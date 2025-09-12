Третьего не дано: либо Постекоглу изменится, либо «Ноттингем» улетит в Чемпионшип

Увольнение Нуну подтвердили вскоре после полуночи во вторник. А уже через 13 часов клуб назвал имя его преемника: после коротких слухов о переговорах с рядом менеджеров и безработным Жозе Моуринью новым главным тренером «Форест» стал экс-наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
Назначение вызывает споры и недовольство у части болельщиков: в прошлом сезоне австралиец привел «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы, но в АПЛ команда заняла унизительное 17-е место.
Похоже, на «Сити Граунд» от Постекоглу тоже ждут трофеев, но для долгосрочного успеха ему придется кое-что изменит в своем тренерском подходе.
Тактический антагонизм
Одной из самых очевидных проблем назначения Постекоглу является тактическое несоответствие.
Успех «Форест» под руководством Нуну Эшпириту Санту в сезоне-2024/25 строился на надежной обороне, терпеливом контроле игры без мяча и молниеносных переходах в атаку.
Между тем «Ange-ball» — именно так прозвали его стиль болельщики «Тоттенхэма» — основан на владении мячом, агрессивном прессинге, использовании инвертированных фулбеков для создания численного перевеса в центре поля и предельно высокой линии обороны, где всё подчинено бескомпромиссной атакующей игре.
Австралийца не раз упрекали в излишней авантюрности и саморазрушительном упорстве: после удачного старта сезона-2023/24, когда его команда застала многих соперников врасплох, к середине кампании соперники приспособились, из-за чего «шпоры» всё чаще терпели неудачи.
Постепенный спад завершился унизительным 17-м местом в Премьер-лиге: провалы в обороне стали системными, а «Тоттенхэм» установил антирекорд по количеству поражений (22) в сезоне из 38 матчей. Характерно, что среди этих неудач были и два поражения от «Форест» — дома и на выезде с одинаковым минимальным счетом.
Теперь, когда Постекоглу берет в руки «штурвал» на «Сити Граунд», неизбежно встает вопрос: что-то должно измениться. Можно утверждать, что в его распоряжении окажутся игроки, способные реализовать задумки тренера. Прежде всего, это Морган Гиббс-Уайт, Александр Зинченко и Эллиот Андерсон.
Но у Нуну уже был готовый работающий план, и для преемника будет огромным риском сломать его и начать с чистого листа.
Проблемы с физической подготовкой
Ужасный сезон «Тоттенхэма» в Премьер-лиге проходил на фоне затяжной эпидемии травм. Постекоглу регулярно ссылался на длинный список отсутствующих игроков, объясняя этим трудности команды в чемпионате. Однако многие критики тренера считали, что истинной причиной череды мышечных повреждений стали его чрезмерно требовательные методы, и теперь есть опасения, что подобное может повториться уже на берегах Трента.
По данным СМИ, в разгар кризиса, когда у «Тоттенхэма» одновременно было недоступно больше десяти футболистов, на тренировках у 60-летнего специалиста «не было места для передышки». От игроков ожидалась та же интенсивность, что и в день матча. Цель заключалась в том, чтобы задавить и перебегать соперника. Более того, травмы в его системе якобы даже считались чем-то вроде неизбежного этапа адаптации.
Характерно, что глава медицинского и спортивного отдела «Тоттенхэма» Джефф Скотт покинул клуб по завершении сезона-2023/24 после 20 лет работы. Сообщалось, что причиной стал конфликт с Постекоглу из-за нагрузки на игроков и методов восстановления после травм. Лидеры команды не раз выходили на поле, не до конца восстановившись после повреждений, а иногда и вовсе играли через боль.
Нуну еще накануне нового сезона предупреждал, что «Форест» не готов и не обладает достаточной глубиной состава, особенно учитывая, что теперь клубу предстояло играть на четырех фронтах. Команда впервые за 30 лет пробилась в еврокубки. У «Тоттенхэма» в прошлом именно отсутствие глубины состава стало огромной проблемой.
Постекоглу не имеет права снова загонять своих лидеров до изнеможения.
Риск бунта
На «Сити Граунд» новый главный тренер может оказаться в центре враждебной атмосферы. Очевидно, что «Ноттингем Форест» не нуждались в переменах, а предшественник пользовался большой популярностью в команде, вернув клуб в еврокубки впервые за три десятилетия. При этом для многих болельщиков Постекоглу не был ни первой, ни даже второй кандидатурой на замену Нуну.
Когда стало ясно, что позиция португальца стала неустойчивой из-за разногласий с Маринакисом и Эду, в СМИ упоминались имена Моуринью, Марку Силвы, Оливера Гласнера, Андони Ираолы и Маурисио Почеттино — все они, возможно, казались фанатам более привлекательными вариантами. Правда, четверо последних уже работают в других командах, и договориться с ними было бы чересчур сложно.
«Постекоглу — это максимально далекая от Стива Купера и Нуну философия футбола.
