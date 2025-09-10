«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным

Иногда все становится ясно сразу. Стоит лишь взглянуть на человека — и сомнений нет. Это именно тот, кто тебе нужен. Где-то глубоко внутри ты понимаешь: вместе вы надолго. А иногда требуется время.

Сначала сравниваешь с тем, кто был до него. Первое впечатление не самое лучшее. Нужно время, чтобы узнать ближе. Болельщикам «Ноттингем Форест» понадобилось время, чтобы привыкнуть к Нуну Эшпириту Санту.

Он пришел на место Стива Купера — тренера, вернувшего клуб в Премьер-лигу спустя 23 года. Человека, чье имя фанаты скандировали даже в его предпоследнем матче, завершившемся унизительным поражением от «Фулхэма» 0:5. Купер был — и, вероятно, остается — вторым по значимости тренером в истории «Форест» после Брайана Клафа. Так что сменить его было невероятно тяжелой задачей.

Но Нуну справился. И каким образом. Он вывел «Форест» в Европу впервые за 30 лет. Он подарил клубу результаты, которые войдут в новейшую историю. Он подарил болельщикам воспоминания, которые они будут хранить всю жизнь.

Хотя сначала все шло непросто. Первая половина сезона после увольнения Купера стала тяжелым испытанием. На радость это было мало похоже: снятие очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, скандальный твит «Форест» с жалобой на судейство после матча с «Эвертоном», постоянное ощущение несправедливости — порой оправданное, но чаще надуманное. И тяжелое, изматывающее выживание в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

Сам Нуну в тот период тоже усугубил ситуацию: игра оставляла желать лучшего, решения часто казались нелогичными. Но, оглядываясь назад, становится ясно — тогда сезон был про одно: выжить. И в лиге, и самому дотянуть до лета в целости.

А уже в следующем сезоне он стал героем.

Морган Гиббс-Уайт и Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Победа над «Ливерпулем» на «Энфилде» — первой с 1969 года. Победа над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — первой с 1994‑го. А затем — еще одна, дома. Захватывающий камбэк против «Астон Виллы». Победа 1:0 над «Манчестер Сити». Разгром «Брайтона» 7:0. Европа.

Это было настолько далеко от мрачной, изнуряющей рутины предыдущего сезона, насколько вообще возможно. По мере того как шел сезон, становилось ясно: это не случайный всплеск, «Форест» действительно хорош. А Нуну — иногда с улыбкой, всегда с ощущением полного контроля.

Актер и давний болельщик «Форест» Аршер Али однажды сказал, что Нуну напоминает мудрого монаха — спокойного, уравновешенного, рассудительного. В нем действительно есть что-то от гуру. Иллюстрация — его необычное увлечение: он играет на хэндпане, инструменте, который легко представить в лавке с благовониями и ловцами снов. Нуну часто брал его на встречи с футболистами, а в конце прошлого сезона даже устроил импровизированный концерт для журналистов.

Этому образу способствовало и то значение, которое он придавал, если выразиться современным языком, «вайбу». Много говорили о предсезонном сборе летом 2024-го: тогда внутри команды укрепились связи и появилась особая химия, которая способствовала будущим успехам.

Дальнейшие результаты — долгие месяцы в зоне Лиги чемпионов и в итоге путевка в Европу — были больше, чем просто следствием эфемерного командного духа. Бывший форвард сборной Шотландии и «Барселоны» Стив Арчибальд однажды сказал: «Командный дух — это иллюзия, которая возникает после победы».

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Но именно тот сбор, когда состав был почти укомплектован и можно было строить четкие планы, стал точкой отсчета для неблагоприятных сравнений с подготовкой нынешним летом — сравнений, которые в итоге и привели к его уходу.

Главное чувство сейчас — это полная ненужность всего произошедшего. До этого можно было не доводить. Переломным моментом стали слова Нуну перед стартовым матчем сезона и сразу после него. На пресс-конференциях он заявил, что состав находится в плохом состоянии, а затем сам признался, что его отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом далеки от идеальных.

Евангелос Маринакис globallookpress.com

Как писал The Athletic, в основе конфликта лежали отношения Нуну с Эду, которые с самого начала складывались тяжело и становились только хуже. Но разве нельзя было решить эти проблемы кулуарно? Обязательно ли было выпускать наружу свой саморазрушительный импульс и выносить все на публику? Остался бы он на своем месте, попробуй он тихое посредничество?

И дело здесь не только в эмоциях — уход тренера, подарившего «Форест» лучший сезон за целое поколение, — это потенциально крайне болезненный удар в преддверии важнейшего года. Европейский сезон, удачная жеребьевка в Лиге Европы с вполне проходимыми соперниками, почти 200 миллионов фунтов, вложенные в, возможно, сильнейший состав «Форест» за всю их историю в Премьер-лиге. Все было готово к поистине славной кампании.

Теперь же его преемнику — а им стал бывший тренер «Тоттенхэма» и «Селтика» Анге Постекоглу — предстоит в кратчайшие сроки разобраться с составом, в котором сразу 13 новичков, оправдать завышенные ожидания и, что важнее в моменте, пройти через четыре гостевых матча подряд до возвращения на «Сити Граунд». Один из них — старт Лиги Европы в Севилье против «Бетиса». Удачи.

При этом среди части болельщиков зрело ощущение, что Нуну не тот человек, который должен вести «Форест» в Европу, что нужен кто‑то, способный «вывести их на новый уровень». И в этом есть доля правды.

У команды действительно были ограничения в игре. План на матч работал, если «Форест» выходил вперед — тогда они умело закрывали игру и в итоги добивались победы. Но если первый гол забить не удавалось или соперник садился глубоко в оборону и его было трудно вскрыть, то вариантов не находилось. К концу сезона большинство команд уже раскусили этот сценарий.

В качестве контраргумента стоит вспомнить «Вулверхэмптон». После ухода Нуну в 2021 году клуб, мягко говоря, не процветает. И хотя это не только следствие его ухода, а ситуация в «Форест» совершенно иная, мифический тренер «следующего уровня» там так и не появился.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

К тому же Нуну — вовсе не наивный человек. Он понимал, что команда должна развиваться. Уже в первых трех матчах этого сезона появились признаки изменений в стиле игры или, по крайней мере, вариативности. Узнать, куда бы это привело, мы уже не сможем.

В итоге все это просто печально. Понадобилось время, но Нуну действительно стал любимцем большинства фанатов. Его имя скандировали так же громко, как и имя Купера — хотя вопрос о том, что он предпочитает, Madri или Stella, как в песне, так и остался без ответа. Тот факт, что он не поведет «Форест» в Европу, оставляет ощущение незавершенной истории и неизбежное «а что если», каким бы ни было будущее.

Прогнозы и ставки на футбол

На какое-то время «Ноттингем Форест» казался местом относительно спокойным. Наверное, следовало догадаться, что это продлится не долго.

Когда Нуну не работает, он любит уезжать в свой дом на острове Форментера неподалеку от Ибицы. Там он ходит на пляж и проводит в море столько времени, сколько возможно. Хочется верить, что сейчас он именно там — спокойно плавает в море, вдали от хаоса, в который вновь погрузился «Ноттингем Форест».