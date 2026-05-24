Титульный бой за пояс WBC в тяжелом весе в Гизе едва не закончился одной из самых громких сенсаций в боксе в 21 веке. Трижды абсолютный чемпион мира Александр Усик испытал большие проблемы в поединке против кикбоксера Рико Верхувена

Легкой прогулки не вышло

В ночь с 23 на 24 мая в Гизе, у подножия великих пирамид, состоялся самый странный титульный бой в тяжелом весе. Александр Усик защищал пояс WBC против легенды кикбоксинга Рико Верхувена, у которого в боксе был лишь профессиональный поединок.

Однако уже с первых раундов 37-летний голландец шокировал зал: он не просто держался, а смело шел вперед, рвал дистанцию и бил под неудобными углами. Усик, привыкший диктовать темп, вдруг оказался медлительным и неуклюжим. Украинец не успевал уходить от корявых боковых и постоянно пропускал в корпус.

К экватору боя независимые эксперты отдавали Верхувену 5 раундов из шести и не без оснований. Голландец работал первым номером, а чемпион WBC лишь изредка отвечал одиночными джебами.

В десятом раунде показалось, что Усик нашел ключ к защите Верхувена. Он несколько раз точно попал апперкотом, но голландец выдержал и не упал. В начале 11-го отрезка чемпион снова забуксовал, а претендент продолжал наседать.

Казалось, сенсация неизбежна: Верхувен все также вел на карточках всех независимых судей. Но за 28 секунд до конца раунда Усик нанес правый апперкот и Рико рухнул на настил. Он поднялся на ноги и бой продолжился.

Усик бросился добивать визави, нанес серию ударов и тут рефери Марк Лайсон остановил поединок. На табло было 2:59, а затем прозвучал гонг. Итог: победа Усика техническим нокаутом за секунду до перерыва.

Худшая остановка десятилетия

Рефери Марк Лайсон принял решение, которое уже назвали худшим в истории бокса. Он разнял бойцов за секунду до конца 11-го раунда, когда Верхувен еще стоял на ногах.

Голландец активно защищался, пусть и пропускал удары, но большинство из них приходились в блок. До гонга оставался миг, а между раундами у Рико была бы минута на восстановление.

Сторонники остановки говорят: Усик все равно бы финишировал соперника в 12-м раунде. Да, украинец поймал кураж, его апперкот переломил ситуацию. Но мы никогда не узнаем, что случилось бы, если бы Лайсон не вмешался. Верхувен показал феноменальную выносливость и стойкость, не поплыв даже после нокдауна.

Парадокс в другом. До остановки почти все независимые эксперты отдавали победу Верхувену. Авторитетный американский журналист Майк Коппинджер насчитал 8-2 в пользу голландца после десяти раундов. Однако официальные записки выглядели иначе.

Двое судей давали ничью (95-95), третий оказался на стороне Усика (96-94). То есть, даже если бой продолжился бы, Рико все равно остался бы без победы. Получается, Верхувена ограбили дважды.

Сначала карточками, которые не отражали реальность. Потом преждевременной остановкой, отнявшей шанс на чудо в последнем раунде. Усик, безусловно, был близок к нокауту, но рефери явно поторопился.

«Абсолютный позор» или что говорят звезды?

Первым о произошедшем высказался блогер Джейк Пол: «Это самая безумная чушь, которую я видел. Рико выигрывает каждый раунд, и в тот момент, когда рефери видит возможность остановить бой, он ее использует. Считаю, что Усик проиграл. А Рико просто надули».

Известный инсайдер Ариэль Хельвани тоже не сдерживал эмоций: «Бой остановили за секунду до конца 11-го раунда. Абсолютно позорное решение. Рико буквально ограбили. Когда Фрэнсис Нганну дрался с Тайсоном Фьюри, было тоже самое. Этот бой нужно провести еще раз».

Не остался в стороне и Энтони Джошуа, бывший соперник Усика: «Нужно ли было продолжать бой? Да, определенно нужно было».

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд: «Усик выглядел беспомощным. Если бы он встретился с Кабайелом, его бы просто уничтожили. По идее, абсолютный чемпион после такого должен выкинуть пояса в мусорку».

Сам Верхувен уже в аэропорту подал официальный протест: «Правила имеют смысл только тогда, когда их применяют в важные моменты. Я не понимаю этой остановки. Рефери знал, что раунд заканчивается, но все равно решил вмешаться. Я был так близко к победе».

Фрэнсис Нганну, который сам пострадал от спорного судейства в бою с Тайсоном Фьюри, поддержал голландца одной фразой: «Чужаки никогда не победят, поверьте мне. Рико был победителем сегодня вечером».

Непобежденный Шакур Стивенсон также разделяет мнение экс-чемпиона UFC в тяжелом весе: «Не обошлось без помощи рефери. Усик не выглядел на пике формы», — добавил чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе.

Реванша не будет

Несмотря на громкий протест и всеобщее возмущение, поражение Верхувена не отменят. История бокса знает тысячи спорных остановок, но лишь единицы пересматривались. Промоутер Турки Аль аш-Шейх уже заявил:

«Следующим соперником Усика станет Агит Кабайел, обязательный претендент по версии WBC. Реванш с Рико возможен после него, но это выбор Александра».

Сам Усик похвалил соперника, но о повторном бое говорить не стал. Зачем 39-летнему чемпиону рисковать снова против неудобного кикбоксера? Верхувен показал, как можно нейтрализовать преимущества Усика нестандартной стойкой, давлением и игнорированием финтов.

Александру же нужно срочно работать над ошибками. На бой в Египте он вышел в отвратительной форме: медленный, тяжелый на ногах, с точностью ударов всего 22%. Тот же Кабайел не простит такой халатности, в чем Григорий Дрозд абсолютно прав.

Прошедший бой получился не таким, каким его ожидали. Рико Верхувен был в шаге от сенсации, в очередной раз доказав, что найти ключи можно к любому сопернику, даже если напротив тебя стоит такой мастер, как Александр Усик.