Дмитрий Бивол вернулся и победил, но тут же получил ультиматум от WBO. Даниэль Дюбуа не хочет ждать реванша, Шакур Стивенсон и О'Шаки Фостер выясняют отношения после спаррингов, а Джервонта Дэвис рискует пропустить сезон из-за ордера на арест. Межсезонье в боксе выдалось неожиданно горячим

Бивол победил Айферта, но потерял свободу выбора

Дмитрий Бивол вернулся на ринг после операции и 15-месячного простоя, уверенно победив Михаэля Айферта единогласным решением судей 30 мая на турнире в Екатеринбурге. Первый раунд запомнился нокдауном, а остальные 11 превратились в доминацию от чемпиона.

Команда россиянина назвала бой разминочным, и для первого выхода после травмы это простительно. Однако публика ждала большего от обладателя трех поясов. Главный удар пришел от WBO, которая еще до боя поставила ультиматум.

Следующим соперником Бивола должен стать временный чемпион Каллум Смит. В случае отказа россиянин лишится пояса. Это рушит планы о супербое с Дэвидом Бенавидесом или трилогии с Артуром Бетербиевым.

Промоутер Эдди Хирн уже подтвердил реальность такого сценария. Бивол оказался перед сложным выбором. Либо защищать статус чемпиона в обязательном бою, либо рискнуть поясом ради поединка, которого ждут фанаты.

Дюбуа не будет ждать восстановления Уордли

Даниэль Дюбуа отобрал титул WBO у Фабио Уордли в ярком триллере, пережив два нокдауна и остановив соперника в 11-м раунде. Повторный бой кажется неизбежным, но травмы Уордли затягивают процесс.

Бывший чемпион активировал пункт о реванше, однако сроки поджимают, и его право может сгореть. Дюбуа не скрывает нетерпения: «Я не собираюсь никого ждать. Я буду защищать свой пояс». Первый бой собрал полный стадион в Манчестере и стал настоящим украшением года.

Но для Дюбуа важнее не повторение прошлого успеха, а поступательное движение вперед. Он чувствует улучшенной версией себя после завоевания чемпионства и готов доказывать это на ринге с любым соперником.

Конфликт Стивенсона и Фостера

О'Шаки Фостер после победы над Рэймондом Фордом бросил вызов Шакуру Стивенсону прямо на ринге. По словам чемпиона WBC в легком весе, он регулярно избивал Стивенсона на спаррингах. Фостер предлагает провести бой в Хьюстоне и обещает повторить то, что происходило в тренировочном процессе.

Стивенсон недавно победил Теофимо Лопеса и мог бы выбрать более громкие имена. Однако публичный вызов действующего чемпиона WBC выглядит слишком привлекательно, чтобы его игнорировать. Бой с каждым днем становится все реальнее.

Микаэлян вместо Бивола для Бенавидеса

Ноэль Микаэлян оказался в безвыходной ситуации. WBC потребовал от армянского боксера провести обязательную защиту титула в первом тяжелом весе против Дэвида Бенавидеса. Президент организации Маурисио Сулейман поставил ультиматум.

Либо бой с непобежденным американцем, либо лишение пояса. Причина такого жесткого решения кроется в том, что Микаэлян более полугода не проводил добровольную защиту и начал переговоры о бое с Джеем Опетаей.

Промоутер Бенавидеса сообщил, что интерес к бою с Биволом угасает из-за отсутствия ответа на предложение. Теперь американец переключился на первый тяжелый вес и хочет стать абсолютным чемпионом именно там.

Верхувен готов драться с кем угодно, кроме Фьюри

Именитый кикбоксер Рико Верхувен стал главным открытием месяца после боя с Александром Усиком. Голландец выигрывал поединок по очкам, однако уступил из-за спорной остановки в 11-м раунде. Он проиграл официально, но считает себя победителем.

Теперь Верхувен хочет продолжать активно выступать в профессиональном боксе. В списке целей Даниэль Дюбуа, Фрэнсис Нганну, Энтони Джошуа и Мозес Итаума. Он уверен, что его стиль может создать проблемы любому из них.

Единственное исключение Тайсон Фьюри. Верхувен много раз спарринговал с британцем и поддерживает теплые отношения с его дядей Питером, который и тренирует голландца.

Джервонта Дэвис в беде

Карьера Джервонты Дэвиса снова под угрозой. В Мэриленде выдан ордер на его арест из-за рукоприкладства к бывшей девушке. Судья постановил, что боксер нарушил условия испытательного срока по старому делу.

Адвокат потерпевшей требует максимального наказания, соразмерного состоянию Дэвиса. Гражданский иск может обойтись боксеру в огромную сумму. Дэвис не выходил на ринг с марта 2025 года, и теперь его юридические проблемы стали серьезнее спортивных.

WBA тем временем требует от Дэвиса боя с главным претендентом на пояс в легком весе Флойдом Шофилдом. Однако никаких предметных переговоров не ведется.

«Танк» рискует пропустить не только сезон, но и весь год. Его последним боем была ничья с Ламонтом Роучем, и возвращение на ринг откладывается на неопределенный срок.

Ломаченко возобновил карьеру

Василий Ломаченко прервал двухлетнюю паузу, заявив о возобновлении карьеры. Экс-чемпион мира по боксу в легком весе нацелился на непобежденного филиппинца Чарльза Суареса (18-0). Бой может состояться 11 июля в Сан-Франциско и станет первым шагом на пути к чемпионскому титулу.

Суарес уже был обязательным претендентом на пояс WBO, но его бой с Эмануэлем Наваррете завершился скандалом из-за спорного рассечения. Филиппинец решил не ждать реванша и готов подраться с Ломаченко, чтобы оставаться в тонусе.

Возвращение двукратного олимпийского чемпиона может стать одной из самых интригующих историй года. Но возраст берет свое, и вопрос о физической форме Василия остается открытым. Слишком долгое отсутствие на ринге никому не идет на пользу.