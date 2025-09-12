Третьего не дано: либо Постекоглу изменится, либо «Ноттингем» улетит в Чемпионшип

«Ноттингем Форест» все-таки уволил Нуну Эшпириту Санту — всего лишь через три тура после начала нового сезона в АПЛ. Португалец поплатился за конфликт с новым директором клуба Эду и владельцем Ангелосом Маринакисом.

Увольнение Нуну подтвердили вскоре после полуночи во вторник. А уже через 13 часов клуб назвал имя его преемника: после коротких слухов о переговорах с рядом менеджеров и безработным Жозе Моуринью новым главным тренером «Форест» стал экс-наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

Назначение вызывает споры и недовольство у части болельщиков: в прошлом сезоне австралиец привел «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы, но в АПЛ команда заняла унизительное 17-е место.

Похоже, на «Сити Граунд» от Постекоглу тоже ждут трофеев, но для долгосрочного успеха ему придется кое-что изменит в своем тренерском подходе.

Тактический антагонизм

Одной из самых очевидных проблем назначения Постекоглу является тактическое несоответствие.

Успех «Форест» под руководством Нуну Эшпириту Санту в сезоне-2024/25 строился на надежной обороне, терпеливом контроле игры без мяча и молниеносных переходах в атаку.

Между тем «Ange-ball» — именно так прозвали его стиль болельщики «Тоттенхэма» — основан на владении мячом, агрессивном прессинге, использовании инвертированных фулбеков для создания численного перевеса в центре поля и предельно высокой линии обороны, где всё подчинено бескомпромиссной атакующей игре.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Австралийца не раз упрекали в излишней авантюрности и саморазрушительном упорстве: после удачного старта сезона-2023/24, когда его команда застала многих соперников врасплох, к середине кампании соперники приспособились, из-за чего «шпоры» всё чаще терпели неудачи.

Постепенный спад завершился унизительным 17-м местом в Премьер-лиге: провалы в обороне стали системными, а «Тоттенхэм» установил антирекорд по количеству поражений (22) в сезоне из 38 матчей. Характерно, что среди этих неудач были и два поражения от «Форест» — дома и на выезде с одинаковым минимальным счетом.

Теперь, когда Постекоглу берет в руки «штурвал» на «Сити Граунд», неизбежно встает вопрос: что-то должно измениться. Можно утверждать, что в его распоряжении окажутся игроки, способные реализовать задумки тренера. Прежде всего, это Морган Гиббс-Уайт, Александр Зинченко и Эллиот Андерсон.

Но у Нуну уже был готовый работающий план, и для преемника будет огромным риском сломать его и начать с чистого листа.

Проблемы с физической подготовкой

Ужасный сезон «Тоттенхэма» в Премьер-лиге проходил на фоне затяжной эпидемии травм. Постекоглу регулярно ссылался на длинный список отсутствующих игроков, объясняя этим трудности команды в чемпионате. Однако многие критики тренера считали, что истинной причиной череды мышечных повреждений стали его чрезмерно требовательные методы, и теперь есть опасения, что подобное может повториться уже на берегах Трента.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

По данным СМИ, в разгар кризиса, когда у «Тоттенхэма» одновременно было недоступно больше десяти футболистов, на тренировках у 60-летнего специалиста «не было места для передышки». От игроков ожидалась та же интенсивность, что и в день матча. Цель заключалась в том, чтобы задавить и перебегать соперника. Более того, травмы в его системе якобы даже считались чем-то вроде неизбежного этапа адаптации.

Характерно, что глава медицинского и спортивного отдела «Тоттенхэма» Джефф Скотт покинул клуб по завершении сезона-2023/24 после 20 лет работы. Сообщалось, что причиной стал конфликт с Постекоглу из-за нагрузки на игроков и методов восстановления после травм. Лидеры команды не раз выходили на поле, не до конца восстановившись после повреждений, а иногда и вовсе играли через боль.

Нуну еще накануне нового сезона предупреждал, что «Форест» не готов и не обладает достаточной глубиной состава, особенно учитывая, что теперь клубу предстояло играть на четырех фронтах. Команда впервые за 30 лет пробилась в еврокубки. У «Тоттенхэма» в прошлом именно отсутствие глубины состава стало огромной проблемой.

Постекоглу не имеет права снова загонять своих лидеров до изнеможения.

Риск бунта

На «Сити Граунд» новый главный тренер может оказаться в центре враждебной атмосферы. Очевидно, что «Ноттингем Форест» не нуждались в переменах, а предшественник пользовался большой популярностью в команде, вернув клуб в еврокубки впервые за три десятилетия. При этом для многих болельщиков Постекоглу не был ни первой, ни даже второй кандидатурой на замену Нуну.

Эндж Постекоглу привел «Тоттенхэм» к первому трофею за 17 лет globallookpress.com

Когда стало ясно, что позиция португальца стала неустойчивой из-за разногласий с Маринакисом и Эду, в СМИ упоминались имена Моуринью, Марку Силвы, Оливера Гласнера, Андони Ираолы и Маурисио Почеттино — все они, возможно, казались фанатам более привлекательными вариантами. Правда, четверо последних уже работают в других командах, и договориться с ними было бы чересчур сложно.