Моуринью, при всех очевидных вопросах, выглядел бы более уместным вариантом для контратакующей модели, которая сильно опирается на надежную оборону. Если Постекоглу уйдет в режим полного Рубена Аморима и откажется менять свой подход, то очень скоро почувствует, что настроение на берегах Трента способно резко измениться», — отмечает обозреватель GOAL и болельщик «Форест» Крис Бёртон.
Даже после выдающегося сезона-2024/25 сложно разрушить приподнятое настроение вокруг клуба. Но Постекоглу все равно предстоит поработать, чтобы завоевать симпатии фанатов. Впрочем, это ему уже удавалось в Северном Лондоне: несмотря на скепсис по поводу назначения, бывший тренер «Селтика» сумел создать атмосферу «мы против всех».
Европейский опыт
Совершенно очевидно, что Постекоглу оказался в «Ноттингем Форест» благодаря своей неожиданной победе в Лиге Европы в прошлом сезоне. Тогда он сумел дотащить измученный «Тоттенхэм» до предсказуемо уродливой, но всё же победы над другим аутсайдером АПЛ — «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» прервали 17-летнюю трофейную засуху. Этот успех резко контрастировал с позорным положением команды в чемпионате.
В тот момент австралиец, что поразительно, сумел сохранить репутацию тренера, который почти всегда приносит командам титулы. Более того, он сдержал свое дерзкое обещание, данное в ставшем знаменитым интервью восемью месяцами ранее: «Я всегда выигрываю трофей во втором сезоне». Однако даже это не спасло его от увольнения из «Тоттенхэма».
Теперь, когда «Форест» готовятся к участию в Лиге Европе, вполне возможно, что Маринакис рассчитывает на повторение сценария. Владелец клуба хочет пойти по следам «шпор» и пробиться в Лигу чемпионов «через черный ход», и, похоже, убежден, что состав «Форест» способен конкурировать на европейской арене.
Примечательно, что уже в июле Маринакис рассуждал о тренерском таланте Постекоглу: «Он привел к победе команду, которая долго не выигрывала титулов и переживала очень тяжелые времена. Куда бы он ни приходил — туда приходят и победы».
«Эндж обладает всеми необходимыми качествами»
Заявление «Форест», подтверждающее назначение Постекоглу, предсказуемо обошло молчанием провал «Тоттенхэма» в прошлом сезоне АПЛ и сделало акцент исключительно на его умение выигрывать трофеи.
«Постекоглу работает тренером более 25 лет, обладаяя опытом борьбы за титулы на самом высоком уровне. После успехов в Австралии и Японии он в июне 2021 года возглавил "Селтик". В Шотландии его ждал триумф: в первый же сезоне команде сделала "золотой дубль", а во второй оформила требл, благодаря чему он претендовал на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
"Тоттенхэм" в первом сезоне под его руководством занял пятое место в АПЛ, а во втором стал победителем Лиги Европы, выиграв первый крупный трофей за 17 лет и вернулся в Лигу чемпионов», — говорится в пресс-релизе «Форест».
Маринакис в свою очередь вновь подчеркнул восхищение австралийцем: «Мы приглашаем в клуб тренера с проверенной и стабильной репутацией победителя. Его опыт работы на высочайшем уровне, в сочетании с желанием построить с нами нечто особенное, делает Энджа идеальным человеком для того, чтобы вести "Форест" вперед и помогать нам достигать целей на регулярной основе.
После выхода в Премьер-лигу и планомерного прогресса, позволившего нам завоевать право играть в Европе, настало время сделать следующий шаг — бросить вызов сильнейшим и бороться за трофеи. У Энджа есть все качества и послужной список, чтобы это осуществить, и мы рады, что он присоединился к нашему амбициозному проекту».
Всё может развалиться почти сразу
Маринакис по-прежнему остается популярной фигурой на «Сити Граунд»: именно он привел клуб к недавним успехам, и его жестокое решение уволить Нуну вряд ли заставит болельщиков изменить о нем мнение.
Но ситуация может очень быстро измениться. У «Форест» бурное прошлое, и оно никуда не делось.
Как бы ни старались спрятать это под ковер, 17-е место «Тоттенхэма» в прошлом сезоне еще никто не забыл. Затянутая отставка Постекоглу в Северном Лондоне тревожным эхом отзывается для клуба, который в двух из трех предыдущих сезонов был близок к вылету из АПЛ. Под руководством Нуну случился невероятный переворот.
Есть вопросы и к возможной нестабильности отношений между новым главным тренером и владельцем. Нуну открыто конфликтовал с Маринакисом и в итоге попал в опалу к человеку, который, несмотря на внешнюю мягкость, держит клуб в жестких рамках. Постекоглу же известен куда более вспыльчивым характером.
Скорее всего, всё решится в первые месяцы: важно начать как можно лучше и не допустить, чтобы «Форест» снова оказался втянут в борьбу за выживание, параллельно выступая еще на трех фронтах.
Если Постекоглу не сможет сходу выдать результат, не изменит подход и продолжит держаться жесткой линии и колкой манеры в общении с прессой, ситуация очень скоро может стать токсичной как для него самого, так и для человека, решившего уволить предшественника и доверить клуб именно ему.