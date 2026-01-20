ESPN рассуждает о перспективах Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского «Реала».

Ровно 236 дней назад Альваро Арбелоа тренировал третью команду «Реала», которая только что проиграла в полуфинале Кубка U19 «Валенсии» и делила лидерство в лиге с «Атлетико». Нельзя сказать, что это похоже на ракетное топливо, способное забросить человека прямиком в горячее кресло на «Бернабеу» — тренировать Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Если не считать пары стычек на бровке с тренером молодежки «Атлетико», его партнером по «золотой» сборной Испании Фернандо Торресом, Арбелоа был по большей части забытой фигурой. Он был скрыт от пристального внимания СМИ, и никто в самых смелых мечтах не называл его следующим тренером первой команды «сливочных». Но в тот же день легенда клуба Рауль Гонсалес покинул пост тренера «Реала B» («Кастильи»), и Арбелоа почувствовал прикосновение руки президента Флорентино Переса на своем плече. Это был шаг вверх по карьерной лестнице.

Четыре поражения в первых пяти матчах во главе «Кастильи», затем разгром от крошечного баскского клуба «Аренас» (1:4). После этого он устроился на диване, чтобы посмотреть Эль-Класико в финале Суперкубка Испании. Кто-то может предположить, что этот ультра-мадридиста был одет в пижаму с эмблемой «Реала», шарф, форму победного сезона Лиги чемпионов и даже пару старых бутс, но мы не можем это комментировать.

Мы все знаем, что случилось дальше: Хаби Алонсо был уволен с поста главного тренера первой команды, и его место занял Арбелоа.

После абсолютно безумных нескольких дней на самой желанной тренерской должности в мировом футболе Арбелоа, у которого наверняка идет кругом голова, находится в уникальном положении. Его команда всего в одном очке от вершины Ла Лиги, он может практически гарантировать место в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов в случае победы над «Монако», а затем повернуться к своим критикам и сказать: «Кризис? Какой кризис? ».

Принято считать, что именно могущественный французский император Наполеон Бонапарт цинично заметил: «Я предпочитаю удачливых генералов талантливым». Говоря об императорах, возможно, именно эта мысль сейчас крутится в голове у Переса.

Ситуация в «Реале» балансирует на лезвии ножа и зависит от того, сможет ли Арбелоа, получивший повышение явно раньше времени, дать результат. И от того, является ли он тем самым везунчиком.

В дебютном матче под руководством Арбелоа «Реал» проиграл в Кубке Короля скромному «Альбасете» — команде, застрявшей в нижней части таблицы Сегунды. Нет абсолютно никакого способа выставить эту игру в позитивном свете. И даже при самом богатом воображении нельзя предположить, что в этом внезапном вылете «сливочных» был какой-то умысел (хотя победа в турнире гарантирует участие в прибыльном Суперкубке).

Не встретили понимания и дерзкие слова Арбелоа, которые он повторил после поражения в Альбасете и перед субботним матчем Ла Лиги: «Я бы не изменил ни одного из своих решений». Их сочли скорее упрямством и отсутствием понимания ситуации, чем смелостью или «верностью принципам». Такова уж природа терпения спортивных СМИ: стоит им почувствовать запах крови в воде — пощады не жди.

Но, поверьте, вылет из Кубке Испании может, вне всяких сомнений (и пусть даже против воли клуба), стать огромным бонусом для этого потрепанного, находящегося в осаде и шатающегося «Реала».

Арбелоа, несмотря на критику, вернул в команду Антонио Пинтуса — тренера по физподготовке с замашками сержанта-инструктора. Каким бы талантливым ни был итальянец (а он, безусловно, таков), он заработал репутацию человека, который гоняет игроков с жестокой интенсивностью.

Мы живем во время, когда принято аккуратно подводить футболистов к форме, а не подвергать их физическим перегрузкам уровня Морской пехоты. Это новая, необходимая норма. Пинтус же, выражаясь метафорически, станет средством из разряда «всё или ничего» для решения главной проблемы — катастрофической нехватки бензина в двигателе команды Арбелоа.

