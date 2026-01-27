ESPN рассказывает, почему Хулиан Альварес должен стремиться покинуть мадридский «Атлетико».

Учитывая его прозвище, вполне естественно, что нынешний статус, форма и будущее Хулиана Альвареса сплелись в загадочную паутину. Альварес был известен как «Паук» с четырех лет, и хотя многие годы он искусно плел мечты на поле, прямо сейчас всё указывает на то, что он оказался в ловушке.

Вопросов просто тьма. Почему он перестал забивать и заметно влиять на игру «Атлетико» в последнее время?

Почему у него никак не клеится связка с партнером по атаке Александром Сёрлотом?

Потянет ли «Арсенал» его сумму отступных, и захочет ли он вернуться в АПЛ? Или, может быть, «Барселона» каким-то чудом уведет главного нападающего «Атлетико», чтобы заменить Роберта Левандовского?

Между тем, в голове Альвареса наверняка крутится тревожная мысль: «Не будет ли эта вялая, невыразительная форма стоить мне места в составе сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира? »

Хулиан Альварес globallookpress.com

Сам он этого не скажет, так что мы озвучим это за него: в субботу, 31 января, ему исполняется 26 лет, и лучшим подарком на день рождения стало бы известие о том, что аргентинец близок к переходу в клуб с подходящей ему игровой схемой. Туда, где тренер безоговорочно верит в него и учитывает его сильные стороны, и где аромат реальных трофеев чувствуется сильнее, чем в «Атлетико».

Тот факт, что Альварес выглядит несчастным, немного потерянным и, что хуже всего, неэффективным, заставляет «Арсенал» и «Барселону» всерьез задумываться о том, чтобы вытащить его из Мадрида.

Чтобы не быть голословным и доказать, что у Альвареса действительно черная полоса, приведем несколько фактов.

Статистика. В 20 матчах Ла Лиги в старте (плюс один выход на замену) на счету «Паука» всего семь голов и три ассиста. При этом «Атлетико» настолько отстал от лидеров, что в этом сезоне уже точно может забыть о титуле. И чем больше смотришь на то, как Альварес вписывается в гипер-консервативную философию Диего Симеоне, тем мрачнее становится картина.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Связка (которой нет). Во внутренних турнирах Альварес отдал всего 13 передач своему партнеру по атаке Сёрлоту. В ответ от мощного норвежца (который, кстати, второй сезон подряд забивает гораздо больше, чем 19-й номер «матрасников») он получил мяч 18 раз. Как ни крути, взаимодействие там просто отсутствует.

Реализация. Альварес пробил по воротам 41 раз. Его семь голов означают реализацию в 17%. Он не в форме. Тут не о чем спорить.

Фолы. Мы не поддерживаем идею, что огромные брутальные защитники должны лупить миниатюрного форварда по ногам, но, учитывая стиль игры Альвареса и угрозу, которую он должен нести, удивительно, что на нем сфолили всего 14 раз. Если бы он чаще оказывался в опасных зонах и забивал, здесь была бы другая цифра.

Тепловая карта. Взгляните на его тепловые карты: в 70% матчей Ла Лиги его активность размазана буквально от штрафной до штрафной. Это не то место, где должен работать забивной, опасный форвард. Да, Альварес завоевывает сердца фанатов и уважение партнеров своей колоссальной работой в обороне, но ему платят не за это.

Тепловая карта Хулиана Альвареса espn.com

Его показатели бега средней интенсивности находятся на удручающем 217-м месте в Ла Лиге. Что еще хуже, по количеству спринтов («хлеб и масло» для любого опасного форварда) он занимает лишь девятое место в «Атлетико» и 235-е во всей лиге.

А отборы мяча, учитывая, сколько времени он тратит на беготню туда-сюда по всему полю? Тут он на 403-м месте в Ла Лиге.

Вишенка на торте? Он не забивал во внутренних турнирах с первого ноября. Для человека, чья общая статистика в «Атлетико» выглядит вполне достойно (40 голов и 13 ассистов в 86 матчах), вывод очевиден: проблема все-таки есть.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Перед нами портрет нереализованной звезды, играющей ниже своих возможностей. Если забрать его в атакующую, системную команду с классным тренером вроде «Арсенала» или «Барселоны», он, скорее всего, снова начнет выдавать героические цифры вместо нынешней скуки.

В Лиге чемпионов картина заметно отличается. Команды попроще, вроде «Айнтрахта», «Юнион Сент-Жилуаз» и ПСВ Эйндховен, которые плохо знают «Атлетико», попались в ловушку игрового стиля «Атлетико» — «создаем моменты из ничего». В этом турнире у Альвареса четыре гола в шести матчах. А его гол в ворота «Интера» (2:1) стал напоминанием о том, что он должен показывать на регулярной основе.

Победа над «Будё-Глимт» в среду станет для «Атлетико» манной небесной — это позволит им финишировать в топ-8. Если же этого не случится, определенных напоминаний не избежать: Альварес — великолепный, преданный делу, режимный, изобретательный и опытный футболист, который вот-вот вступит в свои лучшие шесть-семь лет карьеры.

Но тут возникают препятствия.

Контракт. Он связан с «Атлетико» до июня 2030 года, а его сумма отступных составляе 500 миллионов евро. Неподъемно.

Финансы. Нужно ли «Атлетико» продавать 25-летнего игрока ради денег? Нет. Только за последние полтора сезона «Атлетико» заработал почти 148 миллионов евро исключительно в Лиге чемпионов, и впереди маячит перспектива получить еще больше, если они пройдут в 1/4 или 1/2 финала.

К тому же, в клубе идет процесс кардинальной смены владельцев, и благодаря входу инвесторов из Apollo Sports Capital они наслаждаются финансовой стабильностью.

Сам Альварес в интервью пока достойно справляется с намеками на то, что он, возможно, был бы не прочь покинуть «Атлетико».

Хулиан Альварес и Диего Симеоне globallookpress.com

Недавно, во время промо-акции для спонсора, журналисты спросили аргентинца: «Вас часто связывают с переходом на "Камп Ноу". Вас это беспокоит? »

Альварес ответил: «Слушайте, меня это вообще не беспокоит. Я стараюсь не искать специально подобные слухи, но я о них знаю. Это всё больше разговоры в соцсетях, чем реальность. Я пытаюсь абстрагироваться от всего этого и думать о своем прогрессе и результатах команды».

Это явно не похоже на опровержение. Что еще показательнее, Альварес играет как потенциальный топ-форвард, который всё больше убеждается в мысли: он снова оказался «не в то время и не в том месте».

Варианты действий предельно ясны, их всего два:

— смириться с тем, что твои «золотые наручники» (отступные в 500 миллионов евро) неразрушимы, и просто продолжать работать;

— либо придумать способ донести до своих работодателей, что «Арсенал» или «Барселона» — это именно то место, где ты хочешь быть. Что ты готов устроить шумиху ради этого перехода. И, подобно Антуану Гризманну в свое время, начать давить (публично и кулуарно), требуя трансфера на договорных условиях.

Микель Артета и Ханси Флик уже закупаются попкорном и усаживаются поудобнее, чтобы в ближайшие недели и месяцы наблюдать за развитием событий. Они тоже оказались втянуты в эту паутину.