ESPN рассуждает о том, почему старт сезона для многих грандов Европы оказался тревожным и что это значит в долгосрочной перспективе.

Большие траты и огромные ожидания почти всегда рождают тревогу. Ты совершаешь громкий трансфер, но проигрываешь главному сопернику. Привык выигрывать всё подряд — а лига постепенно подтягивается. Легко поднялся в элитный дивизион — и вдруг понимаешь, что теперь вокруг тебя команды сильнее и богаче. Новые деньги приносят успех, но но лишь до поры до времени. Серия удачных трансферов обрывается, и ты не понимаешь почему. Твою лигу хвалят за «правильный путь развития», но на фоне конкурентов с большими бюджетами она выглядит бледно.

Межсезонье — время либо для радости, либо для тревоги. И для девяти фигур ниже — восьми клубов и одной лиги — поводов для беспокойства оказалось куда больше, чем для оптимизма. Прошло всего несколько недель после старта сезона, и уже можно проверить: усиливается тревога или наоборот отступает у этой пестрой компании, куда вошли «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», Бундеслига, «Рексем», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан».

«Реал»

Причина для беспокойства: эволюция всегда сложна

«Реал» подписал Килиана Мбаппе сразу после победы в Лиге чемпионов, но первый сезон с французом получился провальным: клуб уступил «Барселоне» в Ла Лиге и беззубо проиграл «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Карло Анчелотти оставил после себя раздосадованную команду с потенциальными проблемами эго и нестыковками в игре.

От скандального бойкота церемонии вручения «Золотого мяча» в начале сезона до травм в обороне, неработающего прессинга и хаоса в позиционной игре — в сезоне-2024/25 у «Реала» почти ничего не получалось.

Логично, что летом последовала перестройка. Пришли: тренер Хаби Алонсо, защитник Дин Хёйсен, крайние защитники Трент Александер-Арнольд и Альваро Каррерас, а также 18-летний вингер Франко Мастантүоно. Покинули клуб ветераны Лука Модрич и Лукас Васкес.

На бумаге всё выглядело разумно, но сколько времени нужно Алонсо, чтобы выстроить систему из звезд и новичков?

Оказалось — не так уж много! Из-за травм и ротации он уже использовал 19 разных игроков в семи матчах, причем от Александер-Арнольда, Джуда Беллингема, Эдуардо Камавинга и Антонио Рюдигера получили в общей сложности всего 275 минут.

Алонсо чаще играет с четырьмя защитниками, хотя в матче против «Леванте» (4:1) использовал схему 3-4-2-1. Ему пришлось больше, чем ожидалось, полагаться на молодежь — Мастантүоно (18) и Арду Гюлера (20). Но результат впечатляет: семь побед в семи играх с общей разницей мячей 16:4.

В Лиге чемпионов «Реал» победил «Марсель» (2:1), отыгравшись после удаления Дани Карвахаля и раннего гола Тима Веа. Помогли два пенальти, но по xG «Реал» доминировал (3.7 против 0.8). Гюлер в этом сезоне забил два гола и сделал два ассиста.

Мбаппе и Винисиус Жуниор, мешавшие друг другу в прошлом сезоне, уже собрали восемь голов и четыре ассиста (не считая четырех пенальти Мбаппе). Вини после неудачного сезона снова в форме и творит безумные вещи.

При переходе в оборону по-прежнему есть проблемы (17-е место в Ла Лиге по xG на удар соперника), но это ожидаемо при смене системы и постоянном доминировании на мяче (61,4% владения — второй показатель после «Барселоны»).

Текущий уровень тревоги (по шкале 1–10, где 1 — минимальный): 2

Учитывая омоложение состава, перестройку и травмы, жаловаться особо не на что. Даже по меркам «Реала» семь побед в семи матчах — отличный старт. Алонсо, по сути, выиграл от травм лидеров: это дало шанс изучить молодежь и завоевать их доверие. И когда Беллингем и остальные будут в полном порядке, этот «Реал» может стать по-настоящему грозной силой.

«Манчестеры»

Причина для беспокойства: у обеих команд что-то всегда не так

По негласному правилу, «Манчестер Юнайтед» обязательно должен быть в любом списке тревожных клубов. А «Манчестер Сити», если считать с 1 ноября прошлого года, набрал в Премьер-лиге меньше очков, чем «Кристал Пэлас», и на 22 очка меньше, чем «Ливерпуль». Так что поводов для тревоги в городе хватает с избытком.

