством Анри Хуфта в столь именитом тренировочном зале, как Kill Cliff FC, так что следите за этим парнем в 2026-м.

Джамалудин Алиев

Рекорд: 11-0, возраст: 26, легчайший вес

Вячеслав Свищев VS Джамалудин Алиев | OPEN FC 25

Говоря о перспективных игроках на рынке молодых бойцов, было бы упущением не включить в этот список Джамалудина Алиева.

Независимо от того, контратакует ли он в партере или наносит удары, Алиев демонстрирует быструю работу рук в сочетании с отличным периферическим зрением.

А когда соперники пытаются провести ему болевой прием, уроженец Дагестана, что неудивительно, демонстрирует сильную борьбу как в защите, так и в нападении.

В настоящее время Алиев выступает в Турции, но он достаточно хорош и интересен, чтобы прямо сейчас присоединиться к UFC.

Давид Джибилов

Рекорд: 9-0, возраст: 27, легчайший вес

Когда такой аналитик, как Райан Вагнер, советует вам обратить внимание на перспективного кандидата, стоит прислушаться. В данном случае им является Давид Джибилов.

Когда вы смотрите видео с российским бойцом, становится очевидно, что он обладает невероятными навыками. У него высокая точность попаданий, и он сам уверенно держит удар.

В клетке Давин выглядит настоящим универсалом. Он не против зарубиться с соперником вблизи, а также отлично вяжет соперников в клинче и партере. В наши дни сильные борцы из ACA не так часто попадают в поле зрения UFC, но у Джибилова это получилось.

Торнике Наглиашвили

Рекорд: 2-0, возраст: 28, полулегкий вес

Торнике Наглиашвили globallookpress.com

Грузию в этом списке представляет не кто иной, как друг и партнер Мераба Двалишвили по тренировкам Торнике Наглиашвили. Как и «Машина», он обладает черным поясом по дзюдо.

Торнике неоднократно участвовал в крупных международных соревнованиях и выигрывал разные чемпионаты. И наряду с Двалишвили Наглиашвили хорошо проявляет себя в ММА, благодаря своему грэпплингу.

Тренировки с Алджамейном Стерлингом и самим Мерабом, похоже, пошли Торнике на пользу, учитывая его склонность к прессингу и поиску болевых приемов.

Неизвестно, где состоится следующий бой непобежденного грузина, но хотелось, чтобы он был активен в этом году. Особенно учитывая, что благодаря своей репутации и связям Наглиашвили вполне может рассчитывать на попадание в крупные промоушены и оказаться в UFC или, как минимум, в PFL.