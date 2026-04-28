В минувшие выходные на UFC Vegas 116 в главном событии вечера в полулегком весе Алджамейн Стерлинг победил единогласным решением судей Юссефа Залала, лишив марокканца возможности драться за титул

В бой идут одни старики

26 апреля в Лас-Вегасе сошлись пятый и седьмой номера рейтинга в полулегком весе. 36-летний ветеран Алджамейн Стерлинг вышел на поединок против Юссефа Залала, который шел на серии из пяти побед. Марокканец недавно вернулся в UFC и снес всех на своем пути, включая экс-претендентов на титул Каттара и Эмметта.

Букмекеры отдавали предпочтение именно Залалу, но реальность оказалась совсем иной. В первом раунде бойцы обменивались джебами, и уже тогда было видно главное: Стерлинг не лез на рожон, а спокойно нащупывал момент для захода в борьбу.

Второй отрезок превратился в классику жанра «как не надо драться с борцом». Залал комфортно работал вторым номером, разбивая Стерлинга джебом. Но в концовке раунда экс-чемпион оформил тейкдаун и подключил активную работу в граунд-энд-паунде — так все успехи Юссефа мгновенно обесценились.

Третий раунд едва не закончился для Стерлинга фатально. Он снова прошел в ноги, но попался на плотную гильотину от Залала. Однако Алджамейн быстро выбрался из трудного положения, а далее окончательно перехватил инициативу.

В начале чемпионских отрезков Стерлинг с первых секунд побежал отыгрываться и прижал Залала к сетке. Он стянул визави вниз, зашел ему за спину, набросил удушающий и уже почти задушил соперника.

Залал закрыл глаза и замер, но рефери Херб Дин не остановил бой, позволив марокканцу продержаться до гонга. В финальном отрезке Стерлинг вновь задавил противника борьбой. Он уложил Залала на настил и контролировал его без особой агрессии, уверенно набирая очки.

Счет 49-45 от всех судей — это не просто победа, а систематическое разрушение и настоящий мастер-класс от Алджамейна. Ветеран преподал Залалу урок ценою в титульный шанс. Опыт и бойцовский IQ победили молодость и скорость.

Борьбу Стерлинга зря недооценивали

После боя Стерлинг сделал шокирующее признание: он уже задумывался о завершении карьеры. Если бы Алджо проиграл Залалу, то вряд ли вернулся бы в октагон. Возраст 36 лет, 23 боя в UFC, три защиты титула в легчайшем весе — усталость накопилась серьезная. Но победа все изменила.

«Я не хочу, чтобы эти молодые парни просто избивали меня», — сказал Стерлинг. Он сравнил свой бой с противостоянием Порье и Сен-Дени в 2024 году. Тогда ветеран тоже нокаутировал проспекта и остался в игре. Стерлинг повторил этот сценарий, но своим способом.

Цифры доказывают величие «Фанкмастера». После 23-х поединков в UFC лучше, чем у него процент побед только у Джона Джонса и Дональда Серроне. Стерлинг идет нога в ногу с Дастином Порье. Он опережает Уиттакера, Холлоуэя и Андерсона Силву по этому показателю.

В легчайшем весе Стерлинг установил рекорд по последовательным защитам титула, победив Петра Яна, Ти Джея Диллашоу и Генри Сехудо. В полулегком весе американец стал только мощнее. Он набрал мышечную массу и за четыре боя выдал 61 процент успешных тейкдаунов.

Против Залала он провел 11 попыток переводов и 6 из них завершил успешно. Время контроля в партере составило почти 14 минут, 8 из них — в последних двух раундах. Стерлинг не просто бывший чемпион.

Это боец, который пережил смену поколений, сам сменил весовую категорию и снова ворвался в топ-5 уже в новом дивизионе. Он проиграл только Мовсару Евлоеву в спорном бою. Остальных же просто переработал в борьбе.

У Залала ничего не получилось не потому, что он плох. А потому что Стерлинг выдающийся грэпплер и тактик. Третий раунд стал единственным светлым пятном для марокканца. Но опытный боец никогда не даст себя задушить просто так. Это аксиома.

Залал начинает по новой, Стерлинга ждет претендентский бой

Юссефу Залалу теперь придется заново доказывать свое право на топ-5, начиная не с элиты, а с крепких середняков. Идеальные соперники для перезагрузки — Кевин Вальехос или Арнольд Аллен.

Оба бойца опасны, но не обладают борьбой уровня Стерлинга. Там Залал снова может показать свою ударную технику и попытаться вернуть доверие матчмейкеров. Но путь к титулу для него теперь займет минимум три боя. И это в лучшем случае.

Стерлинг же, наоборот, в одном шаге от заветного титульника: 12 лет в организации, 23 боя, статус экс-чемпиона и победа над опаснейшим проспектом — аргументы железные. Но есть одно «но». Имя этому «но» — Мовсар Евлоев.

Россиянин идет на серии из десяти побед подряд в UFC. И он уже побеждал Стерлинга в 2024-м по очкам, хотя американец с этим решением не согласен. Евлоев также одолел в недавнем поединке и непобежденного Лерона Мерфи у него на родине в Англии. Сейчас Мовсар главный претендент на бой с Волкановски.

Стерлингу придется подождать или согласиться на претендентский бой. Две лучшие опции — Лерон Мерфи или Джин Силва. Победа над любым из них сделает заявку на титул бесспорной. В свои 36 лет Стерлинг все еще в обойме.

UFC раз за разом пытается списать экс-чемпиона со счетов, но пока что безуспешно. Очередным в списке поверженных в минувшие выходные стал Залал. Стерлинг же остается на вершине, диктуя условия следующему поколению и говоря: «учитесь, студенты»!