«Манчестер Сити». Возможно, команда слишком долго откладывала перестройку состава, увлекшись серией из четырех подряд титулов АПЛ (2020/21–2023/24). Но после прошлогоднего провала «Сити» всё же встрепенулся и потратил более 450 млн евро. Кроме того, вернулся после травмы обладатель «Золотого мяча»-2024 Родри.

Да, временами всё складывается идеально. Можно вспомнить, например, победу над «Ювентусом» (5:2) на клубном чемпионате мира или разгромы «Вулверхэмптона» (4:0) и «МЮ» (3:0) в АПЛ. Но тактический баланс и игра в переходных фазах по-прежнему оставляют вопросы.

В АПЛ и ЛЧ Эрлинг Холанн нанес 39% ударов команды и забил 64% голов. При этом «Аль-Хиляль» разорвал их на контратаках на КЧМ, а в лиге «Сити» уже проиграл «Тоттенхэму» и «Брайтону». В матче с «Арсеналом» на прошлой неделе команда Гвардиолы ограничилась лишь 34% владения и пятью ударами, пытаясь удержать преимущество в счете.

Команда Пепа с 34% владения мячом! Разве можно придумать более тревожный сигнал? И всё это — после огромных трат, при том что «Сити» уже на восемь очков отстает от «Ливерпуля» и фактически имеет только один надежный источник голов.

«Манчестер Юнайтед». Для «Юнайтед» тревога давно стала образом жизни. С 2013 года, когда команда сэра Алекса Фергюсона набрала 89 очков и взяла титул, лишь трижды за 12 лет они преодолевали планку в 70 очков. В прошлом сезоне был зафиксирован абсолютный антирекорд: 42 очка и 15-е место. После назначения Рубена Аморима у «красных дьяволов» всего девять побед в 32 матчах АПЛ.

Из всех команд, игравших в АПЛ и тогда, и сейчас, хуже по очкам был только «Тоттенхэм» (!).

Все старые болячки клуба — переплата за игроков, убыточные продажи, хаотичные смены стиля при каждом новом тренере и его чрезмерное влияние на трансферную политику — никуда не делись. Игроки приходят в «Юнайтед», показывают худшую статистику в карьере, а потом, уехав, возвращаются на прежний уровень.

Тем не менее, есть и проблески прогресса. И дело не только в том, что «хуже уже некуда». Атака создает намного больше остроты, чем в последние годы: «МЮ» — первый в АПЛ по ударам за владение и седьмой по xG за удар. Всего они создали 10,1 xG (лучший показатель в АПЛ), но забили лишь шесть мячей, два из которых — автоголы. Со средним уровнем реализации «Юнайтед» вполне мог бы претендовать на еврокубки.

Текущий уровень тревоги:

«Сити» — 7

«Юнайтед» — 7,5

За «Сити» пока рано переживать в плане вылета из топ-4 — в прошлом сезоне они, несмотря на спад, всё равно стали третьими. Но сейчас в чемпионской гонке они выглядят разве что третьей силой. А «Юнайтед»? При удачном раскладе они могут бороться за седьмое место. Довольно мрачный «позитив».

Бундеслига

Причина для беспокойства: а топ-игроки вообще ещё хотят играть в Германии?

Система «50+1» считается образцовой моделью владения клубами. Ни в одной другой топ-лиге футбол так не ориентирован на болельщиков. Но вознаграждением стали скучные чемпионские гонки, вечная гегемония «Баварии» и финансовый разрыв с конкурентами, превративший сильные клубы Бундеслиги в доноров для АПЛ. Летом даже «Бавария» не смогла заполучить лучших молодых игроков Германии.

После бонусной путевки в ЛЧ за счет отличного сезона-2023/24 Германия очень провела предыдущую еврокампанию. «Бавария» и «Боруссия» вылетели в четвертьфиналах, «Штутгарт» и «Лейпциг» не добрались даже до стадии топ-24. Из трех немецких команд в ЛЕ и ЛК лишь «Айнтрахт» прошел в четвертьфинал. В самой Бундеслиге «Байер» сделал заметный шаг назад, «Дортмунд» с трудом зацепился за топ-4, а «Лейпциг» выдал худший сезон в своей истории.

Затем лига потеряла звезд: Вирца и Фримпонга («Ливерпуль»), Шешко и Симонса («МЮ» и «Тоттенхэм»), Опенду («Юве»), Экитике («Ливерпуль»), Вольтемаде («Ньюкасл»), Джейми Гиттенса («Челси»). Ушел и тренер «Байера» Хаби Алонсо.