«Постекоглу — это максимально далекая от Стива Купера и Нуну философия футбола.

Моуринью, при всех очевидных вопросах, выглядел бы более уместным вариантом для контратакующей модели, которая сильно опирается на надежную оборону. Если Постекоглу уйдет в режим полного Рубена Аморима и откажется менять свой подход, то очень скоро почувствует, что настроение на берегах Трента способно резко измениться», — отмечает обозреватель GOAL и болельщик «Форест» Крис Бёртон.

Даже после выдающегося сезона-2024/25 сложно разрушить приподнятое настроение вокруг клуба. Но Постекоглу все равно предстоит поработать, чтобы завоевать симпатии фанатов. Впрочем, это ему уже удавалось в Северном Лондоне: несмотря на скепсис по поводу назначения, бывший тренер «Селтика» сумел создать атмосферу «мы против всех».

Европейский опыт

Совершенно очевидно, что Постекоглу оказался в «Ноттингем Форест» благодаря своей неожиданной победе в Лиге Европы в прошлом сезоне. Тогда он сумел дотащить измученный «Тоттенхэм» до предсказуемо уродливой, но всё же победы над другим аутсайдером АПЛ — «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» прервали 17-летнюю трофейную засуху. Этот успех резко контрастировал с позорным положением команды в чемпионате.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

В тот момент австралиец, что поразительно, сумел сохранить репутацию тренера, который почти всегда приносит командам титулы. Более того, он сдержал свое дерзкое обещание, данное в ставшем знаменитым интервью восемью месяцами ранее: «Я всегда выигрываю трофей во втором сезоне». Однако даже это не спасло его от увольнения из «Тоттенхэма».

Теперь, когда «Форест» готовятся к участию в Лиге Европе, вполне возможно, что Маринакис рассчитывает на повторение сценария. Владелец клуба хочет пойти по следам «шпор» и пробиться в Лигу чемпионов «через черный ход», и, похоже, убежден, что состав «Форест» способен конкурировать на европейской арене.

Примечательно, что уже в июле Маринакис рассуждал о тренерском таланте Постекоглу: «Он привел к победе команду, которая долго не выигрывала титулов и переживала очень тяжелые времена. Куда бы он ни приходил — туда приходят и победы».

«Эндж обладает всеми необходимыми качествами»

Заявление «Форест», подтверждающее назначение Постекоглу, предсказуемо обошло молчанием провал «Тоттенхэма» в прошлом сезоне АПЛ и сделало акцент исключительно на его умение выигрывать трофеи.

«Постекоглу работает тренером более 25 лет, обладаяя опытом борьбы за титулы на самом высоком уровне. После успехов в Австралии и Японии он в июне 2021 года возглавил "Селтик". В Шотландии его ждал триумф: в первый же сезоне команде сделала "золотой дубль", а во второй оформила требл, благодаря чему он претендовал на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

"Тоттенхэм" в первом сезоне под его руководством занял пятое место в АПЛ, а во втором стал победителем Лиги Европы, выиграв первый крупный трофей за 17 лет и вернулся в Лигу чемпионов», — говорится в пресс-релизе «Форест».

Маринакис в свою очередь вновь подчеркнул восхищение австралийцем: «Мы приглашаем в клуб тренера с проверенной и стабильной репутацией победителя. Его опыт работы на высочайшем уровне, в сочетании с желанием построить с нами нечто особенное, делает Энджа идеальным человеком для того, чтобы вести "Форест" вперед и помогать нам достигать целей на регулярной основе.

После выхода в Премьер-лигу и планомерного прогресса, позволившего нам завоевать право играть в Европе, настало время сделать следующий шаг — бросить вызов сильнейшим и бороться за трофеи. У Энджа есть все качества и послужной список, чтобы это осуществить, и мы рады, что он присоединился к нашему амбициозному проекту».

Всё может развалиться почти сразу

Маринакис по-прежнему остается популярной фигурой на «Сити Граунд»: именно он привел клуб к недавним успехам, и его жестокое решение уволить Нуну вряд ли заставит болельщиков изменить о нем мнение.

Но ситуация может очень быстро измениться. У «Форест» бурное прошлое, и оно никуда не делось.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Как бы ни старались спрятать это под ковер, 17-е место «Тоттенхэма» в прошлом сезоне еще никто не забыл. Затянутая отставка Постекоглу в Северном Лондоне тревожным эхом отзывается для клуба, который в двух из трех предыдущих сезонов был близок к вылету из АПЛ. Под руководством Нуну случился невероятный переворот.

Есть вопросы и к возможной нестабильности отношений между новым главным тренером и владельцем. Нуну открыто конфликтовал с Маринакисом и в итоге попал в опалу к человеку, который, несмотря на внешнюю мягкость, держит клуб в жестких рамках. Постекоглу же известен куда более вспыльчивым характером.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Скорее всего, всё решится в первые месяцы: важно начать как можно лучше и не допустить, чтобы «Форест» снова оказался втянут в борьбу за выживание, параллельно выступая еще на трех фронтах.

Если Постекоглу не сможет сходу выдать результат, не изменит подход и продолжит держаться жесткой линии и колкой манеры в общении с прессой, ситуация очень скоро может стать токсичной как для него самого, так и для человека, решившего уволить предшественника и доверить клуб именно ему.