У его ключевых игроков было две чудовищно короткие предсезонки (это даже сборами не назовешь, скорее «проблесками тренировок»). И «Мадрид» за весь сезон не выдал ни одного целиком доминирующего матча, где они контролировали бы игру и не проседали — и ментально, и физически. Но есть ли смысл заганять их до полусмерти в январе? Скорее нет, чем да.

Но тут на сцену выходит «Альбасете». Было ли это хорошим генеральским ходом со стороны Арбелоа — оставить дома таких игроков, как Мбаппе, Беллингем, Тибо Куртуа и Орельен Чуамени, ради дебютного матча против голодных аутсайдеров, которым нечего терять и которые могут кусаться как пираньи? Нет. Но...

«Барселона» бросила все силы на свой кубковый матч, прошла дальше, а затем провалила ближайшую игру в Ла Лиге. «Реал» же нашел дополнительные силы и голы во втором тайме против «Леванте» и сократил отставание от лидера с четырех очков до одного.

Более того, у команды Арбелоа теперь есть больше времени на тренировки, больше времени с Пинтусом, больше времени на восстановление. И возможность для итальянца требовать больше от парней, которые, возможно, как раз и получат тот физический и ментальный импульс, необходимый для рывка за более крупными трофеями в конце сезона.

Если (и это очень большое «если») «Мадрид» выиграет титул или каким-то чудом возьмет еще одну Лигу чемпионов, хвастаясь своей выносливостью, резкостью и качая Пинтуса на руках на поле победы, то никто и не вспомнит про поражение от «Альбасете».

Сценарий с Лигой чемпионов маловероятным, но давайте понаблюдаем. Не великое полководческое искусство, но, может быть, удача? Вылет из кубка открыл новые возможности.

Но, очевидно, есть и весомый контраргумент. Чудовищный свист, гул и голосовые протесты, направленные на определенных игроков и на высокомерного президента до и во время матча против «Леванте» (2:0), были пугающими. Это было так громко, так злобно и так явно. Сложно припомнить что-то подобное на «Бернабеу» за последние несколько десятилетий.

Перес, да и вообще все миллиардеры, привыкшие выигрывать, плохо воспринимает любые неудачи, какими бы мелкими они ни были. А публичное унижение такого рода может вызвать глубокую и опасную ярость.

И снова, какая удача для Арбелоа, что «Леванте», который в первом тайме выглядел как минимум не хуже «Мадрида», — это клуб, сменивший уже второго тренера за сезон, с ограниченными ресурсами. И как только «Реал» взвинтил темп, соперник был смят. Если бы календарь подкинул другое испытание — выезд к жесткому сопернику или домашнюю игру против энергичной команды, предпочитающей контратаки, — кто знает, чем бы всё кончилось? Но Арбелоа скажет: «Кого это волнует? Этого же не случилось».

Также стоит отметить, что Арбелоа фантастически справился с освоением риторики политиков и пресс-секретарей из горячих точек по всему миру. Когда его спросили об оглушительном свисте (который совершенно очевидно исходил от болельщиков «Реала», либо заплативших немалые деньги за билет, либо владельцев абонементов), он заявил: любой, кто хочет выплеснуть гнев на Переса, не просто «не любит Реал Мадрид », но и является частью кампании. И он, мол, знает, кто ее организовал. Оруэлловская чушь, которая идеально сыграла на чувствах его работодателя.

Еще немного удачи на этой неделе? Потенциально — да. «Монако» тоже сменил тренера по ходу сезона, проиграл дома в матче Лиги 1, перенес ужасную эпидемию травм ключевых игроков и, честно говоря, выглядит идеальным соперником для «удачливого генерала», чтобы начать свой тренерский путь в Лиге чемпионов.

Монегасков нужно уважать, но тот звук, который вы слышите, может быть звуком судьбы, складывающейся в пользу Арбелоа. Это лишь намек на то, что, хотя ситуация для него и «Мадрида» остается крайне шаткой, а тренер-новичок находится под пристальным (если не сказать агрессивным) изучением мадридских СМИ, Арбелоа может оказаться очень удобным «удачливым генералом».

Поживем — увидим.