После всех этих неудач в топ-40 рейтинга Opta остались лишь четыре немецких клуба. Для сравнения: у Серии А — семь, у Лиги 1 — пять, у Ла Лиги — тоже четыре. Ничего воодушевляющего для уровня конкуренции, ни в Европе, ни внутри страны.

Тем не менее, фанаты продолжают создавать потрясающую атмосферу, а значит, настроение в лиге не обязательно должно быть мрачным. И начало сезона намекает, что впереди может быть довольно интересная борьба.

«Бавария» стартовала очень мощно: несмотря на упущенные трансферы Вирца и Вольтемаде, а также травмы Мусиалы и Дэвиса, клуб подписал Луиса Диаса, Николаса Джексона и защитника Джонатана Та. Результат — четыре победы из четырех возможных в Бундеслиге и уверенная над «Челси» в ЛЧ. «Боруссия» тоже в форме (10 очков в лиге, ничья с «Ювентусом» в ЛЧ). «Айнтрахт» с новой волной молодых звезд разгромил «Галатасарай» в Лиге чемпионов.

Текущий уровень тревоги: 3,5

Да, «Байер» уже уволил тренера и выиграл лишь один из последних пяти матчей — это тревожно. Но есть надежда, что сразу несколько клубов смогут показать достойный уровень в Европе, а в чемпионате «Боруссия» или «Айнтрахт» хотя бы ненадолго заставят «Баварию» понервничать.

«Рексем»

Причина для беспокойства: Чемпионшип — это не Голливуд

Три подряд повышения в классе и популярное шоу принесли старинному клубу славу, которой он не знал со времен 1970-х. Но вот они оказались в Чемпионшипе — в шаге от АПЛ — и внезапно столкнулись с реальностью: соперники богаче, составы сильнее.

С самого начала было ясно, что это будет особый сезон «Welcome to Wrexham». Те финансовые преимущества, которыми они владели в низших лигах, исчезли, как только клуб вышел во второй дивизион.

Клуб попытался усилить состав — почти 40 млн евро на трансферы, приглашение опытных игроков с бэкграундом в Чемпионшипе. В Лиге 1 они делали ставку на оборону, но теперь акцент сместился: подписания вроде 32-летнего Кифера Мура (4 гола) и 31-летнего Джоша Уиндасса (3 гола) добавили атакующего острия. Уиндасс сделал дубль, а новичок Исса Каборе отдал две результативные передачи в матче против «Норвича» (3:2). Муур забил дважды в игре с «Шеффилд Уэнсдей», а в матче с «Миллуолом» (2:0) отличились Муур и еще один новичок — Льюис О’Брайен. Всё это явно обнадеживает.

Но оборона разваливается. «Рексем» — 19-ей по пропущенным (12 голов), и это еще удачный исход. По xG в защите они лишь 24-е, а по объему (удары соперника за владение) — тоже 24-е. По качеству ударов соперников (xG per shot) — 23-е. Итого — худшая разница xG в лиге после шести туров.

«Рексем» всё же одержал две победы и один раз сыграл вничью в последних четырех турах и занимает 15-е место. Но даже в этих матчах они забили семь голов при xG всего 3.1 и пропустили 4 при xG 7.0. Такой перекос невозможно удержать на дистанции.

Текущий уровень тревоги: 8

Несколько зрелищных побед поднимают настроение, но если оборона не станет надежнее, зрители «Welcome to Wrexham» скоро узнают, что такое тяжелая и, возможно, безрезультатная борьба за выживание.

«Ньюкасл» и «Астон Вилла»

Причина для беспокойства: деньги перестали приносить результат

Новые владельцы и крупные вложения вернули клубам успех, которого они не знали десятилетиями: «Ньюкасл» впервые за 21 год сыграл в Лиге чемпионов, «Астон Вилла» — впервые за 41 год. Но правила финансовой устойчивости (PSR) ограничили траты «сорок», а «Виллу» и вовсе фактически заблокировали на трансферном рынке. Сезон начался тяжело для обеих команд.

Перед стартом их ставили на 6-е («Ньюкасл») и 7-е («Вилла») места. Сейчас они — 13-е и 18-е соответственно.

«Ньюкасл». В прошлом сезоне ради соблюдения PSR им пришлось продать Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест») и Янкубу Минте («Брайтон»), которые быстро стали ключевыми игроками в новых клубах. А летом еще и Александер Исак решил уйти. Его удерживали почти всё лето, но в итоге отпустили в «Ливерпуль». Подписания Вольтемаде («Штутгарт») и Йоана Висса («Брентфорд») состоялись уже ближе к дедлайну.

В итоге «Ньюкасл» начал сезон ослабленным, а усиления пришли слишком поздно. Вольтемаде забил в матче против «Вулверхэмптона» (1:0), но в ЛЧ они уступили дома «Барселоне», а в АПЛ сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0). На старте — всего четыре гола и одна победа в шести матчах во всех турнирах.

«Астон Вилла». Для «Виллы» проблемы в атаке «Ньюкасла» выглядят роскошью. Их трансферные возможности были сильно ограничены, а начало сезона — катастрофическое: 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:1. Чтобы забить первый гол в АПЛ, понадобилось больше семи часов игры, и сделал это защитник Мэтти Кэш со стандарта.

Как и «Ньюкасл», они тянули с трансферами, поэтому новички Джейдон Санчо и Харви Эллиотт провели пока всего 59 минут на двоих. При этом в центре поля — эпидемия травм: Амаду Онана, Бубакар Камара и Юри Тилеманс пропустили в сумме восемь матчей.

Текущий уровень тревоги:

«Ньюкасл» — 7,5

«Астон Вилла» — 9,5

У «Ньюкасла» еще можно найти позитив: они хорошо защищаются, у них приличный xG-дифференциал против непростого календаря, и многие ничьи могли быть победами. Они наверняка прибавят.

А вот «Вилла» выглядит действительно сломанной. Команда Эмери — 20-е место по созданному xG и 19-е по допущенному xG, несмотря на мягкий календарь. Как всё развалилось так быстро, если клубу удалось сохранить костяк команды? И даже если они поймают ритм, на что теперь реально могут рассчитывать?

«Ювентус» и «Милан»

Причина для тревоги: уже много лет эти клубы далеки от своего настоящего уровня

«Юве» застрял в пятилетнем кризисе идентичности, а «Милан» сумел ненадолго выбраться из своего, но снова рухнул в сезоне 2024/25.

Всего пять клубов в истории выходили как минимум в девять финалов Кубка/Лиги чемпионов. Среди них — «Милан» (11) и «Ювентус» (9). Но за последнее десятилетие оба убедились: отчаянные попытки удержаться на вершине могут завести в глухой тупик. «Милан» выбрался из затяжного кризиса, чтобы взять Скудетто в 2022-м и дойти до полуфинала Лиги чемпионов в 2023-м, но уже в сезоне 2024/25 скатился на восьмое место.

«Ювентус» доминировал в Серии А почти всё десятилетие 2010-х и доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 и 2017 годах. Но поражения от величайших команд — «Барсы» (2015) и «Реала» (2017) — подтолкнули туринцев к покупке 33-летнего Криштиану Роналду за 117 млн евро летом 2018 года. Вскоре после этого начались финансовые проблемы: серия Скудетто оборвалась в 2020-м, а в Европе клуб шаг за шагом сдавал позиции — от вылета в 1/4 финала (2018, 2019) к 1/8 (2020–2022), затем к групповому этапу (2023, 2025).

Этим летом «Юве» потратил 137,3 млн евро, в основном на игроков в возрасте 25–27 лет: в атаке к молодому таланту Кенану Йылдызу добавились Джонатан Дэвид и Лоис Опенда. Туринцы взяли 10 очков в четырех стартовых турах Серии А и, в отличие от прошлогоднего скучного эксперимента с Тиаго Моттой, на этот раз приятно удивляют зрелищной игрой, хотя Давид и Опенда пока никак проявили себя. Два первых серьезных матча получились феерическими: 4:3 с «Интером» в Серии А и 4:4 с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«Милан» же радикально обновил состав: продал за хорошие деньги Тиджани Рейндерса и Тео Эрнандеса и пригласил Луку Модрича, Адриена Рабьо, Первиса Эступиньяна, Кристофера Нкунку, а также группу молодых игроков. Новый тренер Макс Аллегри, ранее работавший в «Юве», не славится доверием к молодежи, зато отлично использует Модрича — 40-летний хорват идет вторым в Серии А по прогрессивным передачам (48). Эступиньян и Рабьо тоже вносят вклад.

Старт сезона получился провальным — 1:2 дома с «Кремонезе». Но затем «Милан» одержал пять побед с общим счётом 11:0 и вышел на третье место.

Уровень тревоги: 6 у «Юве», 5 у «Милана».

Первые итоги трансферного лета — скорее позитивные. У «Юве» мощная атака, у «Милана» крепкая оборона. Но туринцы всё же потеряли очки в дебютном матче Лиги чемпионов дома.